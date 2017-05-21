موقع مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم 2017

مديرية التربية والتعليم بالفيوم
مصريات – محافظة الفيوم – كتبت شيماء عبد المعين: قرر المسئولون في مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وبالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، تقديم خدمات نتائج الطلاب في الامتحانات لكل الادارات التعليمية التابعة لها وهي: طامية ، سنورس ، اطسا ، يوسف الصديق ، ابشواي وخاصة نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الفيوم 2017، وايضا نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول و الترم الثاني برقم الجلوس على موقع المحافظة.
وحاليا تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بمراجعة اوراق الاجابات، ورصد درجات الاختبارات لجميع المراحل التعليمية، وايضا الاستعداد للامتحانات الثانوية العامة و الفنية، كما تتهيئ لبدء استقبال طلاب جدد في المدارس برياض الاطفال والتعليم الاساسي المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية.
ويستطيع الطلاب وايضا اولياء امورهم متابعة اخبار اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة الفيوم، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الصف الثالث الاعدادي، ونسب النجاح واسماء الاوائل والتي تتم تحت اشراف مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك بادخال رقم الجلوس في المكان المخصص من خلال رابط الموقع التالي: http://www.fayoum.gov.eg
أرغب فى التقديم ﻻولادى بالمدرسة اليابانية بالفيوم ولا أعرف الموقع
انا عايز النتيجه بتاعتي لو سمجتو رقم الجلوس 32612
رقم الجلوس 46190
يوستينا نبيل عطا بيباوي رقم الجلوس 3780
مريم ناصر عبد الظاهر محمد محمود رقم الجلوس 35500
اميره أحمد سعد عبد الرازق 9728
الاسم أدهم أحمد عبد الونيس
رقم الجلوس 138
مدرسه اطسا الثانويه خدمات
ما هى ارقام جلوس مدرسة على اغا مركز سنورس الفيوم
مينا عماد توفيق رقم جلوس 3086
أريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي
محافظة الفيوم مركز سنورس
رقم الجلوس 19147
ارجو الرد في اسرع وقت
انا مدرسه بمدرسه حكوميه ماشا افعل لكي انتقل لمدرسه حكوميه لغات
رقم الجلوس :32264
الاسم:محمدمحمدعبد القادر لطيف
اريد معرفة النتيجة باسرع وقت ممكن
محافظة:الفيوم
لو سمحتم عايز اعرف أوائل ابتدائية يوسف الصديق بالفيوم
اريد نتيحة الصف السادس الابتدائي
عبد الرحمن نبيل نادي عبد التواب الفيوم رقم الجلوس 6231
انا عايزة نتيجة نصف الترم بمدرسة الفيوم الجديدة مركز اطسا
مدير مدرسة التجارة الثانوية للبنات بالفيوم لا يحب العمل بالفترة المسائية و المدرسة بها تريميمات واصلاحات ورفض العمل بالمدرسة الملاصقه للمدرسة التى تفصلها عن مدرسته سور و هى كانت مدرسة التجارة بنين سابقا وعمل محاضرات لطالبات الدبلوم و يحضر كل شعبه يوم في الاسبوع وهذا يخالف القرار الوزاري المحدد لعد حصص كل مادة لكل شعبة و مدير النعليم التجاري بالمديرية عيل صاحبه وافق علي ذلك ….. اين توجيه المواد المختلفه لمتابعة تدريس المنهج طبقا لخطة الوزارة ؟ متي سيتم الانتهاء من تدريس المواد بهذا الشكل ؟
نتيجة الثانوية الفنية لعام 2015 لهذا الاسم ( وئام عبدالتواب عبدالرحمن
أنا محمود عبد العظيم رقم الجلوس 132941 محافظة الفيوم
مطلوب نتيجة برقم الجلوس 20810
رقم جلوس 22132 مدرسه النائب مصطفى الهورارى
عايز امتحان العلوم الترم الثانى محافظة الفيوم 2015
انا ندى حسام من محافظة الفيوم مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائيه المشتركه رقم الجلوس9013
محمود احمد عبدالحميد غبدالسلام رقم جلوسى 13017 الفيوم حابب اعرف النتيجه
نتيجة الصف السادس الابتدائية
محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق مدرسة الشواشنه الاعدادية المشتركة
اريد معرفة النتيجه للشهاده الاعداديه رقم الجلوس 100679
اريد معرفة النتيجة
الشهادة الابتدائية
رقم الجلوس 17020
روعة نتمني كل ماهو جميل
رقم جلوس 83022
عايزة اعرف نتيجة الامتحان الشهادة الاعدادية
اريد معرفة الشهادة الابتدائية محافظة الفيوم ادارة اطسا التعليمية رقم جلوسى 24463 مدرسة سلام الابتدائية حالا
عاوز اعرف النتيجة 4789
انا عيزة اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي باسرع وقت هي اتأخرت اوي كده ليه
نتيجة الشهادة الابتدائية
معرفه نتيجه الصف السادس الاعدادي رقم الجلوس 39315
اريد ان اعرف النتيجه لسته ابتدائى لرقم جلوس28363
اريد ان اعرف نتيجه سته ابتدائى مدرسه الاسقفيه ويا ريت الرد بسرعه
نتيجة الصف السادس الابتدائى
اريد نتيجة الصف السادس ورقم الجلوس هو
43456 مدنية
عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 4789
اريد اعرف النتيجة
عاوز اعرف نتيجة الامتحنات رقم الجلوس هوه 52472
عاوز اعرف النتيجه
رقم الجلوس2727 مدرسة م.بغداد
عايزه اعرف نتيجتي سادسه ابتدائي رقم جلوسي 20798
مطلوب نتيجه للصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 21020
الا
سم/سهيلة رزق عبدالهادى زيدان رقم الجلوس/17461
الرجاء معرفة النتيجه انا رقم جلوسى 23085
الإسم وليد محمد محمد علي
رقم الجلوس 50668
الفيوم