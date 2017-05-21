مديرية التربية والتعليم بالفيوم

مصريات – محافظة الفيوم – كتبت شيماء عبد المعين: قرر المسئولون في مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وبالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، تقديم خدمات نتائج الطلاب في الامتحانات لكل الادارات التعليمية التابعة لها وهي: طامية ، سنورس ، اطسا ، يوسف الصديق ، ابشواي وخاصة نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الفيوم 2017، وايضا نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول و الترم الثاني برقم الجلوس على موقع المحافظة.

وحاليا تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بمراجعة اوراق الاجابات، ورصد درجات الاختبارات لجميع المراحل التعليمية، وايضا الاستعداد للامتحانات الثانوية العامة و الفنية، كما تتهيئ لبدء استقبال طلاب جدد في المدارس برياض الاطفال والتعليم الاساسي المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية.

ويستطيع الطلاب وايضا اولياء امورهم متابعة اخبار اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة الفيوم، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الصف الثالث الاعدادي، ونسب النجاح واسماء الاوائل والتي تتم تحت اشراف مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك بادخال رقم الجلوس في المكان المخصص من خلال رابط الموقع التالي: http://www.fayoum.gov.eg

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موقع مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم 2017