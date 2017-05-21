موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم

مديرية التربية والتعليم بالفيوم

مصريات – محافظة الفيوم – كتبت شيماء عبد المعين: قرر المسئولون في مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وبالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، تقديم خدمات نتائج الطلاب في الامتحانات لكل الادارات التعليمية التابعة لها وهي: طامية ، سنورس ، اطسا ، يوسف الصديق ، ابشواي وخاصة نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة الفيوم 2017، وايضا نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول و الترم الثاني برقم الجلوس على موقع المحافظة.

وحاليا تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بمراجعة اوراق الاجابات، ورصد درجات الاختبارات لجميع المراحل التعليمية، وايضا الاستعداد للامتحانات الثانوية العامة و الفنية، كما تتهيئ لبدء استقبال طلاب جدد في المدارس برياض الاطفال والتعليم الاساسي المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية.

ويستطيع الطلاب وايضا اولياء امورهم متابعة اخبار اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائى بمحافظة الفيوم، وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 الصف الثالث الاعدادي، ونسب النجاح واسماء الاوائل والتي تتم تحت اشراف مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك بادخال رقم الجلوس في المكان المخصص من خلال رابط الموقع التالي: http://www.fayoum.gov.eg

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موقع مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة الفيوم 2017

21/05/2017 199 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , ,
199 comments
  1. احمد ومريم 09/08/2017 11:37 -

    أرغب فى التقديم ﻻولادى بالمدرسة اليابانية بالفيوم ولا أعرف الموقع

  2. محمود محمد 03/06/2017 17:55 -

    انا عايز النتيجه بتاعتي لو سمجتو رقم الجلوس 32612

  4. عادل ملاك 28/05/2017 20:43 -

    يوستينا نبيل عطا بيباوي رقم الجلوس 3780

  5. مريم ناصر عبد الظاهر محمد محمود 26/05/2017 13:42 -

    مريم ناصر عبد الظاهر محمد محمود رقم الجلوس 35500

  6. احمد سعد عبد الرازق 25/05/2017 00:31 -

    اميره أحمد سعد عبد الرازق 9728

  7. العراف والعقرب 08/02/2017 00:18 -

    الاسم أدهم أحمد عبد الونيس
    رقم الجلوس 138
    مدرسه اطسا الثانويه خدمات

  8. ahmed ali 06/02/2017 23:32 -

    ما هى ارقام جلوس مدرسة على اغا مركز سنورس الفيوم

  9. مينا عماد 05/02/2017 17:11 -

    مينا عماد توفيق رقم جلوس 3086

  10. كريم اسامة قرني محمد 31/01/2017 00:21 -

    أريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي
    محافظة الفيوم مركز سنورس
    رقم الجلوس 19147
    ارجو الرد في اسرع وقت

  11. نورهان عادل 27/08/2016 22:09 -

    انا مدرسه بمدرسه حكوميه ماشا افعل لكي انتقل لمدرسه حكوميه لغات

  12. مصطفى زكي محمد رزق 03/07/2016 16:57 -

    رقم الجلوس :32264
    الاسم:محمدمحمدعبد القادر لطيف
    اريد معرفة النتيجة باسرع وقت ممكن
    محافظة:الفيوم

  13. ربيع مليجى 28/05/2016 18:14 -

    لو سمحتم عايز اعرف أوائل ابتدائية يوسف الصديق بالفيوم 

  14. عبد الرحمن نبيل نادي 25/05/2016 18:47 -

    اريد نتيحة الصف السادس الابتدائي

  15. عبد الرحمن نبيل نادي 25/05/2016 18:46 -

    عبد الرحمن نبيل نادي عبد التواب الفيوم رقم الجلوس 6231

  16. شهد عادل عبد العال 23/01/2016 16:42 -

    انا عايزة نتيجة نصف الترم بمدرسة الفيوم الجديدة مركز اطسا

  17. مجدي وجدي رأفت 29/09/2015 23:31 -

    مدير مدرسة التجارة الثانوية للبنات بالفيوم لا يحب العمل بالفترة المسائية و المدرسة بها تريميمات واصلاحات ورفض العمل بالمدرسة الملاصقه للمدرسة التى تفصلها عن مدرسته سور و هى كانت مدرسة التجارة بنين سابقا   وعمل محاضرات لطالبات الدبلوم و يحضر كل شعبه يوم في الاسبوع وهذا يخالف القرار الوزاري المحدد لعد حصص كل مادة لكل شعبة  و مدير النعليم التجاري بالمديرية عيل صاحبه وافق علي ذلك   …..  اين توجيه المواد المختلفه  لمتابعة تدريس المنهج طبقا لخطة الوزارة ؟   متي سيتم الانتهاء من تدريس المواد بهذا الشكل ؟

  18. وئام عبدالتواب 04/07/2015 02:37 -

    نتيجة الثانوية الفنية لعام 2015 لهذا الاسم ( وئام عبدالتواب عبدالرحمن

  19. محمود عبد العظيم عبد العليم 04/07/2015 01:42 -

    أنا محمود عبد العظيم رقم الجلوس 132941 محافظة الفيوم

  20. حمدى احمد مرعى 12/06/2015 17:56 -

    مطلوب نتيجة برقم الجلوس 20810

  21. لمياء سيد عثمان متولى 08/06/2015 18:26 -

    رقم جلوس 22132  مدرسه النائب مصطفى الهورارى 

  22. حمااااادة 07/06/2015 23:26 -

    عايز امتحان العلوم الترم الثانى محافظة الفيوم 2015

  23. ندى حسام فتحى البدرى 07/06/2015 22:55 -

    انا ندى حسام من محافظة الفيوم مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائيه المشتركه رقم الجلوس9013

  24. محمود احمد عبدالحميد 04/06/2015 05:57 -

    محمود احمد عبدالحميد غبدالسلام رقم جلوسى 13017 الفيوم حابب اعرف النتيجه 

  25. منى محمدعبد القادر لطيف 03/06/2015 00:53 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائية

  26. إسراء احمد حسين الروبى 03/06/2015 00:02 -

    محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق مدرسة الشواشنه الاعدادية المشتركة

  27. حمدى الريان 02/06/2015 16:48 -

    اريد معرفة النتيجه للشهاده الاعداديه رقم الجلوس  100679

  28. محمد ناصر محمد عبد المعطي 01/06/2015 13:50 -

    اريد معرفة النتيجة 
    الشهادة الابتدائية

    رقم الجلوس 17020

  30. رغدة سيد عبد المجيد مرتاح 31/05/2015 17:53 -

    رقم جلوس 83022

    عايزة اعرف نتيجة الامتحان الشهادة الاعدادية

  31. انا اسمى زينب احمد على زيان 31/05/2015 12:54 -

    اريد معرفة الشهادة الابتدائية محافظة الفيوم ادارة اطسا التعليمية رقم جلوسى 24463 مدرسة سلام الابتدائية حالا

  33. يمنى 30/05/2015 14:29 -

    انا عيزة اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي  باسرع وقت هي اتأخرت اوي كده ليه

  34. عبدالرحمن محمدعبدالنبى 29/05/2015 18:51 -

    نتيجة الشهادة الابتدائية

  35. ندي يسري 29/05/2015 18:09 -

    معرفه نتيجه الصف السادس الاعدادي رقم الجلوس 39315

  36. يارا سامح يسرى القارح 29/05/2015 17:09 -

    اريد ان اعرف النتيجه لسته ابتدائى لرقم جلوس28363

  37. يارا سامح يسرى القارح 29/05/2015 17:08 -

    اريد ان اعرف نتيجه سته ابتدائى مدرسه الاسقفيه ويا ريت الرد بسرعه

  38. عبد الرحمن عوض سيد على 28/05/2015 20:19 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائى

  39. كريم احمدعاطف 28/05/2015 17:29 -

    اريد نتيجة الصف السادس ورقم الجلوس هو
    43456 مدنية

  40. احمد رمضان 28/05/2015 14:57 -

    عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 4789

  42. عمرو محمد السيد امين 28/05/2015 00:02 -

    عاوز اعرف نتيجة الامتحنات رقم الجلوس هوه 52472

  43. عمرو محمد السيد امين 27/05/2015 23:59 -

    عاوز اعرف النتيجه

  44. عبدالرحمن حماده رجب 27/05/2015 17:44 -

    رقم الجلوس2727 مدرسة م.بغداد

  45. غفران سيد محمد 26/05/2015 22:38 -

    عايزه اعرف نتيجتي سادسه ابتدائي رقم جلوسي 20798

  46. نواره مجدي 26/05/2015 18:43 -

    مطلوب نتيجه للصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 21020

  47. heba radwan 26/05/2015 13:43 -

    الا
    سم/سهيلة رزق عبدالهادى زيدان رقم الجلوس/17461

  48. عبد الجواد مصطفى صالح 25/05/2015 14:59 -

    الرجاء معرفة النتيجه انا رقم جلوسى    23085  

  49. ابواسلام محمد محمد 24/05/2015 22:40 -

    الإسم وليد محمد محمد علي
    رقم الجلوس 50668
    الفيوم

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