مديرية التربية والتعليم ببنى سويف

مصريات – محافظة بنى سويف – كتبت مروة فرغلي: تعتبر مديرية بنى سويف من افضل المديريات التعليمية على مستوى محافظات مصر، في تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدم نتائج الطلاب على الانترنت.

حيث قامت مديرية التربية والتعليم ببني سويف بالاتفاق مع البوابة الالكترونية للمحافظة بتسهيل الحصول على نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادة العامة والمراحل المختلفة سواء الابتدائية او الاعدادية و الثانوية العامة ويشمل ايضا التعليم الرياضي و المهني من خلالها.

ويتم تزويد قاعدة بيانات الموقع من مديرية التربية والتعليم ببني سويف بدرجات الطلاب في نتيجة الشهادة الابتدائية وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف للعام الدراسي 2016 – 2017 اخر العام بالادرات التعليمية التابعة لها و هي :اهناسيا ، سمسطا ، ناصر ، ببا ، الفشن ، الواسطى ، ومركز مدينة بني سويف الجديدة.

كما يمكن متابعة اسماء الاوائل على مستوى المحافظة في نتيجة الصف السادس الابتدائي و الثالث الاعدادي و الثانوية من خلال الاخبار التي تشرف عليها مديرية التربية والتعليم ببنى سويف وتحت ادارة وزارة التربية والتعليم المصرية.

ولمعرفة نتائج الامتحانات واخبار تنسيق الشهادة الاعدادية للقبول في الثانوية العامة او الفنية من مديرية التربية والتعليم ببني سويف يمكن زيارة الرابط التالي: http://www.benisuef.gov.eg

تحديث رابط موقع نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع بوابة محافظة بني سويف التعليمية

سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمدارس بني سويف الترم الاول والثانى آخر العام برقم الجلوس ويمكن الوصول اليها بالضغط على هذا الرابط >> http://www.bns-edu.com/E3.aspx

تنويه: يرجى الملاحظة بان رابط نتيجة اعدادية بني سويف الاخير مؤكداً وصحيحاً، إلا انه يجب ان تقوم بتخطي صفحة الاعلان وذلك بالضغط على الزر الاصفر في اعلى الصفحة التي ستظهر لك

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موقع مديرية وزارة التربية والتعليم بوابة محافظة بنى سويف 2017