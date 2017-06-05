بوابة مديرية محافظة بني سويف التعليمية

مديرية التربية والتعليم ببنى سويف

مصريات – محافظة بنى سويف – كتبت مروة فرغلي: تعتبر مديرية بنى سويف من افضل المديريات التعليمية على مستوى محافظات مصر، في تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدم نتائج الطلاب على الانترنت.

موقع مديرية التربية والتعليم 2017 موقع بوابة محافظة بني سويف التعليمي

موقع مديرية التربية والتعليم 2017 محافظة بني سويف

حيث قامت مديرية التربية والتعليم ببني سويف بالاتفاق مع البوابة الالكترونية للمحافظة بتسهيل الحصول على نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادة العامة والمراحل المختلفة سواء الابتدائية او الاعدادية و الثانوية العامة ويشمل ايضا التعليم الرياضي و المهني من خلالها.

ويتم تزويد قاعدة بيانات الموقع من مديرية التربية والتعليم ببني سويف بدرجات الطلاب في نتيجة الشهادة الابتدائية وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف للعام الدراسي 2016 – 2017 اخر العام بالادرات التعليمية التابعة لها و هي :اهناسيا ، سمسطا ، ناصر ، ببا ، الفشن ، الواسطى ، ومركز مدينة بني سويف الجديدة.

كما يمكن متابعة اسماء الاوائل على مستوى المحافظة في نتيجة الصف السادس الابتدائي و الثالث الاعدادي و الثانوية من خلال الاخبار التي تشرف عليها مديرية التربية والتعليم ببنى سويف وتحت ادارة وزارة التربية والتعليم المصرية.

ولمعرفة نتائج الامتحانات واخبار تنسيق الشهادة الاعدادية للقبول في الثانوية العامة او الفنية من مديرية التربية والتعليم ببني سويف يمكن زيارة الرابط التالي: http://www.benisuef.gov.eg

تحديث رابط موقع نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع بوابة محافظة بني سويف التعليمية

سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمدارس بني سويف الترم الاول والثانى آخر العام برقم الجلوس ويمكن الوصول اليها بالضغط على هذا الرابط >> http://www.bns-edu.com/E3.aspx

تنويه: يرجى الملاحظة بان رابط نتيجة اعدادية بني سويف الاخير مؤكداً وصحيحاً، إلا انه يجب ان تقوم بتخطي صفحة الاعلان وذلك بالضغط على الزر الاصفر في اعلى الصفحة  التي ستظهر لك

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موقع مديرية وزارة التربية والتعليم بوابة محافظة بنى سويف 2017

05/06/2017 121 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , ,
121 comments
  1. عصام رجب 10/06/2017 02:39 -

    السلام عليكم ورحمة الله
    كنت عايز اعرف ايه الاجرات تحويل ورقي من بني سويف الي القاهره انا في اعدادي وخلصت السنادي وجبت مجموع 205 وعايز ادخل صنايع قسم تبريد وتكييف
    وارجو الرد بسريع شكر

  2. مازن 05/02/2017 20:12 -

    متي ستظهر النتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2017

  3. shahd ehab 03/02/2017 14:56 -

    الكلام دا حصل ف الصف الثالث 20177777

  4. shahd ehab 03/02/2017 14:56 -

    وامتحان العلوم ال فيه نقطه عن التاريج احب اوصل ان كده هتخلو الطلبه تغش وانا شاهده ان كان في غش واقسم بالله كان في غش وكتير ومعظم ال عاملها صح غاششها !! دي نظريه ودا منهج علوم يعني ال عاوز يتعلم هيذاكر وهيفهم النظريه وفروضها مش هيركز ف التاريخ غير ال بيحفظ ! والدراسات ال فيها نقطه م المعلومات الاثرائيه ! ونقطه ف صح وغلط ينفع صح وينفع غلط !! متتفلسفوش ونتو بتحطو الاسئله علشان انتو كده هتعملو حاجات غلط وهتعقدونا اكترر ؟؟ تمام

  5. shahd ehab 03/02/2017 14:52 -

    الامتحانات كان فيها حاجات غلط كتير ومن برا المنهج ومحدش هيسكت علفكرا !! ومحدش هيسيب تعبو ومذاكرتو طول التيرم يضيع كده ! تمام ؟ واغلبنا هيعمل تظلمات علشان الغلطات ال انتو عاملينها وال احنا هنتحمل نتايجها ّّ ! زي كلمة العدد ف امتحان الحاسب وال المفروض كانت تبقا عداد وال لغبطت ناس كتير !! محدش ابددن هيسكت ؟ تمام ؟؟

  6. ولى امر 13/10/2016 02:58 -

    بكرة الصبح فى تمام الساعه العاشره صباحا في مدرسة النهضة التجريبي للغات سيقوم اولياء الامور بوقفة احتجاجية امام المدرس للمطالبة بباقى مصاريف الباص التى تم الاتفاق عليها من قبل ادارة المدرسة مع شركة النقل الخاص بالطلاب أن يضيف مبلغ مئة جنية مصرى على مصاريف الباص ترد الى المدرسة بدون وجة حق …….ارجو الاهتمام ……..هذا رقمى لسهوله التواصل معنا. ٠١٢٧٥٦٦٥٥٨٤

  7. أجمد صالح صالج 04/10/2016 19:22 -

    بسم الله الرجمن الرحيم
    تحيه طيبه وببعد:
    نحيط علم سيادتكم بأن
    مجموعه الأطباء المكلفين بتدريس المواد الطبيه للطلببه في المعهد الفني للتمريض بالمستشفي العام ممنعيين عن القيام بعملهم وهذا ما يسبب ضرر كبير للطلاب
    نرجوا من سيادتكم إتخاذ كافه الإجراءات اللازمه والحرص علي مصلجه الطلاب
    والله الموفق .
    شقيق إحدي الطالبات بالمعهد

  10. عبد النبى مسعد 14/05/2016 13:47 -

    أريد أعرف النتيجه 
    حسام عبد النبى مسعد أحمد 
    مدرسه بلفيا الثانويه العامه 
    رقم الجلوس 221 

  11. عبد النبى مسعد 14/05/2016 13:46 -

    حسام عبد النبى مسعد أحمد 
    مدرسه بلفيا الثانويه العامه 
    رقم الجلوس 221

  13. احمد 04/07/2015 21:42 -

    عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 673720 تجارة 

  14. محمود هاشم محمد 01/07/2015 18:36 -

    اعلم نتيجة الدبلومات 2015

  15. محمود هاشم محمد 01/07/2015 18:35 -

    اريد اعرف نتيجة الدبلومات الصناعية بنين 2015

  16. محمود هاشم محمد 29/06/2015 01:53 -

    نتيجة امتحانات اخر العام الثانوى الصناعي بنين نظام الثلاث سنوات محافظة بنى سويف

  18. فاعل خير 04/06/2015 10:46 -

    الف الف الف مبروك يا شباب ويا بنات علي النجاح عقبال الثانويه يارب انا وكل من قال يارب

  19. محمدابو عبدو 01/06/2015 15:10 -

    عبدالرحمن محمد فالح محمد احمد                           الشهادة الابتدائية                                               رقم جلوس  726         

  20. زينب مهدي عبدالقادر 31/05/2015 14:14 -

    انا زينب مهدي رقم الجلوس 15945مدرسة الحلابيه الاعداديه المشتركه

  21. زياد فوزى جمال 31/05/2015 09:39 -

    اريد نتيجة 3 اعدادي الترم الثانى 2015 رقم الجلوس 11103

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