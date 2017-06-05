موقع مديرية وزارة التربية والتعليم بوابة محافظة بنى سويف 2017

مديرية التربية والتعليم ببنى سويف
مصريات – محافظة بنى سويف – كتبت مروة فرغلي: تعتبر مديرية بنى سويف من افضل المديريات التعليمية على مستوى محافظات مصر، في تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدم نتائج الطلاب على الانترنت.
حيث قامت مديرية التربية والتعليم ببني سويف بالاتفاق مع البوابة الالكترونية للمحافظة بتسهيل الحصول على نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادة العامة والمراحل المختلفة سواء الابتدائية او الاعدادية و الثانوية العامة ويشمل ايضا التعليم الرياضي و المهني من خلالها.
ويتم تزويد قاعدة بيانات الموقع من مديرية التربية والتعليم ببني سويف بدرجات الطلاب في نتيجة الشهادة الابتدائية وكذلك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بنى سويف للعام الدراسي 2016 – 2017 اخر العام بالادرات التعليمية التابعة لها و هي :اهناسيا ، سمسطا ، ناصر ، ببا ، الفشن ، الواسطى ، ومركز مدينة بني سويف الجديدة.
كما يمكن متابعة اسماء الاوائل على مستوى المحافظة في نتيجة الصف السادس الابتدائي و الثالث الاعدادي و الثانوية من خلال الاخبار التي تشرف عليها مديرية التربية والتعليم ببنى سويف وتحت ادارة وزارة التربية والتعليم المصرية.
ولمعرفة نتائج الامتحانات واخبار تنسيق الشهادة الاعدادية للقبول في الثانوية العامة او الفنية من مديرية التربية والتعليم ببني سويف يمكن زيارة الرابط التالي: http://www.benisuef.gov.eg
تحديث رابط موقع نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع بوابة محافظة بني سويف التعليمية
سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمدارس بني سويف الترم الاول والثانى آخر العام برقم الجلوس ويمكن الوصول اليها بالضغط على هذا الرابط >> http://www.bns-edu.com/E3.aspx
تنويه: يرجى الملاحظة بان رابط نتيجة اعدادية بني سويف الاخير مؤكداً وصحيحاً، إلا انه يجب ان تقوم بتخطي صفحة الاعلان وذلك بالضغط على الزر الاصفر في اعلى الصفحة التي ستظهر لك
السلام عليكم ورحمة الله
كنت عايز اعرف ايه الاجرات تحويل ورقي من بني سويف الي القاهره انا في اعدادي وخلصت السنادي وجبت مجموع 205 وعايز ادخل صنايع قسم تبريد وتكييف
وارجو الرد بسريع شكر
متي ستظهر النتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2017
الكلام دا حصل ف الصف الثالث 20177777
وامتحان العلوم ال فيه نقطه عن التاريج احب اوصل ان كده هتخلو الطلبه تغش وانا شاهده ان كان في غش واقسم بالله كان في غش وكتير ومعظم ال عاملها صح غاششها !! دي نظريه ودا منهج علوم يعني ال عاوز يتعلم هيذاكر وهيفهم النظريه وفروضها مش هيركز ف التاريخ غير ال بيحفظ ! والدراسات ال فيها نقطه م المعلومات الاثرائيه ! ونقطه ف صح وغلط ينفع صح وينفع غلط !! متتفلسفوش ونتو بتحطو الاسئله علشان انتو كده هتعملو حاجات غلط وهتعقدونا اكترر ؟؟ تمام
الامتحانات كان فيها حاجات غلط كتير ومن برا المنهج ومحدش هيسكت علفكرا !! ومحدش هيسيب تعبو ومذاكرتو طول التيرم يضيع كده ! تمام ؟ واغلبنا هيعمل تظلمات علشان الغلطات ال انتو عاملينها وال احنا هنتحمل نتايجها ّّ ! زي كلمة العدد ف امتحان الحاسب وال المفروض كانت تبقا عداد وال لغبطت ناس كتير !! محدش ابددن هيسكت ؟ تمام ؟؟
بكرة الصبح فى تمام الساعه العاشره صباحا في مدرسة النهضة التجريبي للغات سيقوم اولياء الامور بوقفة احتجاجية امام المدرس للمطالبة بباقى مصاريف الباص التى تم الاتفاق عليها من قبل ادارة المدرسة مع شركة النقل الخاص بالطلاب أن يضيف مبلغ مئة جنية مصرى على مصاريف الباص ترد الى المدرسة بدون وجة حق …….ارجو الاهتمام ……..هذا رقمى لسهوله التواصل معنا. ٠١٢٧٥٦٦٥٥٨٤
بسم الله الرجمن الرحيم
تحيه طيبه وببعد:
نحيط علم سيادتكم بأن
مجموعه الأطباء المكلفين بتدريس المواد الطبيه للطلببه في المعهد الفني للتمريض بالمستشفي العام ممنعيين عن القيام بعملهم وهذا ما يسبب ضرر كبير للطلاب
نرجوا من سيادتكم إتخاذ كافه الإجراءات اللازمه والحرص علي مصلجه الطلاب
والله الموفق .
شقيق إحدي الطالبات بالمعهد
رقم جلوسى 65540
يارب النجاح
أريد أعرف النتيجه
حسام عبد النبى مسعد أحمد
مدرسه بلفيا الثانويه العامه
رقم الجلوس 221
حسام عبد النبى مسعد أحمد
مدرسه بلفيا الثانويه العامه
رقم الجلوس 221
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عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 673720 تجارة
اعلم نتيجة الدبلومات 2015
اريد اعرف نتيجة الدبلومات الصناعية بنين 2015
نتيجة امتحانات اخر العام الثانوى الصناعي بنين نظام الثلاث سنوات محافظة بنى سويف
رقم قبول الثانوية ببنى سويف
الف الف الف مبروك يا شباب ويا بنات علي النجاح عقبال الثانويه يارب انا وكل من قال يارب
عبدالرحمن محمد فالح محمد احمد الشهادة الابتدائية رقم جلوس 726
انا زينب مهدي رقم الجلوس 15945مدرسة الحلابيه الاعداديه المشتركه
اريد نتيجة 3 اعدادي الترم الثانى 2015 رقم الجلوس 11103