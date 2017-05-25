مديرية التربية والتعليم بسوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت أميرة الشريف: قرر المسئولون في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، تقديم خدماتها التعليمية و خاصة نتائج الامتحانات والاعلان عن الوظائف الشاغرة المتوفرة بها على موقع محافظة سوهاج الاصلي.

وتقدم مديرية التربية والتعليم بسوهاج نتائج الطلاب في الادارات التعليمية التالية : جرجا ، ساقلتة ، جهينة ، دار السلام ، البلينا ، العسيرات ، طما ، اخميم ، طهطا ،المنشأة.

كما تشرف مديرية التربية والتعليم بسوهاج على وضع جداول الامتحانات لجميع الصفوف والمراحل: المرحلة الابتدائية ( الصف الثالث الابتدائى والصف الرابع الابتدائى، الخامس الابتدائى، والشهادة الابتدائية الصف السادس) وكذلك المرحلة الاعدادية ( الصف الاول الاعدادى، الصف الثانى الاعدادى، والشهادة الاعدادية الصف الثالث ) وكذلك للمرحلة الثانوية للصفين الاول الثانوي والصف الثانى الثانوى) اما الشهادة الثانوية العامة اي الصف الثالث الثانوى فيبتم باشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم المركزية في مصر.

ويمكن متابعة نتائج الامتحانات التي تعتمد من مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 2017 وخاصة المتعلقة بالشهادة العامة نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج وايضاً نتيجة الشهادة الابتدائية وكل تفاصيلها من خلال موقع المحافظة المبين ادناه.

كما تعرض اسماء الاوائل في نتيجة الصف السادس الابتدائي و الصف الثالث الاعدادى التابعين لمديرية التربية والتعليم وتفاصيل موعد تكريمهم ويتاح مشاهدة و معرفة نتائج جميع المدارس ، وللاستعلام عن النتيجة في موعد صدورها برقم الجلوس يرجى الضغط على الرابط التالي: http://sohag.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx

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موقع وزارة مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج نتائج 2017