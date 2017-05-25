بوابة مديرية التربية والتعليم بسوهاج

مديرية التربية والتعليم بسوهاج

مصريات – سوهاج – كتبت أميرة الشريف: قرر المسئولون في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، تقديم خدماتها التعليمية و خاصة نتائج الامتحانات والاعلان عن الوظائف الشاغرة المتوفرة بها على موقع محافظة سوهاج الاصلي.

وتقدم مديرية التربية والتعليم بسوهاج نتائج الطلاب في الادارات التعليمية التالية : جرجا ، ساقلتة ، جهينة ، دار السلام ، البلينا ، العسيرات ، طما ، اخميم ، طهطا ،المنشأة.

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج 2017

موقع مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج

كما تشرف مديرية التربية والتعليم بسوهاج على وضع جداول الامتحانات لجميع الصفوف والمراحل: المرحلة الابتدائية ( الصف الثالث الابتدائى والصف الرابع الابتدائى، الخامس الابتدائى، والشهادة الابتدائية الصف السادس) وكذلك المرحلة الاعدادية ( الصف الاول الاعدادى، الصف الثانى الاعدادى، والشهادة الاعدادية الصف الثالث ) وكذلك للمرحلة الثانوية للصفين الاول الثانوي والصف الثانى الثانوى) اما الشهادة الثانوية العامة اي الصف الثالث الثانوى فيبتم باشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم المركزية في مصر.

ويمكن متابعة نتائج الامتحانات التي تعتمد من مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 2017 وخاصة المتعلقة بالشهادة العامة نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج وايضاً نتيجة الشهادة الابتدائية وكل تفاصيلها من خلال موقع المحافظة المبين ادناه.

كما تعرض اسماء الاوائل في نتيجة الصف السادس الابتدائي و الصف الثالث الاعدادى التابعين لمديرية التربية والتعليم وتفاصيل موعد تكريمهم ويتاح مشاهدة و معرفة نتائج جميع المدارس ، وللاستعلام عن النتيجة في موعد صدورها برقم الجلوس يرجى الضغط على الرابط التالي: http://sohag.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx

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موقع وزارة مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج نتائج 2017

25/05/2017 94 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , ,
94 comments
  1. يسرى احمد صابر 23/07/2017 21:15 -

    برجاء من سيادتكم معرفة نتجة 30849 دور ثانى ستة ابتدائى وشكرا جزيلا مدرسة العجوبية الابتدائية

  2. مروان 23/06/2017 04:09 -

    عايزه اعرف نتيجه الصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس ٥٢٦

  4. محمد 02/06/2017 11:51 -

    امته هتظهر نتيجه لاعداديه بقنا

  5. اسماء هانى فايز محمود 01/06/2017 19:16 -

    عاوزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج رقم الجلوس ٢٤٤٩٣١

  6. جمال عبد الناصر محمد 01/06/2017 13:16 -

    رقم الجلوس اهوا
    888804

  7. جمال عبد الناصر محمد 01/06/2017 13:13 -

    عاوز اعرف نتيجه مدرسه الثانويه الفنيه للتعليم والتدريب المزدوج بمحافظه سوهاج الصف الثالث

  8. عبدالله صلاح جاد 25/05/2017 09:09 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى رقم 32342

  10. يسى ناجح معوض رزقالله 11/05/2017 11:45 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الثانى الاعداديه

  11. محمدفتحي 08/02/2017 18:39 -

    أحمد محمود عبد الجليل
    26694
    جزيرة شندويل سوهاج

  12. محمد جاد 02/02/2017 15:31 -

    أحمد السعودى جاد الكريم جوده أبوالعلا
    محافظة سوهاج
    ادارة المنشاه التعليميه
    رقم الجلوس 60269

  13. هدرا جرجس فرجالله 28/01/2017 18:01 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى

  14. محمد حافظ 28/09/2016 11:40 -

    فين كتب الصف الثالث الثنوي التجاري بنات العسيرات بس عوزين فلوس وبس

  15. عماد على عبده عبدربه 23/06/2016 01:01 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الخامس الثانويه الفندقيه بحى الكوثر بسوهاج رقم الجلوس 951769

  16. Olfat bebo 11/06/2016 17:52 -

    عاوز نتيجة إنجى انطونيوس وليم
    جرجا الاعداديه بنات
    رقم الجلوس57177

  17. مصطفى خالد فراج عليان 09/06/2016 14:46 -

    معرفه النتيجه معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادى

    الاسم مصطفى خالد فراج عليان
    ورقم الجلوس 29494

  18. محمود رافت محمود 08/06/2016 20:02 -

    محمود رافت محمود رقم الجلوس 17437   مدرسة الاعدادية القديمة بمركز المراغة

  20. تامر محمد تامر 05/06/2016 17:49 -

    يا ادارة فاشة 
    غش السمعات تجتاج مدرسة محمود صقر الثانوية 
    مراقبين متواطئون مع اولياء الامور السماعات 
    فين الرقابة يا ادارة 

  21. حمدي يونس الطويل 05/06/2016 17:43 -

    ارحمونا 
    امتحنات الثانوية العامة بجهينة 
    الغش عيني عينك في مدرسة صقر 
    المنقول الامتحنات في مدرسة التعليم الاساسي بفزارة الغربية
    الغش عن طريق السماعة الحديثة 
    تحركو بسرعه  
    حرام مجهود طالب متميز  يستولي علية طالب فاشل 
    علي الادارة التحرك سريعا 

  22. داليا ابراهيم احمد محروس 05/06/2016 14:21 -

    12607 محافظة سوهاج .ادارة جهينه التعليميه

  23. حسن احمد حسن محمد 04/06/2016 13:10 -

    رقم جلوسى 26943 ادارة سوهاج التعليمية

  24. ندى اشرف عبد لرحيم 31/01/2016 15:15 -

    اسمى ندى اشرف
    رقم جلوسى 652
    محافظة سوهاج

  25. محمد عماد فتحي محمد 25/01/2016 01:10 -

    عايز اعرف نتيجه الصف الأول الاعدادي مدينة جرجا رقم جلوسي 723

  26. اسلام محمد ابوالفضل سليمان 11/07/2015 14:10 -

    عايز اعرف الشهادة رقم الجلوس ٨٦٨٦١٢

  27. جرجس فريز 03/07/2015 15:37 -

    نتيجة الصنايع  الاسم جرجس فريز . رقم الجلوس 199192  

  28. برام حمام عرض سليمان 02/07/2015 23:05 -

    من فضلكم النتيجه رقم الجلوس ١٨٨٥٠٨

  29. مؤمن محمد عبد المعبود 22/06/2015 17:38 -

    لو سمحتو عايز اعرف نتجه مدرسه المراغه الفنيه التجاريه المشتركه الصف الثالث التجارى رقم الجلوس هو 702134
    ولكم جزيل الشكر

  30. لوجينا فام مريد زكي 19/06/2015 14:20 -

    مطلوب نتيجة الشهادة الاعدادية الاسم لوجينا فام مريد ورقم الجلوس هو10207

  31. ايةممدوح عبيدعلى 13/06/2015 23:41 -

    عوزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج رقم 251933

  32. لقمان 12/06/2015 00:02 -

    عايز  اعرف  نتيجة  السنة  الخامسة   2015

  33. الاء ريان عبد العليم 10/06/2015 14:55 -

    عاوزة اعرف نتيجة الشهاده الاعداديه واسمى الاء ريان عبد العليم بمدرسه مشطا الاعداديه بنات مركز طما محافظه سوهاج ورقم جلوسى 3126

  34. وليد الدراملي محروس عمار 08/06/2015 20:26 -

    عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسة الاعدادية المشتركة بطما 1482

  35. محمد حسانين صابر حسانين 07/06/2015 18:51 -

    نتيجه الصف الثالث العبادي ببني حرب طهطا رقم الجلوس 9497

  36. رمضان كريم عبدالحميد منصور 07/06/2015 18:49 -

    نتيجه الصف الثاني الاعدادي بينما رقم الجلوس 42

  37. ايه يوسف حسن 06/06/2015 01:17 -

    اريد معرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس56990 محافظة سوهاج

  38. اسلام محمد صالح احمد 05/06/2015 13:50 -

    عاوز نتيجتى الصف الثالث الاعدادى سوهاج

  39. عماد محمود عبد الحليم عبد التفاح 05/06/2015 08:16 -

    معرفة النتيجة بمحافظة سوهاج_طهطها_رقم الجلوس5722

  40. اسماء عاصم العادلي مصطفي 04/06/2015 17:46 -

    اريد معرفة النتيجة ورقم الجلوس 68515  مركز البلينا مدرسة نجع ابو طوق واولاد محمد الاعداديه

  41. احمد عطيه علي 04/06/2015 10:03 -

    اريد ان اعرف الشهاده الاعداديه ورقم جلوسي  52390

  42. ابراهيم سامي ابراهيم 02/06/2015 21:20 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائي

  43. احمد ناجى حافظ عبدالعال 02/06/2015 21:15 -

    رقم الجلوس 69466 محافظة سوهاج مركز البلينا مدرسة برديس الرسمية للغات

  44. عبير السيد محمد مصطفى 02/06/2015 20:21 -

    عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 1535

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