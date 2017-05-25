موقع وزارة مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج نتائج 2017

مديرية التربية والتعليم بسوهاج
مصريات – سوهاج – كتبت أميرة الشريف: قرر المسئولون في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، تقديم خدماتها التعليمية و خاصة نتائج الامتحانات والاعلان عن الوظائف الشاغرة المتوفرة بها على موقع محافظة سوهاج الاصلي.
وتقدم مديرية التربية والتعليم بسوهاج نتائج الطلاب في الادارات التعليمية التالية : جرجا ، ساقلتة ، جهينة ، دار السلام ، البلينا ، العسيرات ، طما ، اخميم ، طهطا ،المنشأة.
كما تشرف مديرية التربية والتعليم بسوهاج على وضع جداول الامتحانات لجميع الصفوف والمراحل: المرحلة الابتدائية ( الصف الثالث الابتدائى والصف الرابع الابتدائى، الخامس الابتدائى، والشهادة الابتدائية الصف السادس) وكذلك المرحلة الاعدادية ( الصف الاول الاعدادى، الصف الثانى الاعدادى، والشهادة الاعدادية الصف الثالث ) وكذلك للمرحلة الثانوية للصفين الاول الثانوي والصف الثانى الثانوى) اما الشهادة الثانوية العامة اي الصف الثالث الثانوى فيبتم باشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم المركزية في مصر.
ويمكن متابعة نتائج الامتحانات التي تعتمد من مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 2017 وخاصة المتعلقة بالشهادة العامة نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج وايضاً نتيجة الشهادة الابتدائية وكل تفاصيلها من خلال موقع المحافظة المبين ادناه.
كما تعرض اسماء الاوائل في نتيجة الصف السادس الابتدائي و الصف الثالث الاعدادى التابعين لمديرية التربية والتعليم وتفاصيل موعد تكريمهم ويتاح مشاهدة و معرفة نتائج جميع المدارس ، وللاستعلام عن النتيجة في موعد صدورها برقم الجلوس يرجى الضغط على الرابط التالي: http://sohag.moe.gov.eg/ar/Pages/default.aspx
برجاء من سيادتكم معرفة نتجة 30849 دور ثانى ستة ابتدائى وشكرا جزيلا مدرسة العجوبية الابتدائية
عايزه اعرف نتيجه الصف الثاني الاعدادي رقم الجلوس ٥٢٦
4601
امته هتظهر نتيجه لاعداديه بقنا
عاوزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج رقم الجلوس ٢٤٤٩٣١
رقم الجلوس اهوا
888804
عاوز اعرف نتيجه مدرسه الثانويه الفنيه للتعليم والتدريب المزدوج بمحافظه سوهاج الصف الثالث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجتى الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى رقم 32342
رقم الجلوس 207
عايز اعرف نتيجة الصف الثانى الاعداديه
أحمد محمود عبد الجليل
26694
جزيرة شندويل سوهاج
أحمد السعودى جاد الكريم جوده أبوالعلا
محافظة سوهاج
ادارة المنشاه التعليميه
رقم الجلوس 60269
عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادى
فين كتب الصف الثالث الثنوي التجاري بنات العسيرات بس عوزين فلوس وبس
عايز اعرف نتيجة الصف الخامس الثانويه الفندقيه بحى الكوثر بسوهاج رقم الجلوس 951769
عاوز نتيجة إنجى انطونيوس وليم
جرجا الاعداديه بنات
رقم الجلوس57177
معرفه النتيجه معرفه نتيجه الصف الثالث الاعدادى
الاسم مصطفى خالد فراج عليان
ورقم الجلوس 29494
محمود رافت محمود رقم الجلوس 17437 مدرسة الاعدادية القديمة بمركز المراغة
رقم الجلوس 70650
يا ادارة فاشة
غش السمعات تجتاج مدرسة محمود صقر الثانوية
مراقبين متواطئون مع اولياء الامور السماعات
فين الرقابة يا ادارة
ارحمونا
امتحنات الثانوية العامة بجهينة
الغش عيني عينك في مدرسة صقر
المنقول الامتحنات في مدرسة التعليم الاساسي بفزارة الغربية
الغش عن طريق السماعة الحديثة
تحركو بسرعه
حرام مجهود طالب متميز يستولي علية طالب فاشل
علي الادارة التحرك سريعا
12607 محافظة سوهاج .ادارة جهينه التعليميه
رقم جلوسى 26943 ادارة سوهاج التعليمية
اسمى ندى اشرف
رقم جلوسى 652
محافظة سوهاج
عايز اعرف نتيجه الصف الأول الاعدادي مدينة جرجا رقم جلوسي 723
عايز اعرف الشهادة رقم الجلوس ٨٦٨٦١٢
نتيجة الصنايع الاسم جرجس فريز . رقم الجلوس 199192
من فضلكم النتيجه رقم الجلوس ١٨٨٥٠٨
لو سمحتو عايز اعرف نتجه مدرسه المراغه الفنيه التجاريه المشتركه الصف الثالث التجارى رقم الجلوس هو 702134
ولكم جزيل الشكر
مطلوب نتيجة الشهادة الاعدادية الاسم لوجينا فام مريد ورقم الجلوس هو10207
عوزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج رقم 251933
عايز اعرف نتيجة السنة الخامسة 2015
عاوزة اعرف نتيجة الشهاده الاعداديه واسمى الاء ريان عبد العليم بمدرسه مشطا الاعداديه بنات مركز طما محافظه سوهاج ورقم جلوسى 3126
عايز اعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي مدرسة الاعدادية المشتركة بطما 1482
نتيجه الصف الثالث العبادي ببني حرب طهطا رقم الجلوس 9497
نتيجه الصف الثاني الاعدادي بينما رقم الجلوس 42
اريد معرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس56990 محافظة سوهاج
عاوز نتيجتى الصف الثالث الاعدادى سوهاج
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اريد معرفة النتيجة ورقم الجلوس 68515 مركز البلينا مدرسة نجع ابو طوق واولاد محمد الاعداديه
اريد ان اعرف الشهاده الاعداديه ورقم جلوسي 52390
نتيجه الصف السادس الابتدائي
رقم الجلوس 69466 محافظة سوهاج مركز البلينا مدرسة برديس الرسمية للغات
عايز اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائى رقم الجلوس 1535