مديرية التربية والتعليم بقنا

مصريات – محافظة قنا – كتبت نجلاء قطب: نظراً لانشغال مديرية التربية والتعليم بقنا بالاشراف على امتحانات الفصل الدراسي الثانى، فإن نتائج الامتحانات، وخاصة نتيجة الشهادة الابتدائية و نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا لعام 2017 لن يتم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بقنا حيث يتم تطويره حاليا، ولكن سيجري ذلك على موقع بوابة محافظة قنا التعليمية حسب الرابط المبين في الاسفل.

ويمكن لطلبة جميع مدارس المحافظة واداردتها المختلفة في الرئيسية ، دشنا ، ابو تشت ، قفط ، فرشوط ، نجع حمادي ، نقادة ، قوص متابعة نتيجة الامتحانات لكل المراحل التعليمية المختلفة الثانوية و الاعدادية و الابتدائية من بوابة محافظة قنا التعليمية، والتي تشرف عليها مديرية التربية والتعليم بقنا وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم المصرية الرسمية.

وقد انتهى بالفعل تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائي، وايضا نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي بقنا، وجاري مراجعتها، وسوف يعتمدها المحافظ ويقوم بتكريم الاوائل والاحتفاء بهم في مؤتمر صحفي وحفل خاص مقام بعد اعتماد نتائج الامتحانات في قنا.

ولمعرفة نتائج الامتحانات من مديرية التربية والتعليم في قنا اضغط هنا: http://www.qena.gov.eg

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مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة قنا 2017 بوابة النتائج