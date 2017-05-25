مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة قنا 2017 بوابة النتائج

مديرية التربية والتعليم بقنا
مصريات – محافظة قنا – كتبت نجلاء قطب: نظراً لانشغال مديرية التربية والتعليم بقنا بالاشراف على امتحانات الفصل الدراسي الثانى، فإن نتائج الامتحانات، وخاصة نتيجة الشهادة الابتدائية و نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا لعام 2017 لن يتم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بقنا حيث يتم تطويره حاليا، ولكن سيجري ذلك على موقع بوابة محافظة قنا التعليمية حسب الرابط المبين في الاسفل.
ويمكن لطلبة جميع مدارس المحافظة واداردتها المختلفة في الرئيسية ، دشنا ، ابو تشت ، قفط ، فرشوط ، نجع حمادي ، نقادة ، قوص متابعة نتيجة الامتحانات لكل المراحل التعليمية المختلفة الثانوية و الاعدادية و الابتدائية من بوابة محافظة قنا التعليمية، والتي تشرف عليها مديرية التربية والتعليم بقنا وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم المصرية الرسمية.
وقد انتهى بالفعل تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائي، وايضا نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي بقنا، وجاري مراجعتها، وسوف يعتمدها المحافظ ويقوم بتكريم الاوائل والاحتفاء بهم في مؤتمر صحفي وحفل خاص مقام بعد اعتماد نتائج الامتحانات في قنا.
ولمعرفة نتائج الامتحانات من مديرية التربية والتعليم في قنا اضغط هنا: http://www.qena.gov.eg
أنا في مدرسة قنا الثانوية الميكانيكية وعايز اعرف نتيجة الامتحان ٢٠١٧
محمد عبد الهادي محم عبد المنطلب من قنا نجع حمادي عايذ النتيجه بتاعتي رقم الجلوس 171888
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم
الكمبيوتر
المجموع الكلى التربية الدينية
التربية الفنية
الصغري / العظمي 40 / 80 30 / 60 20 / 40 30 / 60 20 / 40
10 / 20
150 / 300 20 / 40
10 / 20
النتيجه 65 47.5 33 30.5 31
12.5
219.5 28
16
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
2039
اسمى ماجد حفظ الله عبد الكريم ورقم جلوسى 46951 عاوز النتيجة
من قنا رقم جلوسى 33476 ارجو الرد دلوقتى عاوز نتيجتى
امتا تظهر نتائج الصف الثاني الاعدادي
اريد نتيجني انا رقم جلوسي2324قنا
النتيجه امتا
عايز اعرف نتيجتي 50102
عايز اعرف نتيجتى متى هتظهر رقم الجلوس 35011
عايزة نتيجتي الصف الثالث الاعدادي ترم ثاني محافظه قنا اسمي ندا شريف محمد امام علي رقم الجلوس ٢٩٢٦٧