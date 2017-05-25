بوابة مديرية التربية والتعليم بقنا

مديرية التربية والتعليم بقنا

مصريات – محافظة قنا – كتبت نجلاء قطب: نظراً لانشغال مديرية التربية والتعليم بقنا بالاشراف على امتحانات الفصل الدراسي الثانى، فإن نتائج الامتحانات، وخاصة نتيجة الشهادة الابتدائية و نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قنا لعام 2017 لن يتم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بقنا حيث يتم تطويره حاليا، ولكن سيجري ذلك على موقع بوابة محافظة قنا التعليمية حسب الرابط المبين في الاسفل.

موقع مديرية التربية والتعليم بقنا 2017

موقع مديرية وزارة التربية والتعليم بوابة محافظة قنا التعليمية 2017-2018

ويمكن لطلبة جميع مدارس المحافظة واداردتها المختلفة في الرئيسية ، دشنا ، ابو تشت ، قفط ، فرشوط ، نجع حمادي ، نقادة ، قوص متابعة نتيجة الامتحانات لكل المراحل التعليمية المختلفة الثانوية و الاعدادية و الابتدائية من بوابة محافظة قنا التعليمية، والتي تشرف عليها مديرية التربية والتعليم بقنا وتحت رعاية وزارة التربية والتعليم المصرية الرسمية.

وقد انتهى بالفعل تصحيح نتيجة الصف السادس الابتدائي، وايضا نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب الصف الثالث الاعدادي بقنا، وجاري مراجعتها، وسوف يعتمدها المحافظ ويقوم بتكريم الاوائل والاحتفاء بهم في مؤتمر صحفي وحفل خاص مقام بعد اعتماد نتائج الامتحانات في قنا.

ولمعرفة نتائج الامتحانات من مديرية التربية والتعليم في قنا اضغط هنا: http://www.qena.gov.eg

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مديرية وزارة التربية والتعليم محافظة قنا 2017 بوابة النتائج

25/05/2017 262 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , ,
262 comments
  1. اسماعيل محمد ابراهيم كمال الدين 03/08/2017 09:15 -

    أنا في مدرسة قنا الثانوية الميكانيكية وعايز اعرف نتيجة الامتحان ٢٠١٧

  2. محمد عبد الهادي 22/06/2017 19:14 -

    محمد عبد الهادي محم عبد المنطلب من قنا نجع حمادي عايذ النتيجه بتاعتي رقم الجلوس 171888

  3. osama 10/06/2017 19:47 -

    الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم
    الكمبيوتر
    المجموع الكلى التربية الدينية
    التربية الفنية
    الصغري / العظمي 40 / 80 30 / 60 20 / 40 30 / 60 20 / 40
    10 / 20
    150 / 300 20 / 40
    10 / 20
    النتيجه 65 47.5 33 30.5 31
    12.5
    219.5 28
    16
    هذ المستند لا يعد مستند رسمي

  5. ماجد حفظ الله عبد الكريم احمد 06/06/2017 01:16 -

    اسمى ماجد حفظ الله عبد الكريم ورقم جلوسى 46951 عاوز النتيجة

  6. احمد صلاح خميس مرعى محمد 06/06/2017 01:13 -

    من قنا رقم جلوسى 33476 ارجو الرد دلوقتى عاوز نتيجتى

  7. احمد 04/06/2017 04:17 -

    امتا تظهر نتائج الصف الثاني الاعدادي

  8. يوسف عبد الرحمن محمد عبدالله 03/06/2017 22:19 -

    اريد نتيجني انا رقم جلوسي2324قنا

  10. خالد سيد عبدالهادي سنوسي 03/06/2017 02:09 -

    عايز اعرف نتيجتي 50102

  11. احمد على احمد علي 02/06/2017 02:09 -

    عايز اعرف نتيجتى متى هتظهر رقم الجلوس 35011

  12. ندا شريف محمد امام علي 01/06/2017 14:44 -

    عايزة نتيجتي الصف الثالث الاعدادي ترم ثاني محافظه قنا اسمي ندا شريف محمد امام علي رقم الجلوس ٢٩٢٦٧

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