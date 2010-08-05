مستعمل بالتقسيط
اعلانات مستعمل بالتقسيط وفي منه كاش … ومفيش حاجة هتضيع ببلاش
مصريات
لو كنت تاجر ومستعد تبيع مستعمل بالتقسيط او كاش او تبحث عن صفقات مستعمل بالتقسيط سواء اجهزة كمبيوتر ، سيارات مستعملة بالتقسيط او اي مستعمل بالتقسيط اصناف تبحث عنها ..
ضيف اعلانك دلوقتي عن مستعمل بالتقسيط اما لو انت بتحب عن حاجة ناقصاك وتكون مستعمل بالتقسيط كمان حط اعلان مجاني عنها واكيد تجار كتير على اي مول مصريات بيوفرولك طلبك مستعمل بالقسط .
اخبار ومواضيع ذات صلة:
Advertisement
اعمل فى مجال الكمبيوتر والموبيل وينقصنى راس المال احتاج 10 اجهزة كمبيوتر بالتقسيط
أريد أن أفتح شركة كمبيوتر صغيرة ولكن ليس لدى سيولة أو من يساعدنى فى البداية للوصول إلى النجاح فقط احتاج أجهزة كمبيوتر مستعملة ( استعمال خارجى ) + مستلزمات
الرجاء الرد