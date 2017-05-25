مسجات رمضان كريم مبارك 2017 رسائل رمضانية حلوة جديدة روعة

مسجات رمضان 2017

مصريات – يوم ولا يومين ويهل هلال شهر رمضان كريم وتنسى نفسكك مع التراويح والعزومات، غير انه هيكون في عز فصل الصيف، لذلك وربما وحيثما الحل يكمن في الاسراع بتبادل التهاني مع الاهل والاهل والاصحاب الحضور منهم والغياب في بلاد الله الواسعة بلاد الاغراب.

الحق وابعت رسائل رمضانية صنعت خصياً لعام 2017 – 1438 وغالبيتها مسجات قصيرة جديدة روعة ومش من تأليف حد، مسجات تهنئة برمضان على السليقة يعني الفطرة الطبيعية الخالية من النشويات والمواد الدهنية.

يلا قبل ما تنشغل وتنسى احلى رسائل رمضان 2017 حلوة جدا هاتلاقيها قصادك تحت، اختار من المسجات الرمضانية باللهجة اللي تعجبك: مصرية، سودانية، خليجية: سعودية، اماراتية، كويتية، عمانية، قطرية، يمنية: بحرينية، عراقية، اردنية، سورية، لبنانية، فلسطينية، مغربية، تونسية، ليبية، جزائرية، وارسلها لكل حبايك باركهلم بمناسبة الشهر الكريم:



يسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل

يارب . يارحمان .. يامنان ..بلغ قاريء الرسالة رمضان ..وأجعله يزهى حسناً وسط الجنان …

ايام وتشرق شمس رمضان كتب الله لك فيها الغفران وبيض الله وجهك بنور القرأن.

غسل الله”قلبك”بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينه المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.

رمضان يا كريم… إشفعلي عند رب رحيم… وقارىء الرسالة حميم… بلغه صيامك الفضيل.

في أيامي لا تفوت صيام… ولا تهجر القرأن… ولا تغلط بالكلام المرسل …!!! رمضان.

رمضان شهر الله… وأفضلنا عند الله… يفوز بليلة القدر…إن شاء الله.

اليوم عندنا عيد… بقدومك يا رمضان الخير… صفحة من حياتنا… تبدأمن جديد.

صباح الحبايب بشعبان يبلغهم ربي رمضان تام بلا نقصان … و يجزيهم اعلى الجنان.

قبل التشريبة والحلوى!! حبيت أكون أول شخص يقولك كل عام وانت بخير.

بلغك الله الشهر وشرف الأمة بالنصر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدى الدهر.

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير.

لانك غير الغير وقلبك مليان خير حبيت اقولك قبل الغير كل عام وانت بخير.

اللهم بلغ قارئ الرساله رمضان .. واجعل ليلة القدر من نصيبه يامنان.

يارب يارحمان يامنان بلغ قارئ الرسالة رمضان واجعلة يزهى حسنأ وسط الجنان.

يا عباد الله قوموا… ولله صلوا وأدعوا… وفي شهره الكريم باركوا… ولا تنسوا بالفقير ترأف.

بريحة المسك والعود رمضان كريم علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

أمانينا تسبق تهانينا..وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا

يسعدك ربي ياسيد الكل..وكل رمضان بالفرحه يطل..وتهئنه خاصه لك قبل الكل

كل ورود الربيع .. وثلوج الشتاء .. وعصافيرالدني .. تغرد لتهنيك .. بقرب رمضان

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول : رمضان مبارك قبل كل البشر

يسعدك ربي ياسيد الكل وكل رمضان بالفرحه يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك ..

مكان القمر خليتك .ملاك الخير سميتك .. عزيز وغالي ناديتك … وبشهر الخير هنيتك

أمانيننا تسبق تهانيننا ..وفرحتنا تسبق ليالينا .. وشهر مبارك .. عليكم وعلينـــا

السنة تمشي وتـدور .. ويجي احلى الشهـور .. ونقول لاغلى القلـوب .. كل عام وأنت بصحه وسرور

بطاقة تهنئة رمضانية متحركة فلاش جديدة 2017 – 1438



اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

مسجات رمضان كريم مبارك 2017 رسائل رمضانية حلوة جديدة روعة