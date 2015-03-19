احدث مسجات عيد الام 2017 رسائل تهنئة قصيرة للام بعيدها

مسجات عيد الام 2017

لمحبي التحديث وكل جديد وحتى قديم المهم لازم من اليوم تستعدوا بالمزيد من رسائل الموبايل تهاني عيد الام 2017 لان العيد خلاص قرب وعموما ما تنستناش عروض على رسائل قصيرة بعيد الام للموبايل جديدة جدا لعام 2014.

ابعت لكل قرايبك بداية من امك وخالتك وعمتك وستك ومرات ابيك مش اباك وهكذا اجدد رسائل عيد الام 2017 جديدة قصيرة مضحكة جدا وغير مضحكة ايضاً ويعني كل واحدة تختارلها مسجات عيد الام اللي بتناسبها وبلهجتها سواء كانت مصرية او سودانية، ليبية او مغربية، تونسية، جزائرية، او مسجات عيد الام العراقية، اردنية، سورية، لبنانية، فلسطينية، وباللهجات العربية الخليجية: سعودية، كويتية، اماراتية، قطرية، عمانية، بحرينية، اماراتية.



يعني للست الوالدة من غير للي ما تتسمى حماتك وهكذا ويجعل كلامنا خفيف عليهم تابع وشوف:

اجمل رسائل موبايل عيد الام 2017 قصيرة للموبايل

* ياريت عيدك علينا يا امي يعود .. يا قلبا من وفا يا أصل كل الوداد .. مهما وصفت مهما قلت فيك زود … ابقى بحقك مقصر قدام رب العباد ..لولاكي يا امي ما كان لي بالدنيا وجود .. وازاي انساكي يا امي باحلى الاعياد

* أمي .. من لي بهالدنيا غيرك .. أشكي له وأبث له همومي .. كثر الله خيرك .. مالية أفراحي بيومي .. كل عام وإنت بألف خير يا أمي

* سامحيني لو كنت عنك غايب .. يا امي يا ست الحبايب .

* لو كان عندي كتير هموم … وكان عندي الشغل بالكوم … بين حضنك كل شئ بيهون .

* ماما .. أنتٍ بنظر الناس أمي .. لكن بنظري أروع ملاك .. و لو اقدر لأهديك عمري .

* تهئنة مليانة ورد وفل .. أرسلها قبل عيدك ما يهل .. يا أمى علشان أكون قبل الكل .

* كل ما تمر سنة و يجي عيدك .. أدعي ربي بالسنة الجاية تبقيلي ماما العزيزة .

* ابنك بيطلب منك ترضي عنه ودعيت ربنا من طول العمر يديكي ولو ياخد من عمري ويديه ليكي.

* بحبك يا امي وهمي في الدنيا رضاكي يا اغلى من عرفت بعمري وحياتي.

* أمي دنيتي معاكِ حلوة وفي شفاهي إنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر هديك عمري فدوة.

* أمي عساكِ سالمة سنة بعد سنة وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة من دونك أنا دوم يا أمي بنكسة ورى نكسة كل عام وانتِ بألف خير سنة بعد سنة.

* أمي أحبك مثل ما إنتِ في العطف واللين والقسوة لإني أعرف في كل الأحوال إنتِ ما يهمك غير مصلحتي كل عام وإنتِ بخير يا أمي .

* احترت بيومك إيش أهديك عمري الي بحضنك ربيتيه ولا قلبي الي علمتيه الحب.

* يارب يخليكي ليا .. يا امي يا اغلى من عنيا . رسائل عيد الام

* ازاي اهديكي دهب وانتي أغلى او أهديكي ورد وانتي أحلى بهديك عمري و ياريت يسوى.

* بدعي ربنا يا امي يجمعني في الجنة معاكي ويفضل حبك يا امي دايما ساكن بذاتي.

* ياست الكل واحشانى بجد مونساني ومصبرانى على كل مشكله مقبلانى يارب يخليكي ليه.

* الى اغلى .. واعز الناس .. سنه مباركه يا تاج الراس

* انا لي قلب ما يقسى .. ولي عقل ما ينسى .. ولي ام بدونها ما اسوى

* الليل له آخر .. والعمر له آخر .. بس بصراحه حبك لينا ما له اخر .. بنحبك يا ماما

* أمي جايلك بأطلب رضاكي بيومك يا روحي وأقول سامحيني بعيدك يا أمي .. وكل عام وإنت بألف خير يا عيوني

* أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة .

* من غيرك أنا دايما يا أمي حياتي كئيبة .. كل عام وانت بألف خير سنة بعد سنة .

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