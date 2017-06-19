مسجات تهاني عيد الفطر المبارك 2017 رسائل تهنئة العيد السعيد

مسجات عيد الفطر 2017
مصريات – عيد الفطر المبارك خلاص على الابواب، وانت نازل تشتري لبس جديد جهز شوية مسجات تهاني بمناسبة العيد السعيد، وابعت لكل اللي تعرفهم تهنئة مع رسائل عيد الفطر 2017 للصغير للكبير للقريب والبعيد و للحبيب طبعا ومما لاشك فيه.
سارع اليوم بارسال رسائل عيد الفطر المبارك وقبل ما تبدأ الصلاة والتكبيرات تكون بعتت احلى المسجات وكل سنة وانتم طيبين.
والاهم بأن مجموعة رسائل تهاني عيد الفطر المبارك الموجودة في هذه الصفحة هي عينة صغيرة من اصل مئات مسجات العيد الفطر السعيد تجدها بالضغط على الروابط ادناه ومنها رسائل عيد الفطر دينية اسلامية 2017 للاصدقاء، وكذلك رسائل تهاني عيد الفطر واتس اب او للفيس بوك او التويتر وايضا مسجات تهنئة عيد الفطر للموبايل قصيرة مضحكة، وبكل اللهجات العربية مصرية ، عراقية ، اردنية ، لبنانية ، سورية ، فلسطينية، سودانية ، يمنية ، خليجية سعودية او امارتية ، كويتية ، قطرية، بحرينية، عمانية، مسجات عيد الفطر مغربية جزائرية تونسية ليبية وغيرها من رسائل العيد.
كما يمكنكم اختيار بعض ابيات الشعر من قصائد العيد على سبيل المثال قصيدة الشاعر والامير الراحل سعود بن بندر الذي كتب عن العيد قائلاً:
- أقول في نفسي وأنا أعايد الناس .. متى بشوفك تكمل أفراح عيدي
- أجامل وربي عليم ٍ بالإحساس .. وشهو شعوري وأنت عني بعيدي
- اللي خذاني لك على سهو هوجاس .. حسيت نفسي وسط ربعي وحيدي
- لو حسوا بما بي يقولون لاباس .. بدال قولة على عيدك سعيدي
- لاصرت عندي وقتي أعياد وأعراس .. حتى ولو إني وسط سجنٍ حديدي
- عاشرت خلان وتخالطت بأجناس .. محدٍ سواك أهديته القلب بيدي !!
- من تحت ما طا الرجل لي هامت الراس .. كلش هويته فيك والله شهيدي
- لقيت بك ذوقي وأنا قاطع الياس .. ومعك بدا يحيا الأمل من جديدي
رسائل تهاني عيد الفطر واتس اب قصيرة للموبايل روعة
- لاإنس ولاجان.. ولا حتى قارئة الفنجان سبقوني وقالولك عيدك مبارك
- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد
- ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد
- آسف..كل الناس أعطيهم إيدي وخدي إلا أنت! أحضنك وأبوسك وأقولك عيدك مبارك
- العيد ثلاثة أيام وإلا أقولك خمسة أيام بس بوجودك صارت أيامي كلها أعياد
- كل عام وأنت بخير يا عزيز يا وجه الخير يا أغلى البشر يا شبيه حرامية المواسير
- قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وإنت بألف خير
- أكتب من القلب كتاب.بعيد الفطر يا أحباب! أقول: كل عام وأنتم بخير
- في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك
- عادة العيد يفرح به الناس وانت عكس الناس يفرح بك العيد وكل عام وانت بخير
- أحلى التهانى والورود لك ياسيدى الناس عيدها يومين وانت طول العمر عيدي
- احلى ما فى العيد ثلاثة كثرة الخيرات.تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات.
عيد مبارك وسعيد ..تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وينعاد عليكم كل سنه وكل عام وانتم بالف خير وصحه وسلام. نراكم دوما أبهى وأجمل تحرسكم عين الله وترعاكم
كل عام والامه الاسلامية عامة والشعب الليبي خاصة بالف خير وانشاء الله عيد مبارك علي الجميع
كل عام والأمة الإسلاميه بألف خير .. ياااااااااااااارب فرجها على ليبيا بلاد العز يااااااااااارب من أراد بليبيا سوء فأشغله في نفسه وأجعل كيده في نحره يااااااااااارب العالمين . ليبيا تنزف . حسبنا الله ونعم الوكيل .
اتمنى عيد مبارك سعيد للامة الاسلامية خاصة ساكنة مدينة تطوان
ربي يحفضكم
كل عام وانتم بخير
كل عام وانت الى الله اقرب
ولفعل الطاعات ارغــــــب
وللجنة اسبــــــــــــــــــــق
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أسأل من اهل الهلال
وارسى الجبـــــــــال
ان يجعلك كل عيد وانت في احسن حال
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الله يعيده علينا وعليكم بالخير والعافية
وكل عام وانت بخير
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نرسل اليكم باقة من اجمل مسجات وsms بمناسبة عيد الفطر المبارك ، الذى اقبل بنفحات عطرة لينهى الشهر الكريم ويسعد قلوب المسلمين الصائمين ويفرحهم ، ويتسم العيد بتبادل التهانى والمعايدة بين الاهل والاصحاب ويفرح الاطفال بارتداء الملابس الجديدة ويفرحوا سويا بالعيدية ، تنطلق البسمات ويخرج الجميع من اجل التنزه والاستمتاع بجو العيد خارج المنزل ، نهدى الى زوارنا الكرام اجمل رسائل ومسجات تهنئة بعيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير ، اليكم مجموعة متنوعة من اجمل مسجات يمنية للمعايدة بعيد الفطر المبارك .
عيد مبارك لكل اليمنيين ابشركم ان النصر قادم لا محاله وان يُذل ويُوهزم المعتدي وعلى راسهم علي عفاش والحوثي
عيد مبارك وكــــل عام وانتم بألف خير
و كل سنه والامه الاسلاميه كلها بخير وسلام
و كل عيد والورد قبالك والضحكة مرسالك والخير ملاحقك متل خيالك…كل عام وإنت بخير والنصر لشعب الفلسطيني واليمني والسوري والمصري وكل الشعوب اللتي هي على الحق وان يهزم الفسده والمفسدين والطواغيت
عيد سعيد لعائلة زوقاري وكل عام وانتم بالف خير
عيد سعيد علينا وعليكم
احمد زعرب
كل عام وكل الامة الاسلامية بخير
اتمنى ان اعود لعراق انا حالين في دنمارك احبك ياعراق
شنو ذنبه الوطن يوميه مجروح؟؟
ويصرخ من جروحه ومحد يسمعه
مسكين اتخدع هالوطن بالناس
بقى محتار دوم وعايش بخدعه
إبتسم رغم الجرح حسباله تهواه
وكلهه اعداه حيه ورايده تلسعه
وبقى يبجي بدمع وبحسره وهموم
اووينه الي ينشف هالوكت دمعه
ويوميه انفجار وابرياء تموت
وصبح اسم الامان من ايده مضيعه
وينزف جرح ولده وابد ميطيب
ومُرطعم الصبر مايكدر يجرعه
كم ام بابنهه تألمت اليوم
شكثر شهدت جرح وشكثر منفجعه
من شافت دماه اعلى الارض سال
وصاحت (آه يمه)وركضت مفرعه
يلم ناسه العراق يريد هاليوم
ويتمنى بأمل ترجعله الأحباب
ياربِّ الوطن بأحبابه تجمعه
ونحبكـ ياوطن صدّكنه نهواكـ
ياغاية امل بدروبنه وشمعه( عيد مبارك ياعراق الطيب )
كل عام والعراق الحبيب بخير عيد مبارك من العايدين يارب
اشوف فرحة العيد في ضي عيونك وهاي بوسة العيد مني قبل كل الي يعيدونك اعيادنا تجي وتروح ومحبتكم ابد متروح وإن شاء الله من العايدين ياأحباب الروح وعيدكم مبارك على كل الطيبين
كل عام مانتم بخير في عيد الاضحى 2014. أعـاده ربـي عليكـم بالخيـر والتوفيــق وقضـاء الحوائـج أن شـاء اللّــــــه ..
أسـال اللّــه تعـالـى أن يبـارك لكـم فـي أيامكــم ويسعـد أوقاتكــم ويجعلكــم مـن حجــاج بيتــه الحــرام ..
عيـــد مبـارك سعيــد
كل عام وانتم بخير بس موعيد 2013 عيد 2014 كل سنة وانتم العييداول شخص يهني بلعيد انا بخير وسلامة من العيدين يارب واجمل وارق تحية الجميع المصرين احبكم من كل قلبي يااجمل واطيب ناس عيددددددددددددددددددددددكم مبارك
اسأل من اعد العيد
وطوى الشهر الفقيد
يمدكم بعمر مديد
يجعل حياتكم عيد سعيــد
كل عام والامة العربية والاسلامية بألف خير وسعادة
كل عام والأمة الاسلامية بألف خير ويا رب ترجع المحبة والطيبة والتسامح بين العرب والمسلمين وكل دول العالم ونخلص من المتشددين
كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركه
شو شي حلو
بمناسبة عيد الفطر المبارك اتقدم الى الشعب الجزائري و الامة الاسلامية باحر التهاني واطيب الاماني و عيد سعيد واعاده الله بالخير والبركة.
عيد سعيد لكل الشعب اليمني والامة الاسلامية جمعاء
عيدسعيد
وينكم يا جزائريين عيدكم مبروك
ربي يتقبل صيامكم اجمعين
انا أحبكم واتمني لكم عيد سعيد
كل عاااااااام والجميع بألف خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الفطر المبارك
اعادكم الله عيدا سعيدا كل عام وأنتم بألف خير وليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن خاف الوعيد وإيمانه يزيد
عيد مبارك وكل عام والشعب العربي بخير
كل عام وانتم بخير وداعا لرمضان
مساء الفل شباب ممكن نهني
عيد سعيد لكل العرب
كل عام واهل سوريا بالف خير وينعاد عليهم بيصحه وعافيه وامان
كل عام والشعب السودانى بالف خير
مُجرد ابتسامہٌ وقلبٌ نظيف ونفسٌ سمُوحَہ هَكذا تعِيش جَمال الحياة كنْ جَمِيلَ المَظهر تَهْوَآك العُيون وكن جَمِيل الخُلق تهوا
كل عان وانتم بخير عيد سعيد3
كثيراً ااحبه شديد مره شديد كل ساعه على القران او الأحديث بس اليوم تعبانه جايه من الصلاه بدي انام بس افكر اذا ما قرات بس خلوني ابدال الطقطقه ليش ما اروح اقرا قليلاً