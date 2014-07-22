معرفة الابراج وصفاتها من تاريخ الميلاد اعرف صفات برجك اليوم

معرفة الابراج اليوم من تاريخ الميلاد

معرفة الابراج بتاريخ الميلاد وصفات ابراج الحظ اليوم من تاريخ يوم الميلاد وحسب الشهور الميلادية

معرفة الابراج

مصريات – كتبت ريهام حلمي: اذا كنت مهتم بعلم الابراج او ملكش فيه، وبس حابب وعندك فضول معرفة صفات الابراج ليك او معرفة البرج اللي بيخص شخص ما بتاريخ الميلاد وخلافه الى جانب توافق الابراج والصفات الخاصة بكل برج من ابراج الحظ.

فامامك حاسبة الابراج اللي تمكنك من معرفة الابراج من تاريخ الميلاد مباشرة بدون الحاجة الى لف ودوران وبحث ومشاوير من موقع و اخر، اي اعرف برجك بكل سهولة ويسر الان.

واكيد مش بس ها تقدر تكشف عن البرج اللي بتنتسبله انت او اي فرد تاني كمان من خلال هذه الحاسبة تقدر تتعرف على صفات الابراج ومميزاتها وبالمرة تشوف الجوانب الخفية في شخصيتك انت والاخرين يمكن تقدر تستغل الصفات والمزايا والقدرات اللي عندك طبقا للابراج وعلم الفلك وعليه كمان تقدر تقيم علاقاتك الاجتماعية والعاطفية والعملية مع المحيط حواليك من خلال حاسبة ابراج حظك اليوم الفلكية.

وعن طريق معرفة الابراج من حاسبة اعرف برجك بتاريخ ميلادك من تصميم موقع مصريات الموضحة امامك في الاسفل فهي سهلة وبسيطة و سريعة وجامدة ومش محتاجة غير انك تكتب رقم الشهر اللي ولدت فيه و اليوم ايضا اللي طليت فيه ع الدنيا وبعدها اعرف برجك مباشرة ومزايا وعيوب البرج تبعك او البني ءادم اللي بتشوف صفات الابراج تبعه.

وطريقة معرفة الابراج من ايام الشهور الميلادية هي تحديد تاريخ يوم ورقم شهر ميلادك كما هو موضح هنا:

  1. مواليد برج الدلو: 1/20 – 2/18
  2. برج الحوت: 2/19- 3/20
  3. مواليد برج الحمل: 3/21 – 4/19
  4. مواليد برج الثور: 4/20 – 5/21
  5. مواليد برج الجوزاء : 5/22- 6/21
  6. برج السرطان: 6/22 – 7/22
  7. برج الأسد: 7/23 – 8/22
  8. مواليد رج العذراء: 8/23 – 9/22
  9. برج الميزان: 9/23 – 10/23
  10. برج العقرب: 10/24 – 11/21
  11. برج القوس: 11/22 – 12/21
  12. مواليد برج الجدي: 12/22 – 1/19

اما اذا كنت غاوي توقعات الابراج ليل نهار وبتقيم الناس حواليك من خلال الابراج فمفيش قدامك غير انك تقوم على الفور وبدون اي تردد بتحميل فلاش تحميل لعبة و فلاش معرفة الابراج اللي بمجرد ما تنزل على الجهاز الخاص بجنابك تستطيع تشغيلها وتجرب تعرف اي برج بصفاته في ثواني معدودة بأي وقت من اليوم.

حاسبة معرفة الابراج وصفات كل ابراج الحظ اليوم بتاريخ يوم وتاريخ الشهور الميلادية

تحميل الاصدار الجديد من حاسبة ابراج الحظ وتوقعات برجك اليوم اضغط هنا >> تحميل حاسبة معرفة ابراج الحظ اليوم

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معرفة الابراج وصفاتها من تاريخ الميلاد اعرف صفات برجك اليوم

22/07/2014 235 تعليق توقعات الابراج وحظك اليوم , , , , , , , , , , , , , ,
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  5. Nour Ahmed 21/06/2017 18:25 -

    انا مواليد 28/12
    كنت عاوزه اعرف برجي وبرج حبيبي
    عيد ميلاد حبيبي 20/5

  12. ياسمين عبدالرحمن ابرهيم 03/04/2017 16:08 -

    انا مش عارف البرج

  14. اسلام فتحي 28/03/2017 21:39 -

    الحمل وما اروع هذا البرج من وفاء وحب واخلاص لشركاء حياته

  15. عبد الستار عبد الناصر 26/03/2017 21:21 -

    انا برج القوس واخويا برج الحوت

  16. برج العقرب 20/03/2017 12:40 -

    انا 31/10/1999 و عاوز اعرف مواصفاتي

  18. ibrahim 27/01/2017 02:44 -

    بدى اعرف اية هو برجى انا مواليد 22/1/1981

  20. كريم سعد 28/12/2016 02:13 -

    انا مولود سنة 15/9/1998 اكون برج اية

  21. eslam 20/12/2016 15:23 -

    انا مش عارف انا برج ايه ممكن اعرف

  23. ابو السعود 13/11/2016 23:30 -

    انا معرفش انا برج اي ممكن حد يعرفني اصلا الحقيقة في ناس كتير بتسالني السوال دة ومش بعرف ارد علية انا 1\1

  27. ايانوب 19/10/2016 10:18 -

    انا مش حافظ البرج ايه بس حافظ التاريخ الميلاد

  30. Mohamed Lotfy 14/09/2016 01:09 -

    انا موليد 2/12/1999
    كونت عايز اعرف برجي

  35. tiko 09/08/2016 01:55 -

    Ana borj mizan whabibi borj saratan whna gama mtfahmin 3lach

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