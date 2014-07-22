معرفة الابراج وصفاتها من تاريخ الميلاد اعرف صفات برجك اليوم

معرفة الابراج
مصريات – كتبت ريهام حلمي: اذا كنت مهتم بعلم الابراج او ملكش فيه، وبس حابب وعندك فضول معرفة صفات الابراج ليك او معرفة البرج اللي بيخص شخص ما بتاريخ الميلاد وخلافه الى جانب توافق الابراج والصفات الخاصة بكل برج من ابراج الحظ.
فامامك حاسبة الابراج اللي تمكنك من معرفة الابراج من تاريخ الميلاد مباشرة بدون الحاجة الى لف ودوران وبحث ومشاوير من موقع و اخر، اي اعرف برجك بكل سهولة ويسر الان.
واكيد مش بس ها تقدر تكشف عن البرج اللي بتنتسبله انت او اي فرد تاني كمان من خلال هذه الحاسبة تقدر تتعرف على صفات الابراج ومميزاتها وبالمرة تشوف الجوانب الخفية في شخصيتك انت والاخرين يمكن تقدر تستغل الصفات والمزايا والقدرات اللي عندك طبقا للابراج وعلم الفلك وعليه كمان تقدر تقيم علاقاتك الاجتماعية والعاطفية والعملية مع المحيط حواليك من خلال حاسبة ابراج حظك اليوم الفلكية.
وعن طريق معرفة الابراج من حاسبة اعرف برجك بتاريخ ميلادك من تصميم موقع مصريات الموضحة امامك في الاسفل فهي سهلة وبسيطة و سريعة وجامدة ومش محتاجة غير انك تكتب رقم الشهر اللي ولدت فيه و اليوم ايضا اللي طليت فيه ع الدنيا وبعدها اعرف برجك مباشرة ومزايا وعيوب البرج تبعك او البني ءادم اللي بتشوف صفات الابراج تبعه.
وطريقة معرفة الابراج من ايام الشهور الميلادية هي تحديد تاريخ يوم ورقم شهر ميلادك كما هو موضح هنا:
- مواليد برج الدلو: 1/20 – 2/18
- برج الحوت: 2/19- 3/20
- مواليد برج الحمل: 3/21 – 4/19
- مواليد برج الثور: 4/20 – 5/21
- مواليد برج الجوزاء : 5/22- 6/21
- برج السرطان: 6/22 – 7/22
- برج الأسد: 7/23 – 8/22
- مواليد رج العذراء: 8/23 – 9/22
- برج الميزان: 9/23 – 10/23
- برج العقرب: 10/24 – 11/21
- برج القوس: 11/22 – 12/21
- مواليد برج الجدي: 12/22 – 1/19
اما اذا كنت غاوي توقعات الابراج ليل نهار وبتقيم الناس حواليك من خلال الابراج فمفيش قدامك غير انك تقوم على الفور وبدون اي تردد بتحميل فلاش تحميل لعبة و فلاش معرفة الابراج اللي بمجرد ما تنزل على الجهاز الخاص بجنابك تستطيع تشغيلها وتجرب تعرف اي برج بصفاته في ثواني معدودة بأي وقت من اليوم.
حاسبة معرفة الابراج وصفات كل ابراج الحظ اليوم بتاريخ يوم وتاريخ الشهور الميلادية
تحميل الاصدار الجديد من حاسبة ابراج الحظ وتوقعات برجك اليوم اضغط هنا >> تحميل حاسبة معرفة ابراج الحظ اليوم
الجدي
الف شكر
انا برج الاسد
انا برج الميزان
انا مواليد 28/12
كنت عاوزه اعرف برجي وبرج حبيبي
عيد ميلاد حبيبي 20/5
انا برج الجدي
انا برج الجوزاء
انا برج الجدي
برج العقرب
انا برج القوس
انا برج الدلو
انا مش عارف البرج
الميزان
الحمل وما اروع هذا البرج من وفاء وحب واخلاص لشركاء حياته
انا برج القوس واخويا برج الحوت
انا 31/10/1999 و عاوز اعرف مواصفاتي
العذراء:
بدى اعرف اية هو برجى انا مواليد 22/1/1981
انا برج السلطان
انا مولود سنة 15/9/1998 اكون برج اية
انا مش عارف انا برج ايه ممكن اعرف
انا برج الثور
انا معرفش انا برج اي ممكن حد يعرفني اصلا الحقيقة في ناس كتير بتسالني السوال دة ومش بعرف ارد علية انا 1\1
ماذا اعرف عن حظي سنة 2017
السلطان
انا برج الجدي
انا مش حافظ البرج ايه بس حافظ التاريخ الميلاد
انا برج الميزان
الميزان
انا موليد 2/12/1999
كونت عايز اعرف برجي
20/10
ابي اعرف برجي
شهر 10…… 20/10/7991م
أنا برج الثور
Ana borj mizan whabibi borj saratan whna gama mtfahmin 3lach