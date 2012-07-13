معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم

معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم

مصريات – كتبت منة المحمودي: بالتأكيد ومما لاشك فيه الكل متشوق لظهور نتيجة الثانوية العامة باي طريقة كانت بالاسم او برقم الجلوس وهي الطريقة الاسهل والتي يتم توفيرها عادة وبسهولة ويتاح على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لطلبة علمي او ادبي المرحلة الاولى والمرحلة الثانية وان كان بوقت متأخر قليلاً..

اما محاولة البحث عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فعادة ما تكون المهمة الاكثر صعوبة كونها لا تتوفر من خلال موقع رسمي معروف، وخصوصا بان البحث يجري بعد الانتهاء من التصحيح مباشرة وتقريباً في نفس اليوم.

لهذا نقوم الان بمحاولة تمكين الطلبة من زوار موقعكم مصريات من مشاهدة نتيجة الثانوية العامة بالاسم وكنا قد شرحنا ذلك بالتفاصيل في خبر اخر على صفحات الموقع.

وعلى من يود معرفة نتيجة الشهادة الثانوية العامة بالاسم، وذلك لطلبة المرحلة الاولى او الثانية لاقسام علمي رياضة و علوم و ادبي ترك اسمه بالتعليق. وبالتوفيق للجميع.

كما يمكن عند ظهور نتيجة الثانوية العامة مشاهدتها برقم الجلوس: http://thanwya.moe.gov.eg

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معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم وبرقم الجلوس من الموقع الرسمي

13/07/2012 1391 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , ,
1391 comments
  1. باهي عبدالعليم بدوي بدوي 10/08/2017 15:57 -

    اريد نتيجتي لعام 2012

  2. كريمه عبد اللطيف لطفى 11/07/2017 13:06 -

    الاسم كريمه عبداللطيف لطفى
    النظام الحديث الشعبه ادبى
    رقم الجلوس 317071 القاهره

  3. Zeinab 27/12/2015 03:27 -

    أنا كنت عايزة نتيجة الثانوية العامة الاسم زينب وليد صقر ٦ أكتوبر ٢٠١٢ او ٢٠١٣ مش فاكرة

  4. دينا عبد العزيز ابراهيم يوسف على 22/08/2015 15:46 -

    انا كنت عايزة نتيجتى بتاعت سنة 2012 عشان عايزة احول من الكلية ببتعتى لو سمحتوا انا اسمى دينا عبد العزيز انا كنت ادبى

  5. احمد محمد عباس عبد النبي 29/06/2013 08:13 -

    معرفة نتيجة الثانوية العامة 2013

  6. باسل محمد احمد محمد 01/06/2013 19:34 -

    انا عاوز النتيجه….انا شعبعة علمى مرحله ثانيه

  8. ياسمين تونى على محمد 14/05/2013 21:31 -

    ارجو منكم النتيجة الان قسم ادبى  

  9. انا صائط انا عارف نفسى فاشل 04/02/2013 23:32 -

    اولى النتيجه هتنزل امته وده رقم جلوسى 1283

  10. محمد معوض 25/01/2013 11:15 -

    نتيجه اولي ثانوي 2013 الثانويه بنين

  11. هناء احمد عتمان 06/10/2012 18:36 -

    lمدرسه الثانويه بنات بنجع حمادى . محافظه قنا

  12. نداء مصطفي عمر ابو الخير 23/09/2012 20:28 -

    النتائج حلوة

  13. محمد السيد حسن مرعى 21/09/2012 11:47 -

    اريد معرفة التنسيق  الثانوية الازهرية بمحافظة كفر الشيخ 

  14. m7med 15/09/2012 15:19 -

    ناريمان أيمن عبدالله _مرحلة تانية _ مدرسة انصاف سرى الثانوية بنات
    نتيجة الثانوية والتنسيق لو سمحت

  15. احمد محمد قرنى محمد محمد 30/08/2012 01:07 -

    معرفه رقم جلوسى

  18. ساره عادل محمد مسعود سيف النصر 19/08/2012 06:42 -

    المرحله الأولى 

  19. ساره عادل محمد مسعود سيف النصر 19/08/2012 06:41 -

    معرفه النسبه المئويه 

  21. عمر طه محمد عاشور 17/08/2012 23:17 -

    نتيجة تانية ثانوي

  23. محمود جمال 15/08/2012 08:14 -

    ممكن رقم جلوس الطالب محمود جمال و هو يفيم في الشرقية

  24. اسراء عزت صلاح 02/08/2012 12:58 -

    انا في المرحله الاولي وعايزه النتيجه

  25. عبدالرحمن ضياء الدين محمود عبداللطيف 02/08/2012 10:12 -

    النتيجة بالاسم

  26. لمياء علي عويس 30/07/2012 19:47 -

    عايزة النتيجة ومش فاكرة الرقم

  27. هيثم 30/07/2012 02:11 -

    لاسم: شيماء شعبان فرحات الصفراوى
    مجموع الدرجات: 396.5
    نتيجة التنسيق: علوم شبين الكوم ج المنوفية

  28. اسماء عادل ابراهيم نصر 29/07/2012 20:21 -

    لوسمحتوا محتاجه ضرورى نتيجتى ابعتوها على الايميل بسرعه لو ينفع

  29. اسماء احمد ياسين عكاشة 28/07/2012 16:46 -

    انا مش متاكدة من نتيجتى

  30. اسماء احمد ياسين عكاشة 28/07/2012 16:44 -

    مطوب معرفة النتيجه

  31. دينا محمد نصر ابو طالب 25/07/2012 16:02 -

    اريد معرفة نتيجتها مرحلة ثانية علمى مدرسة الوراق الثانوية بنات

  32. على شريف أبو الفتوح عبد العزيز 24/07/2012 22:48 -

    عاوز نتيجة على شريف أبو الفتوح عبد العزيز مرحلة أولى مدرسة دى لاسال بالظاهر

  33. إسراء على عيد الدمنهورى 24/07/2012 19:52 -

    عايز نتيجة إسراء على عيد الدمنهورى المرحلة الأولى مدرسة عمر الوكيل مركز دمنهور محافظة البحيرة

  34. محمد محمد عبدالجواد عبدالمقصود 23/07/2012 15:13 -

    اريد معرفه النتيجه

  35. أيمان حسن الشريف 22/07/2012 14:32 -

    عاوز نتيجة بنت اختى لو سمحت

  36. محمود ابراهيم احمد حسن 22/07/2012 09:05 -

    مرحلة ثانية ( أدبى )

  37. عبد الله طلعت فؤاد محمد 21/07/2012 16:44 -

    مرحله اولى ثانويه عامة  من شبين القناطر محافظة القليوبيه مدرسة ابو بكر الصديك

  38. بثينة السيد على حسن محمود 21/07/2012 13:54 -

    نتيجة الثانوية العامة مرحلة ثانية شعبة ادبى

  39. مايكل سامى بولس عبد المسيح 20/07/2012 17:31 -

    نتيجة الثانويه العامه المصريه 2012 علمى رياضه بالاسكندريه

  40. رؤى اشرف عبده البنا 20/07/2012 00:38 -

    ارجو معرفة النتيجة المرحلة الاولى من الثانوية العامة  (علمى علوم)

  41. دعاء ابراهيم احمد عبدالرحمن بدوي 19/07/2012 18:08 -

    عوزه اعرف نتيجة المرحلة الاولى في الثانوية العامة

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