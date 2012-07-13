معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم

مصريات – كتبت منة المحمودي: بالتأكيد ومما لاشك فيه الكل متشوق لظهور نتيجة الثانوية العامة باي طريقة كانت بالاسم او برقم الجلوس وهي الطريقة الاسهل والتي يتم توفيرها عادة وبسهولة ويتاح على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لطلبة علمي او ادبي المرحلة الاولى والمرحلة الثانية وان كان بوقت متأخر قليلاً..

اما محاولة البحث عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فعادة ما تكون المهمة الاكثر صعوبة كونها لا تتوفر من خلال موقع رسمي معروف، وخصوصا بان البحث يجري بعد الانتهاء من التصحيح مباشرة وتقريباً في نفس اليوم.

لهذا نقوم الان بمحاولة تمكين الطلبة من زوار موقعكم مصريات من مشاهدة نتيجة الثانوية العامة بالاسم وكنا قد شرحنا ذلك بالتفاصيل في خبر اخر على صفحات الموقع.

وعلى من يود معرفة نتيجة الشهادة الثانوية العامة بالاسم، وذلك لطلبة المرحلة الاولى او الثانية لاقسام علمي رياضة و علوم و ادبي ترك اسمه بالتعليق. وبالتوفيق للجميع.

كما يمكن عند ظهور نتيجة الثانوية العامة مشاهدتها برقم الجلوس: http://thanwya.moe.gov.eg

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم وبرقم الجلوس من الموقع الرسمي