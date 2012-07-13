معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم وبرقم الجلوس من الموقع الرسمي

معرفة نتيجة الثانوية العامة بالاسم
مصريات – كتبت منة المحمودي: بالتأكيد ومما لاشك فيه الكل متشوق لظهور نتيجة الثانوية العامة باي طريقة كانت بالاسم او برقم الجلوس وهي الطريقة الاسهل والتي يتم توفيرها عادة وبسهولة ويتاح على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لطلبة علمي او ادبي المرحلة الاولى والمرحلة الثانية وان كان بوقت متأخر قليلاً..
اما محاولة البحث عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فعادة ما تكون المهمة الاكثر صعوبة كونها لا تتوفر من خلال موقع رسمي معروف، وخصوصا بان البحث يجري بعد الانتهاء من التصحيح مباشرة وتقريباً في نفس اليوم.
لهذا نقوم الان بمحاولة تمكين الطلبة من زوار موقعكم مصريات من مشاهدة نتيجة الثانوية العامة بالاسم وكنا قد شرحنا ذلك بالتفاصيل في خبر اخر على صفحات الموقع.
وعلى من يود معرفة نتيجة الشهادة الثانوية العامة بالاسم، وذلك لطلبة المرحلة الاولى او الثانية لاقسام علمي رياضة و علوم و ادبي ترك اسمه بالتعليق. وبالتوفيق للجميع.
كما يمكن عند ظهور نتيجة الثانوية العامة مشاهدتها برقم الجلوس: http://thanwya.moe.gov.eg
اريد نتيجتي لعام 2012
الاسم كريمه عبداللطيف لطفى
النظام الحديث الشعبه ادبى
رقم الجلوس 317071 القاهره
أنا كنت عايزة نتيجة الثانوية العامة الاسم زينب وليد صقر ٦ أكتوبر ٢٠١٢ او ٢٠١٣ مش فاكرة
انا كنت عايزة نتيجتى بتاعت سنة 2012 عشان عايزة احول من الكلية ببتعتى لو سمحتوا انا اسمى دينا عبد العزيز انا كنت ادبى
معرفة نتيجة الثانوية العامة 2013
انا عاوز النتيجه….انا شعبعة علمى مرحله ثانيه
انا رقم جلوسى354624
ارجو منكم النتيجة الان قسم ادبى
اولى النتيجه هتنزل امته وده رقم جلوسى 1283
نتيجه اولي ثانوي 2013 الثانويه بنين
lمدرسه الثانويه بنات بنجع حمادى . محافظه قنا
النتائج حلوة
اريد معرفة التنسيق الثانوية الازهرية بمحافظة كفر الشيخ
ناريمان أيمن عبدالله _مرحلة تانية _ مدرسة انصاف سرى الثانوية بنات
نتيجة الثانوية والتنسيق لو سمحت
معرفه رقم جلوسى
مرحلة اولى
شكرا
المرحله الأولى
معرفه النسبه المئويه
الف مبروككككك
نتيجة تانية ثانوي
مبروك
ممكن رقم جلوس الطالب محمود جمال و هو يفيم في الشرقية
انا في المرحله الاولي وعايزه النتيجه
النتيجة بالاسم
عايزة النتيجة ومش فاكرة الرقم
لاسم: شيماء شعبان فرحات الصفراوى
مجموع الدرجات: 396.5
نتيجة التنسيق: علوم شبين الكوم ج المنوفية
لوسمحتوا محتاجه ضرورى نتيجتى ابعتوها على الايميل بسرعه لو ينفع
انا مش متاكدة من نتيجتى
مطوب معرفة النتيجه
اريد معرفة نتيجتها مرحلة ثانية علمى مدرسة الوراق الثانوية بنات
عاوز نتيجة على شريف أبو الفتوح عبد العزيز مرحلة أولى مدرسة دى لاسال بالظاهر
عايز نتيجة إسراء على عيد الدمنهورى المرحلة الأولى مدرسة عمر الوكيل مركز دمنهور محافظة البحيرة
اريد معرفه النتيجه
عاوز نتيجة بنت اختى لو سمحت
مرحلة ثانية ( أدبى )
مرحله اولى ثانويه عامة من شبين القناطر محافظة القليوبيه مدرسة ابو بكر الصديك
نتيجة الثانوية العامة مرحلة ثانية شعبة ادبى
نتيجة الثانويه العامه المصريه 2012 علمى رياضه بالاسكندريه
ارجو معرفة النتيجة المرحلة الاولى من الثانوية العامة (علمى علوم)
عوزه اعرف نتيجة المرحلة الاولى في الثانوية العامة