مقياس الحب

مما لا شك فيه ان مفيش حاجة مضمونة في الزمن حتى الحب لكن عشان تبات قرير العين وتكون مرتاح نفسيا ومعنويا وعاطفيا كان لابد من طريقة لقياس نسبة الحب الحقيقي بين شخصين بالاسماء، وان تكون تقبل الاسماء بالعربي وهذا ما ستجده ادناه حيث سترى امام ناظريك حاسبة حب حقيقية، وعليه ودلوقتي تقدر تجرب مقياس الحب وتعرف من خلاله بطريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة وقت مقياس الحب والمشاعر بين شخصين اي بينك وبين زوجك او مراتك او حبيبتك حبيبك ابن الجيران ابن البقال..



المهم جرب مقياس الحب واكتب اولا اسمك كامل او الثلاثي وحتى مفرد بالعربي واسم الي عايز تعرف مقياس الحب بتاعه كام بعدين عليك تعصر ذاكرتك شوية وتفتكر ضروري ولازمن ولابد تاريخ تعارفك ولقائكم الاول باليوم بالشهر بالسنة وكتابته بالارقام مثلا: 22 – 10 – 2016 وذلك بكل خانة من الخانات الموضحة .. ومن ثم تضغط لتظهر لك نسبة الحب.

وجرب كمان بطريقك العاب فلاش عربية من ضمن مجموعة العاب الحب والحظ الجديدة >>> لعبة الحب وكمان لعبة مقياس الحب الحقيقية ومش ها تندم وتقدر تكتب الاسماء بالعربي وبالانجليزي مقياس الحب بالعربي هايوضع حد لكل التفكير اللي مشوش دماغك ويرشدك الى الطريق الصحيح وحتى ممكن يوديك على قفص الزوجية.

لعبة مقياس الحب الحقيقي بين شخصين بالعربي

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مقياس نسبة الحب بين شخصين الجديدة، اجمل لعبة حاسبة للحظ