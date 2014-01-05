مقياس حاسبة نسبة الحب الحقيقي

مقياس نسبة الحب الحقيقي بالعربي

مقياس الحب

مما لا شك فيه ان مفيش حاجة مضمونة في الزمن حتى الحب لكن عشان تبات قرير العين وتكون مرتاح نفسيا ومعنويا وعاطفيا كان لابد من طريقة لقياس نسبة الحب الحقيقي بين شخصين بالاسماء، وان تكون تقبل الاسماء بالعربي وهذا ما ستجده ادناه حيث سترى امام ناظريك حاسبة حب حقيقية، وعليه ودلوقتي تقدر تجرب مقياس الحب وتعرف من خلاله بطريقة سهلة وبسيطة ومش محتاجة وقت مقياس الحب والمشاعر بين شخصين اي بينك وبين زوجك او مراتك او حبيبتك حبيبك ابن الجيران ابن البقال..

المهم جرب مقياس الحب واكتب اولا اسمك كامل او الثلاثي وحتى مفرد بالعربي واسم الي عايز تعرف مقياس الحب بتاعه كام بعدين عليك تعصر ذاكرتك شوية وتفتكر ضروري ولازمن ولابد تاريخ تعارفك ولقائكم الاول باليوم بالشهر بالسنة وكتابته بالارقام مثلا: 22 – 10 – 2016 وذلك بكل خانة من الخانات الموضحة .. ومن ثم تضغط لتظهر لك نسبة الحب.

وجرب كمان بطريقك  العاب فلاش عربية من ضمن مجموعة العاب الحب والحظ الجديدة >>> لعبة الحب وكمان لعبة مقياس الحب الحقيقية ومش ها تندم وتقدر تكتب الاسماء بالعربي وبالانجليزي مقياس الحب بالعربي هايوضع حد لكل التفكير اللي مشوش دماغك ويرشدك الى الطريق الصحيح وحتى ممكن يوديك على قفص الزوجية.

 لعبة مقياس الحب الحقيقي بين شخصين بالعربي

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مقياس نسبة الحب بين شخصين الجديدة، اجمل لعبة حاسبة للحظ

05/01/2014 814 تعليق العاب فلاش جديدة, توقعات الابراج وحظك اليوم , , , , , , , , , , ,
814 comments
  1. لبنى 06/12/2016 00:14 -

    انا احب محمد وهو لايحبني ارجو ان يحبني

  4. بشرى 02/10/2016 14:05 -

    انا برجي الحمل وهو ايضا ونسبة حبي الك ياعمر محمد 100

  7. ياسمين 01/09/2016 12:59 -

    انا احبك و ساظل احبك للابد نسبة حبنا 100%

  8. مافي أحد يحبني 26/08/2016 19:17 -

    أنا بحبه وهو لا بس عمري فداه هو بيجاملني و مراعي شعوري أنا بحبه وراح أفضل أحبه و غصب عنه مو بكيفه أهم شيء يكون بخير

  9. missa 01/07/2016 18:59 -

    لعبة رائعة انا احب حبيبي وهو يحبني نسبة حبنا هي1000/100

  12. m+l=loe 20/12/2015 23:14 -

    اني احبك واضل احبك لطول عمري يالطيف ونسبه الحب 100

  13. الهام 18/12/2015 16:36 -

    هذه اللعبة جميلة جدا ووجدت نسبة حبي لعمري عبد النور جميلة 98

  14. ايمن 26/10/2015 23:34 -

    عايز اعرف نسبة الحب بينى وبين حبيبى

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