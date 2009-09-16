تنسيق كلية التربية الرياضية

مصريات – القاهرة – كتبت اسراء عثمان: شهد مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة استقبالاً ضعيفا لطلاب الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على بطولات رياضية في بدء التقدم لكليات التربية الرياضية حيث وصل عدد المتقدمين في أول يوم 50 طالبا.

وأعرب المتقدمون عن سهولة الاجراءات وأن التقديم بلا مشاكل.

قال عبدالرحمن نبيل حاصل على مجموع 57% بالثانونية العامة انه جاء ليتقدم لدخول كلية التربية الرياضية لجنة الشديد للرياضة وأمله في ان يصبح لاعب كرة سلة وانه أحضر شهادة تفيد حصوله على المركز الثاني للجمهورية في كرة السلة وتفوقه في اللعبة.

مكتب التنسيق وكلية التربية الرياضية

تنسيق الثانوية العامة لكلية التربية الرياضية

أكد معتز أحمد انه جاء من محافظة بني سويف ليقدم أوراق أخته “أمينة” والحاصلة على مجموع 56% أدبي وحاصلة على المركز الثالث بطولة جمهورية للأندية في رياضة “الكنونغ فو”.

أشار حازم أحمد حاصل على 53% أدبي أن فرصة التقديم لكليات التربية الرياضية دون شرط المجموع يتيح الفرصة للمتفوقين رياضيا في الدراسة التي تصقل هذه المواهب وانه حاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية مدارس.

أوضح محمد رزق حاصل على 56% والمركز الثاني جمهورية في لعبة الكاراتيه ان الاجراءات ميسرة واعلان النتيجة لن يستغرق وقتا طويلا.

وصف اسماعيل فرج وكريم ثروت ان فرصة التقديم دون التقيد بشرط المجموع بشرة خير للحاصلين على مجاميع قليلة وللمحبين للرياضة وخاصة أنهما حصلا على المركز الثاني في بطولات الكونغو فو والسلة.

شاركهم الرأي محمود صبري حاصل على 64% والمركز الثاني بطولة الجمهورية في كرة القدم ومن الحوامدية في ان التقدم فرصة لتحقيق طموحهم في السبق الرياضي.

أكد سعيد عزت مسئول التنسيق التفوق الرياضي ان الاعداد وصلت في اليوم الأول الى 50 طالبا وان مكتب التنسيق الرئيسي سوف يتقبل تقديم الطلبات حتى غدا الخميس مشيرا الى ان المستندات المطلوبة هي صورة استمارة النجاح بالشهادة الثانوية وافادة من كلية التربية الرياضية باجتياز الطالب لاختبار القدرات. وبطاقة الترشيح وشهادة التفوق الرياضي والتي تنقسم الى نوعين نوع من المجلس القومي للرياضة “بطولة أندية” من وزارة التربية والتعليم والتي تنظمها الادارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية.

شروط القبول بالدراسات العليا بآداب عين شمس

كتب فتحي ابو الحمد فتحي:

حددت كلية الآداب شروط القبول بأقسام الدراسات العليا، حيث اشترط في القبول للسنة التمهيدية للماجستير حصول الطلاب على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير “جيد” على الأقل ويستثني من هذا الشرط الحصول على دبلوم في أحد مجالات التخصص.

قالت شرين عبدالنعيم حسنين وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ان شروط القبول في السنة التمهيدية للماجستير باللغة الفرنسية وآدابها اجتياز امتحان القبول وحصول الطالب على تقدير جيد جدا في مادتين على الأقل من مواد التخصص. أما قسم اللغة الانجليزية فيشترط اجتياز امتحان القبول في الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.

وأوضحت ان أقسام شعبة الآثار المصرية القديمة وشعبة الآثار الاسلامية والآثار اليونانية والرومانية فتقبل “5” طلاب في كل شعبة.

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مكتب التنسيق وكلية التربية الرياضية تنسيق الثانوية العامة

16/09/2009 66 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , , , , ,
66 comments
  1. اomar roba 07/08/2017 13:49 -

    مجموغ ابنى 59.6 ادبى ونجح فى قدرات تربيه رياضيه بنها ياترى هيخش ايه

  2. كوماندوز ريكورد 22/08/2015 19:07 -

    والحمد لله على كل حال

  3. كوماندوز ريكورد 22/08/2015 19:04 -

    انا طالب ثانويه ادبى مرحله تالته واتنمنى انى ادخل تربيه رياضيه كفر الشيخ بس مش عارف هيا بتاخد من على حسب المجموع الثانويه ولا مجموع القدرات بما انى معدى الاختبارات بأجتياز خد الاول فى سرعه الجرى اللى هيا سباق العدو ف المرحلتين المرحله الاولى كانت 200 متر وطلعت الاول والمرحله التانيه كانت 100 متر وطلعت الاول وف اختبار عدو للقفز طلعت الاول بردو يعنى انا اكيد من اولويه اختبار القدرات والاختبار الطبى طولى 180 والوزن 72
    فأنا محتاج حد يكون ف تربيه رياضيه او اي كليه قدرات ويرد عليا هينفع ادخلها ولا هيا بتاخد بالمجموع الثانويه انا 62% ادبى 2015

  4. احلام 07/09/2014 17:27 -

    ل سمحتم انا معملتش اختبار القدرات بتاع كلية تربية رياضية علشان مكنتش اعرف وكنت اتمني من حضرتكم لو تفتحو الباب تاني بعد اذنكم انا والله حزينة جدا ومقدمتش في حاجة لاني كان نفسي ادخل كلية تربية رياضية وانا حاصلة علي 75% من فضلكم حد يساعدني

  5. DODO 11/08/2014 03:05 -

    بليز ياجماعه ممكن اعرف امتا تقديم الاوراق لكليه تربيه رياضيه المنيا ؟ ولا هو عادي مفيش مواعيد ؟

  6. عبدالله عبد النبى 30/07/2014 18:21 -

    ككنت فى الصف الاول الثانوى النائب الاول لبرمان الشباب على مستوى المحاقظه
    من خلال وزارة الشباب هل يعتبر دلك تفوقا يمكنى من دخول كلية التربية الرياضية

  7. عبدالنعيم الطيب 24/07/2014 05:31 -

    انا حاصل على ثانويه عامه 2005 بمجموع 64% مقدرتش اكمل لظروف ما
    عايز اكمل فى تربيه رياضيه مع العلم بانى حاصل على المركز الاول فى بطوله الجمهوريه للدرجه الاولى كمال اجسام ارجو الافاده

  8. دموع الورد 30/07/2013 16:57 -

    نفسى ادخل كلية تربية رياضية بس قلقانا من اية مش عارفة

  9. ابو صالح 17/07/2013 17:33 -

    انا نفسى اخش كليه التربيه الرياضيه قلونا حرام عليكم هى بتقبل من كام ولا اى مجموع ومجموعى 65%

  10. رانيا المهدي احمد 08/07/2013 01:50 -

    اريد الاجابه لوسمحتو

  11. رانيا المهدي احمد 08/07/2013 01:49 -

    كلية الصيدله تقبل من كام في الميه في 2012

  12. احمد ربيع 06/07/2013 15:02 -

    هو انا لازم اعمل اختبار القدرات قبل ما النتيجه تظهر

  13. عبده كامل 26/06/2013 19:02 -

    لو سمحتم  انا عاوز اعرف كمان هيا اخدت من كام السنادى 2013 (المجموع) وشكرأ

  14. عبده كامل 26/06/2013 18:57 -

    انا نفسى ادخل كلية التربيه الرياضيه فى القاهره وعاوز اعرف مواعيد بدء القدرات ويريت لو سمحتم فى اقرب وقت ممكن

  15. SMSMA 17/12/2012 11:15 -

    انا نفسى ادخل الكليه دى انا جايبه فى تانيه السنه الى فاتت 72 ونفسى ادخلها ممكن الحق ولالا

  16. على عبد العزيز على مصطفى 15/10/2012 22:28 -

    انا جايب 58.5 ونفسى اخش تربية رياضية

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