مكتب التنسيق وكلية التربية الرياضية تنسيق الثانوية العامة

تنسيق كلية التربية الرياضية

مصريات – القاهرة – كتبت اسراء عثمان: شهد مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة استقبالاً ضعيفا لطلاب الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على بطولات رياضية في بدء التقدم لكليات التربية الرياضية حيث وصل عدد المتقدمين في أول يوم 50 طالبا.

وأعرب المتقدمون عن سهولة الاجراءات وأن التقديم بلا مشاكل.

قال عبدالرحمن نبيل حاصل على مجموع 57% بالثانونية العامة انه جاء ليتقدم لدخول كلية التربية الرياضية لجنة الشديد للرياضة وأمله في ان يصبح لاعب كرة سلة وانه أحضر شهادة تفيد حصوله على المركز الثاني للجمهورية في كرة السلة وتفوقه في اللعبة.

أكد معتز أحمد انه جاء من محافظة بني سويف ليقدم أوراق أخته “أمينة” والحاصلة على مجموع 56% أدبي وحاصلة على المركز الثالث بطولة جمهورية للأندية في رياضة “الكنونغ فو”.

أشار حازم أحمد حاصل على 53% أدبي أن فرصة التقديم لكليات التربية الرياضية دون شرط المجموع يتيح الفرصة للمتفوقين رياضيا في الدراسة التي تصقل هذه المواهب وانه حاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية مدارس.

أوضح محمد رزق حاصل على 56% والمركز الثاني جمهورية في لعبة الكاراتيه ان الاجراءات ميسرة واعلان النتيجة لن يستغرق وقتا طويلا.

وصف اسماعيل فرج وكريم ثروت ان فرصة التقديم دون التقيد بشرط المجموع بشرة خير للحاصلين على مجاميع قليلة وللمحبين للرياضة وخاصة أنهما حصلا على المركز الثاني في بطولات الكونغو فو والسلة.

شاركهم الرأي محمود صبري حاصل على 64% والمركز الثاني بطولة الجمهورية في كرة القدم ومن الحوامدية في ان التقدم فرصة لتحقيق طموحهم في السبق الرياضي.

أكد سعيد عزت مسئول التنسيق التفوق الرياضي ان الاعداد وصلت في اليوم الأول الى 50 طالبا وان مكتب التنسيق الرئيسي سوف يتقبل تقديم الطلبات حتى غدا الخميس مشيرا الى ان المستندات المطلوبة هي صورة استمارة النجاح بالشهادة الثانوية وافادة من كلية التربية الرياضية باجتياز الطالب لاختبار القدرات. وبطاقة الترشيح وشهادة التفوق الرياضي والتي تنقسم الى نوعين نوع من المجلس القومي للرياضة “بطولة أندية” من وزارة التربية والتعليم والتي تنظمها الادارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية.

شروط القبول بالدراسات العليا بآداب عين شمس

كتب فتحي ابو الحمد فتحي:

حددت كلية الآداب شروط القبول بأقسام الدراسات العليا، حيث اشترط في القبول للسنة التمهيدية للماجستير حصول الطلاب على درجة البكالوريوس أو الليسانس بتقدير “جيد” على الأقل ويستثني من هذا الشرط الحصول على دبلوم في أحد مجالات التخصص.

قالت شرين عبدالنعيم حسنين وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث ان شروط القبول في السنة التمهيدية للماجستير باللغة الفرنسية وآدابها اجتياز امتحان القبول وحصول الطالب على تقدير جيد جدا في مادتين على الأقل من مواد التخصص. أما قسم اللغة الانجليزية فيشترط اجتياز امتحان القبول في الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية.

وأوضحت ان أقسام شعبة الآثار المصرية القديمة وشعبة الآثار الاسلامية والآثار اليونانية والرومانية فتقبل “5” طلاب في كل شعبة.

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مكتب التنسيق وكلية التربية الرياضية تنسيق الثانوية العامة