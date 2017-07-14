دليل مكتب تنسيق الثانوية العامة 2018/2017 اختيار الكليات

مكتب تنسيق الثانوية العامة

مصريات – كتبت نجوى مدبولي: تقدم مصريات دليل استرشادي يساعد طلبة الثانوية العامة على التقدم الى مكتب التنسيق الالكتروني، وطريقة اختيار الكلية في اي جامعة من الجامعات المصرية من الكليات المتاحة في الجامعات، واختيار الرغبات التي تناسب ميولهم ورغباتهم بالاضافة الى مجموعهم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 وتوزيعهم الجغرافي قبل ملأ بيانات ورغبات التنسيق للمساعدة على اتخاذ القرار واختيار الكلية المناسبة والمتاحة حسب مجاميع الثانوية العامة 2017 المختلفة.

وفي خطوات لازم يتبعها اي متقدم عند تسجيل الرغبات والتقدم الى الكلية الكترونيا وبشكل صحيح ويجب الالتزام بشروط وضوابط التوزيع الجغرافي..

وسوف تجد في هذا الدليل اسماء الكليات التي تخضع لمعايير التوزيع الجغرافي.

اول حاجة لازم تعرف انت في اي مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة 2017 – 2018 سواء المرحلة الاولى او التانية او المرحلة التالتة وذلك في موعد فتح باب التنسيق والذي قمنا بالاعلان عنه في موقع مصريات وهو اعتباراً من يوليو 2017،لازم تدخل موقع مكتب التنسيق الالكتروني التابع لوزارة التعليم العالي بالضغط هنا >>> http://www.tansik.egypt.gov.eg

وبعد ما يفتح موقع التنسيق الالكتروني لازم الطالب يدخل رقم الجلوس و الرقم السري اللي بيستلمه مع شهادة الثانوية العامة.. اتأكد من بياناتك الاساسية، ولو في اي شئ غلط في البيانات ومش ممكن تعدله بنفسك كغلط في الاسم مثلا او البيانات الشخصية لازم تتصل بمكتب التنسيق، او اي فرع من فروعه او تروح لاقرب معمل للحاسبات في جامعة قريبة منك..

تاني خطوة للتقديم في مكتب تنسيق الثانوية العامة 2017 لو لقيت كل البيانات واتأكدت انها سليمة انك تختار الكلية او المعهد اللي عايز تتقدمله من خلال قائمة للتوزيع الجغرافي بتوضحلك كل الكليات المتاحة ليك والجامعات حسب توزيعك الجغرافي.. وبعدين بتختار التخصص اللي حابب تتقدمله في كلية من الكليات مثلا القطاع الهندسي في كليات الهندسة والحاسبات، ولازم تراعي ان قائمة الكليات المسموح لك تتقدم لها حسب التوزيع الجغرافي بتنقسم الى 3 مجموعات هي:

التوزيع الجغرافي في اجراءات مكتب التنسيق

بداية يجب الملاحظة بان التوزيع الجغرافي تنسيق الجامعات 2017 يصنف ضمن عدة مجموعات وهي كما يلي:

مجموعة‮ »‬أ‮« ‬اجبارية وهي الجامعة‮ ‬او الجامعات الأقرب لادارتك التعليمية‮.. ‬وفي بعض الحالات بتكون اكثر من جامعة في هذه الادارة تقع ضمن حيز متساوي المسافة من الجامعتين‮.‬

مجموعة‮ »‬ب‮« ‬اجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة‮ »‬أ‮«: ‬وهي عدة جامعات تقع ضمن حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار اي منها قبل الآخر‮.‬

مجموعة‮ »‬ج‮« ‬باقي الجامعات التي بها كليات للقطاع الذي ترغب لإلتحاق به ويسمح لك باختيار اي منها وتعتبر متساوية حيث انها جميعا تبعد عن محل سكنه وادارته التعليمية لكن مع ملاحظة ان الـ‮٠٠٣ ‬طالب الاوائل لا يخضعون لهذه القواعد ويمكنهم ترتيب رغباتهم دون الالتزام بها‮.‬

ويجب ملاحظة ضرورة اختيار كل الكليات التي تقع في نطاقك الجغرافي اولا قبل البدء في الاختيار في النطاق التالي لك‮.. ‬كما يجب مراجعة الاقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها‮. ‬ويجب الالتزام بتسجيل‮ »٨٤ ‬رغبة‮«. علشان ما تستنفدش رغباتك.

‬في كليات لا تخضع لعملية التوزيع الجغرافي في قبول الطلاب،‮ ‬وهي كليات‮ »‬الاعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن‮« ‬كما اعلنت د‮. ‬سلوي الغريب امين المجلس الاعلي للجامعات علي ان يكون القبول بكليات التمريض اقليميا وليس جغرافيا لأول مرة،‮ ‬كما توجد بعض الكليات التي تقبل ابناء المحافظة التي تقع بها فقط مثل الطب البيطري والتمريضي بمرسي مطروح‮ – ‬وطب قنا بالوادي الجديد،‮ ‬كما لا يجوز التحويل من طب الاسماعيلية إلي كليات طب أخرى في حالة اختيارها‮.‬

تعديل رغبات تنسيق الشهادة الثانوية العامة 2017

يمكن لطلاب كل مرحلة تعديل‮ ‬الرغبات اكثر من مرة طوال فترة المرحلة وقبل اغلاق موقع التنسيق الالكترونى في المدة المحددة وبعد الانتهاء من تسجيل الرغبات ومراجعتها اضغط علي زر التسجيل ثم قم بطباعة رغباتك‮.. ‬وبعد اعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة 2017 سيتم اعلانك بالنتيجة عن طريق البريد الالكتروني أو رسالة‮ ‬SMS‮ ‬علي الموبايل او من خلال موقع التنسيق بعدها يمكنك التقدم باوراقك الي الكلية التي تم قبولك بها او الانتظار لاجراء تحويل الي كلية اخري تري انها افضل وذلك طبقا لقواعد التحويلات مع العلم انه سيتم فتح باب التحويلات عقب انتهاء طلاب المرحلة الثالثة من تسجيل رغباتهم‮.

‬وننبه الطلاب الذين يرغبون في‮ ‬تسجيل رغباتهم عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات انها ستفتح ابوابها امام طلاب تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الاولي اعتبارا من الاحد القادم من التاسعة صباحا حتي الخامسة ظهرا طبقا لشرائح المجاميع التي يحددها وزير التعليم العالي ‬غدا‮.. ‬مع العلم ان الطالب الذي سيسجل رغباته من المنزل‮ ‬غير ملتزم بهذه الشرائح ويمكنه الدخول علي الموقع خلال الـ‮٤٢ ‬ساعة‮.

‬ اختيار الكلية حسب التنسيق الالكتروني والحد الادنى للقبول في الجامعات 2017 – 2018

ولكي تختار الكلية المناسبة‮.‬ يجب ان تعرف الكليات التي تتناسب مع الشعبة التي درستها في الثانوية العامة‮:

اولا‮:‬‮ ‬الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الشعبة العلمية‮ »‬الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء والاحياء ومادة رابعة ادبية‮« ‬وهي كليات‮ »‬الطب‮ – ‬طب الاسنان‮ – ‬الصيدلة‮ – ‬العلاج الطبيعي‮ – ‬الطب البيطري‮ – ‬الزراعة‮ – ‬التمريض‮ – ‬والمعاهد الفنية للتمريض‮ – ‬التربية النوعية واقتصاد منزلي بالاسكندرية‮ – ‬البنات للآداب‮ »‬اقتصاد منزلي عين شمس‮« ‬المعهد العالي للكفاية الانتاجية‮ »‬الشعبة الزراعية بالزقازيق‮ – ‬التربية‮ »‬اقتصاد منزلي‮« ‬بالاسماعيلية‮.

‬كما يتم قبول هؤلاء الطلاب في المعاهد الصحية الفنية ومدة الدراسة بها عامان‮.. ‬اضافة إلي المعاهد العليا الخاصة للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة واسيوط ويجب علي الطالب الانتباه إلي ان الدراسة في المعاهد الفنية ‮٤٢ ‬شهرا وملحقة بكليات الطب ومدة الدراسة بالمعهد الفني للتمريض‮ »‬مبارك كول‮« ‬بقصر العيني ‮٣ ‬سنوات ويشترط للقبول به الحصول علي ‮٠٧‬٪‮ ‬في اللغة الانجليزية ويضاف إلي الكليات والمعاهد السابقة جميع الكليات والمعاهد النظرية التي تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته طبقا للحد الأدني للقبول في الشعب العلمية‮.

‬ثانيا‮:‬‮ ‬الكليات والمعاهد التي تقبل الشعبة الهندسية‮ »‬الناجحين في مواد الفيزياء والكيمياء ورياضة‮ »٢« ‬ومادة رابعة ادبية‮«. ‬وهي كليات‮ »‬الهندسة‮ – ‬التخطيط العمراني‮ – ‬الفنون الجميلة‮ »‬عمارة‮« ‬الزراعة شعبة الهندسة الزراعية،‮ ‬هندسة البترول والتعدين،‮ ‬المعهد العالي للتكنولوجيا ببنها،‮ ‬المعهد العالي للطاقة بأسوان التربية النوعية بقنا‮ »‬شعبة تكنولوجيا التعليم‮«. ‬ويضاف الي الكليات والمعاهد السابقة جميع الكليات والمعاهد النظرية التي تتناسب مع مجموع الطالب ومرحلته طبقا للحد الادني للشعب العلمية ويراعي الطالب المقبول بهندسة القاهرة ان الدراسة بالفرقة الاعدادي في مقر الجامعة بالشيخ زويد وتستكمل في المقر الرئيسي بالجيزة‮.

‬ثالثا‮:‬‮ ‬كليات الحاسبات والمعلومات التي تقبل طلاب الثانوية من الشعبة الهندسية بالجامعات الاتية‮: ‬القاهرة‮ – ‬عين شمس‮ – ‬أسيوط‮ – ‬المنصورة‮ – ‬الزقازيق‮ – ‬حلوان‮ – ‬المنيا‮ – ‬المنوفية‮ – ‬قناة السويس‮ – ‬الفيوم‮.‬

رابعا‮:‬‮ ‬الكليات الجامعية والكليات التكنولوجية والمعاهد التي تقبل طلاب من الشعبتين العلمية والهندسية‮: »‬العلوم‮ – ‬البنات للأداب بعين شمس‮ »‬علوم‮« ‬الفنون التطبيقية‮ – ‬الاقتصادية المنزلي‮ – ‬التربية النوعية بقنا‮ »‬شعبة اقتصاد منزلي‮«.‬

وفي الكليات التكنولوجية ومدة الدراسة بها عامان‮ » ‬بالمطرية وشارع الصحافة وقويسنا والمحلة والاسكندرية وبورسعيد وسط الوادي وجنوب الوادي‮« ‬ويتم قبولهم ايضا في المعهد الفني للصناعات المتطورة بالزقازيق ‬والجامعة العمالية والمعاهد العليا الخاصة للفنون التطبيقية‮.. ‬اضافة إلي قبولهم في جميع الكليات والمعاهد النظرية التي تناسب مجموعهم‮.‬

خامسا‮:‬‮ ‬الكليات التي تقبل طلاب المجموعة العلمية الذين درسوا مواد‮ »‬الاحياء‮ – ‬الكيمياء‮ – ‬الجيولوجيا‮ – ‬مادة ادبية‮« ‬يتم قبولهم في كليات الزراعة بالجامعات المختلفة طبقا للتوزيع الجغرافي‮.. ‬اضافة إلي جميع الكليات والمعاهد النظرية التي تناسب مجموعهم‮.

‬سادسا‮:‬‮ ‬الكليات والمعاهد التي تقبل جميع طلاب الشعبة العلمية والادبية‮ (‬الاقتصاد والعلوم السياسية‮ – ‬الاعلام‮ – ‬الاثار‮ – ‬التجارة‮ – ‬الحقوق‮ – ‬الاداب‮ – ‬التربية النوعية‮ – ‬دار العلوم‮ – ‬الألسن‮ – ‬الخدمة الاجتماعية‮ – ‬التربية الرياضية‮ -‬السياحة والفنادق‮ – ‬رياض الاطفال‮ – ‬البنات‮ »‬للآداب والعلوم‮« – ‬الفنون الجميلة‮ »‬فنون‮«).‬

كما يتم قبولهم في الكليات التكنولوجية السابق ذكرها وفي الجامعة العمالية بفروعها‮.. ‬وفي المعاهد العليا الخاصة التي تناسب كل شعبة‮.‬

شروط اضافية في مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة 2017

وتوجد شروط اضافية للقبول‮ ‬ببعض الكليات والمعاهد كالاتي‮: ‬الحقوق‮.. ‬يشترط ان يكون الطالب قد درس اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية العامة الطلاب الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية يجوز قبولهم بشرط النجاح في مادة اللغة الفرنسية علي مستوى الثانوية العامة ولا يمنح درجة الليسانس الا بعد نجاحه خلال سنوات الدراسة‮.

‬الألسن‮: ‬يشترط الحصول علي ‮٠٧‬٪‮ ‬علي الاقل من الدرجة النهائية لكل لغة من اللغات الثلاث‮ »‬عربي‮ – ‬لغة اجنبية اولي‮ – ‬لغة اجنبية ثانية‮« ‬ولا يحق للطلاب المعفين من اللغة الاجنبية الثانية الالتحاق‮.‬

السياحة والفنادق‮: ‬يشرط للقبول بها اجتياز الاختبار القدرات الذي ينظمه مكتب التنسيق‮.

‬التربية الموسيقية‮: ‬تشترط ايضا النجاح في اختبار القدرات كذلك الفنون الجميلة والتربية النوعية‮ »‬شعبة فنية‮« ‬ويشترط المعهد العالي للطاقة باسوان قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من‮ »‬سوهاج‮ – ‬قنا‮ – ‬اسوان‮ – ‬البحر الاحمر‮ – ‬الوادي الجديد‮«.. ‬وتشترط المعاهد الفنية الصحية ان تكون اللغة الاجنبية الاولي هي الانجليزية والا يقل سن الطالب عن ‮٦١ ‬سنة ولا يزيد عن ‮٢٢ ‬سنة في اكتوبر 2017.‬

وقد اعلنت وزارة التعليم العالي ان موعد المرحلة الاولى من تنسيق الثانوية العامة والتقدم للقبول بالجامعات ستبدأ في يوم السبت 15 يوليو 2017 لمدة‮ ‬5‮ ‬أيام ويتم تحديد اعداد طلاب المرحلة والحد الأدنى للقبول بها لطلاب العلمي والادبي بعد دراسة المجاميع التكرارية.

للبدء في التقدم الى تنسيق الثانوية العامة 2017 واختيار الكليات ومعرفة الحد الادنى للقبول في الجامعات وكذلك موعد بدء التقديم او تعديل الرغبات اضغط هنا >> http://www.tansik.egypt.gov.eg/application/

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