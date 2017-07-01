مكياج الصيف للبشرة السمراء والبيضاء والدهنية، نصائح للبنات

مكياج الصيف

مصريات – اخبار الموضة والجمال تكتبها ساندي شاهين: اجدد الوان المكياج السنة دي، واللي نصح بيها خبراء التجميل هي الالوان اللي متاخدة من الطبيعة، زي البرتقالي من الشمس والازرق بدرجاته من البحر، واللون الاخضر من لون الزروع و اخر حاجة النبيتي والبيج و النحاسي من الوان الارض.

و طبيعة الجو الترابي في العالم العربي عموما ومصر بتفرض على المرأة انها تستخدم الالوان الارضية زي البيج و الروز والسيمون و غيرها من الالوان لكن المطلوب ان المرأة تختار اللي يناسب بشرتها سواء للبشرة السمراء بانواعها الداكنة والحنطية والفاتحة وكذلك لذوات البشرة البيضاء ولذوات البشرة الدهنية عامة.

و دي نصائح للبنات لاستخدام مكياج الصيف واختياره بشكل سليم:

* استخدمي كريم اساس من نفس لون بشرتك و مفيش داعي تختاري لون افتح بالذات لان حرارة الشمس في الصيف و العرق ممكن تشيل جزء من كريم الاساس لو مسحتي بشرتك بمنديل و وقتها هيبان لون البشرة الحقيقي .

* استخدمي الكريم المخصص لعلاج الهالات السوداء وبلاش تحطي اي كريم تاني لان المنطقة دي من البشرة بتكون حساسة.

* استخدمي درجة لون واحدة من البودرة المضغوطة الشفافة تحت العين و الوجه كله و بعدين شيلي اي زيادات بفرشاة كبيرة.

* استخدمي نفس البودة اللي استخدميها و انتي بتحطي البودرة لاحمر الخدود،

والوان احمر الخدود السنة دي هي اللون الخوخي والبشرة الفاتحة انسب حاجة ليها الروز.

مكياج العين: اول حاجة ابدئي باللون الفاتح تحت الحواجب اختاري الابيض او بيج فاتح جدا او رمادي و بعدين حطي لون واحد للجفن و الافضل انه يكون من نفس لون البشرة زي الخوخي مثلا للبشرة الخمرية و البشرة الفاتحة الانسب ليها اللون البرتقالي الغامق او النبيتي و بالنسبة لو خارجة بالليل او للسهرات عموما الاحسن تستخدمي ظل جفون لونه اسود.

* اختاري الماسكارا السميكة لان الماسكارا الخفيفة مش بتثبت كتير.

ما تفتحيش الماسكارا و تعرضيها وقت طويل للهوا لان ده ممكن يتلفها.

الماسكارا البني مخصصة للشقراوات اللي بتكون رموشهم فاتحة.

* لو كنتي بتحبي تحطي الكحل فممكن تغيري الكحل الاسود للالوان الزاهية و الاخضر هيديكي شكل احلى، و اختاري قلم الكحل الطري عشان متأذيش العين.

* ممكن تستخدمي الفرشاة الخاصة بالحواجب عشان تخفي الفراغات ما بينها بظل جفون من اللون البني.

و بلاش تستخدمي اللون الاسود للحواجب و كمان لازم تسرحيها لاعلى بفرشة الحواجب.

بالنسبة لاحمر الشفاه اختاري درجة فاتحة الصبح و درجة غامقة من لو نازلة بالليل، وموضة الصيف ده الاحمر و الفوشيا اللي متاخدة من الوان الزهور و خففي درجة اللون بمنديل ورق.

و يفضل انك تشمي لون احمر الشفاه قبل ما تشتريه و لو ما عجبتكيش بلاش منه.

* حطي مستحضرات التجميل اللي انت مش بتستخدميها يوميا ف التلاجة بالذات في فصل الصيف وبكده تحافظي عليه اطول وقت ممكن لان معظمها من المواد الطبيية اللي بتتعرض للتلف بشكل اسرع.

* اخيرا لازم ما تنسيش تحطي كريم واقي من اشعة الشمس و اختاري اللي درجة حمايته عالية قبل ما تطلعي من البيت بحوالي 20 دقيقة و كتري من شرب المية لانها بتحافظ على نضارة البشرة.

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