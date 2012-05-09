موعد تقديم الكلية الحربية

تاريخ مواعيد تقديم الكلية الحربية

مواعيد تقديم الكلية الحربية

مصريات – كتبت رنا ابراهيم: سيصدر القائد العام لـ الكلية الحربية اعلان حول ـ مواعيد التقديم في الكلية الحربية لخريجي الجامعات دفعة 2017 وما قبلها.

حيث كانت العام الماضي قد بدأت اعتبارا من يوم 6 نوفمبر وتبدأ مواعيد تقديم الكلية العسكرية الحربية قسم الضباط المتخصصين واستمر قبول اوراق المتقدمين لمدة شهر وتحت اشراف مدير مكتب التنسيق في القوات المسلحة المصرية.

اما فيما يخص موعد التقدم و سحب ملفات القبول لهذا العام 2017 فيمكنكم تبادل المعلومات ومشاركتها من خلال نظام التعليقات ادناه.

تحديث القبول في الكلية الحربية 2017

ستم تحديد موعد سحب ملفات القبول في الكلية الحربية ويجري ذلك من خلال المكتب الرئيسي للكلية الحربية في القاهرة ويمكنكم مشاهدة المواعيد واخر اخبار عبر الروابط ادناه

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مواعيد التقديم خريجي الجامعات الى الكلية الحربية 2017-2018

09/05/2012 3354 تعليق الكلية الحربية , , , , , , , , , , ,
3354 comments
  1. محمود احمد محمد ابراهيم 28/07/2017 22:56 -

    لو سمحت هو معاد سحب الملف امتى؟

  3. mhmedsany 01/07/2017 09:15 -

    أنا خريج كليةتجاره طنطا لدفعه2017 ومحتاج أعرف ميعاد التقديم والورق المطلوب ياريت الرد

  4. محمد جمال فرج 29/06/2017 19:14 -

    انا خريج كلية الهندسه هذا العام وكنت عاوز اعرف ميعاد التقدم لضباط التخصص وشكرا

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