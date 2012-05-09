مواعيد التقديم خريجي الجامعات الى الكلية الحربية 2017-2018

مواعيد تقديم الكلية الحربية

مصريات – كتبت رنا ابراهيم: سيصدر القائد العام لـ الكلية الحربية اعلان حول ـ مواعيد التقديم في الكلية الحربية لخريجي الجامعات دفعة 2017 وما قبلها.

حيث كانت العام الماضي قد بدأت اعتبارا من يوم 6 نوفمبر وتبدأ مواعيد تقديم الكلية العسكرية الحربية قسم الضباط المتخصصين واستمر قبول اوراق المتقدمين لمدة شهر وتحت اشراف مدير مكتب التنسيق في القوات المسلحة المصرية.

اما فيما يخص موعد التقدم و سحب ملفات القبول لهذا العام 2017 فيمكنكم تبادل المعلومات ومشاركتها من خلال نظام التعليقات ادناه.

تحديث القبول في الكلية الحربية 2017



ستم تحديد موعد سحب ملفات القبول في الكلية الحربية ويجري ذلك من خلال المكتب الرئيسي للكلية الحربية في القاهرة ويمكنكم مشاهدة المواعيد واخر اخبار عبر الروابط ادناه



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