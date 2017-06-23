موعد اجازة عيد الفطر 2017 تاريخ عطلة العيد لكل الدول الآن

موعد اجازة عيد الفطر 2017

مصريات – كتبت ندى المصري: في حال اذا كنت لا تعلم متى سيكون موعد اول ايام عيد الفطر المبارك، وبالتالي لا تعلم ماهو تاريخ اجازة العيد، سواء بالقطاع العام الحكومي، او الخاص، فتلك مصيبة عليك تداركها على الفور والآن، لانه تبقى يومين على اخر ايام شهر رمضان الكريم.

وبالفعل بدأت الاستعدادت الكبيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2017 م و 1438 هـ سواء بشراء الكعك والبسكويت والبيتي فور وخلافه او صناعته منزلياً، وحتى بتجهيز الالعاب النارية والبمب والصواريخ اللازمين لتلك المناسبة.

مع العلم بانه جرى الاعلان عن موعد عيد الفطر 2017 فلكياً، حيت ان يوم السبت الموافق 24 يونيو/ حزيران 2017 هو المتمم لشهر رمضان، وعليه سيكون يوم الاحد الموافق لتاريخ 25 يونيو/ حزيران/ 2017 هو اول ايام عيد الفطر، ويتم الان تجهيز ساحات صلاة العيد في جميع المدن والبلدان العربية والاسلامية.

وسوف يتم استطلاع هلال شهر شوال اعتباراً من مساء يوم الجمعة لتأكيد ميعاد عيد الفطر 2017 وهناك معلومة غير معروف مصدرها ولا مؤكدة تتردد انه طالما شهر شعبان ورجب اتموا الـ 30 يوم فإنه من المؤكد ان رمضان سيكون 30 يوما، وبهذه الحالة سيكون يوم الاثنين 26 يونيو حزيران هو اول ايام العيد.

والسؤال الملح المتكرر كل عام مع اقتراب عيد الفطر هو هل سيكون موعد عيد الفطر 2017 موحداً في جميع البلدان العربية سواء مصر، سوريا، لبنان، تونس، سلطنة عمان، الاردن، البحرين، الامارات، الكويت، العراق، السعودية، فلسطين، ليبيا، الجزائر، المغرب،موريتانيا، السودان، وحتى جزر القمر و قطر وهذا غير معلوم بعد لانه فلكيا موعد عيد الفطر موحد بكل البلدان لكن قد يختلف موعد العيد بالنسبة لرؤية الهلال التي ستكون ليلة 29 رمضان.

واستبقت غالبية الدول العربية تحديد تاريخ عيد الفطر 2017 شرعياً، واعلنت عن مواعيد اجازة العيد رسمياً في غالبية البلدان العربية، وتتوافق ايام العطلة في معظم هذه الدول مع تاريخ اول ايام عيد الفطر وحتى ثالث ايام العيد المبارك، وذلك فيما عدا سوريا التي اعلنت عن عطلة لمدة اربعة ايام.

اما في مصر فقد قرر رئيس مجلس الوزراء ، أن تكون إجازة عيد الفطر، لمدة أربعة أيام للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ويومين في القطاع الخاص وقطاع الاعمال.

بطاقة فلاشية متحركة للتهاني بمناسبة موعد حلول عيد الفطر المبارك

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