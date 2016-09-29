موعد رأس السنة الهجرية 2016-2017 اجازة العام الجديد 1438

موعد راس السنة الهجرية 2016

مصريات – كتبت منال محمد سلموني: تم تحديد متى سيكون موعد اول ايام السنة الهجرية الجديدة 1438 بيوم الاحد 2 اكتوبر ( تشرين الاول ) من السنة الميلادية 2016، حيث رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر ان ميعاد ليلة رأس السنة الهجرية 2016 – 2017 ونهاية شهر ذو الحجة سيوافق يوم السبت 1 -10-2016 حسب التاريخ الميلادي، لان عدة شهر ذو الحجة لهذا العام هي 29 يوماً، مما يعني فلكياً ان ميعاد اول ايام السنة الهجرية 1438 الذي هو غرة شهر محرم اول اشهر العام الجديد حسب التقويم الهجري القمري هو يوم الاحد 2 اكتوبر 2016 الحالي.

وتترافق بداية راس السنة الهجرية 1438 مع كسوف كلي للشمس ستتعذر رؤيته في مصر والبلدان العربية في الحين الذي سيكون به واضحاً في استراليا والمحيط الباسيفيكي.

واعلن رئيس معهد البحوث الفلكية بانه بصدد اصدار دليل فلكي للعام الهجري الجديد 1438 الموافق لسنة 2017/2016 ميلادية، يضم استطلاع ايام رؤية الاشهر الهجرية اضافة الى بيانات اخرى مثل مواقيت الصلاة ومكان الهلال نسبة الى الشمس والكواكب، وكسوف الشمس وخسوف القمر.

يذكر ان تاريخ بداية العام الهجري الجديد 1438 يأتي متطابقاً في مصر مع معظم الدول العربية كما انه سيكون يوم اجازة في مصر و عطلة رسمية في غالبية هذه الدول مثل السودان، السعودية، الكويت ، الامارات العربية المتحدة ، البحرين ، قطر ، سلطنة عمان، اليمن، الجزائر ، المغرب ، تونس، ليبيا ، سوريا ، لبنان ، العراق ، الاردن ، فلسطين.

الجدير بالذكر ايضاً ان السنة الهجرية حسب التقويم الاسلامي القمري أقصر من السنة الشمسية المعتمد في التقويم الميلادي الغربي بمدة تتراوح من 11 إلى 12 يوما، لذا فان موعد بدء السنة الهجرية وبداية شهر محرم يأتي باوقات وفصول مختلفة مقارنة بشهور السنة الميلادية، كون تاريخ البدء المقدرة لمحرم تعتمد على رؤية الهلال الجديد.

وترتبط راس السنة الهجرية بذكرى هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة المنورة التي حدثت في اليوم الاول لشهر محرم، ويحتفل بعض المسلمين حول العالم بمناسبة موعد حلول راس السنة الهجرية كبداية للعام الجديد ويعود المصطلح الى تعبير عيد رأس السنة الميلادية الي يجري الاحتفال به علامة على بدء السنة الميلادية الجديدة.

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