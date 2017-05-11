موعد بداية صيام شهر رمضان 2017-1438 تاريخ رؤية الهلال عالمياً

موعد رمضان 2017

مصريات – كتبت رؤى حسن: بعد ايام قليلة وبنهاية شهر شعبان، تستقبل الامة العربية والاسلامية يوم السبت الموافق لتاريخ 27 مايو/ أيار/ 2017 غرة شهر رمضان المبارك، وهو موعد بداية اول ايام رمضان ٢٠١٧ الذي تم تحديده فلكياً.

ويشمل تاريخ يوم بدء صيام رمضان 2017 جميع الدول العربية بما فيها مصر، حيث تقوم دار الافتاء في مصر وجميع الدول العربية والاسلاميى باستطلاع رؤية هلال رمضان بتاريخ 29 من شعبان 1438، وكذلك في ياقي البلدان العربية: ( ليبيا , السودان ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، الصومال ، سوريا ، لبنان ، المملكة العربية السعودية ، الاردن ، سلطنة عمان ، الكويت ، العراق ، قطر ، اليمن ، البحرين ، الامارات العربية المتحدة، فلسطين المحتلة)، وذلك لتحديد متى سيكون اول ايام رمضان المبارك لهذا العام.

وقد بدأت العديد من الفعاليات في مصر لاستقبال غرة شهر رمضان ٢٠١٧ بالوقت الذي يعاني منه تجار الياميش من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسوف يضطرهم هذا الى عدم استيراد كميات كبيرة من الياميش وفوانيس رمضان والاكتفاء بالمتبقي من مخزون العام الماضي.

اما جميع القنوات التليفزيونية فقد بدأت الاعداد لجدول مسلسلات رمضان 2017 والاعلان عن البرامج الجديدة التي سوف تعرض على شاشتها مع بداية رمضان وطوال هذا الشهر المبارك، ومن المتوقع ان تحظى بدرجة مشاهدة عالية بسبب قدوم رمضان مع تاريخ اجازة اخر العام لطلاب المدارس والجامعات.

ويحاول عدد كبير من الفنانين العرب والمصريين الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم ليتم عرض اعمالهم خلال ايام شهر رمضان.

وفيما يأتي قائمة بجميع دول العالم، قسمت الى مجموعتين وذلك حسب مواعيد بدء اول ايام رمضان فيها، وذلك تسهيلا على المسلمين المغتربين او المقيمين في دول اخرى:

الدول التي سيكون فيها يوم السبت 27 ايار/مايو هو تاريخ اول ايام رمضان 2017

أثـيـوبـيا إريتريا الجزائر السودان الصومال الكاميرون الكونغو الكونغو الديمقراطية النيجر أنغولا أوغــندا بوتسوانا بوروندي تــشاد تـنــزانيا تونس جزر القمر جزر موريس (موريشيوس) جمهورية أفريقيا الوسطى جنوب أفريقــيا جنوب السودان جيبوتي رواندا زامـبــيا زيمبابوي سوازيلاند سيشيل كـيـنــيا لـيــبــيا ليسوتو مالاوي مدغشقر مصر المغرب موزمبيق ناميبيا نيجيريا أفغانستان الأردن الإمارات العربية المتحدة البحرين الصين العراق الفلبين الكويت المملكة العربية السعودية الهند اليابان اليمن إندونيسيا أوزبكستان إيران باكستان بروني بنغلاديش بوتان بورما تايلاند تركمانستان تركيا تيمور الشرقية جزر المالديف روسيا الأوروبية سريلانكا سنغافورة سوريا طاجيكستان عمان فلسطين فيتنام قرغيزستان قطر كازاخستان كمبوديا كوريا الجنوبية كوريا الشمالية لاوس لبنان ماليزيا منغوليا نيبال أذربيجان أرمينيا إسبانيا إستونيا ألبانيا البرتغال البوسنة والهرسك الجبل الأسود الدنمارك السويد الفاتيكان ألمانيا المجــر المملكة المتحدة النرويج النمسا اليونان أندورا أوكرانيا إيـرلنـدا أيسلنـدا إيطاليا بلجـيكا بلغاريا بولندا بيلاروسيا جمهورية التشيك جورجيا رومانيا سان مارينو سلوفاكيا سلوفينيا سويسرا صربيا فرنسا فنلندا قبرص كرواتيا كوسوفو لاتفـيا لوكسمبورغ ليتوانيا ليختنشتاين مالطة مقـدونيا مولدوفا موناكو هـولندا أستراليا بابوا غينيا الجديدة بالاو فيجي كيريباتي جزر مارشال مايكرونيزيا ناورو نيوزيلاندا ساموا جزر سليمان تونغا توفالو فانواتو

كذلك تصادف غرة رمضان 2017 في كل من الدول التالية:

الرأس الأخضر السنغـال الغـابـون بـنــــيـن بوركينا فاسو التــــوغــــو ساحل العاج ساوتومي وبرينسيبي سيراليون غامــبــيا غــــانــا غـــيـــنــيا غـــيـــنــيا الاستوائية غـــيـــنــيا بـيـساو لـيـبـيـريا مــالي موريتانيا الباهاما السلفادور المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية أنتيغوا و بربودا بربادوس بليز بنما ترينيداد و توباغو جرينادا جمايكا جمهورية الدومنيكان دومينيكا سانت فنسينت و الجرينادينز سانت كيتس و نيفيس سانت لوسيا غواتيمالا كندا كوبا كوستا ريكا نيكاراجوا هايتي هندوراس الأرجنتين الإكوادور البرازيل أوروغواي برغواي بوليفيا بيرو تشيلي سورينام غويانا فنزويلا كولومبيا بولينزيا الفرنسية

بطاقة فلاش للاهداء مدفع رمضان بمناسبة موعد غرة رمضان 2017

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