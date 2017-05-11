موعد بداية صيام شهر رمضان 2017-1438 تاريخ رؤية الهلال عالمياً

موعد رمضان 2017
مصريات – كتبت رؤى حسن: بعد ايام قليلة وبنهاية شهر شعبان، تستقبل الامة العربية والاسلامية يوم السبت الموافق لتاريخ 27 مايو/ أيار/ 2017 غرة شهر رمضان المبارك، وهو موعد بداية اول ايام رمضان ٢٠١٧ الذي تم تحديده فلكياً.
ويشمل تاريخ يوم بدء صيام رمضان 2017 جميع الدول العربية بما فيها مصر، حيث تقوم دار الافتاء في مصر وجميع الدول العربية والاسلاميى باستطلاع رؤية هلال رمضان بتاريخ 29 من شعبان 1438، وكذلك في ياقي البلدان العربية: ( ليبيا , السودان ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، الصومال ، سوريا ، لبنان ، المملكة العربية السعودية ، الاردن ، سلطنة عمان ، الكويت ، العراق ، قطر ، اليمن ، البحرين ، الامارات العربية المتحدة، فلسطين المحتلة)، وذلك لتحديد متى سيكون اول ايام رمضان المبارك لهذا العام.
وقد بدأت العديد من الفعاليات في مصر لاستقبال غرة شهر رمضان ٢٠١٧ بالوقت الذي يعاني منه تجار الياميش من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسوف يضطرهم هذا الى عدم استيراد كميات كبيرة من الياميش وفوانيس رمضان والاكتفاء بالمتبقي من مخزون العام الماضي.
اما جميع القنوات التليفزيونية فقد بدأت الاعداد لجدول مسلسلات رمضان 2017 والاعلان عن البرامج الجديدة التي سوف تعرض على شاشتها مع بداية رمضان وطوال هذا الشهر المبارك، ومن المتوقع ان تحظى بدرجة مشاهدة عالية بسبب قدوم رمضان مع تاريخ اجازة اخر العام لطلاب المدارس والجامعات.
ويحاول عدد كبير من الفنانين العرب والمصريين الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم ليتم عرض اعمالهم خلال ايام شهر رمضان.
وفيما يأتي قائمة بجميع دول العالم، قسمت الى مجموعتين وذلك حسب مواعيد بدء اول ايام رمضان فيها، وذلك تسهيلا على المسلمين المغتربين او المقيمين في دول اخرى:
الدول التي سيكون فيها يوم السبت 27 ايار/مايو هو تاريخ اول ايام رمضان 2017
- أثـيـوبـيا
- إريتريا
- الجزائر
- السودان
- الصومال
- الكاميرون
- الكونغو
- الكونغو الديمقراطية
- النيجر
- أنغولا
- أوغــندا
- بوتسوانا
- بوروندي
- تــشاد
- تـنــزانيا
- تونس
- جزر القمر
- جزر موريس (موريشيوس)
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- جنوب أفريقــيا
- جنوب السودان
- جيبوتي
- رواندا
- زامـبــيا
- زيمبابوي
- سوازيلاند
- سيشيل
- كـيـنــيا
- لـيــبــيا
- ليسوتو
- مالاوي
- مدغشقر
- مصر
- المغرب
- موزمبيق
- ناميبيا
- نيجيريا
- أفغانستان
- الأردن
- الإمارات العربية المتحدة
- البحرين
- الصين
- العراق
- الفلبين
- الكويت
- المملكة العربية السعودية
- الهند
- اليابان
- اليمن
- إندونيسيا
- أوزبكستان
- إيران
- باكستان
- بروني
- بنغلاديش
- بوتان
- بورما
- تايلاند
- تركمانستان
- تركيا
- تيمور الشرقية
- جزر المالديف
- روسيا الأوروبية
- سريلانكا
- سنغافورة
- سوريا
- طاجيكستان
- عمان
- فلسطين
- فيتنام
- قرغيزستان
- قطر
- كازاخستان
- كمبوديا
- كوريا الجنوبية
- كوريا الشمالية
- لاوس
- لبنان
- ماليزيا
- منغوليا
- نيبال
- أذربيجان
- أرمينيا
- إسبانيا
- إستونيا
- ألبانيا
- البرتغال
- البوسنة والهرسك
- الجبل الأسود
- الدنمارك
- السويد
- الفاتيكان
- ألمانيا
- المجــر
- المملكة المتحدة
- النرويج
- النمسا
- اليونان
- أندورا
- أوكرانيا
- إيـرلنـدا
- أيسلنـدا
- إيطاليا
- بلجـيكا
- بلغاريا
- بولندا
- بيلاروسيا
- جمهورية التشيك
- جورجيا
- رومانيا
- سان مارينو
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- سويسرا
- صربيا
- فرنسا
- فنلندا
- قبرص
- كرواتيا
- كوسوفو
- لاتفـيا
- لوكسمبورغ
- ليتوانيا
- ليختنشتاين
- مالطة
- مقـدونيا
- مولدوفا
- موناكو
- هـولندا
- أستراليا
- بابوا غينيا الجديدة
- بالاو
- فيجي
- كيريباتي
- جزر مارشال
- مايكرونيزيا
- ناورو
- نيوزيلاندا
- ساموا
- جزر سليمان
- تونغا
- توفالو
- فانواتو
كذلك تصادف غرة رمضان 2017 في كل من الدول التالية:
- الرأس الأخضر
- السنغـال
- الغـابـون
- بـنــــيـن
- بوركينا فاسو
- التــــوغــــو
- ساحل العاج
- ساوتومي وبرينسيبي
- سيراليون
- غامــبــيا
- غــــانــا
- غـــيـــنــيا
- غـــيـــنــيا الاستوائية
- غـــيـــنــيا بـيـساو
- لـيـبـيـريا
- مــالي
- موريتانيا
- الباهاما
- السلفادور
- المكسيك
- الولايات المتحدة الأمريكية
- أنتيغوا و بربودا
- بربادوس
- بليز
- بنما
- ترينيداد و توباغو
- جرينادا
- جمايكا
- جمهورية الدومنيكان
- دومينيكا
- سانت فنسينت و الجرينادينز
- سانت كيتس و نيفيس
- سانت لوسيا
- غواتيمالا
- كندا
- كوبا
- كوستا ريكا
- نيكاراجوا
- هايتي
- هندوراس
- الأرجنتين
- الإكوادور
- البرازيل
- أوروغواي
- برغواي
- بوليفيا
- بيرو
- تشيلي
- سورينام
- غويانا
- فنزويلا
- كولومبيا
- بولينزيا الفرنسية
الهند يقال أن أول يوم رمضان هو الجمعة
رمضان مبارك على كل مسلم ومسلمة ناسئل الله عز وجل ان يغفرلي يغفر لكل مسلامين ماتقدم وماتخر
رمضان كريم على الجميع
ماركت الرضوانى يهنى الامه الاسلاميه بحلول هذا الشهر
كل سنه وانتم طيبين تتعاد عليكم بخير انشاء الله
رمضان كريم وانشاء الله ينعاد عليكم بالعافية والسلامة
سيبدأ شهر رمضان لعام 1436 يوم الخميس 18 يونيو JUN حزيران 2015 بأطول أيام الصيام وسيكون لمدة 29 يوما” إن شاء الله تعالى فيجب ولتفادي إرهاق المسلمين في أيام الصيام الطويلة والتي تزيد عن الحدود الطبيعية التي حددها الله عز وجل في كتابه الكريم وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم فيجب الاستفادة من ظاهرة فلكية يوم 21 آذارMAR مارس 2015 يوم تعامد الشمس على خط الاستواء حيث نجد في كل مدن العالم تساوي الوقت بين شروق الشمس وآذان الظهر, وآذان الظهر وآذان المغرب بينما نجد اختلاف صغير في مواقيت العصر واختلاف كبير في الوقت بين آذان الفجر وشروق الشمس , وآذان المغرب وآذان العشاء وهذا دليل على أخطاء علماء الفلك في حساب زاويتي الفجر والعشاء حيث يجب أن يتساوى الفروق في مواقيت الصلاة بيت كل صلاتين في كل أنحاء العالم
الراغبين في الحصول على إمساكية شهر رمضان حسب الزاوية المثالية 16 درجة
يرجى إرسال اسم المدينة بالإنكليزي وخط العرض وخط الطول التي تقع عليها ليتم حسابها وإرسالها
تتعامد الشمس على خط الاستواء يومي 21 MAR و 23 SEP وهي ظاهرة فلكية طبيعية تحدث مرتان سنويا
وعند تعامد الشمس على خط الاستواء تقسم الكرة الأرضية بالتساوي وتغطي في ذلك اليومين أشعة الشمس 180 خط طول من أصل 360 خط طول المرسومين على الكرة الأرضية وهميا
ويتساوى في هذين اليومين وقت شروق الشمس إلى غروب الشمس مع وقت غروب الشمس إلى شروق الشمس في كل أنحاء الكرة الأرضية .
ومن المعروف أن موقع الشمس على الأرض هي التي تحدد أوقات الصلاة عند المسلمين وعلى أساسها يتم تحديد أوقات الصلاة
والمعايير القياسية لحساب مواقيت الصلاة حسب القران والسنة كما يلي :
• وقت الظهر : مع زوال الشمس , والزوال مع عبور مركز الشمس خط منتصف النهار ويتساوى عندها وقت شروق الشمس إلى وقت غروب الشمس
• وقت العصر : ظل الشيء مثله وتكون الزاوية 45 درجة من خط الزوال ويكون منتصف الوقت بين آذان الظهر وآذان المغرب
• وقت المغرب : بعد نزول قرص الشمس تحت الأفق واختفاء هالة الشمس خلف الأفق
• وقت العشاء: بعد غياب الشفق الأحمر ,
وقت الفجر : ويعبر عنها زاوية الفجر , وتعريف الفجر من كلام الله عزَّ وجلَّ قوله تعالى :
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ
(البقرة 187)
والخيط الأبيض يمثِّل ضوء النهار، والخيط الأسود يمثِّل الليل.
ومن الأحاديث النبوية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق ) . رواه مسلم برقم 1094 والترمذي برقم 706 واللفظ له
( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر). ( رواه الترمذي برقم 154)
والإسفار يعني انتشار الضوء.
( وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس).( رواه مسلم برقم 612)
• وقد اختلفت معظم الدول في قيمة زاوية الفجر فقد جعلوها بين 15 درجة و 19.5 وزاوية العشاء زاوية بين 15 درجة و 30 درجة حسب الجدول المرفقولم يلتزموا بها :
Organization Angle of (Fajr) Angle of (Isha) Region
Islamic Un in Karachi 18 Degrees 18 Degrees Pakistan – India – Afghanistan
Islamic C. in America 15 Degrees 15 Degrees Canada – UK
Muslim World 18 Degrees 17 Degrees Europe – U.S.A
Umm Al Qura 19 Degrees 90 minutes
120 Ramadan Arabian Peninsula
Egyptian Survey 19.5 Degrees 17.5 Degrees Africa – Middle East
وبالرجوع جدول زوايا الفجر ومقارنتها بأوقات الصلاة لثلاثة أيام أساسية هم :
يوم 21 DEC كانون أول /ديسمبر وهو أقصر أيام السنة في نصف الكرة الشمالي
ويوم 21 MAR اذار /مارس يوم الاعتدال حيث تتساوى ساعات الليل مع ساعات النهار في الكرة الأرضية
ويوم 21 JUN حزيران / يونيو وهو أطول أيام السنة في نصف الكرة الشمالي
فقد وجدت الأخطاء التالية في مواقيت الصلاة لأم القرى مكة المكرمة حسب زاوية الفجر 19 دقيقة وتساوي 76 دقيقة قبل شروق الشمس
• وقت الظهر : مع زوال الشمس وهي صحيحة ولا يوجد أخطاء
• وقت العصر : ظل الشيء مثله وتكون الزاوية 45 درجة من خط الزوال أو منتصف الوقت بين آذان الظهر وآذان المغرب وقد وجد فيه اختلاف على وقت آذان العصر
في أقصر أيام السنة 21 ديسمبر يتم آذان العصر قبل وقته 10 دقائق
في يوم الاعتدال 21 مارس يتم آذان العصر قبل وقته 22 دقيقة
في أطول أيام السنة يوم 21 يونيو يتم آذان العصر قبل وقته 2 دقيقة
• وقت المغرب : بعد نزول قرص الشمس تحت الأفق واختفاء هالة الشمس خلف الأفق
وهي صحيحة ولا يوجد أخطاء
• أول العشاء : بعد غياب الشفق الأحمر , واعتبروا زاوية العشاء 22.5 درجة وتساوي 90 دقيقة بعد آذان المغرب
بينما يتم غياب الشفق الأحمر يوم 21 مارس آذار على زاوية 14 درجة وتساوي 56 دقيقة بعد غروب الشمس والخطأ الأكبر جعلوا وقت آذان العشاء في رمضان 120 دقيقة بعد آذان المغرب = 30 درجة وهذا خطأ كبير فإذا تـأخر المسلمين في صلاة المغرب بسبب أن آذان العشاء تم بعد آذان المغرب 120 دقيقة فتكون صلاتهم في حكم القضاء لأن الشفق الأحمر يكون قد اختفى منذ 64 دقيقة يوم 21 مارس آذار
• أول الفجر : ويعبر عنها زاوية الفجر ,وقد اعتمدت لجنة الإشراف على تقويم أم القرى 19 درجة وتساوي 76 دقيقة قبل شروق الشمس وبناء على ذلك يكون وقت آذان الفجر يوم :
• 21 ديسمبر 76 دقيقة قبل شروق الشمس = 19 درجة بينما اعتمدت اللجنة 80 دقيقة قبل شروق الشمس وتساوي 20 درجة بزيادة 4 دقائق عن الوقت الذي اعتمدوه
• يوم 21 مارس اعتمدت اللجنة 75 دقيقة قبل شروق الشمس بدل 76 دقيقة
• يوم 21 يونيو اعتمدت اللجنة 87 دقيقة قبل شروق الشمس بدل 76 دقيقة وجعلت زاوية الفجر 21.5 درجة
إلا أن صلاة الفجر في مكة المكرمة إذا تمت بعد 20 دقيقة من وقت الآذان فهي صحية بسبب موقعها على خط عرض قريب من خط الاستواء لأن فرق طول الليل والنهار بين الصيف والشتاء قليل إذا قورن بالدول الأوربية التي تقع على خط عرض بعيد عن خط الاستواء
ولكن إذا شرب الصائم أثناء آذان الفجر في مكة المكرمة فان صيامه صحيح لان بداية وقت طلوع الضوء والفجر الكاذب والفجر الصادق لم يدخل
ومع هذه الأخطاء في مكة المكرمة إلا أنها أقل خطا” من كل دول العالم وخاصة الدول الأوربية ففي يوم 21 MAR آذار/مارس نجد في بعض الدول أن آذان الفجر يتم كالتالي :
• في دمشق يتم آذان الفجر قبل شروق الشمس 84 دقيقة وتساوي21 درجة بينما المعتمدة 19.5
• في القاهرة يتم آذان الفجر قبل شروق الشمس 85 دقيقة وتساوي 21.25 درجة بينما المعتمدة 19.5 درجة
• في لندن يتم آذان الفجر قبل شروق الشمس 114 دقيقة وتساوي 28,50 درجة بينما المعتمدة 18 درجة
• في استوكهلم يتم آذان الفجر قبل شروق الشمس 140 دقيقة وتساوي35 درجة بينما المعتمدة 18 درجة
• في هلسنكي يتم آذان الفجر قبل شروق الشمس 149 دقيقة وتساوي 37,25 درجة بينما المعتمدة 18 درجة
• في موسكو يتم آذان الفجر قبل شروق الشمس 128 دقيقة وتساوي 32 درجة بينما المعتمدة 18 درجة
• في كوبنهاكن يتم آذان الفجر قبل شروق الشمس 124دقيقة وتساوي 31 درجة بينما المعتمدة 18 درجة
بينما يجب يومي الاعتدال 21MAR و 23 SEP أن يكون
آذان الفجر 64 دقيقة قبل شروق الشمس على أساس الزاوية 16 درجة وآذان العشاء 56 دقيقة بعد غروب الشمس على أساس الزاوية 14 درجة
بدليل سوف تجد في
• أن الشمس تشرق من اتجاه 090
وتكون الشمس باتجاه 180 بعد 6 ساعات من شروق الشمس وهو موعد صلاة الظهر ويكون الفرق بين شروق الشمس وآذان الظهر 6 ساعات
• وتكون الشمس باتجاه 225 بعد 9 ساعات من وقت شروق الشمس وهو موعد صلاة العصر ويكون الفرق بين شروق الشمس واذان العصر 9 ساعات
• وتغيب الشمس باتجاه 270 بعد 12 ساعات من وقت شروق الشمس وهو موعد صلاة المغرب ويكون الفرق بين شروق الشمس وآذان المغرب 12 ساعات
وحيث أن شهر رمضان المبارك القادم سيبدأ يوم الخميس 18 يونيو – حزيران 2015 بأطول أيام الصيام وسيكون لمدة 29 يوم إن شاء الله تعالى سيكون ارهاق
وبسبب أن المراكز الإسلامية والمجمع الفقهي الإسلامي لم يتقيدوا بقول الله عز وجل ولا بأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم ولا حتى بزوايا الفجر التي وضعوها بين 15 و 19.50 درجة على مدار العام لأنها ستكشف خطأ الزوايا التي اعتمدوها وسوف يسبب إرهاق للمسلمين في أيام الصيام الطويلة والتي تزيد عن الحدود الطبيعية التي حددها الله عز وجل في كتابه الكريم وأحاديث الرسول صل الله عليه وسلم؛
حيث أن آذان الفجر يتم في جميع أنحاء العالم قبل دخول الفجر بين 30 دقيقة و100 دقيقة نسأل الله القبول .
وتعريف زاوية الفجر لكل مدينة في العالم هي المدة بين آذان الفجر ووقت شروق الشمس وهذه المعادلة ناتجة من قيمة عدد زوايا الكرة الأرضية 360 درجة تدور الشمس حولها خلال 24 ساعة ,
فإذا قسمنا مدة اليوم 24 ساعة على 360 درجة لكانت قيمة الدرجة 4 دقائق .
ومن خلال المتابعة والمراقبة لمدة تزيد عن 10 سنوات وجدت ثلاث زوايا للفجر في يومي 23SEP و 21MAR
1. زاوية الفجر الحقيقي 13.5 درجة وتساوي 54 دقيقة قبل شروق الشمس يكون الفجر والضوء قد انتشر أفقيا حسب الآية القرآنية والأحاديث النبوية
2. زاوية الفجر الكاذب 14.25 درجة وتساوي 57 دقيقة قبل شروق الشمس ويكون النور الأبيض قد بدأ في الظهور بالأفق
3. زاوية الفجر المثالية التي أوجدتها 16 درجة وتساوي 64 دقيقة قبل شروق الشمس والتي اعتمدتها بحيث تكون السماء ظلماء وهي المكان والزمان التي ينتهي عندها الظلام ويبدأ ضوء النهار بالظهور وهي تزيد عن الفجر الصادق 10 دقائق والفجر الكاذب 7 دقائق
• ومن الخطأ تثبيت زاوية الفجر خلال العام لأنها تزداد مع ازدياد ساعات النهار وتتناقص مع تناقص طول النهار
ويمكن التأكد من صحتها في جميع أنحاء العالم بالصعود إلى قمة عالية ومراقبة الأفق أثناء الفجر يوم 23 SEP أو يوم21MAR وهذه الأرقام تقريبية بنسبة 95 % لأن التغير في الرؤية المنظر تدريجي
• ونظرا” لاتساع المدن اعتبرت كل مدينة مركز نطاق جغرافي مع ضواحيها ودائرة نصف قطرها 50 كيلومتر وهي مرجع لأوقات الصلاة ولضواحيها ويكون الفرق بين شرق وغرب وشمال وجنوب مركز النطاق جغرافي لا يتجاوز 2 دقيقة في الدول العربية و3 دقائق للدول الأوربية بسبب تقارب خطوط الطول
• وهذه الفروقات بين حدود النطاق الجغرافي تغطي الأخطاء في مواقيت الصلاة لأنها أقل من مدة الآذان وإقامة الصلاة مع العلم أن وقت آذان الفجر والعشاء يتضمن أكثر من 10 دقائق احتياط قبل الفجر الحقيقي ووقت آذان المغرب يتضمن 8 دقائق بعد نزول قرص الشمس تحت الأفق
وتزداد قيمة زوايا الفجر عندما تنتقل الشمس باتجاه مدار السرطان بسبب ازدياد عدد خطوط الطول التي تغطيها أشعة الشمس
ويوم21 JUN /حزيران /يونيو هو أطول أيام السنة وتكون زوايا الفجر في اكبر قيمها حسب خطوط العرض . لذلك تم تقسيم الكرة الأرضية إلى ثلاث مناطق تتوحد فيها شروط صلاة الفجر والعشاء
المنطقة الأولى المدن التي تقع من خط الاستواء وحتى خط عرض 54 شمال خط الاستواء يتحقق فيها شروط زاويتي العشاء والفجر على مدار العام
ويكون آذان الفجر وآذان العشاء في يوم21JUN قبل شروق الشمس حسب موقع المدينة على خط العرض والمبين في القيم التالية :
• المدن التي تقع من الاستواء وحتى خط عرض 3
تكون زاوية الفجر في يوم 21 حزيرانJUN يونيو 17 درجة ويكون آذان الفجر 68 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 15 درجة وآذان العشاء 60 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع من فوق خط عرض 3 وحتى خط عرض 15
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 18 درجة ويكون آذان الفجر 72 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 16 درجة وآذان العشاء 64 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع من فوق عرض 15وحتى خط عرض 25
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 19 درجة ويكون آذان الفجر 76 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 17 درجة وآذان العشاء 68 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع من فوق خط عرض 25 وحتى خط عرض 35
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 20 درجة ويكون آذان الفجر 80 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 18 درجة وآذان العشاء 72 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع من فوق خط عرض 35 وحتى خط عرض 42
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 21 درجة ويكون آذان الفجر 84 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 19 درجة وآذان العشاء 76 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع من فوق خط عرض 42 وحتى خط عرض 50
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 22 درجة ويكون آذان الفجر 88 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 20 درجة وآذان العشاء 80 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع من فوق خط عرض 50 وحتى خط عرض 54
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 23 درجة ويكون آذان الفجر 92 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 21 درجة وآذان العشاء 84 دقيقة بعد آذان المغرب
وتتناقص قيم زوايا الفجر بالتدريج لتصبح في جميع أنحاء العالم 16 درجة ويتم آذان الفجر 64 دقيقة قبل شروق الشمس يوم 23 ايلول SEP سبتمبر تكون زاوية العشاء 14 درجة وآذان العشاء 56 دقيقة بعد آذان المغرب
وبعملية حسابية بسيطة يتم وضع جدول مواقيت الصلاة تتناقض فيه قيم زوايا الفجر والعشاء بشكل تناقص تدريجي يتناسب مع طول النهار
المنطقة الثانية المدن التي تقع فوق خط عرض 54 درجة وحتى خط عرض 63 فان شروط زاويتي الفجر والعشاء في تلك المدن لا تتحقق في أيام الصيف
فإذا نظرنا باتجاه غروب الشمس فسوف نجد ضوء مثل بدايات الفجر طوال الليل ويزداد شدة الضوء كلما اتجهنا إلى خط عرض 63 شمال خط الاستواء
لذلك تبدأ زاوية العشاء من آذان المغرب وتنتهي بثبات منظر السماء وتوقفه عن السواد
وتبدأ زاوية الفجر من وقت زيادة الضوء في السماء وحتى شروق الشمس وتكون قيم زوايا الفجر و كالتالي :
• المدن التي تقع فوق خط عرض 54 وحتى خط عرض 55
تكون زاوية الفجر في يوم 21JUN يونيو 22 درجة ويكون آذان الفجر 88 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 22 درجة وآذان العشاء 88 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع فوق خط عرض55 وحتى خط عرض 56
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 20 درجة ويكون آذان الفجر 80 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 20 درجة وآذان العشاء 80 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع فوق خط عرض 56 وحتى خط عرض 57
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 18 درجة ويكون آذان الفجر 72 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 18 درجة وآذان العشاء 72 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع فوق خط عرض 57 وحتى خط عرض 58
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 15 درجة ويكون آذان الفجر 60 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 15 درجة وآذان العشاء 60 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع فوق خط عرض 58 وحتى خط عرض 59
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 12 درجة ويكون آذان الفجر 48 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 12 درجة وآذان العشاء 48 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع فوق خط عرض59 حتى خط عرض 60
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 9 درجة ويكون آذان الفجر 36 دقيقة قبل شروق الشمس وتكون زاوية العشاء 9 درجة وآذان العشاء 36 دقيقة بعد آذان المغرب
• المدن التي تقع فوق خط عرض 60 وحتى خط عرض 61
تكون زاوية الفجر في يوم21JUN يونيو 6 %D
كل عام وانتم بخير
رمضان كريم وكل عام والامة الاسلامية بخير
يرجى مراجعة الجدول تركيا اول ايام رمضان فيها هو السبت وليس الاحد