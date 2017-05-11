متى سيكون موعد بدء حلول أول ايام شهر رمضان المبارك لسنة 2017

موعد شهر رمضان 2017

مصريات – كتبت ريهام رمضان احمد: ينتظر الشعب العربي والاسلامي يوم رؤية هلال غرة رمضان لهذا العام 2017 ميلادية الموافق لسنة 1438 هجرية، والتأكد من تاريخ هذا الشهر بسبب الاختلاف بين الدول ببعض الاعوام في تحديد متى يوافق موعد بداية صيام أول ايام شهر رمضان المبارك و حلول الهلال الخاص به.

ولكن اصبح شبه المؤكد ان يصادف اول ايام رمضان في كل الدول العربية وبنفس التوقيت والتاريخ وهو تحديداً يوم السبت 27 مايو/ايار 2017، وينطبق تاريخ بداية صوم رمضان على مصر، السعودية ، ليبيا ، الجزائر ، المغرب ، تونس ، السودان، اليمن ، سوريا ، البحرين ، العراق ، الامارات، قطر، الكويت، الاردن، لبنان، فلسطين، عمان.

هذا وقد تم تحديد موعد بداية اول ايام شهر رمضان الكريم فلكياً لعام 2017 ميلادي و لسنة 1438 هجرية، حيث سيكون اول يوم صيام من رمضان هو يوم السبت الموافق لتاريخ 27 ايار، مايو، ٢٠١٧ وسوف تقيم دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان احتفالاً خاصاً لاستطلاع رؤية الهلال ولتأكيد تاريخ رمضان 2017 بحضور كبار الشخصيات في الدولة.

وقد بدأت العديد من الدول قبل موعد رمضان 2017 بايام الاستعداد له بشراء فوانيس رمضان والتي تعتبر رمزا لهذا الشهر.

وايضا تقوم القنوات التليفزيونية بالاعلان عن جدول برامجها وتحديد مواعيد مسلسلات رمضان 2017 الجديدة المسجلة خصيصا للاذاعة بهذا الشهر الكريم والبرامج التي سوف تذاع عليها.

ويمكن الان تبادل بطاقات التهنئة الرمضانية وكذلك رسائل رمضان لعام 2017 على الموبايل والانترنت.

وبدأ وقد بدأ بالاستعداد قبل موعد حلول رمضان 2017 – ١٤٣۸ والذي يتوقع ان ترتفع فيه اسعار السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه هذا العام، وخاصة بالنسبة للمأكولات التي ترتبط بشهر رمضان الكريم، كالحلويات الشرقية والمكسرات وهناك دعوات لشراء شنطة رمضان وتوزيعها على المحتاجين في كل الدول العربية والاسلامية.

واكثر ما سوف يعاني منه الاشخاص خلال الصيام في رمضان 2017 هو درجة الحرارة المرتفعة جدا، ولذا ينصح بالاكثار من شرب المياه والسوائل خلال السحور و قبل موعد اذان الفجر اثناء شهر رمضان المبارك.

بطاقة فلاش للاهداء بمناسبة موعد حلول بداية شهر رمضان كريم 2017

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