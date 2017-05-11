متى سيكون موعد بدء حلول أول ايام شهر رمضان المبارك لسنة 2017

ميعاد شهر رمضان المبارك 2017

موعد شهر رمضان 2017

مصريات – كتبت ريهام رمضان احمد: ينتظر الشعب العربي والاسلامي يوم رؤية هلال غرة رمضان لهذا العام 2017 ميلادية الموافق لسنة 1438 هجرية، والتأكد من تاريخ هذا الشهر بسبب الاختلاف بين الدول ببعض الاعوام في تحديد متى يوافق موعد بداية صيام أول ايام شهر رمضان المبارك و حلول الهلال الخاص به.

موعد شهر رمضان المبارك 2017

ميعاد حلول شهر رمضان المبارك لعام 2017

ولكن اصبح شبه المؤكد ان يصادف اول ايام رمضان في كل الدول العربية وبنفس التوقيت والتاريخ وهو تحديداً يوم السبت 27 مايو/ايار 2017، وينطبق تاريخ بداية صوم رمضان على مصر، السعودية ، ليبيا ، الجزائر ، المغرب ، تونس ، السودان، اليمن ، سوريا ، البحرين ، العراق ، الامارات، قطر، الكويت، الاردن، لبنان، فلسطين، عمان.

هذا وقد تم تحديد موعد بداية اول ايام شهر رمضان الكريم فلكياً لعام 2017 ميلادي و لسنة 1438 هجرية، حيث سيكون اول يوم صيام من رمضان هو يوم السبت الموافق لتاريخ 27 ايار، مايو، ٢٠١٧ وسوف تقيم دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان احتفالاً خاصاً لاستطلاع رؤية الهلال ولتأكيد تاريخ رمضان 2017 بحضور كبار الشخصيات في الدولة.

وقد بدأت العديد من الدول قبل موعد رمضان 2017 بايام الاستعداد له بشراء فوانيس رمضان والتي تعتبر رمزا لهذا الشهر.

وايضا تقوم القنوات التليفزيونية بالاعلان عن جدول برامجها وتحديد مواعيد مسلسلات رمضان 2017 الجديدة المسجلة خصيصا للاذاعة بهذا الشهر الكريم والبرامج التي سوف تذاع عليها.

ويمكن الان تبادل بطاقات التهنئة الرمضانية وكذلك رسائل رمضان لعام 2017 على الموبايل والانترنت.

وبدأ وقد بدأ بالاستعداد قبل موعد حلول رمضان 2017 – ١٤٣۸ والذي يتوقع ان ترتفع فيه اسعار السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه هذا العام، وخاصة بالنسبة للمأكولات التي ترتبط بشهر رمضان الكريم، كالحلويات الشرقية والمكسرات وهناك دعوات لشراء شنطة رمضان وتوزيعها على المحتاجين في كل الدول العربية والاسلامية.

واكثر ما سوف يعاني منه الاشخاص خلال الصيام في رمضان 2017 هو درجة الحرارة المرتفعة جدا، ولذا ينصح بالاكثار من شرب المياه والسوائل خلال السحور و قبل موعد اذان الفجر اثناء شهر رمضان المبارك.

بطاقة فلاش للاهداء بمناسبة موعد حلول بداية شهر رمضان كريم 2017

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متى سيكون موعد بدء حلول أول ايام شهر رمضان المبارك لسنة 2017

11/05/2017 339 تعليق رمضان 2017 , , , , , , , , , , , , , , , , ,
339 comments
  1. fidel jelo 03/06/2016 22:41 -

    رمضان كريم و مبارك على جميع الوطن العربي و المسلمين

  4. ميمي 16/06/2015 16:37 -

    ياربي  بلغنا شهر رمضان الكريم بالصحة والعافية

  5. roro 16/06/2015 16:34 -

    رمضان شهر الفضيلة الخلقية التسامحية

  6. من اهل الجزائر 16/06/2015 13:17 -

    رمضان كريم لكل الامة العربية

  7. بلغنا رمضان 09/06/2015 01:30 -

    اللهم بارك لنا فى شعبان    وبلغنا رمضان       وكل عام وانتم بخير

  9. محمود 27/05/2015 08:00 -

    الهم بلغنا رمضان وتب علينا انك انتا التواب الرحيم الهم واغفر وانصر امه محمد صلىصلى الله عليه وسلم لما تحبه وترضاه امين

  11. malak hanafi 28/06/2014 01:38 -

     les mérveilles jours c’est les jours de ramadan 

  12. علي يسكون في الجزائر 27/06/2014 23:58 -

    انا علي احبوكم كثيرا واحب شهر رمضان والسلام عليكم باييييييييييييييي انا ثاهيب في رحلة ادعولي انشاء الله نوصل بي السلمة تصبحو علا خير……….

  13. ali 27/06/2014 23:53 -

    انا احب شهر رمضان واصومه كوله انشاء الله

  14. عبد الله الحميدي 27/06/2014 23:47 -

    اللهم بارك للأمة الاسلامية هدا الشهر الفضيل،اللهم أدخله علينا جميعا باليمن والبركات ومغفرة الدنوب

  16. فايق العزي 27/06/2014 21:57 -

    رمضان كريم على الامة الاسلامية وانشاء الله امن وامان على الجميع

  17. كرم حراز 27/06/2014 20:27 -

    وكل عام وكل الامة الاسلامية بخير

  20. نصارالفقيه 27/06/2014 20:06 -

    اهلا بك يا رمضان يا شهر التوبه ولغفران

  21. نصارالفقيه 27/06/2014 20:03 -

    شهرمبارك وكل عام وانتم بخير

  23. مصطفى السيد ابراهيم ربيع 27/06/2014 19:16 -

    الهم بلغنا رمضان -وتقبل صيامنا

  27. عدي 27/06/2014 18:22 -

    مرحبا
    يوم الاحد رمضان
    وكل عام وانتم ب 10000000000000000000000000000 خير يا مسلمين

  28. الجزائر بلادي و افتخر 27/06/2014 18:06 -

    اناريم من الجزائر وبتحديد باتنة رمضان يجمعنا

  29. الجزائر بلادي و افتخر 27/06/2014 18:05 -

    انا بنت الجزائر و افتخر و رمضان كريم مرة اخرى اهنئ الفريق الوطني الجزائري التاهل للدور الثاني ☺☻♥

  30. الجزائر بلادي و افتخر 27/06/2014 18:03 -

    اهلا بنات رمضان كريم

  31. الجزائر بلادي و افتخر 27/06/2014 18:03 -

    رمضان كريم وكل عام ونتو بخير

  32. chadia 27/06/2014 18:02 -

    كل عام وانتم بخير يا امة محمد ورمضان كريم عليكم

  33. نايف المهري 27/06/2014 17:39 -

    كل عام وانتم بخير انا من الامارات العربية المتحدة
    و تحديدن من عيمان

  35. اسما 27/06/2014 16:52 -

    رمضان مبارك على كل الامة الاسلامية 
    Ramadan 2014✨

  36. فتحي بن عمر 27/06/2014 16:51 -

    الأهم أجعل شهر رمضان مباركا على جميع الامة الاسلامية قاطبة و اعده بالخير و اليمن والبركة…….آمين يا رب العالمين.

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