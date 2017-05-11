متى سيكون موعد بدء حلول أول ايام شهر رمضان المبارك لسنة 2017

موعد شهر رمضان 2017
مصريات – كتبت ريهام رمضان احمد: ينتظر الشعب العربي والاسلامي يوم رؤية هلال غرة رمضان لهذا العام 2017 ميلادية الموافق لسنة 1438 هجرية، والتأكد من تاريخ هذا الشهر بسبب الاختلاف بين الدول ببعض الاعوام في تحديد متى يوافق موعد بداية صيام أول ايام شهر رمضان المبارك و حلول الهلال الخاص به.
ولكن اصبح شبه المؤكد ان يصادف اول ايام رمضان في كل الدول العربية وبنفس التوقيت والتاريخ وهو تحديداً يوم السبت 27 مايو/ايار 2017، وينطبق تاريخ بداية صوم رمضان على مصر، السعودية ، ليبيا ، الجزائر ، المغرب ، تونس ، السودان، اليمن ، سوريا ، البحرين ، العراق ، الامارات، قطر، الكويت، الاردن، لبنان، فلسطين، عمان.
هذا وقد تم تحديد موعد بداية اول ايام شهر رمضان الكريم فلكياً لعام 2017 ميلادي و لسنة 1438 هجرية، حيث سيكون اول يوم صيام من رمضان هو يوم السبت الموافق لتاريخ 27 ايار، مايو، ٢٠١٧ وسوف تقيم دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان احتفالاً خاصاً لاستطلاع رؤية الهلال ولتأكيد تاريخ رمضان 2017 بحضور كبار الشخصيات في الدولة.
وقد بدأت العديد من الدول قبل موعد رمضان 2017 بايام الاستعداد له بشراء فوانيس رمضان والتي تعتبر رمزا لهذا الشهر.
وايضا تقوم القنوات التليفزيونية بالاعلان عن جدول برامجها وتحديد مواعيد مسلسلات رمضان 2017 الجديدة المسجلة خصيصا للاذاعة بهذا الشهر الكريم والبرامج التي سوف تذاع عليها.
ويمكن الان تبادل بطاقات التهنئة الرمضانية وكذلك رسائل رمضان لعام 2017 على الموبايل والانترنت.
وبدأ وقد بدأ بالاستعداد قبل موعد حلول رمضان 2017 – ١٤٣۸ والذي يتوقع ان ترتفع فيه اسعار السلع الغذائية بشكل مبالغ فيه هذا العام، وخاصة بالنسبة للمأكولات التي ترتبط بشهر رمضان الكريم، كالحلويات الشرقية والمكسرات وهناك دعوات لشراء شنطة رمضان وتوزيعها على المحتاجين في كل الدول العربية والاسلامية.
واكثر ما سوف يعاني منه الاشخاص خلال الصيام في رمضان 2017 هو درجة الحرارة المرتفعة جدا، ولذا ينصح بالاكثار من شرب المياه والسوائل خلال السحور و قبل موعد اذان الفجر اثناء شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم و مبارك على جميع الوطن العربي و المسلمين
شهر كريم على كل المسلمين
Ramadan kraum to all Muslim nation
ياربي بلغنا شهر رمضان الكريم بالصحة والعافية
رمضان شهر الفضيلة الخلقية التسامحية
رمضان كريم لكل الامة العربية
اللهم بارك لنا فى شعبان وبلغنا رمضان وكل عام وانتم بخير
رمضان كريم
الهم بلغنا رمضان وتب علينا انك انتا التواب الرحيم الهم واغفر وانصر امه محمد صلىصلى الله عليه وسلم لما تحبه وترضاه امين
اللهم بلغنا رمضان
les mérveilles jours c’est les jours de ramadan
انا علي احبوكم كثيرا واحب شهر رمضان والسلام عليكم باييييييييييييييي انا ثاهيب في رحلة ادعولي انشاء الله نوصل بي السلمة تصبحو علا خير……….
انا احب شهر رمضان واصومه كوله انشاء الله
اللهم بارك للأمة الاسلامية هدا الشهر الفضيل،اللهم أدخله علينا جميعا باليمن والبركات ومغفرة الدنوب
متئ سيكون شهر رمضان الكريم
رمضان كريم على الامة الاسلامية وانشاء الله امن وامان على الجميع
وكل عام وكل الامة الاسلامية بخير
الهم بلغنا صيام رمضان
كل عام وانتم بخير
اهلا بك يا رمضان يا شهر التوبه ولغفران
شهرمبارك وكل عام وانتم بخير
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
الهم بلغنا رمضان -وتقبل صيامنا
رمضان يوم السبت
رمضان كريم علي الجميع
رمضان كريم
مرحبا
يوم الاحد رمضان
وكل عام وانتم ب 10000000000000000000000000000 خير يا مسلمين
اناريم من الجزائر وبتحديد باتنة رمضان يجمعنا
انا بنت الجزائر و افتخر و رمضان كريم مرة اخرى اهنئ الفريق الوطني الجزائري التاهل للدور الثاني ☺☻♥
اهلا بنات رمضان كريم
رمضان كريم وكل عام ونتو بخير
كل عام وانتم بخير يا امة محمد ورمضان كريم عليكم
كل عام وانتم بخير انا من الامارات العربية المتحدة
و تحديدن من عيمان
متا رمضان
رمضان مبارك على كل الامة الاسلامية
Ramadan 2014✨
الأهم أجعل شهر رمضان مباركا على جميع الامة الاسلامية قاطبة و اعده بالخير و اليمن والبركة…….آمين يا رب العالمين.
اللهم بلقنا شهر رمضان
كل عام وانتم بخير
اجمل الشهور هي رمضان المبارك