موقع الازهر التعليمى نتيجة الابتدائية الاعدادية الثانوية 2016

موقع الازهر التعليمى
كتبت سارة منصور الجمالي:
ان كنت طالباً في معاهد الازهر الشريف لاي من المراحل سواءاً كانت الشهادة الابتدائية او الشهادة الاعدادية او الثانوية الازهرية العامة للعام الدراسي 2015 – 2016 يمكنك الان معرفة مجموعك في نتائج الامتحانات وما حققته على موقع الازهر التعليمى 2015 الذي ينفرد عادة بتقديم نتيجة الازهر الشريف لكافة المعاهد على امتداد محافظات ومدن جمهورية مصر العربية: محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، البحر الاحمر ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، القاهرة , الدقهلية ، الاسكندرية ، الشرقية اسوان ، سوهاج ، اسيوط، ، محافظة الاسماعيلية ، محافظة المنوفية، مرسى مطروح ، القليوبية ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، محافظة القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ.
ويوفر موقع الازهر الشريف التعليمي نتائج الامتحانات 2016 مثل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية و نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2016 والشهادة الثانوية الازهرية، اضافة الى نتائج الامتحانات الخاصة بالقراءات و معاهد البعوث على مستوى الجمهورية وكل المحافظات المصرية، كذالك يحتوي على جداول الامتحانات وكل ما يحتاجه الطالب الازهري خلال فترة دراسته منذ الصفوف الاولى وحتى اكمال التعليم الازهري.
اعرف من خلال موقع نتيجة الازهر التعليمي 2016 درجاتك انت واصدقائك ومعارفك بالاسم و برقم الجلوس ويمكن الوصول اليه الان بالضغط على هذا الرابط القصير >> http://www.alazhar.gov.eg
موقع غابه اناكل شوى يجيب حاجه اناعايزه رقم جلوس 2017
النتيجه مشيا بس فيه مشكله الطلاب البيعرفوش يكتب نجح
اسماعيل على ثابت على
محافظة الجيزة
933
عايز اعرف نتيجة طارق شريف محافظة بنى سويف رقم جلوس ١٦١٦٧٩
رقم الجلوس 24 من ازهر البحيره صلاح الدين الصف الخامس الترم الثاني
رقم الجلوس 67532
عايزه اعرف نتيجة محمد رفعت كامل من محافظة اسيوط مركز منفلوط