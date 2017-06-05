موقع الازهر الشريف التعليمى لعرض نتائج امتحانات 2017 الآن

موقع الازهر الشريف التعليمى
مصريات – كتبت ايمان محمد الصبحي: تقوم ادارة نتائج الامتحانات والكنترول في قطاع المعاهد الازهرية بتحديث قاعدة بيانات موقع الازهر التعليمي، حتى يتسنى اضافة نتائج الامتحانات 2017 لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة في الازهر الشريف الابتدائية والشهادة الاعدادية بالاضافة الى الشهادة الثانوية بشعبها المختلفة علمي ادبي و الدراسات الاسلامية.
وتضاف الى موقع الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2017 الخاصة بالشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس الازهرى، والشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي، وايضا الشهادة الثانوية الازهرية العامة الدور الاول، بمجرد اعتمادها وتصديق شيخ الازهر عليها، كذلك تعرض نتائج الدور الثاني لاحقاً بعد تحديد مواعيد امتحانات الملاحق للمواد المختلفة التي لم يجتازها الطلاب بنجاح، او للطلاب المتخلفين عن اداء الاختبارات لاسباب خاصة.
ويمكن للتلاميذ معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات مثل نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 فور انتهاء الامتحانات خلال الشهر الجاري، او نتيجة الاعدادية الازهرية من خلال موقع الازهر التعليمى برقم الجلوس لتظهر بعدها الدرجات بالاسم وتقدير الطالب كما يتضمن موقع الازهر التعليمي 2017 ايضا نتائج البعوث و معاهد القراءات بجميع مراحلها لكافة المحافظات سواء : محافظة الجيزة ، محافظة القليوبية محافظة القاهرة وحلوان ، الاسكندرية ، مطروح ، الاقصر ، اسوان ، قنا ، جنوب سيناء ، شمال سيناء ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، بني سويف ، سوهاج ، السويس ، المنيا ، الفيوم ، دمياط ، محافظة الدقهلية ومركز المنصورة ، الغربية و طنطا ، البحر الاحمر ، البحيرة ، محافظة كفر الشيخ ، المنوفية ، الشرقية ومدينة العاشر من رمضان ،الوادي الجديد ، اسيوط.
و للاستعلام عن نتائج الامتحانات للتعليم الازهري لكافة الصفوف، والمراحل، وفي جميع المحافظات، يرجى الضغط على الرابط التالي >> http://www.alazhar.gov.eg
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ممكن اعرف النتيجة تبني
عاوزة اعرف نتيجه الثانويه الازهريه بمعهد فتيات الشروق النموزجي
السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته
أريد معرفة نتيجة ابنتي 3 شريعة بطيبة الجديدة و التقدير
رقم الجلوس 11187 أمنية زكريا عبدالرحيم
اريد معرفة درجات نجلى ؟ اسامة محمد رمضان محمد عراقى رقم جلوس 119
ذلك انى قد تظلمت من درجاته والى الان لم احصل على درجاته بعد التعدليل
الرجاء معرفة نتيجة ابنتى بالفرقه الرابعه لغه عربيه
بطيبه الجديده
رقم الجلوس
4174
انا عايز نتيجه زوجتي اسماء شوقي سلام كلية طيبه قسم حديث رقم الجلوس 7151وجزاكم الله خيرا
اريد الحصول على نتيجة اختى الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 240845
240845
أروى أشرف إبراهيم حسين
رقم الجلوس هو٣٢٢٢٨
أريد الحصول على نتيجة بنتى أروى أشرف إبراهيم حسين
نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري قليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527معهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017بالقليوبية ظهرت ولا لسه
رقم الجلوس 23160 الاسم نادر احمد احمد محمد الشرقية مركز الزقازيق
هدير حسن مصطفى رقم الجلوس 70389
رقم جلوسى 35999 بمعهد عبداللة عامر بقرية العزيزية ادارة منيا القمح بمحافظة الشرقية
عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017 بالقليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527 ظهرت ولا لسه
عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017بالقليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527الرجاء الرد
رقم الجلوس ٢٥ دمياط كفرالبطيخ
الاسم احمد رجب
لمذهب حنفى
رقم الجلوس 802
الشعبة ادبى
الصف الثانى الثنوى
مريم عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري قليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527
انجى بدوى
مرسى مطروح
رقم الجلوس187
عيزه النتيجه في الصف الثاني الثانوي أدبي في معهد الأزهر الشريف
رقم الجلوس 133
احمد عبدالقادر ابو المواهب انا رقم جلوسى 253
رقم جلوسى 10324
نتائج الازهر