موقع الازهر الشريف التعليمى

مصريات – كتبت ايمان محمد الصبحي: تقوم ادارة نتائج الامتحانات والكنترول في قطاع المعاهد الازهرية بتحديث قاعدة بيانات موقع الازهر التعليمي، حتى يتسنى اضافة نتائج الامتحانات 2017 لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة في الازهر الشريف الابتدائية والشهادة الاعدادية بالاضافة الى الشهادة الثانوية بشعبها المختلفة علمي ادبي و الدراسات الاسلامية.

وتضاف الى موقع الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2017 الخاصة بالشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس الازهرى، والشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي، وايضا الشهادة الثانوية الازهرية العامة الدور الاول، بمجرد اعتمادها وتصديق شيخ الازهر عليها، كذلك تعرض نتائج الدور الثاني لاحقاً بعد تحديد مواعيد امتحانات الملاحق للمواد المختلفة التي لم يجتازها الطلاب بنجاح، او للطلاب المتخلفين عن اداء الاختبارات لاسباب خاصة.

ويمكن للتلاميذ معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات مثل نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 فور انتهاء الامتحانات خلال الشهر الجاري، او نتيجة الاعدادية الازهرية من خلال موقع الازهر التعليمى برقم الجلوس لتظهر بعدها الدرجات بالاسم وتقدير الطالب كما يتضمن موقع الازهر التعليمي 2017 ايضا نتائج البعوث و معاهد القراءات بجميع مراحلها لكافة المحافظات سواء : محافظة الجيزة ، محافظة القليوبية محافظة القاهرة وحلوان ، الاسكندرية ، مطروح ، الاقصر ، اسوان ، قنا ، جنوب سيناء ، شمال سيناء ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، بني سويف ، سوهاج ، السويس ، المنيا ، الفيوم ، دمياط ، محافظة الدقهلية ومركز المنصورة ، الغربية و طنطا ، البحر الاحمر ، البحيرة ، محافظة كفر الشيخ ، المنوفية ، الشرقية ومدينة العاشر من رمضان ،الوادي الجديد ، اسيوط.

و للاستعلام عن نتائج الامتحانات للتعليم الازهري لكافة الصفوف، والمراحل، وفي جميع المحافظات، يرجى الضغط على الرابط التالي >> http://www.alazhar.gov.eg

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موقع الازهر الشريف التعليمى لعرض نتائج امتحانات 2017 الآن