موقع الازهر الشريف التعليمى 2018

موقع الازهر الشريف التعليمى

مصريات – كتبت ايمان محمد الصبحي: تقوم ادارة نتائج الامتحانات والكنترول في قطاع المعاهد الازهرية بتحديث قاعدة بيانات موقع الازهر التعليمي، حتى يتسنى اضافة نتائج الامتحانات 2017 لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة في الازهر الشريف الابتدائية والشهادة الاعدادية بالاضافة الى الشهادة الثانوية بشعبها المختلفة علمي ادبي و الدراسات الاسلامية.

موقع الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2017-2018 الشهادة الابتدائية - الشهادة الاعدادية - الثانوية الازهرية

موقع الازهر الشريف التعليمى نتائج الامتحانات

وتضاف الى موقع الازهر الشريف نتائج الامتحانات 2017 الخاصة بالشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس الازهرى، والشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي، وايضا الشهادة الثانوية الازهرية العامة الدور الاول، بمجرد اعتمادها وتصديق شيخ الازهر عليها، كذلك تعرض نتائج الدور الثاني لاحقاً بعد تحديد مواعيد امتحانات الملاحق للمواد المختلفة التي لم يجتازها الطلاب بنجاح، او للطلاب المتخلفين عن اداء الاختبارات لاسباب خاصة.

ويمكن للتلاميذ معرفة نتائج الطلاب في الامتحانات مثل نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 فور انتهاء الامتحانات خلال الشهر الجاري، او نتيجة الاعدادية الازهرية من خلال موقع الازهر التعليمى برقم الجلوس لتظهر بعدها الدرجات بالاسم وتقدير الطالب كما يتضمن موقع الازهر التعليمي 2017 ايضا نتائج البعوث و معاهد القراءات بجميع مراحلها لكافة المحافظات سواء : محافظة الجيزة ، محافظة القليوبية  محافظة القاهرة وحلوان ، الاسكندرية ، مطروح ، الاقصر ، اسوان ، قنا ، جنوب سيناء ، شمال سيناء ، الاسماعيلية ، بورسعيد ، بني سويف ، سوهاج ، السويس ، المنيا ، الفيوم ، دمياط ، محافظة الدقهلية ومركز المنصورة ، الغربية و طنطا ، البحر الاحمر ، البحيرة ، محافظة كفر الشيخ ، المنوفية ، الشرقية ومدينة العاشر من رمضان  ،الوادي الجديد ، اسيوط.

و للاستعلام عن نتائج الامتحانات للتعليم الازهري لكافة الصفوف، والمراحل، وفي جميع المحافظات، يرجى الضغط على الرابط التالي >> http://www.alazhar.gov.eg

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موقع الازهر الشريف التعليمى لعرض نتائج امتحانات 2017 الآن

05/06/2017 925 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , ,
925 comments
  2. احمد السيد فتحي احمد 12/07/2017 14:16 -

    ممكن اعرف النتيجة تبني

  3. شيماء سلامة عبد العظيم جودا 11/07/2017 15:29 -

    عاوزة اعرف نتيجه الثانويه الازهريه بمعهد فتيات الشروق النموزجي

  4. زكريا عبدالرحيم محمداحمد 11/07/2017 13:54 -

    السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته
    أريد معرفة نتيجة ابنتي 3 شريعة بطيبة الجديدة و التقدير
    رقم الجلوس 11187 أمنية زكريا عبدالرحيم

  5. محمد رمضان محمد عراقى 10/07/2017 13:24 -

    اريد معرفة درجات نجلى ؟ اسامة محمد رمضان محمد عراقى رقم جلوس 119
    ذلك انى قد تظلمت من درجاته والى الان لم احصل على درجاته بعد التعدليل

  6. حسن محمد الصعيدى 08/07/2017 00:45 -

    الرجاء معرفة نتيجة ابنتى بالفرقه الرابعه لغه عربيه
    بطيبه الجديده
    رقم الجلوس
    4174

  7. اسماء شوقي سلام 06/07/2017 14:57 -

    انا عايز نتيجه زوجتي اسماء شوقي سلام كلية طيبه قسم حديث رقم الجلوس 7151وجزاكم الله خيرا

  8. محمد ضاحى عدلى 06/06/2017 18:15 -

    اريد الحصول على نتيجة اختى الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 240845

  10. أروى أشرف إبراهيم حسين 06/06/2017 14:26 -

    أروى أشرف إبراهيم حسين
    رقم الجلوس هو٣٢٢٢٨

  11. أروى أشرف إبراهيم حسين 06/06/2017 14:24 -

    أريد الحصول على نتيجة بنتى أروى أشرف إبراهيم حسين

  12. Samr Mohamed 05/06/2017 07:49 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري قليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527معهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017بالقليوبية ظهرت ولا لسه

  13. نادر احمد 04/06/2017 17:30 -

    رقم الجلوس 23160 الاسم نادر احمد احمد محمد الشرقية مركز الزقازيق

  15. هدى صلاح احمد سعيد الطوانسى 31/05/2017 16:46 -

    رقم جلوسى 35999 بمعهد عبداللة عامر بقرية العزيزية ادارة منيا القمح بمحافظة الشرقية

  16. Samr Mohamed 30/05/2017 01:49 -

    عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017 بالقليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527 ظهرت ولا لسه

  17. Samr Mohamed 28/05/2017 21:18 -

    عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري لعام 2017بالقليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527الرجاء الرد

  18. محمد مسعد 26/05/2017 02:12 -

    رقم الجلوس ٢٥ دمياط كفرالبطيخ

  19. ahmed ragab 22/05/2017 19:20 -

    الاسم احمد رجب

    لمذهب حنفى

    رقم الجلوس 802

    الشعبة ادبى

    الصف الثانى الثنوى

  20. Samr Mohamed 21/05/2017 21:27 -

    مريم عايزة أعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري بمعهد ميت حلفا الابتدائي الأزهري قليوبية مريم محمد علي أحمد سيد أحمد رقم جلوس 70527

  21. انجى 20/05/2017 13:43 -

    انجى بدوى
    مرسى مطروح
    رقم الجلوس187

  22. رضوي ناصر خلف الله حسين 18/05/2017 14:31 -

    عيزه النتيجه في الصف الثاني الثانوي أدبي في معهد الأزهر الشريف
    رقم الجلوس 133

  23. احمد عبد القادر ابو المواهب 14/05/2017 10:47 -

    احمد عبدالقادر ابو المواهب انا رقم جلوسى 253

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