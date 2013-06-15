موقع دعم مصر لاضافة وتسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين الذكية

موقع دعم مصر

مصريات – كتبت ندى المصري:

اطلقت وزارة التموين خلال الايام الماضية موقع دعم مصر والذي يقدم عدة خدمات للمواطنين اهمها خدمة اضافة او تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين الذكية ويسعى القائمون عليه الى توصيل الدعم الى مستحقيه ، ومن خلال بطاقات التموين الذكية او الورقية الجديدة والتي سوف تحمل نفس رقم بطاقة الرقم القومي ، يمكن صرف جميع المستحقات والسلع التموينية وايضا انابيب البوتاجاز و الخبز المدعم والحصول على السولار و الاسمدة الزراعية للفلاحية وايضا البان الاطفال.

وقد واجه عدد كبير من المواطنين صعوبات في ادخال البيانات اثناء تسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين الذكية على موقع دعم مصر الجديد، كذلك كان الحال مع اضافة المواليد الى بطاقة التموين الورقية او الذكية والمطلوب منهم هو التأكد من صحة البيانات اولا وعلى رأسها اسم التاجر الذي يمكن معرفته من خلال الاتصال برقم 19765 لادخال البيانات الصحيحة ويتم تسجيلها وقبولها بشكل سليم.

اما المعلومات اللازمة والمطلوب تعبئتها على موقع دعم مصر لاضافة المواليد او تعديل بيانات بطاقات التموين فهي فهي: اختيار المحافظة اولا ثم الادارة التابع لها مقدم الطلب ، و اسم المكتب الخاص بوزارة التموين في المنطقة المقيم بها ، و التاجر و الرقم القومي و اسم صاحب البطاقة كما هو مكتوب في الرقم القومي.

وينطبق هذا الشرح اعلاه للتسجيل في موقع دعم مصر على المواطنين من جميع المدن والمحافظات المصرية وهي:

محافظة القاهرة ، حلوان ، المعادي ، محافظة الاسكندرية ، مطروح ، الضبعة ، الوادي الجديد ، الداخلة ، الخارجة ، الفرافرة ، السويس ، الاربعين ، الاسماعيلية ، التل الكبير ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الغردقة ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، محافظة شرم الشيخ ، اسوان ، الاقصر ، الجيزة ، قنا ، القليوبية ، بنها ، محافظة الدقهلية ، المنصورة ، المنوفية ، شبين الكوم ، قويسنا ، الشرقية ، الزقازيق ، الفيوم ، دمياط ، بني سويف ، المنيا ، اسيوط ، سوهاج ، محافظة لبحيرة ، دمنهور ، كفر الشيخ ، الغربية ، طنطا.

وللدخول الى رابط موقع دعم مصر وبدء اجراءات طلب البطاقات التموينية الذكية الجديدة او اضافة وتعديل تسجيل المواليد الجدد اضغط الان على الرابط التالي >>> subsidy.egypt.gov.eg

فيديو يوتيوب اخبار وزارة التموين بدء تسجيل بطاقات التموين الجديدة عبر موقع دعم مصر

http://www.youtube.com/watch?v=Iwq2aOOG5lY

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

موقع دعم مصر لاضافة وتسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين الذكية