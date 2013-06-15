موقع دعم مصر لاضافة وتسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين الذكية

موقع دعم مصر
مصريات – كتبت ندى المصري:
اطلقت وزارة التموين خلال الايام الماضية موقع دعم مصر والذي يقدم عدة خدمات للمواطنين اهمها خدمة اضافة او تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين الذكية ويسعى القائمون عليه الى توصيل الدعم الى مستحقيه ، ومن خلال بطاقات التموين الذكية او الورقية الجديدة والتي سوف تحمل نفس رقم بطاقة الرقم القومي ، يمكن صرف جميع المستحقات والسلع التموينية وايضا انابيب البوتاجاز و الخبز المدعم والحصول على السولار و الاسمدة الزراعية للفلاحية وايضا البان الاطفال.
وقد واجه عدد كبير من المواطنين صعوبات في ادخال البيانات اثناء تسجيل المواليد الجدد في بطاقات التموين الذكية على موقع دعم مصر الجديد، كذلك كان الحال مع اضافة المواليد الى بطاقة التموين الورقية او الذكية والمطلوب منهم هو التأكد من صحة البيانات اولا وعلى رأسها اسم التاجر الذي يمكن معرفته من خلال الاتصال برقم 19765 لادخال البيانات الصحيحة ويتم تسجيلها وقبولها بشكل سليم.
اما المعلومات اللازمة والمطلوب تعبئتها على موقع دعم مصر لاضافة المواليد او تعديل بيانات بطاقات التموين فهي فهي: اختيار المحافظة اولا ثم الادارة التابع لها مقدم الطلب ، و اسم المكتب الخاص بوزارة التموين في المنطقة المقيم بها ، و التاجر و الرقم القومي و اسم صاحب البطاقة كما هو مكتوب في الرقم القومي.
وينطبق هذا الشرح اعلاه للتسجيل في موقع دعم مصر على المواطنين من جميع المدن والمحافظات المصرية وهي:
محافظة القاهرة ، حلوان ، المعادي ، محافظة الاسكندرية ، مطروح ، الضبعة ، الوادي الجديد ، الداخلة ، الخارجة ، الفرافرة ، السويس ، الاربعين ، الاسماعيلية ، التل الكبير ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الغردقة ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، محافظة شرم الشيخ ، اسوان ، الاقصر ، الجيزة ، قنا ، القليوبية ، بنها ، محافظة الدقهلية ، المنصورة ، المنوفية ، شبين الكوم ، قويسنا ، الشرقية ، الزقازيق ، الفيوم ، دمياط ، بني سويف ، المنيا ، اسيوط ، سوهاج ، محافظة لبحيرة ، دمنهور ، كفر الشيخ ، الغربية ، طنطا.
وللدخول الى رابط موقع دعم مصر وبدء اجراءات طلب البطاقات التموينية الذكية الجديدة او اضافة وتعديل تسجيل المواليد الجدد اضغط الان على الرابط التالي >>> subsidy.egypt.gov.eg
فيديو يوتيوب اخبار وزارة التموين بدء تسجيل بطاقات التموين الجديدة عبر موقع دعم مصر
http://www.youtube.com/watch?v=Iwq2aOOG5lY
هو مفيش حاجه تفيد المواطن الغلبان اللى فى قلب الخلاط كل حاجه بتعب وعناءء ارحمونا وشغلو الموقع بد ل من التاجر اللى بينهش فى دم ولحم الغلبان و ياخد على تنزيل المولود الواحد 150,و200جنيه دا حرام ولا حلال ياللى انتم امناءءء عللى الغلبان وربنا مع الغلبان وحسبنا الله ونعم الوكيل
شكرا
لوسمحتم عاوزنضيف بنتي عالبطاقه مواليد5/1/-2011وابني محمد عالخبزمواليد22-7-2013 وده رقم بطاقتي 28706012613518/وده رقم بطاقة التومين 102011877169/الاسكندرية المنتزة مكتب توسون الادارة المنتزة جمعية الشيراتون/عمادالسيدعبدالله صبرة
بطاقةالتموين رقم 125401010471 بها عد د ثلاثة افراد
وهم
محمد صبحى محمد علام صاحب البطاقة
رقم قومي : 27101232500673
تسنيم محمد صبحي محمد علام
رقم قومي : 30305142500469
رغد محمد صبحى محمد علام
رقم قومي :30505072501224
السيد المحترم معالي الكتور وزير التموين والتجارة
اتقدم لسيادتكم بشكوي خاصة ببطاقة التموين الخاصة بي ورقمها 125401010471 وهي بطاقة فصل اجتماعي
وتقدمت لاستخراجها في شهر مايو 2015 وحتي تاريخه لم استلم هذة البطاقة وكل اسيوع اروح اسال عليها بمديرية التموين باسيوط والموظفين غير متعاونينين ويقولوا لسه لم تصل ومرة اخري يقوتوا اروح اسال عليها
بمكتب تموين بني قرة – مركز القوصية وانا دايخ عليها بقي لي عامان . نرجو الافادة عن موعد وصول هذة البطاقة
حيث انني في امس الحاجة لها
الاسم : محمدصبحي محمد علام
رقم قومي : 27101232500673
العنوان : محافظة اسيوط – مركز القوصية – قرية بني زيد
مكتب تموين بني قرة التابع لادارة القوصية
ارجو ا اضافة اولادى …اسم الولد احمد سيد عبد اللطيف دياب حسين محل الميلاد ؛ القاهرة عين شمس تاريخ الميلاد ؛؛ 10 / 9 / 2008 الرقم القومى :30809100105177 اسم البنت / رفيدة سيد عبد اللطيف دياب حسين محل الميلاد م القاهرة عين شمس تاريخ الميلادم / 5 / 12 / 2013 الرقم القومى / 31312050104648 اسم الاب / سيد عبد اللطيف دياب حسين الرقم القومى / 26404082701275 رقم بطاقة التموين / 101012529920 اسم التاجر / حسين محمد حامد مكتب التموين / ايواء عين شمس
عايزه انزل بنتى رودينا صابر محمد احمد محمود 19\7\2014 وهاجر صابر محمد احمد محمود 30\5\2006
اسم صاحب البطاقه صابر محمد احمد رقم بطاقة التموين\26510282600311
اسم البقاله\ ساميه
انا نفسي ادخل اولادي في بطاقة التموين ان وزوجي بس وعندي اربعة اولاد وبطاقتي فردين وكل ما ادخل علي الموقع يبقي الشبكة مشغولة ياريت تمدوا المهلة اسبوع
اريد اضافة ابني / محمد انور محمد كمال جادالله الى بطاقة التموين الذكيه
اسم المولود / محمد انور محمد كمال جادالله
الرقم القومي للمولود / 3041129013856
تاريخ الميلاد / 29/11/2004 النوع / ذكر
محل الميلاد / القاهرة _ المرج _ صحة الاندلس
اسم الاب / أنور محمد كمال جادالله
الرقم القومي / 27302043400191 اسم الام / اماني محمد الشبراوي
اسم صاحب البطاقه / أنور محمد كمال جادالله عدد افراد البطاقه / 2
رقم البطاقه / 134000597217 م /1
اسم التاجر / عزيزه محمد عبد العال
مكتب التموين / بركة الحاج
السلام عليكم *انا اسمى رجب وفقى محمد فؤاد من محافظة المنيا *وجدت بطاقه ذكيه لرجل يدعى عادل أحمد السيد الرحمانى *رقم البطاقه الذكيه *118008901902*والرقم القومى له*26812151800273*ارجو من سيادتكم معرفة عنوانه حتى ترجع له بطاقته*او رقم الموبايل *كما ان لى طلبين عند سيادتكم :الاول :عندى زوجتى الرقم القومى لها*28804022400361*تاريخ الميلاد*02/04/1988*ولم تسجل فى منظومة الخبز أو التموين مع العلم أنى أجريت لها أكثر من 4 بحث ولم ينجح معنا*أماالثانى:عندى أبنى أبراهيم رجب وفقى محمد فؤاد مواليد 16/11/2013 أريد أن أضيفه فى المنظومه وجزاكم الله عنا كل خير على حسن اهتمامكم بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته*
اريد اضافة اولادي
محمد عبدالله 2007
احمد عبدالله 2010
رقم البطاقه 26101300103391
101402632854
التاجر محمد محمود راشد شارع احمد باشا كمال
انا المواطن / محمد عيد شاكر عبد المحسن ..بطاقة تموين رقم105003807516 إريد اضافة ابنتى / روان محمد عيد شاكر على بطاثة التموين الذكيه وحاولت على موقع دعم مصر وللأسف البطاقه لم تفتح..ارجوا المساعده والرقم القومى لإبنتى هو 31011030500261
انا المواطن / محمد عيد شاكر عبد المحسن ..بطاقة تموين رقم105003807516 إريد اضافة ابنتى / روان محمد عيد شاكر على بطاثة التموين الذكيه وحاولت على موقع دعم مصر وللأسف البطاقه لم تفتح..ارجوا المساعده
هانى صبحى سيد اريد اضافة بنتى روضة هانى
الساده الافاضل / من فضلكم لي ثلاث سنوات واريد اضافه اولادي علي البطاقه التموينيه ووصرفت اكثر من الف جنيه علي الاوراق والصور والملفات ولكن دون جدوي ولا اري اي مسئول وكله بيد التاجر واكثر من عشره شكاوي وايضا دون جدوي فماذا افعل مع العلم بان البطاقه التموينيه بأسم الزوجه ولي اثنين من الابناء
واحد مواليد 2009 والثاني مواليد 2012
برجاء تنزل احمد حسني حسين حسن
تاريخ الميلاد 27/12/2008
الرقم القومي 30812220100498
كرم عادل رضا اريد اضافة ابنتي لوجيانا كرم عادل رضا مواليد 14 .2009.9 ويوسف كرم عادل 4.1.2014
اضافهم علي بطاقتي التمونية ارجو الاهتمام من فضلكم
اريد اضافه ابنتي الاسم/ مريم محمود حسن احمد حسن محل الميلاد/بورسعيد / الشرق النوع/انثى تاريخ الميلاد/25من اكتوبر2012 /الرقم القومي31210250300401/اسم الاب/محمود حسن احمد حسن/الرقم القومي/267011300071/اسم الام/سميره محمد ابراهيم الخولي/ الرقم القومي/28003260300142/اسم التاجر/احمدعبد الواهاب صالح/قود المكينه/030054/قود التاجر/030026/المنطقه الرابعة حي المناخ/المحافظه/ بورسعيد/اسم البطاقه/محمود حسن احمد حسن
ايه الخطوات علشان انزل اولادى لان لا تكفينى البطاقه انا واولادى على نفرينعاوز انزلهم علشان ابقى اربعه وانا راجل ارزقى
انا اولادى مواليد 2011 و2010 وبقالى سنتين مش عارعه انزلهم على التومين اعمل ايه رقم البطاقه 101013974099 المرج ثان انعام رفاعى رقم القومى للولد الاول
انا عاوز ادخل بيانات أولادي لإضافتهم في بطاقتي التموينية الذكية
محمد عبد الجواد ابراهيم يوسف صاحب بطاقة تموينية رقم116400185732 اريد اضافة الابناء ملك محمد عبد الجواد يوسف رقم قومى 31104011605263 مواليد2011 واحمد محمد عبدالجواد يوسف ورقمه القومى 31304071602432 مواليد 2013 ورودينا محمد عبدالجواد يوسف رقمها القومى 31412201604766 مواليد 2014
انا اخواتى مواليد ٩٧/٢٠٠٣ نرجو الرد بالافادة
اسم المولود محمود
اسم الاب/شحات عبدالنبي محمود حسن زعيمة القومي/28802131403059
تاريخ ميلاد المولود/4/9/2013
اسم الام/ام الرزق محمد خليل محمد علي
مكتب تموين اشبرا الخيمة
اسم التاجر/ محمد صبحي
رقم بطاقة التموين/114008741027
اريد اضافة ابنتى سارة سامى عدلى
الاسم ؟ سارة سامى عدلى
محل الميلاد ؟ القاهرة الزيتون
النوع ؟ انثى
تاريخ الميلاد ؟ 20 من ابريل 2012
الرقم القومى ؟ 31204200102749
اسم الاب ؟ سامى عدلي نعيم غبريال
الرقم القومى؟ 27708270103051
اسم الام ؟ بسمة ميخائيل برسوم نعمة الله
الرقم القومى ؟ 28401058800724
اسم التاجر ؟ مصطفي محمد محمد حسن
مكتب تموين ؟ بساتين رابع
رقم البطاقة؟ 101014477589
المحافظة ؟ القاهرة
اسم البطاقة ؟ سامى عدلي نعيم غبريال
اريد اضافه ابني معاذ احمد منصور عبدربه الرقم القومي للاب27112052101373الرقم القومي لبطاقه التموين121005975082 الرقم القومي للابن30909012102138 اسم التاجر حافظ محمود حلمي بمكتب تموين الوراق بمحافظه الجيزه
برجاء تسخيل ابنتى دينا حسن عبدالقادر الجيلانى رقم بطاقة التموين 794677400121 ر قم البطاقه الشخصيه/29512130101381 اسم التاجر المزكور فى البطاقه امانيوس يس خليل العنوان 9ش ابوعادل متفرع من شارع بشتيل امبابه جيزه تيلفون /01009424015
ارجو اضافة ابنى عبد الحميد احمد عبد الحميد محمد شحاته تاريخ ميلاده 6_7_2008 رقمه القومى 30807062104398 اسم التاجر استاز عادل مغاورى احمد رقم بطاقة التموين 106007379864 بطاقة الاسرة رقمى القومى 28409101403433
رقم البطاقه الزكيه اتمسح من كثرت الاستخدام والرقم السري ايضا وانا عاوز اصرف التموين ومش عارف ——-وبيناتي كالتالي -الاسم-عمر عبد العزيز محمود السيد—الرقم القومي–27912092702694– قنا –نجع حمادي –مكتب تموين -اولاد نجم القبليه =اسم التاجر-بيبا شمس الدين
أريد إضافة كلا من بيترعماد مرزق وتاريخ ميلاده22/7/2007-وايضا كيرلس عماد مرزق إيراهيم وتاريخ ميلاده27/10/2010-رقم بطاقة التموين124007932452-اسم التاجر/محمدعلى نعمان-الرقم القومى27406292400053
اريد اضافة اولادى محمدوعبدالرحمن وعائشه احمدعبدالرافع حسين احمد رقم القومى 27109290104533 رقم البطاقه التموين 101015791825
اريد اضافة اولادى على التموين
أضافة لميس أحمد عبد الفتاح موسى مواليد 6/12/2012 الرقم القومى للأبنة 31212062105742 والرقم القومى للأب 28207302101913رقم بطاقة التموين121006388048 – اسم التاجر عبد الفتاح عبد الحاكم احمد -على مكتب تموين المنيرة الشرقية-امبابة- محافظة الجيزة
السيدوزير التموين مما لا شك فيه انك تبزل مجهود كبير جدا لوصول الدعم للمواطن المصري بس انا عندي مشكله بالبطاقه التموينيه خاصتي اولا \ انا اصدار جديد مستجد من يونيه 2011 عدد افراد 4 افراد صرف ببطاقه ورقيه حتي الان قمت بعمل استعلام بمكتب المرج تاني عن البطاقه التومنيه لا يوجد كان بتاريخ 15\4\2014 قمت بعمل حواله بريديه لشركه فرست داتا ايجوبت يتاريخ10|11|2014 وحتي الان لم يصدر ليه بطاقه تومنيه وبصرف ببطاقه ورقيه من البقال التابع ليه وهو \\ ناديه عبد الحميد مرج تاني | قمت بعمل حواله بريديه اخري لعل احد اخر استةلي علي البطاقه لوقففها بتاريخ 15|8|2015 حواله ب20 جنيه لشركه فرست داتا ايجيبت ارجوا الافاده وجزاكم الله خيرا وشكرا مع العلم اني عايز اضيف ابنتي مواليد2012 مش عارف ——–
انا عايز الرقم القومي بتاعي ارجوا ان تجمعوهولي
اريد اضافة ابنى على بطاة التموين وهو على تاريخ الميلاد 12- 08- 2008 والرقم القومى 30808120100418 /// مع اضافة الرقم القومى لكل من امل حسن الرقم القومى30008160105289 /// سناء بدوى الرقم القومى 27612170102883 /// والرقم القومى محمود حسن 30303270103518 ارجوا تسجيل هذه البينات الى بطاقة التموين لكى تكون البينات صحيحة ولكم الشكر .
اريد اضافة على حسن مصطفى تاريخ الميلاد 12.08.2008 / الرقم القومى30808120100418 رقم البطاقة التموين 101006522262
اضافة مولود بأسم/عبدالله هانى حسين محمد جنيدى
تاريخ الميلاد/ 3/6/2007
رقم البطاقة الذكية/121005821368
اسم البقال /عليش الجابرى الهرم
أريد إضافة أبنى : مصطفى منصور إمام محمد
مواليد- 29/8/1999
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محافظة القاهرة – رقم بطاقة التموين – 101015963834 مصر القديمة أول – البقال محمود على عفيفى
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رجوكم المساعد عاوز اضافة اولدى هم عددهم 2 مواليد 20002 و20004 وانا مشعرف
اريد اضافه ابنى ذياد محمد عبد الرحمن فرج