رابط موقع مكتب التنسيق الرئيسي 2017 tansik.egypt.gov.eg

مكتب التنسيق الرئيسي
مصريات – كتبت – ميار سالم: من المعروف ان موقع مكتب التنسيق التابع الى وزارة التعليم العالي على بوابة الحكومة الالكترونية هي التي يتم التسجيل ومتابعة تنسيق الثانوية العامة بها لكل الطلاب، حيث لا يقتصر التنسيق على حملة الشهادة الثانوية العامة فقط بل ايضاً حملة الشهادات الفنية الصناعية ( الدبلومات الفنية ) وكذلك الشهادة الثانوية الازهرية والشهادات المعادلة للتقدم الى تنسيق الجامعات 2017 والكليات والمعاهد الحكومية وغيرها.
وكنا قد افردنا على صفحات موقع مصريات جميع اخبار تنسيق الثانوية 2017 اضافة الى تنسيق الدبلومات الفنية والتنسيق الخاص بطلاب الثانوية الازهرية للعام الدراسي القادم 2017-2018.
كما اوردنا مزيد من التفاصيل في دليل الطالب الاسترشادي للتعامل مع مكتب التنسيق 2017 ضمنا فيه الحد الادنى للقبول في الجامعات المصرية واماكن مكاتب التنسيق في جميع المحافظات المصرية للالتحاق باي كلية من كليات جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة حلوان – جامعة الاسكندرية – كفر الشيخ – المنوفية – دمياط – البحيرة ودمنهور – الجيزة – القليوبية – بنها – الشرقية جامعة طنطا – الدقهلية جامعة المنصورة – قناة السويس ( الاسماعيلية و جامعة بورسعيد – السويس ) جامعة جنوب الوادي و فرع قنا – اسيوط – بني سويف – المنيا – سوهاج.
كما يمكنكم الاطلاع على شرح مفصل عن طريقة التسجيل وملئ البيانات، وكذلك موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2017 المرحلة الاولى ومواعيد تنسيق الدبلومات الفنية 2017 وموعد بداية تنسيق الثانوية الازهرية 2017 ، وايضا المزيد من المعلومات حول اختيار الرغبات وطريقة تعديل الرغبات لاحقاً.
هذا وسنتابع معكم ظهور نتيجة التنسيق على مكتب التنسيق الرئيسي وكيفية حصول الطلبة عليها بالاسم او رقم الجلوس لكل المراحل سواء المرحلة الاولى او المرحلة الثانية او المرحلة الثالثة للثانوية العامة وللشهادة الثانوية الازهرية ولحملة الدبلومات الفنية 2017 في المواعيد المحددة لها.
للدخول الى موقع مكتب التنسيق الالكتروني الرئيسي اضغط هنا: http://www.tansik.egypt.gov.eg
انا جايبه 72.44 ونفسى ادخل اداب ممكن الحقها ارجو الرد
انا دبلوم تجارى 3 سنين شعبة ڜئون قانونية وجايبة 64℅ المتاح ليا اية
نظام الثلاث سنوات هل ممكن ادخل كلية التمريض زى الاعلان المكتوب فى وزارة الصحة على النت انا مجموعى 80.4 فى المواد كيها فى الانجيليزية 39من 40 وفى الرياضيات 45 من 50 وفى الفزياء 31 من 40 وفى اللغة العربية 41 من 50 الدين 20 من20
نظام ثلاث سنوات المجموع 80.4% وفى اللغة الانجليزية 39 من40 عايزة اعرف ممكن ادخل كلية تمريض زى الاعلان المكتوب فى وزارة الصحة اوممكن اعرف اناادخل اية
أنا خريج دفعة 2014 دبلوم صنايع قسم كهرباء والمجموع كان 484 من 600 ينفع أقدم فى المعهد والا اية استخلفهم بالله تردوا ولو ينفع أقدم على السنة اللى انا أتخرجت منها والا مع دفعة 2017 ويا ريت تروا عليا لو سمحتوا
معالى الوزير التعليم العالى المصرى
سيادة رئيس مكتب التنسيق بمصر
لماذا لم تعلن نتيجة تنسيق ليبيا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا لم تعلن نتيجة تنسيق الطلاب الوافدين من ليبيا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كل تنسيق الدول العربية أعلنت نتيجته ما عدا تنسيق الوافدين من ليبيا
الجامعات المصرية بدأت الدراسة منذ شهر كامل
فمتى ستعلن نتيجة تنسيق ليبيا للمرحلة الأولى ومتى سيتوجه الطلاب إلى كلياتهم ،
ومن سيتحمل حرمان الطلاب من الدراسة لأكثر من شهر ونصف ؟
معالى وزير ، السيد رئيس مكتب التنسيق نحن تقدمنا للتنسيق منذ شهرين ونصف فما الذى يمنع إعلان النتيجة
حتى الآن ؟
هل من العدالة أن ينتظر طلاب المرحلة الأولى من التقديم حتى الآن ، ليتساووا مع طلاب الدور الثانى فى توزيع الكليات ؟
نرجو تدخلا عاجلا من معاليكم لإعلان نتيجة تنسيق ليبيا للمرحلة الأولى فورا حرصا على مصلحة الطلاب الذين هم مستقبل مصر وأملها.
انا حولت من مكان الى مكان اخر على النت وشاء الله القدير ان والدى توفى فهل من الممكن ان اعود ال مكانى الاول تنفيزا لرغبة والدى رحمة الله عليه ولكم جزيل الشكر
لو سمحتو ممكن أنا كنت ف ثانوية ازهرية ومجموعي75% وعايزة أحول لغة عربية تربية وتعليم لفرع كلية السويس فطور سينا نزرآ لأني من أبنائها وسمعت أن بال التحويل كان مفتوح لمدة أسبوع وبطولة المدة فهل ينفع أحول دلوقتي….أرجو الرد بسرعة
لو سمحتم ابني جاله كليه مش حاببها ينفع يحسن ثانويه بره مصر ويدخل التنسيق السنه القادمه
السلام عليكم . أرجو الاهتمام والرد .أنا وائل مرشدى محمد مرشدى حصلت على الثانوية العامة 2016 . رقم الجلوس 390420 شعبة الادبى حديث .منازل ومجموع 240 وأيضا حاصل على دبلوم صناعة 1993 وأعمل أمين شرطة وقدمت فى التنسيق وجل لى معهد ع سياحة وفنادق الأقصر وكنت أتمنى الالتحاق لأحدى كليات الحقوق وللأسف التنسيق كان مرتفع وأنتظر التعليم المفتوح لانه الحل الوحيد الآن أمامى أرجو الرد والتوجيه والإرشاد من سيادتكم .ولكم جزيل الشكر والتقدير .
السلام عليكم…..
…….تحيه طيبه وبعد……
انا دلوقتي دبلوم صنايع ثلاث سنوات وجايب 81% وجالي التنسيق علي معهد فني صناعي ف اسكندرية ؛ فعملت تقليل اغتراب للمعهد الحاسب الآلي بالسويس من يوم 18/9 ومجتليش قبول او رفض نتيجه الاغتراب فكلمت مكتب التنسيق علي الخط الساخم 19468 وقالولي اعمل تقليل اغتراب تاني ؛ وعملت برضو تقليل اغتراب للمره الثانيه امس يوم 26/9 علي نفس المعهد برضو الحاسب الالي ولسه لحد وقتنا هذا مظهرتش النتيجه
مع العلم ان الحد الادني للمعهد 76% وانا جايب 81%
عاوز بس سبب التاخر ف النتيجه
ولو اترفضت عاوز حل تاني عشان اخش المعهد الحاسب الألي
وشكرا جزيلآ لسيادتكم……
مع الشكر
احمد علاء الدين بابكر
رقم جلوس 18938
أنا حاصل على ثانوية عامة 2016 شعبة الأدبى -ودبلوم صناعة سنة 1993 وقدمت فى التنسيق بالثانوية العامة وتم ترشيح معهد ع سياحة وفنادق بالأقصر .وأنا أعمل أمين شرطة وبسبب التنسيق المرتفع لم يتم قبوله فى أى كلية من الحقوق لأن المجموع 240 فأرجو من سيادتكم النصح والتوجيه والإرشاد والأمل والوحيد الآن هو التعليم المفتوح وحتى الآن لم يتم البت فيه .ماذا أفعل ممكن التواصل من خلال رقم التليفون
فخامة السيد/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه السيد الدكتور/ وزير التعليم العالى ….تحيه طيبه وبعد …….. اتشرف بعرض الاتى على سيادتكم ……..مقدمه لسيادتكم ولى امر الطالبه / ديانا مجدى فؤاد توفيق رقم الجلوس 667004 حيث كنا نعيش فى مدينه شرم الشيخ وحصلت على الثانويه الحديثه ادبى عام 2016 بمجموع 294 وتقدمت لمكتب الترشيح مرحله ثانيه الذى كانت نتيجة الترشيح كلية اداب انتساب السويس ونظرا لوفاة والدى المفاجئه فى 4/11/2015 عودنا الى مدينة المنيا الجديده بعد امتحانات الثانويه العامه وتم عمل التحويل الا لكترونى لكن رفض ولم ينزل اسمى فى التحويلات نحن نريد التحويل الى كلية اداب المنيا انتساب الحدالادنى لها 274 الرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقه على تحويلى الى كلية اداب المنيا انتساب نظرا لظروف وفاة والدى وانتقالنا للعيش فى المنيا محل ميلاد والدى او استسنائها نظرا للظروف الذى نمر بها ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان مقدمه لسيا دتكم ولى امر الطالبه
انا للاسف كان عندي ظروف مقدرتش اقدم ف الجامعات .. ف امل انب اقدم دلوقتي او اي طريفه .. لان بجد مستقبلي هيروح لو مش قدمت في تقديم متاخرين او اي حاجة .. انا نسبتي ٧٢٪
this not fair we are Egyptian but we not feel we are …
out sons waiting from long time where he go to any coledg
where is Munster of seduction to finish problem our sons
just talk
نفس ما حدث اليوم مع ابنتى حيث أنها حسب نتيجة التنسيق مرحلة ثانية جاء لها سياحة و فنادق المنصورة وبعد مرحلة تقليل الاغتراب جاء لها سياحة و فنادق أسكندرية وكان فيه لجنة يوم الثلاثاء 6/9/2016 مكونة من أربع سيدات أساتذة بالكلية عملت اية هذه اللجنة بعد ان قام التنسيق بتحويل الطلبة إلى الأسكندرية لتقليل الاغتراب كل فى بلدة قامت اللجنة الخاصة باختبار القدرات (الانترفيو )فى يوم الثلاثاء قبل العيد مباشرة 6/9/2016 برفض عدد 45 طالب وطالبة (غير مؤهلين )و هذا العدد من إجمالي حوالي 65 طالب وطالبة و قامت الكلية بارسال جواب بأسماء هؤلاء الطلبة إلى التنسيق العام بالقاهرة اليوم 20/9/2016 الثلاثاء ورمت الكرة فى ملعب التنسيق مرة أخري رغم أن التنسيق كان محولهم إلى سياحة و فنادق أسكندرية علما بأن شرط اللغة الأولى لسياحة و فنادق حصول الطالبة على 70% وفى حالة ابنتى اللغة الأولى فرنسية وحاصلة على مجموع درجات 49.5 / 50 اى حوالي 99 % يعني شرط اللغة تمام ولاكن اللجنة سألت البنت باللغة الإنجليزية وهى اللغة الثانية وكان من الصح ان تكون الأسئلة باللغة الفرنسية وكيف يكون العدد دة كله غير مؤهل من اللجنة دى بالذات وانا الأن لا أعرف مصير البنت وماذا سيفعل التنسيق بعد رجوع الجواب الية بأسماء الغير مؤهلين وباقى أسبوع على الدراسة ملحوظة (إدارة كلية سياحة و فنادق أسكندرية مش تمام وبالذات اللجنة بتاعت يوم 6/9/2016 الثلاثاء قبل العيد لان جميع اللجان السابقة جميع الطلبة كانت مؤهلة عدا واحد او اثنين غير مؤهلين ) ربنا يستر بقى على البنت وارجو من عندة حل لهذه المشكلة الرد على وعمل شير للموضوع يمكن يوصل لحد مهم او إدارة الجامعة أو اى مسؤول بالتعليم العالي وشكرا
لو سمحتوا انا اخويا جايب 63,5% ادبى وجاله فى التنسيق خدمة اجتماعية وهو كان عامل قدرات السنة اللى فاتت فى كلية تربية رياضية وعاوز يدخل تربية رياضية بدل خدمة اجتماعية المفروض يعمل ايه
لو سمحتم أريد الاستفسار عن امكانية تحويلي من كليه لأخرى حيث أن نتيجة التنسيق ظهرت والتحققت بكلية الزراعه ( جامعة الأزهر ) حسب ترتيب الرغبات ….. وأنا أريد التحويل لكلية التجاره ( جامعة الأزهر ) حيث أن مجموعي يسمح بذلك . فماذا أفعل لإتمام هذا الأمر ……….. وشكرا
عاوز اعرف نتيحه التنسيق بتعتى مش عارف
فخامة السيد/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه السيد الدكتور/ وزير التعليم العالى ….تحيه طيبه وبعد …….. اتشرف بعرض الاتى على سيادتكم ……..مقدمه لسيادتكم ولى امر الطالبه / ديانا مجدى فؤاد توفيق رقم الجلوس 667004 حيث كنا نعيش فى مدينه شرم الشيخ وحصلت على الثانويه الحديثه ادبى عام 2016 بمجموع 294 وتقدمت لمكتب الترشيح مرحله ثانيه الذى كانت نتيجة الترشيح كلية اداب انتساب السويس ونظرا لوفاة والدى المفاجئه فى 4/11/2015 عودنا الى مدينة المنيا الجديده بعد امتحانات الثانويه العامه وتم عمل التحويل الا لكترونى لكن رفض ولم ينزل اسمى فى التحويلات نحن نريد التحويل الى كلية اداب المنيا انتساب الحدالادنى لها 274 الرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقه على تحويلى الى كلية اداب المنيا انتساب نظرا لظروف وفاة والدى وانتقالنا للعيش فى المنيا محل ميلاد والدى او استسنائها نظرا للظروف الذى نمر بها ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان مقدمه لسيا دتكم ولى امر الطالبه ديانا مجدى فؤاد توفيق رقم جلوس 667004 ماجد فؤاد توفيق
عايزين نعرف نتيجة تقليل الاغتراب
لو سمحتم انا كنت في معهد فني تجاري دمنهور وانا من اسكندريه وورقي مكتوب فيه ان انا من البحيره تابع لبندر دمنهور وعايزه اعمل اغتراب للكليه بس يكون اسكندريه وانا بيطلعلي دمنهور عاوزه تصحيح المحافظه والعنوان بس ممكن الرد لو سمحتم
يا جدعان انا عايز احول من معهد اللي معهد اخر اعمل ايه ارجو الرد
أنا جايبه 80%عاوزه اعرف هخش ايه كنت دبلوم تجاره3 سنوات
متي يكون نتجة التنسيق للثانوية العربية 2016
انا جايبه ٦٦% دبلوم تجاره وعايزه اخش معهد حكومي ارجو الرد لان مكتب التنسيق قفل وانا مش عارفه اعمل ايه
حضرتك انا ازهر وعايز اعمل معادله وادخل مع العام اعمل ايه ارجو الرد
انا جايب 74.15
عايز اعرف أنهي كلية تقبلني
انا اتءبلت في كليه تجاره وعاوز احول كليه حاسبات ومعلومات ومجموعي جايذها 373 الخطوات عشان احول ايه هي؟؟
انا جايب 64 و عايز اعرف هدخل ايه
عايزين نعرف نتيجة تقليل الاغتراب
كتبت رغبات ابتى ( المتخلفة عن المرحلة الثانية )بتاريخ 25 أغسطس ورقم إيصال 1012319 وحتى تأريخه لم يتم الترشيح وعبثا اتصالى طوال اليوم بمكتب االتنسيق اﻷصم والخط الساخن الذى تحول إلى إسكيمو .لمن نشكو ؟!
متي مواد نتيجة التحويل رقم الجلوس 52499
انا اخذت ثانوي عام السنه اللي فاتت وماسجلتش رغبات علي الموقع الالكتروني انامش عارف اعمل ايه دلوقت الرجاء الرد
انا نظام ٣سنوات وجايب ٧١ وعايز اعرف هدخل ايه
رقم الجلوس ٣٦١٧٩٢ ياريت الرد بسرعه
انا جايب 65 عايز اعرف انا هدخل ايه
متى تظهر نتيجة تحويل تقليل الاغتراب لابنتي رقم الجلوس 192013