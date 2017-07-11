موقع نتائج وزارة التربية والتعليم نتيجة الامتحانات المصرية 2017

موقع وزارة التربية والتعليم

مصريات – كتبت منى المصري: لجميع طلبة المراحل الابتدائية و الاعدادية و الثانوية في كافة المدارس الحكومية و التجريبية و الخاصة و اولياء الامور، تستطيعون الاستعلام على نتائج الامتحانات الخاصة بنصف العام الترم الاول ، او الترم الثاني اخر العام، الفصل الدراسي الاول و الثاني، والمجموع الكلي العام ، مع كشوف الدرجات بكل مادة من مواد الامتحانات، وذلك من خلال موقع نتائج وزارة التربية والتعليم المصرية الرسمي، حيث يتم التعرف على الدرجات و نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم في مصر للعام الدراسي 2017/2016 بادخال رقم الجلوس الخاص بكل طااب، والذي يعتبر يعوض عن ادخال الاسم نظراً لاختلاف طرق الكتابة وتشابه الاسماء حتى الرباعية منها.



وهذا فيما يتعلق بطلاب الشهادة الابتدائية الصف السادس و الشهادة الاعدادية الصف الثالث و الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي، ولكن الرقم القومي لايصلح لاظهار النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم وبالادارة التعليمية التي ينتسب اليها الطالب وكذلك المدرسة المسجل بها.

وتعتمد وزارة التربية والتعليم على مواقع مديريات والبوابات التعليمية في كل محافظة من المحافظات المصرية التي تقوم بتحميل نتائج الامتحانات على قواعد بيانات خاصة بها، وذلك من اي محافظة من محافظات مصر التالية:

محافظة القاهرة – محافظة الجيزة – محافظة القليوبية – محافظة حلوان – الدقهلية – المنوفية – محافظة الشرقية – الغربية – الفيوم – كفر الشيخ – محافظة البحيرة – الاسكندرية – مطروح – اسيوط – سوهاج – بني سويف- المنيا – اسوان – الاقصر – االوادي الجديد – قنا – دمياط – السويس – محافظة الاسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الاحمر.

وتشمل نتائج وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية للشهادات فقط اي نتيجة الشهادة الثانوية الصناعية الفنية نظام الثلاث ونظام الخمس سنوات لجميع الاقسام المهنية الزراعية والسياحية الفندقية والدبومات الزراعية.

اما فيا يخص الصفوف المرحلية سواء صوف المرحلة الابتدائية (الصف الاول، الصف الثانى، الصف الثالث الابتدائى، الصف الرابع الابتدائى، الصف الخامس الابتدائى) او صفوف المرحلة الاعدادية (الصف الاول الاعدادى، الصف الثانى الاعدادى) او صوف الشهادة الثانوية ( الصف الاول الثانوى، الصف الثانى الثانوى) فيجري منحها في المدارس مباشرة فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة التي تعرض بها على مواقع الانترنت التابعة لمديرات التربية والتعلم وليس على موقع الوزارة الرسمي الرئيسي.

كذلك فان نتائج امتحانات الشهادات الازهرية بجميع مراحلها فيجري عرضها على موقع الازهر التعليمي لكل الصفوف بما فيها نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية او نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية او نتيجة الثانوية الازهرية.

كما ستعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد اصدار نتيجة الثانوية العامة على الموقع الخاص المدرج ادناه حيث سيجري نشر اسماء وصور الاوائل وكذلك اتاحة معرفة النتيجة لكافة الطلاب عصر اليوم.

وفيما يلي رابط موقع وزارة التربية والتعليم يتضمن نتائج الامتحانات >>> http://www.moe.gov.eg

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موقع نتائج وزارة التربية والتعليم نتيجة الامتحانات المصرية 2017