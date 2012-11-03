ميعاد مباراة الاهلي والترجي التونسي القادمة

ميعاد مباراة الاهلي والترجي التونسي القادمة

ميعاد مباراة الاهلي والترجي التونسي

موعد ماتش الاهلي والترجي 2012 القادمة الذهاب والعودة اليوم

تحديث / موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم الذهاب في مصر اليوم على ستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية حسب التوقيت بمصر هو الساعة 7:00 من مساء يوم الاحد 4 نوفمبر 2012

هذا فيما يخص موعد مباراة الذهاب اما مباراة العودة بين نادي الاهلي ونادي الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا فسيكون يوم السبت 17 نوفمبر الساعة 8 ونصف.

المواعيد حسب توقيت القاهرة.

الجدير بالذكر بان مباراة الاهلي والترجي القادمة اليوم ستكون مدعومة بحضور الجمهور لاول مرة بالنسبة لمشجعي الاهلي، وذلك منذ مدة طويلة واحداث مباراة الاهلي في بورسعيد المؤسفة.

وحسب اخر الاخبار فقد سمح بحضور 20 الف متفرج ثم قرر بعد موافقة الجهات الامنية على رفع عدد الحضور الى 30 الفاً وذلك بطلب رسمي من مديري النادي الاهلي، الذين توجهوا ايضاً لجماهير نادي الزمالك ودعوهم اتشجيع الاهلي اليوم في هذه المباراة الحاسمة اليوم.

ويمكنم مشاهدة بث مباشر لاحداث مباراة الاهلي والترجي عبر القنوات الارضية والفضائية مثل القناة الثانية وقناة نايل سبورت أرضي وقناة الجزيرة الرياضية

نقاش حول مباراة الاهلي والترجي قبل موعدها اليوم

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ميعاد مباراة الاهلي والترجي التونسي القادمة توقيت العودة والذهاب اليوم

03/11/2012 291 تعليق مباريات اليوم , , , , , , , , , , , , , , , ,
291 comments
  2. اسلام ابو خليفة 22/02/2014 17:31 -

    انا مصرى لاكن بحب الاهلى ويارب الاهلى يكسب المباراة القادمة 4/1

  3. كركر الفخم 08/12/2012 21:49 -

    الاهلى هيلعب بكرة فى اليبان ♥♥♥♥Love الاهلى الى بيحب الاهلى يقول الحمداللة

  4. كركر الفخم 08/12/2012 21:46 -

    الحمد اللة الاهلى كسب المتش على خير

  6. جميل فوزى انيس 18/11/2012 04:34 -

    اناااااااااا اهلاوى ياصابر يابو غبيط ويااحمد ياغربلى الاهلى فوق الجميع

  7. ابراهيم انور 17/11/2012 18:27 -

    الاهلي هيخسر من بتروجيت ورغم الهزيمه هاياخد الدوري برده

  8. حسام حسن 17/11/2012 18:12 -

    يارب استر علي الاهلي وانشاء الله الاهلي هيكسب

  9. يارب الاهلى يكسب 5\\1 17/11/2012 17:50 -

    يارب الاهلى يكسب 5 صفر

  10. عبدالوهاب وليد 17/11/2012 17:04 -

    الاهلى يكسب الترجى يخسر يا معفنين

  11. الالمانى 17/11/2012 16:32 -

    الاهلى هيفوز على الترسانة0-0هههههههههههههههههههه0

  12. الالمانى 17/11/2012 16:30 -

    انا بحب الاهلى ولست احب التراجى عايز الاهلى يفوز 3-0يارب يفوز0

  15. بودى الجن مودى العفريت 17/11/2012 16:19 -

    الاهلى انشاءالله هيكسب الفريق التونسى الشقيق

  16. مش مهم 17/11/2012 16:14 -

    أهلي إيه وترجي إيه؟ الناس بتموت في غزة يا ناس؟ بدل ما نوجه كل طاقتنا في أقل شيء زي تبرع أو نشر صور المذابح على قنوات الاتصال الاجتماعية وبين جيراننا وأصدقائنا قاعدين بنتفرج على ماتش؟ إيه العبط ده؟

  17. بودى الجن مودى العفريت 17/11/2012 16:14 -

    انا ااسكندرانى اهلاوى ويارب النصر للاهلى العظيم

  18. بيدا الجن الاهلاوى العظيم 17/11/2012 16:11 -

    ان شاء الله الاهلى هيروح تونس عشان يجيب طربق الذهب الى اليابان ويكيد كل الكلام الزملكاوى الحقير

  19. lمحمد 17/11/2012 15:15 -

    انشاع اللة الاهلي كسبان وابو تريكة يجيب جون زي ماتش الصفاقصي

  20. زملكاوى أصيل 17/11/2012 14:03 -

    احنا بردة مصريين يا جماعة علشان كدة لازم نتمنى الفوز للترجى على سبيل العروبة

  21. احمد جمال المنوفية 17/11/2012 13:30 -

    ان شاء الله الاهلى راجع وى معاة الفرحة للمصريين 

  22. عبدالله على 17/11/2012 13:29 -

    انشا الله الاهلى هيفوز     بهدفين

  23. ﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﺎﻫﻠﻰ ﻫﻴﻜﺴﺐ 2/0 17/11/2012 13:07 -

    ﺍﻟﺎﻫﻠﻰ ﺣﺪﻳﺪ

  24. محمودعبدالرحمن 17/11/2012 13:05 -

    انشاء اللة الاهل هيسب الترجي 2صفربيبييييييي

  25. محمود الجدع البرنس 17/11/2012 11:38 -

    انا اهلاوى الاهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل انشاء الله (0-6)

  26. عماد اهلاوى 17/11/2012 11:31 -

    ان شاء الله ياميدو الاهلى هيغيظك 

  28. sin cara 17/11/2012 10:31 -

    انا شريف حاسس ان الاهلى هيرفع راسنا فوق

  30. medo 17/11/2012 10:19 -

    اتمنى ان ما يكونش فى غش فى المباراة

  31. medo 17/11/2012 10:16 -

    الاهلى فرقة كبيرة انشاء اللة هتكسب الترجى

  32. اهلاوي 16/11/2012 22:54 -

    ( الاهلي كسبان والترجي حيران ) هانكسب ان شاء الله

  33. ابراهيم 16/11/2012 22:47 -

    باذن الله الاهلى يفرح شعب مصر

  35. ابراهيم 16/11/2012 22:45 -

    انشاء الله الاهلى يكسب علشان الزملكاوية الحاقدين على الاهلى

  36. شعبان 16/11/2012 21:45 -

    أنا شعبان من المنيا ان شاء الله الأهلي هيكسب 2/1

  37. خالد الغندور 16/11/2012 21:23 -

    انا اسمى محمد عبدالوهاب حيدر من المنيا بنى مزار قريه البهنسا وبحب اقول لجماهير الاهلى العظيم انشاء الله الاهلى هتكسب الترجى 3 وهترجع بالكاس @الاهلى فوق الجميع@ ياااااااااااااااااااااااااااااارب النصر للاهـــــــلى

  39. عمرو عصام سعيد 16/11/2012 19:38 -

    ان شاء الاهلي هيكسب3-0 مع تحيات عمرو عصام

  40. احمد الطواب 16/11/2012 18:39 -

    اه بس نسيت ان الاهلى حديد

  41. مصطفى الطواب 16/11/2012 18:38 -

    انشاء الرحمن الماتش يكون ساخن بس بحلم ان الاهلى يكسب ياترى هيتحقق؟؟؟؟

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