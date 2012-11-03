ميعاد مباراة الاهلي والترجي التونسي القادمة توقيت العودة والذهاب اليوم

ميعاد مباراة الاهلي والترجي التونسي

موعد ماتش الاهلي والترجي 2012 القادمة الذهاب والعودة اليوم



تحديث / موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم الذهاب في مصر اليوم على ستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية حسب التوقيت بمصر هو الساعة 7:00 من مساء يوم الاحد 4 نوفمبر 2012



هذا فيما يخص موعد مباراة الذهاب اما مباراة العودة بين نادي الاهلي ونادي الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا فسيكون يوم السبت 17 نوفمبر الساعة 8 ونصف.

المواعيد حسب توقيت القاهرة.

الجدير بالذكر بان مباراة الاهلي والترجي القادمة اليوم ستكون مدعومة بحضور الجمهور لاول مرة بالنسبة لمشجعي الاهلي، وذلك منذ مدة طويلة واحداث مباراة الاهلي في بورسعيد المؤسفة.

وحسب اخر الاخبار فقد سمح بحضور 20 الف متفرج ثم قرر بعد موافقة الجهات الامنية على رفع عدد الحضور الى 30 الفاً وذلك بطلب رسمي من مديري النادي الاهلي، الذين توجهوا ايضاً لجماهير نادي الزمالك ودعوهم اتشجيع الاهلي اليوم في هذه المباراة الحاسمة اليوم.

ويمكنم مشاهدة بث مباشر لاحداث مباراة الاهلي والترجي عبر القنوات الارضية والفضائية مثل القناة الثانية وقناة نايل سبورت أرضي وقناة الجزيرة الرياضية

نقاش حول مباراة الاهلي والترجي قبل موعدها اليوم

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