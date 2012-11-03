ميعاد مباراة الاهلي والترجي التونسي القادمة توقيت العودة والذهاب اليوم

ميعاد مباراة الاهلي والترجي التونسي
موعد ماتش الاهلي والترجي 2012 القادمة الذهاب والعودة اليوم
تحديث / موعد مباراة الاهلي والترجي اليوم الذهاب في مصر اليوم على ستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية حسب التوقيت بمصر هو الساعة 7:00 من مساء يوم الاحد 4 نوفمبر 2012
هذا فيما يخص موعد مباراة الذهاب اما مباراة العودة بين نادي الاهلي ونادي الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا فسيكون يوم السبت 17 نوفمبر الساعة 8 ونصف.
المواعيد حسب توقيت القاهرة.
الجدير بالذكر بان مباراة الاهلي والترجي القادمة اليوم ستكون مدعومة بحضور الجمهور لاول مرة بالنسبة لمشجعي الاهلي، وذلك منذ مدة طويلة واحداث مباراة الاهلي في بورسعيد المؤسفة.
وحسب اخر الاخبار فقد سمح بحضور 20 الف متفرج ثم قرر بعد موافقة الجهات الامنية على رفع عدد الحضور الى 30 الفاً وذلك بطلب رسمي من مديري النادي الاهلي، الذين توجهوا ايضاً لجماهير نادي الزمالك ودعوهم اتشجيع الاهلي اليوم في هذه المباراة الحاسمة اليوم.
ويمكنم مشاهدة بث مباشر لاحداث مباراة الاهلي والترجي عبر القنوات الارضية والفضائية مثل القناة الثانية وقناة نايل سبورت أرضي وقناة الجزيرة الرياضية
يارب الاهلي يكسب دستة
انا مصرى لاكن بحب الاهلى ويارب الاهلى يكسب المباراة القادمة 4/1
الاهلى هيلعب بكرة فى اليبان ♥♥♥♥Love الاهلى الى بيحب الاهلى يقول الحمداللة
الحمد اللة الاهلى كسب المتش على خير
يارب الاهلى يكسب 2/1
اناااااااااا اهلاوى ياصابر يابو غبيط ويااحمد ياغربلى الاهلى فوق الجميع
الاهلي هيخسر من بتروجيت ورغم الهزيمه هاياخد الدوري برده
يارب استر علي الاهلي وانشاء الله الاهلي هيكسب
يارب الاهلى يكسب 5 صفر
الاهلى يكسب الترجى يخسر يا معفنين
الاهلى هيفوز على الترسانة0-0هههههههههههههههههههه0
انا بحب الاهلى ولست احب التراجى عايز الاهلى يفوز 3-0يارب يفوز0
الاهلى هيفوز 9-0
انا اهلاوى اصيل
الاهلى انشاءالله هيكسب الفريق التونسى الشقيق
أهلي إيه وترجي إيه؟ الناس بتموت في غزة يا ناس؟ بدل ما نوجه كل طاقتنا في أقل شيء زي تبرع أو نشر صور المذابح على قنوات الاتصال الاجتماعية وبين جيراننا وأصدقائنا قاعدين بنتفرج على ماتش؟ إيه العبط ده؟
انا ااسكندرانى اهلاوى ويارب النصر للاهلى العظيم
ان شاء الله الاهلى هيروح تونس عشان يجيب طربق الذهب الى اليابان ويكيد كل الكلام الزملكاوى الحقير
انشاع اللة الاهلي كسبان وابو تريكة يجيب جون زي ماتش الصفاقصي
احنا بردة مصريين يا جماعة علشان كدة لازم نتمنى الفوز للترجى على سبيل العروبة
ان شاء الله الاهلى راجع وى معاة الفرحة للمصريين
انشا الله الاهلى هيفوز بهدفين
ﺍﻟﺎﻫﻠﻰ ﺣﺪﻳﺪ
انشاء اللة الاهل هيسب الترجي 2صفربيبييييييي
انا اهلاوى الاهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل انشاء الله (0-6)
ان شاء الله ياميدو الاهلى هيغيظك
الاهلى كسبان والترجى خسران
انا شريف حاسس ان الاهلى هيرفع راسنا فوق
انشاء اللة الاهلى يفوز 4
اتمنى ان ما يكونش فى غش فى المباراة
الاهلى فرقة كبيرة انشاء اللة هتكسب الترجى
( الاهلي كسبان والترجي حيران ) هانكسب ان شاء الله
باذن الله الاهلى يفرح شعب مصر
الاهلى وبس
انشاء الله الاهلى يكسب علشان الزملكاوية الحاقدين على الاهلى
أنا شعبان من المنيا ان شاء الله الأهلي هيكسب 2/1
انا اسمى محمد عبدالوهاب حيدر من المنيا بنى مزار قريه البهنسا وبحب اقول لجماهير الاهلى العظيم انشاء الله الاهلى هتكسب الترجى 3 وهترجع بالكاس @الاهلى فوق الجميع@ ياااااااااااااااااااااااااااااارب النصر للاهـــــــلى
يارب الاهلي يكسب 2/0
ان شاء الاهلي هيكسب3-0 مع تحيات عمرو عصام
اه بس نسيت ان الاهلى حديد
انشاء الرحمن الماتش يكون ساخن بس بحلم ان الاهلى يكسب ياترى هيتحقق؟؟؟؟