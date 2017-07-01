نتائج البكالوريا في سوريا 2017 نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم

نتائج البكالوريا في سوريا
دمشق – سوريا – كتبت ميساء كيكي: صرح المسئولون في وزارة التربية السورية ان نتائج البكالوريا 2017 سوريا سيجري الاعلان عنها ظهر يوم الاحد وذلك في الساعة الثانية عشر، وكانت وزارة التربية قد صرحت في وقت سابق بان الاخبار المتناقلة عن قيام وزارة التربية بتحديد موعد صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة والفروع الاخرى اي الشهادة الثانوية الشرعية ، الثانوية الصناعية الثانوية التجارية الشهادة الثانوية النسوية في سوريا قبل هذا اليوم غير صحيحة.
وبعد انتهاء عملية تصحيح اوراق الاجابات الخاصة بنتائج البكالوريا لعام 2017 الان وجرت مراجعتها واعداد الكشوف النهائية بعلامات الطلاب تمهيدا للقيام بنشرها في مديريات وزارة التربية بجميع محافظات سوريا اضافة الى موقع وزارة التربية والتعليم السورية حيث سيمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة حسب الاسم او حسب رقم الاكتتاب.
وفرغت ادارة الامتحانات من ادخال بيانات وعلامات الطلاب في نتائج الشهادة الثانوية البكالوريا 2017 بسوريا على قاعدة بيانات موقع وزارة التربية وستكون متاحة اليوم لكل الطلاب وبعدها يمكن الحصول من مدارسهم على قسائم الشهادات في سائر المحافظات من محافظة دمشق الى ريف دمشق، محافظة السويداء ، درعا، حمص، حماه، ادلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة ، القامشلي، القنيطرة.
واكدت وزارة التربية ان موعد نتائج البكالوريا في سوريا 2017 هو كما ذكرنا اعلاه باليوم وبالساعة وليس قبلها، كما نبهت وزارة التربية الى وجود دورة اكمال هذا العام للراسبين يمكنهم من خلالها التقدم للامتحانات واعادة تقيمهم فيها.
ولمشاهدة نتائج البكالوريا في سوريا ٢٠١٧ لجميع الفروع: الثانوية العامة، الثانوية الشرعية ، الصناعية ، التجارية ، النسوية عبر موقع نتائج وزارة التربية الجديد اضغط هنا >>> http://moed.gov.sy
العلامات كامله
اريد معرفة نتيجة الطالبة ريتا يوسف بنت يوسف يوسف
الام نبيلة
نتائج بكلوريا علمي أتلاف
اريد معرفة نتيجة دانيا محمد حسن دبورة
اريد ان اعرف نتيجتها بكلوريا علمي
نتيجة ثانوية ادبي ل نور مجمد جمال فضل الله
أريد معرفة نتيجة مروة إسماعيل الدنف – الفرع العلمي – أحرار – ريف دمشق
حليمة ابراهيم حج ابراهيم
الفرع العلمي
الحسكة
اريد اعرف طريقة ظهور النتيجة عن طريق الاسم
يوسف حسين بعلبكي اسم لام بشيرة الفرع علمي
علاء باسم شحادة
اسماء منصور الأحمد
4011 عدنان احمد الابراهيم
نتيجه الطالبة ايمان رمضان محمد 4207
أحمد ثابت أسود
الفرع العلمي رقم الاكتتاب 11744
فاطمه صلاح ابراهيم من حلب الفرع ادبي
أريد معرفة نتيجة امتحان همسة حكمت جعفر..الفرع العلمي محافظة السويداء
اريد ان اعرف نتيجه فيروز لاوندي من حلب
ياسمين الموسى بنت صبحى الفرع الادبي محافظة ريف دمشق
نتيجة صفاء بري
بدي نتيجة عن طريق الاسم
لين حسان عطار الفرع العلمي حماه
اريد معرفة نتيجة محمد شحادة فرج اسم الأم سناء الرقم الاكتتاب هو 2723 اود ان أعرف نتيجة
هديل عبدالخالق شوا بدي نتيجتي رقم الاكتتاب 3940من حلب
بعد اذنك بدي مجموع ديما نمر ناصيف في دمشق
اريد معرفة نتيجة اباء لؤي محمد والفرع ادبي من اللاذقية
اريد علامات العلمي للطالبة امال احمد الصالح
شذا جمعة قاسم
نتيجة البكالوريا الدورة التكميلية 2016
كيف بدي طالع نتائج دورة 2006 ثانوية صناعية في ديرالزور؟؟؟؟؟
روعة زيدو بدي إعرف شو النتيجة
بدي اعرف كيف بدي جيب علامات اسما مي بدر جانودي
العلامة النهئية
اريد معرفة نتيجة ازهار سعيد ادريس الفرع الادبي من حماة
أوس سهيل أسعد الفرع العلمي اللاذقية
اريد معرفة نتيجة علي زينه صناعة بطرطوس
اريد معرفة نتيجة هديل العبدالله الفرع العلمي
اريد معرفة نتيجة البكلوريا الاسم هديل العبدالله رقم ألاكتتاب 7241
ديانامحمود صطوف محافظة طرطوس تقديم حر بكلوريا ادبي
سعاد صفوان برنبو حمص
نور صلاح الدين العون بنت عروبه الفرع العلمي، اللاذقيه
نور صلاح الدين العون بنت عروبه
اريد معرفة نتيجة فؤاد ناصيف العبدالله الفرع العلمي من محافظة ادلب
مهند صفوح محمد والدته رزان معرفة نتيجة الدورة الاولى الفرع العلمي 2016
بكلوريا ادبي
طرطوس
احرار
معرفة النتيجة مع علامات المواد
الفرع العلمي من ادلب بتول ياسر خضرو
أريد معرفة نتيجة بتول ياسر خضرو الفرع العلمي من ادلب