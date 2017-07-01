نتائج البكالوريا في سوريا 2017 حسب الاسم

نتائج البكالوريا في سوريا

دمشق – سوريا – كتبت ميساء كيكي: صرح المسئولون في وزارة التربية السورية ان نتائج البكالوريا 2017 سوريا سيجري الاعلان عنها ظهر يوم الاحد وذلك في الساعة الثانية عشر، وكانت وزارة التربية قد صرحت في وقت سابق بان  الاخبار المتناقلة عن قيام وزارة التربية بتحديد موعد صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة والفروع الاخرى  اي الشهادة الثانوية الشرعية ، الثانوية الصناعية  الثانوية التجارية  الشهادة الثانوية النسوية في سوريا قبل هذا اليوم غير صحيحة.

وبعد انتهاء عملية تصحيح اوراق الاجابات الخاصة بنتائج البكالوريا لعام 2017 الان وجرت مراجعتها واعداد الكشوف النهائية بعلامات الطلاب تمهيدا للقيام بنشرها في مديريات وزارة التربية بجميع محافظات سوريا اضافة الى موقع وزارة التربية والتعليم السورية حيث سيمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة حسب الاسم او حسب رقم الاكتتاب.

وفرغت ادارة الامتحانات من ادخال بيانات وعلامات الطلاب في نتائج الشهادة الثانوية البكالوريا 2017 بسوريا على قاعدة بيانات موقع وزارة التربية وستكون متاحة اليوم لكل الطلاب وبعدها يمكن الحصول من مدارسهم على قسائم الشهادات في سائر المحافظات من محافظة دمشق الى ريف دمشق، محافظة السويداء ، درعا، حمص، حماه، ادلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة ، القامشلي، القنيطرة.

واكدت وزارة التربية ان موعد نتائج البكالوريا في سوريا 2017 هو كما ذكرنا اعلاه باليوم وبالساعة وليس قبلها، كما نبهت وزارة التربية الى وجود دورة اكمال هذا العام للراسبين يمكنهم من خلالها التقدم للامتحانات واعادة تقيمهم فيها.

ولمشاهدة نتائج البكالوريا في سوريا ٢٠١٧ لجميع الفروع: الثانوية العامة، الثانوية الشرعية ، الصناعية ، التجارية ، النسوية عبر موقع نتائج وزارة التربية الجديد اضغط هنا >>> http://moed.gov.sy

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نتائج البكالوريا في سوريا 2017 نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم

01/07/2017 746 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
746 comments
  2. ريتا يوسف 07/07/2017 21:40 -

    اريد معرفة نتيجة الطالبة ريتا يوسف بنت يوسف يوسف
    الام نبيلة

  3. زهرة قاسم عبيد 04/07/2017 21:01 -

    نتائج بكلوريا علمي أتلاف

  4. دانيا محمد حسن دبورة 03/07/2017 12:06 -

    اريد معرفة نتيجة دانيا محمد حسن دبورة

  5. نغم حجبو 02/07/2017 22:07 -

    اريد ان اعرف نتيجتها بكلوريا علمي

  6. نور محمد جمال فضل الله 02/07/2017 20:05 -

    نتيجة ثانوية ادبي ل نور مجمد جمال فضل الله

  7. محمد قاسم الشيخ عمر 02/07/2017 16:42 -

    أريد معرفة نتيجة مروة إسماعيل الدنف – الفرع العلمي – أحرار – ريف دمشق

  8. حليمة ابراهيم حج ابراهيم 02/07/2017 16:09 -

    حليمة ابراهيم حج ابراهيم
    الفرع العلمي
    الحسكة

  9. علاء عدواني 02/07/2017 13:47 -

    اريد اعرف طريقة ظهور النتيجة عن طريق الاسم

  10. علي بعلبكي 02/07/2017 13:09 -

    يوسف حسين بعلبكي اسم لام بشيرة الفرع علمي

  13. عدنان احمد الابراهيه 02/07/2017 11:19 -

    4011 عدنان احمد الابراهيم

  14. mahmoud mohammad 02/07/2017 09:35 -

    نتيجه الطالبة ايمان رمضان محمد 4207

  15. Sr 02/07/2017 08:33 -

    أحمد ثابت أسود
    الفرع العلمي رقم الاكتتاب 11744

  16. سها 02/07/2017 04:16 -

    فاطمه صلاح ابراهيم من حلب الفرع ادبي

  17. همسة حكمت جعفر 02/07/2017 00:22 -

    أريد معرفة نتيجة امتحان همسة حكمت جعفر..الفرع العلمي محافظة السويداء

  18. فيروز عدنان لاوندي 01/07/2017 22:37 -

    اريد ان اعرف نتيجه فيروز لاوندي من حلب

  19. Hamza 01/07/2017 15:08 -

    ياسمين الموسى بنت صبحى الفرع الادبي محافظة ريف دمشق

  23. محمد شحادة فرج 24/10/2016 15:28 -

    اريد معرفة نتيجة محمد شحادة فرج اسم الأم سناء الرقم الاكتتاب هو 2723 اود ان أعرف نتيجة

  24. هديل شوا 21/10/2016 21:25 -

    هديل عبدالخالق شوا بدي نتيجتي رقم الاكتتاب 3940من حلب

  25. سناء 21/10/2016 07:57 -

    بعد اذنك بدي مجموع ديما نمر ناصيف في دمشق

  26. اباء لؤي محمد 27/09/2016 03:01 -

    اريد معرفة نتيجة اباء لؤي محمد والفرع ادبي من اللاذقية

  27. نور محمد حمد 08/09/2016 11:30 -

    اريد علامات العلمي للطالبة امال احمد الصالح

  29. محمد اديب صباغ 02/09/2016 13:17 -

    نتيجة البكالوريا الدورة التكميلية 2016

  30. فراس احمد الحمادة 30/08/2016 01:55 -

    كيف بدي طالع نتائج دورة 2006 ثانوية صناعية في ديرالزور؟؟؟؟؟

  31. العشاق الولهان 22/08/2016 19:26 -

    روعة زيدو بدي إعرف شو النتيجة

  32. abd 22/08/2016 15:53 -

    بدي اعرف كيف بدي جيب علامات اسما مي بدر جانودي

  33. ازهار سعيد ادريس بنت رقية مدرسة ممدوح جروة مصياف 21/08/2016 19:28 -

    العلامة النهئية
    اريد معرفة نتيجة ازهار سعيد ادريس الفرع الادبي من حماة

  34. hanan 21/08/2016 17:38 -

    أوس سهيل أسعد الفرع العلمي اللاذقية

  35. علي فؤاد زينه 21/08/2016 12:58 -

    اريد معرفة نتيجة علي زينه صناعة بطرطوس

  36. هديل العبدالله 21/08/2016 12:36 -

    اريد معرفة نتيجة هديل العبدالله الفرع العلمي

  37. هديل العبدالله 21/08/2016 12:34 -

    اريد معرفة نتيجة البكلوريا الاسم هديل العبدالله رقم ألاكتتاب 7241

  38. ديانا محمود صطوف 21/08/2016 11:23 -

    ديانامحمود صطوف محافظة طرطوس تقديم حر بكلوريا ادبي

  39. سعاد صفوان برنبو 21/08/2016 09:39 -

    سعاد صفوان برنبو حمص

  40. Kotaiba 21/08/2016 01:27 -

    نور صلاح الدين العون بنت عروبه الفرع العلمي، اللاذقيه

  42. فؤاد ناصيف العبدالله 20/08/2016 11:54 -

    اريد معرفة نتيجة فؤاد ناصيف العبدالله الفرع العلمي من محافظة ادلب

  43. مهند صفوح محمد والدته رزان 06/08/2016 18:44 -

    مهند صفوح محمد والدته رزان معرفة نتيجة الدورة الاولى الفرع العلمي 2016

  44. سوريا عبد الحليم احمد 02/08/2016 10:37 -

    بكلوريا ادبي
    طرطوس
    احرار
    معرفة النتيجة مع علامات المواد

  45. بتول ياسر خضرو 01/08/2016 09:10 -

    الفرع العلمي من ادلب بتول ياسر خضرو

  46. بتول ياسر خضرو 01/08/2016 08:36 -

    أريد معرفة نتيجة بتول ياسر خضرو الفرع العلمي من ادلب

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