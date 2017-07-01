نتائج البكالوريا في سوريا 2017 نتيجة الشهادة الثانوية بالاسم

نتائج البكالوريا في سوريا

دمشق – سوريا – كتبت ميساء كيكي: صرح المسئولون في وزارة التربية السورية ان نتائج البكالوريا 2017 سوريا سيجري الاعلان عنها ظهر يوم الاحد وذلك في الساعة الثانية عشر، وكانت وزارة التربية قد صرحت في وقت سابق بان الاخبار المتناقلة عن قيام وزارة التربية بتحديد موعد صدور نتائج الشهادة الثانوية العامة والفروع الاخرى اي الشهادة الثانوية الشرعية ، الثانوية الصناعية الثانوية التجارية الشهادة الثانوية النسوية في سوريا قبل هذا اليوم غير صحيحة.

وبعد انتهاء عملية تصحيح اوراق الاجابات الخاصة بنتائج البكالوريا لعام 2017 الان وجرت مراجعتها واعداد الكشوف النهائية بعلامات الطلاب تمهيدا للقيام بنشرها في مديريات وزارة التربية بجميع محافظات سوريا اضافة الى موقع وزارة التربية والتعليم السورية حيث سيمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة حسب الاسم او حسب رقم الاكتتاب.

وفرغت ادارة الامتحانات من ادخال بيانات وعلامات الطلاب في نتائج الشهادة الثانوية البكالوريا 2017 بسوريا على قاعدة بيانات موقع وزارة التربية وستكون متاحة اليوم لكل الطلاب وبعدها يمكن الحصول من مدارسهم على قسائم الشهادات في سائر المحافظات من محافظة دمشق الى ريف دمشق، محافظة السويداء ، درعا، حمص، حماه، ادلب، حلب، الرقة، دير الزور، الحسكة ، القامشلي، القنيطرة.

واكدت وزارة التربية ان موعد نتائج البكالوريا في سوريا 2017 هو كما ذكرنا اعلاه باليوم وبالساعة وليس قبلها، كما نبهت وزارة التربية الى وجود دورة اكمال هذا العام للراسبين يمكنهم من خلالها التقدم للامتحانات واعادة تقيمهم فيها.

ولمشاهدة نتائج البكالوريا في سوريا ٢٠١٧ لجميع الفروع: الثانوية العامة، الثانوية الشرعية ، الصناعية ، التجارية ، النسوية عبر موقع نتائج وزارة التربية الجديد اضغط هنا >>> http://moed.gov.sy

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