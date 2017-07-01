نتائج البكالوريا 2017 moed.gov.sy موقع وزارة التربية سوريا

نتائج البكالوريا 2017 سوريا
دمشق – سوريا – كتبت ميار بارافي: انتهت اليوم وزارة التربية والتعليم في سوريا من تصحيح ومراجعة اوراق الاجابات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة السورية لفرعي العلمي والادبي والثانوية الشرعية وحددت يوم الاحد موعداً لاصدار نتائج البكالوريا لدورة 2017 الاولى وسيجري الاعلان عنها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
وسوف تعرض نتائج البكالوريا 2017 لطلاب الفرع العلمي و الادبي بـ رقم الاكتتاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا وايضا سوف يتمكن الطلاب من معرفتها حسب الاسم و ايضا حسب المدرسة.
وسوف تعتمد بنفس الوقت نتائج البكالوريا 2017 سوريا للطلاب النظاميين الاحرار و الراسبين الذين تقدموا للتسجيل في النظام الجديد للشهادة الثانوية العامة السورية والذي اقرته جميع المدارس في محافظات سوريا المختلفة من محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق ومحافظة السويداء ، القيطرة ، درعا ، محافظة حمص ، محافظة حماه ، محافظة دير الزور ، ادلب ، الرقة ، الحسكة ، القامشلي.
ورغم التوترات والاحداث الدامية الحالية تسعى وزارة التربية السورية الى الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي او البكالوريا 2017 باسرع وبعدها مباشرة سوف يتم تحديد مواعيد التقدم للجامعات للناجحين في نتائج البكالوريا للعام الدراسي 2016 – 2017.
كما اصدرت وزارة التربية السورية منذ ايام برنامج الامتحان للمتقدمين في الدورة الثانية لشهادات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي وكذلك الشهادة الثانوية الشرعية لعام 2017 والتي من المقرر ان تكون في تموز 2017 مما يعني ضمناً بان موعد نتائج البكالوريا الدورة الاولى سيكون قبل هذا التاريخ.
تحديث صدور نتائج البكالوريا:
نلفت عناية الطلاب الاكارم بانه سوف يكون متاحاً معرفة النتائج في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2017 من موقع وزارة التربية السورية حسب الاسم او حسب رقم الاكتتاب يرجى زيارة الرابط التالي: http://moed.gov.sy
أريد معرفة نتيجة مروة إسماعيل الدنف – الفرع العملي – أحرار – محافظة ريف دمشق
رقم الاكتتاب: 3919
المحافظة: دمشق
الاسم الكامل: علي غنام الهجر
اسم الأم: قطنه
المدرسة: دراسة حرة
النتيجة: غير متقدم
شادية هيثم السعدي حماة علمي راسبة المجموع العام 818 من 2800 – المجموع من دون ديانة 753 من 2600 اللغة العربية 352 من 600 – اللغة الإنكليزية 93 من 400 – اللغة الفرنسية 80 من 400 – التربية الوطنية 45 من 200 – التاريخ 50 من 300 – الجغرافية 73 من 300 – قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية 60 من 400 – التربية الدينية 65 من 200
رقم الاكتتاب: 25297
المحافظة: حماه
الاسم الكامل: صباح ماجد أوزون
اسم الأم: أمل
المدرسة: ثا السيدة عائشة
الفرع: العلمي
النتيجة: ناجح
المجموع العام : 2315 من 2900
المجموع من دون ديانة : 2195 من 2700 : اللغة العربية 355 من 400 – اللغة الإنكليزية 256 من 300 – اللغة الفرنسية 258 من 300 – التربية الوطنية 160 من 200 – الرياضيات 455 من 600 – الفيزياء 399 من 400 – الكيمياء 191 من 200 – علم الأحياء 121 من 300 – التربية الدينية
الدرجة 120 من 200
رقم الاكتتاب: 21513
المحافظة: حلب
الفرع: علمي
الاسم الكامل: حازم منذر مرادني
اسم الأم: صافيناز
المدرسة: مؤسسة الكمال التعليمية الخاصة
النتيجة: ناجح – المجموع العام: 2693 من 2900 المجموع من دون ديانة : 2558 من 2700 : اللغة العربية 389 من 400 – اللغة الإنكليزية 298 من 300 – اللغة الفرنسية 239 من 300 – التربية الوطنية 195 من 200 – الرياضيات 563 من 600 – الفيزياء 395 من 400 – الكيمياء 195 من 200 – علم الأحياء 284 من 300 – التربية الدينية 135 من 200
فاطمه يحيى المرابع رقم الاكتتاب: 6221 حمص أدبي ناجحة : المجموع العام : 1827 من 2800 – المجموع من دون ديانة : 1687 من 2600 : اللغة العربية 476 من 600 – اللغة الإنكليزية 379 من 400 – اللغة الفرنسية 267 من 400 – التربية الوطنية 90 من 200 – التاريخ 120 من 300 – الجغرافية 195 من 300 – قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية 160 من 400 – التربية الدينية 140 من 200
رقم الاكتتاب: 16104- المحافظة: دمشق – الاسم الكامل: منار محمد الماجد – اسم الأم: نوره – المدرسة: دراسة حرة – النتيجة: ناجحة : المجموع العام : 1792 من 2800 – المجموع من دون ديانة : 1697 من 2600 : اللغة العربية 345 من 600 – اللغة الإنكليزية 288 من 400 – اللغة الفرنسية 191 من 400 – التربية الوطنية 110 من 200 – التاريخ 195 من 300 – الجغرافية 193 من 300 – قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية 375 من 400 – التربية الدينية 95 من 200
مرح أسد العيسى رقم 29714 علمي حماة ناجحة 1409 من 2900 ومن دون الديانة 1329 من 2700 : اللغة العربية 300 من 400 – اللغة الإنكليزية 120 من 300 – اللغة الفرنسية 120 من 300 – التربية الوطنية 100 من 200 – الرياضيات 240 من 600 – الفيزياء 233 من 400 – الكيمياء 96 من 200 – علم الأحياء 120 من 300 – الديانة : 80 من 200
علي غنام الهجر فرع ادبي دمشق ممكن بتشوفنا النتيجة وشكرا
شادية هيثم السعدي رقم الاكتتاب ١٣٦٣١
نور محمد جمال فضل الله
ممكن اعرف نتيجة الطالبة رزان عيسى الجردي فرع ادبي محافظة حمص
رزان عيسى الجردي الغرع ادبي
ممكن اعرف اديش جمعت من بعد اذنك
صباح ماجد أوزون – حماة
الاسم نور عبد الناصر مشلح محافظه دمشق الفرع أدبي
ممكن اعرف نتيجة الطالب حازم منذر مرادني سورية حلب
الاسم نور مصطفى مشلح محافظه دمشق الفرع أدبي
ممكن اعرف نتيجة الطالب حازم منذر مرادني
فرح أحمد محفوظ ممكن أعرف النتيجة أسم الأم هنا فرع أدبي دمشق
نوجين عبد الكريم الملا دمشق علمي راسبة 1336 من 2900 ومن دون ديانة 1241 من 2700 : اللغة العربية 357 من 400 – اللغة الإنكليزية 200 من 300 – اللغة الفرنسية 96 من 300 – التربية الوطنية 140 من 200 – الرياضيات 117 من 600 – الفيزياء 199 من 400 – الكيمياء 60 من 200 – علم الأحياء 72 من 300 – التربية الدينية 95 من 200
احمد يحيى شليحه اللاذقية علمي راسب : 1780 من 2900 ومن دون ديانة 1505 من 2700 : اللغة العربية 309 من 400 – اللغة الإنكليزية 291 من 300 – اللغة الفرنسية 220 من 300 – التربية الوطنية 200 من 200 – الرياضيات 65 من 600 – الفيزياء 257 من 400 – الكيمياء 127 من 200 – علم الأحياء 136 من 300 – التربية الدينية 175 من 200
عمر محمد صالح دمشق علمي راسب 1285 من 2900 – من دون ديانة 1205 من 2700 : اللغة العربية 298 من 400 – اللغة الإنكليزية 169 من 300 – اللغة الفرنسية 114 من 300 – التربية الوطنية 45 من 200 – الرياضيات 269 من 600 – الفيزياء 150 من 400 – الكيمياء 65 من 200 – علم الأحياء 95 من 300 التربية الدينية 80 من 200
رقم الاكتتاب: 26905
المحافظة: ريف دمشق
الاسم الكامل: رغد حرمان تسلسل دراسي سامر الشهابي
اسم الأم: عبير
المدرسة: الأوائل النموذجية
النتيجة: راجع الامتحانات في محافظتك
محمد مهدي هيثم زمزوم حماة علمي ناجح 1675 من 2900 ومن دون ديانة 1575 من 2700 : اللغة العربية 318 من 400 – اللغة الإنكليزية 224 من 300 – اللغة الفرنسية 188 من 300 – التربية الوطنية 85 من 200 – الرياضيات 335 من 600 – الفيزياء 160 من 400 – الكيمياء 120 من 200 – علم الأحياء – 145 من 300 – التربية الدينية 100 من 200
ممكن اعرف نتيجة الرقم ٢٥٨٨١
بيان أحمد عباس
ماهي نسبة النجاح للفرع العلمي
رزان علي الخالد علمي حمص راسبة 1276 من 2900 ومن دون ديانة 1136 من 2700 : اللغة العربية 279 من 400 – اللغة الإنكليزية 128 من 300 – اللغة الفرنسية – 79 من 300 – التربية الوطنية – 175 من 200 – الرياضيات 75 من 600 – الفيزياء 233 من 400 – الكيمياء 44 من 200 – علم الأحياء 123 من 300 – التربية الدينية 140 من 200
أحمد محسن ونوس ادبي ريف دمشق ناجح 1568 من 2800 ومن دون ديانة 1433 من 2600 : اللغة العربية 308 من 600 – اللغة الإنكليزية 189 من 400 – اللغة الفرنسية 169 من 400 – التربية الوطنية – 115 من 200 – التاريخ 180 من 300 – الجغرافية 172 من 300 – قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية 300 من 400 – التربية الدينية 135 من 200
علا نوفل علي حمص الفنون النسوية خياطة الملابس ناجحة 2629 من 4500 ومن دون ديانة 2549 من 4300: الرسم والتفصيل والخياطة 753 من 1000 – الكروشيه 300 من 600 – 300 من 600 – الفنون التشكيلية والتطبيقية 282 من 400 – التصميم اليدوي381 من 600 – اللغة العربية 228 من 400 الرياضيات 185 من 400 – الفيزياء والكيمياء 160 من 400 اللغة الأجنبية 125 من 300 – التربية الوطنية 135 من 200 – التربية الدينية 80 من 200
عيسى علي سلوم علمي طرطوس ناجح : 2578 من 2900 – من دون ديانة 2448 من 2700: اللغة العربية 357 من 400 – اللغة الإنكليزية 277 من 300 – اللغة الفرنسية 246 من 300 – التربية الوطنية 200 من 200 – الرياضيات 553 من 600 الفيزياء 381 من 400 – الكيمياء 181 من 200 – علم الأحياء 253 – 300 – التربية الدينية 130 من 200
بسمه عبدالله الليلي الحسكة علمي راسبة : 531 من 2900 ومن دون ديانة 467 من 2700: اللغة العربية 149 من 400 – اللغة الإنكليزية 49 من 300 – اللغة الفرنسية 110 من 300 – التربية الوطنية 35 من 200 – الرياضيات 38 من 600 – الفيزياء 48 من 400 – الكيمياء 30 من 200 – علم الأحياء – 17 من 300 – التربية الدينية 55 من 200
هبة أكرم هوسته الحسكة علمي راسبة : 1194 من 2900، من دون ديانة 1069 من 2700: اللغة العربية 145 من 400 اللغة الإنكليزية 218 من 300 – اللغة الفرنسية 131 من 300 التربية الوطنية 130 من 200 – الرياضيات 122 من 600 – الفيزياء 207 من 400 – الكيمياء 24 من 200 – علم الأحياء 92 من 300 – التربية الدينية 125 من 200
كريم احمد منا اللاذقية تجاري راسب: 1413 من 4600 ومن دون ديانة 1343 من 4400 .. محاسبة المنشآت المالية
249 من 600 – الرياضيات المالية 275 من 600 – محاسبة التكاليف 35 من 400 – تطبيقات الحاسب في العلوم التجارية 240 من 400 – مبادئ التسويق 160 من 400 – المحاسبة الخاصة 11 من 400 – الرياضيات والإحصاء 92 من 400 – اللغة العربية 50 من 400 – اللغة الأجنبية 106 من 600 – التربية الوطنية 125 من 200 – التربية الدينية 70 من 200
رغد أحمد حج اسماعيل ناجحة 2607 من 2900 من دون ديانة 2457 من 2700 .. اللغة العربية: 359 من 400 – اللغة الإنكليزية 268 من 300 – اللغة الفرنسية 248 من 300 – التربية الوطنية 200 من 200 – الرياضيات 550 من 600 – الفيزياء 392 من 400 – الكيمياء 174 من 200 – علم الأحياء 266 من 300 – التربية الدينية 150 من 200
ممكن اعرف نتأئج هل اسم انا بي مصر وهيه بسوريا رقم الا اكتتاب 733الفرع مهني معلوماتية تقنات حاسوب