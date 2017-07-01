نتائج البكالوريا 2017 سوريا

دمشق – سوريا – كتبت ميار بارافي: انتهت اليوم وزارة التربية والتعليم في سوريا من تصحيح ومراجعة اوراق الاجابات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة السورية لفرعي العلمي والادبي والثانوية الشرعية وحددت يوم الاحد موعداً لاصدار نتائج البكالوريا لدورة 2017 الاولى وسيجري الاعلان عنها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وسوف تعرض نتائج البكالوريا 2017 لطلاب الفرع العلمي و الادبي بـ رقم الاكتتاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا وايضا سوف يتمكن الطلاب من معرفتها حسب الاسم و ايضا حسب المدرسة.

وسوف تعتمد بنفس الوقت نتائج البكالوريا 2017 سوريا للطلاب النظاميين الاحرار و الراسبين الذين تقدموا للتسجيل في النظام الجديد للشهادة الثانوية العامة السورية والذي اقرته جميع المدارس في محافظات سوريا المختلفة من محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق ومحافظة السويداء ، القيطرة ، درعا ، محافظة حمص ، محافظة حماه ، محافظة دير الزور ، ادلب ، الرقة ، الحسكة ، القامشلي.

ورغم التوترات والاحداث الدامية الحالية تسعى وزارة التربية السورية الى الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي او البكالوريا 2017 باسرع وبعدها مباشرة سوف يتم تحديد مواعيد التقدم للجامعات للناجحين في نتائج البكالوريا للعام الدراسي 2016 – 2017.

كما اصدرت وزارة التربية السورية منذ ايام برنامج الامتحان للمتقدمين في الدورة الثانية لشهادات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي وكذلك الشهادة الثانوية الشرعية لعام 2017 والتي من المقرر ان تكون في تموز 2017 مما يعني ضمناً بان موعد نتائج البكالوريا الدورة الاولى سيكون قبل هذا التاريخ.

تحديث صدور نتائج البكالوريا:

نلفت عناية الطلاب الاكارم بانه سوف يكون متاحاً معرفة النتائج في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2017 من موقع وزارة التربية السورية حسب الاسم او حسب رقم الاكتتاب يرجى زيارة الرابط التالي: http://moed.gov.sy

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نتائج البكالوريا 2017 moed.gov.sy موقع وزارة التربية سوريا