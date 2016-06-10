نتائج التاسع 2017 في سوريا

سوريا – دمشق – كتبت هيا حمود: تعتمد وزارة التربية السورية في يوم الخميس 2017 نتائج التاسع في سوريا اي شهادة اتمام التعليم الاساسي للعام الدراسي 2017 ومعها نتيجة امتحانات الاعدادية الشرعية لجميع مدارس سوريا.

ورغم الاحوال الامنية السيئة التي تعاني منها الكثير من المحافظات السورية نجحت وزارة التربية السورية في الانتهاء من تصحيح ومراجعة نتائج الصف التاسع في سوريا 2017 بوقت قياسي وسوف يصاحب الاعلان عنها الاشارة الى المتفوقين والاوائل الذين حصلوا على اعلى الدرجات لهذا العام.

وتبين مؤشرات نتائج التاسع في سوريا دورة عام 2016 – 2017 ارتفاع نسبة النجاح عن الاعوام السابقة وسوف يجري لاحقا تحديد موعد التقدم لامتحانات الدور الثاني لكل من الطلاب المتغيبين عن حضور الامتحانات والراسبين ايضا.

ومن ناحية اخرى تفتح المدارس ابوابها للطلبة الناجحين في نتيجة التعليم الاساسي الصف التاسع للتقدم الى المدارس الثانوية العامة او الفنية الصناعية المهنية، والتسجيل بها ويوضح موقع وزارة التربية الاوراق والمستندات المطلوبة من اجل ذلك.

تحديث اعلان نتائج التاسع اليوم:

اعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن موعد اصدار نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وهو يوم الاثنين اعتباراً من الساعة 12 ظهراً، وتشمل على نتائج شهادة التعليم الاساسي الصف التاسع، والإعدادية الشرعية لدورة 2017.

ولمعرفة و الاستعلام عن نتائج التاسع بسوريا 2017 يمكتك زيارة زيارة صفحة نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية اي الموقع الرسمي كما هو مبين في الرابط ادناه وذلك للبحث حسب الاسم او رقم الاكتتاب.

كما يمكن التعرف على ترتيب الطالب في مدرسته بالاطلاع على نتائج الامتحانات ومعدلات مجموع العلامات لجميع الطلاب في نتائج التاسع 2017 وذلك بالضغط على هذا الرابط الآن >>> syrianeducation.org.sy/assasy

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتائج الصف التاسع 2017 موقع وزارة التربية والتعليم السورية