نتائج الصف التاسع 2017 موقع وزارة التربية والتعليم السورية

نتائج التاسع 2017 في سوريا
سوريا – دمشق – كتبت هيا حمود: تعتمد وزارة التربية السورية في يوم الخميس 2017 نتائج التاسع في سوريا اي شهادة اتمام التعليم الاساسي للعام الدراسي 2017 ومعها نتيجة امتحانات الاعدادية الشرعية لجميع مدارس سوريا.
ورغم الاحوال الامنية السيئة التي تعاني منها الكثير من المحافظات السورية نجحت وزارة التربية السورية في الانتهاء من تصحيح ومراجعة نتائج الصف التاسع في سوريا 2017 بوقت قياسي وسوف يصاحب الاعلان عنها الاشارة الى المتفوقين والاوائل الذين حصلوا على اعلى الدرجات لهذا العام.
وتبين مؤشرات نتائج التاسع في سوريا دورة عام 2016 – 2017 ارتفاع نسبة النجاح عن الاعوام السابقة وسوف يجري لاحقا تحديد موعد التقدم لامتحانات الدور الثاني لكل من الطلاب المتغيبين عن حضور الامتحانات والراسبين ايضا.
ومن ناحية اخرى تفتح المدارس ابوابها للطلبة الناجحين في نتيجة التعليم الاساسي الصف التاسع للتقدم الى المدارس الثانوية العامة او الفنية الصناعية المهنية، والتسجيل بها ويوضح موقع وزارة التربية الاوراق والمستندات المطلوبة من اجل ذلك.
تحديث اعلان نتائج التاسع اليوم:
اعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن موعد اصدار نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وهو يوم الاثنين اعتباراً من الساعة 12 ظهراً، وتشمل على نتائج شهادة التعليم الاساسي الصف التاسع، والإعدادية الشرعية لدورة 2017.
ولمعرفة و الاستعلام عن نتائج التاسع بسوريا 2017 يمكتك زيارة زيارة صفحة نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية اي الموقع الرسمي كما هو مبين في الرابط ادناه وذلك للبحث حسب الاسم او رقم الاكتتاب.
كما يمكن التعرف على ترتيب الطالب في مدرسته بالاطلاع على نتائج الامتحانات ومعدلات مجموع العلامات لجميع الطلاب في نتائج التاسع 2017 وذلك بالضغط على هذا الرابط الآن >>> syrianeducation.org.sy/assasy
بليز رقم الاكتتاب 9291 حدا يساعدني يطلعلي نتيجتي
ممكن حدا يطلعلي نتيجتي بليز رقم الاكتتاب 9291
ممكن حدا يطلعلي نتيجتي
اسمي بتول توفيق مدور من حمص رقم الاكتتاب 21447ارجو النتيجة
بتول توفيق مدور من محافظة حمص رقم الاكتتاب21447
اسمي فراس الركبة من دمشق رقم الاكتتاب 4050
ممكن اعرف نتيجتي
انا راما تمر ممكن اعرف نتيجتي18604
انا علي محمد العبيد ممكن اعرف نتيجتي
ممكن اعرف نتيجتي
مرحبا
هناء علي فخري ابو السعد
8740
ررقمي 11723 اذا بتريدو
رقم الاكتتاب 25791
بدي نتيجتي رقم الاكتتاب 11769 ريف دمشق
محمد رضوان بدي نتيجة تاسع دمشق رقم الاكتتاب ٦٤٧٦
بتمنى اعرف النتائج التاسع وشو نتيجة وشكرا
انا علياء من حماه
هاد رقم الاكتتاب29054
انا اسمي علي محمود العوض رقم الاكتتاب ١٣٠٣٥ بدي نتيجتي محافظة حمص ارجو من وزارة التربية التساهل معي لأنو فقدت الوعي أربع مرات في الامتحانات كلها ارجو التساهل معي وشكرا
مرحبا انا مايا ابراهيم المرشد لو سمحت نتيجتي انا من حمص وهاد رقم الاكتتاب 28893
انا صف تاسع محافظة دمشق ارجو ان تكون نتائج سارى
ارجو التصحيح بدقة أكثر
انا عبد المجيد عبد الحميد شبيب ارجو نتيجة و انا خطي بشع وارجو ان يعرف ان يصحح ورقتي وسلام عليم ورحمة الله وبركاته
امتحانات فاشلة…..و مراقبة أفشل…
علامتي3010 بجهدي
مرحبا بدّي اعرف نتيجتي صف تاسع
ممكن دمشق
بدي نتيجتي صف تاسع
مرحبا
انا احمد بن محمد
لو سمحت نتيجتي
قدمت للسبر في حلب في الفنون النسوية
نتائج التاسع لو سمحت بالتفصيل كل مادة
محمد حج سعيد
رقم الاكتتاب 2210441
ممكن نتيجة الطالب عبدالله الغزي رقم جلوسة 110256
رقم الاكتتاب 260176
ممكن نتيجة محمد ذاهد عز الدين
آيه مصطفى ابو القاق
275550
نتيجه حسن عبد الرزاق النجار رقم الاكتتاب 253356
محمد خير حسين مستو
رقم الاكتتاب:2211839
بدي نتيجتي
انا عائشه حسن اسعد ادروس في صف التاسع في ادلب ارمناز بدي نتيجتي
سوريا
وائل جميل مسطو رقم الاكتتاب2211890
اريد سجال احمد قوجو من حلب مدرسة حسين سراج الاعدادية
انا مجموعي 1449 شو يطلعلي
في دورة تكميليه في محافظة الرقة
انا طالب صف تاسع من دمشق مجمع 1632شو بيطلعلي عامة ولا تجارة ارجو الرد
لو سمحت رقم لاكتتاب 26296 لو سمحت بالتفصيل لكل ماده
8914
انا من دمشق مجمع1632من3100هل الشهادة عامة اما تجارة
يونس احمد غفاري درعا رقم الاكتتاب 4009