نتائج التاسع 2017 في سوريا

نتائج التاسع 2017

نتائج الامتحانات لطلاب الصف التاسع سوريا 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم السورية الرسمي

سوريا – دمشق – كتبت هيا حمود: تعتمد وزارة التربية السورية في يوم الخميس 2017 نتائج التاسع في سوريا اي شهادة اتمام التعليم الاساسي للعام الدراسي 2017 ومعها نتيجة امتحانات الاعدادية الشرعية لجميع مدارس سوريا.

ورغم الاحوال الامنية السيئة التي تعاني منها الكثير من المحافظات السورية نجحت وزارة التربية السورية في الانتهاء من تصحيح ومراجعة نتائج الصف التاسع في سوريا 2017 بوقت قياسي وسوف يصاحب الاعلان عنها الاشارة الى المتفوقين والاوائل الذين حصلوا على اعلى الدرجات لهذا العام.

وتبين مؤشرات نتائج التاسع في سوريا دورة عام 2016 – 2017 ارتفاع نسبة النجاح عن الاعوام السابقة وسوف يجري لاحقا تحديد موعد التقدم لامتحانات الدور الثاني لكل من الطلاب المتغيبين عن حضور الامتحانات والراسبين ايضا.

ومن ناحية اخرى تفتح المدارس ابوابها للطلبة الناجحين في نتيجة التعليم الاساسي الصف التاسع للتقدم الى المدارس الثانوية العامة او الفنية الصناعية المهنية، والتسجيل بها ويوضح موقع وزارة التربية الاوراق والمستندات المطلوبة من اجل ذلك.

تحديث اعلان نتائج التاسع اليوم:

اعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن موعد اصدار نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع وهو يوم الاثنين اعتباراً من الساعة 12 ظهراً، وتشمل على نتائج شهادة التعليم الاساسي الصف التاسع، والإعدادية الشرعية لدورة 2017.

ولمعرفة و الاستعلام عن نتائج التاسع بسوريا 2017 يمكتك زيارة  زيارة صفحة نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية اي الموقع الرسمي كما هو مبين في الرابط ادناه وذلك للبحث حسب الاسم او رقم الاكتتاب.

كما يمكن التعرف على ترتيب الطالب في مدرسته بالاطلاع على نتائج الامتحانات ومعدلات مجموع العلامات لجميع الطلاب في نتائج التاسع 2017 وذلك بالضغط على هذا الرابط الآن  >>> syrianeducation.org.sy/assasy

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نتائج الصف التاسع 2017 موقع وزارة التربية والتعليم السورية

10/06/2016 1148 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , ,
1148 comments
  1. محمد محمود حسين 10/06/2017 00:48 -

    بليز رقم الاكتتاب 9291 حدا يساعدني يطلعلي نتيجتي

  2. محمد محمود حسين 10/06/2017 00:46 -

    ممكن حدا يطلعلي نتيجتي بليز رقم الاكتتاب 9291

  3. محمد محمود حسين 10/06/2017 00:43 -

    ممكن حدا يطلعلي نتيجتي

  4. بتول توفيق مدور 09/06/2017 23:14 -

    اسمي بتول توفيق مدور من حمص رقم الاكتتاب 21447ارجو النتيجة

  5. بتول توفيق مدور 09/06/2017 23:13 -

    بتول توفيق مدور من محافظة حمص رقم الاكتتاب21447

  6. فراس الركبة 09/06/2017 19:44 -

    اسمي فراس الركبة من دمشق رقم الاكتتاب 4050
    ممكن اعرف نتيجتي

  7. راما تمر 09/06/2017 10:28 -

    انا راما تمر ممكن اعرف نتيجتي18604

  8. علي محمد العبيد 07/06/2017 23:52 -

    انا علي محمد العبيد ممكن اعرف نتيجتي

  9. بشار اسماعيل العكل 06/06/2017 12:44 -

    ممكن اعرف نتيجتي

  11. خالد علوان 05/06/2017 14:15 -

    هناء علي فخري ابو السعد
    8740

  14. علاء محمد جمعه 04/06/2017 00:38 -

    بدي نتيجتي رقم الاكتتاب 11769 ريف دمشق

  15. محمد رضوان 03/06/2017 14:32 -

    محمد رضوان بدي نتيجة تاسع دمشق رقم الاكتتاب ٦٤٧٦

  16. صفاء ويس عثمان 03/06/2017 14:17 -

    بتمنى اعرف النتائج التاسع وشو نتيجة وشكرا

  17. علياء 03/06/2017 11:46 -

    انا علياء من حماه
    هاد رقم الاكتتاب29054

  18. علي محمود العوش 02/06/2017 17:58 -

    انا اسمي علي محمود العوض رقم الاكتتاب ١٣٠٣٥ بدي نتيجتي محافظة حمص ارجو من وزارة التربية التساهل معي لأنو فقدت الوعي أربع مرات في الامتحانات كلها ارجو التساهل معي وشكرا

  19. مايا ابراهيم المرشد 31/05/2017 19:12 -

    مرحبا انا مايا ابراهيم المرشد لو سمحت نتيجتي انا من حمص وهاد رقم الاكتتاب 28893

  20. Rahaf 31/05/2017 03:01 -

    انا صف تاسع محافظة دمشق ارجو ان تكون نتائج سارى

  22. عبد المجيد عبد الحميد شبيب 29/05/2017 01:01 -

    انا عبد المجيد عبد الحميد شبيب ارجو نتيجة و انا خطي بشع وارجو ان يعرف ان يصحح ورقتي وسلام عليم ورحمة الله وبركاته

  23. Majd 17/05/2017 20:22 -

    امتحانات فاشلة…..و مراقبة أفشل…

  25. منتهى حسين الابوجاسم 19/03/2017 19:08 -

    مرحبا بدّي اعرف نتيجتي صف تاسع
    ممكن دمشق

  26. هنكفين ادريس محمد 21/02/2017 16:54 -

    بدي نتيجتي صف تاسع

  29. راميا رضوان عباس 02/11/2016 22:31 -

    قدمت للسبر في حلب في الفنون النسوية

  30. محمد حج سعيد 12/10/2016 02:54 -

    نتائج التاسع لو سمحت بالتفصيل كل مادة
    محمد حج سعيد
    رقم الاكتتاب 2210441

  31. محمد الغزي 03/10/2016 16:26 -

    ممكن نتيجة الطالب عبدالله الغزي رقم جلوسة 110256

  35. حسن عبد الرزاق النجار 31/08/2016 15:20 -

    نتيجه حسن عبد الرزاق النجار رقم الاكتتاب 253356

  36. محمدخير حسين مستو 24/08/2016 11:14 -

    محمد خير حسين مستو
    رقم الاكتتاب:2211839

  38. عائشه حسن اسعد 22/08/2016 11:13 -

    انا عائشه حسن اسعد ادروس في صف التاسع في ادلب ارمناز بدي نتيجتي

  40. وائل جميل مسطو 08/08/2016 15:14 -

    وائل جميل مسطو رقم الاكتتاب2211890

  41. احمد قوجو 03/08/2016 09:19 -

    اريد سجال احمد قوجو من حلب مدرسة حسين سراج الاعدادية

  42. رهف تيسير علايا 18/07/2016 13:55 -

    انا مجموعي 1449 شو يطلعلي

  43. maher ahmad 28/06/2016 13:39 -

    في دورة تكميليه في محافظة الرقة

  44. تيسير محمد بسام العلبي 15/06/2016 23:10 -

    انا طالب صف تاسع من دمشق مجمع 1632شو بيطلعلي عامة ولا تجارة ارجو الرد

  45. ahmd 15/06/2016 13:57 -

    لو سمحت رقم لاكتتاب 26296 لو سمحت بالتفصيل لكل ماده 

  47. محمد تيسير بسام العلبي 14/06/2016 20:02 -

    انا من دمشق مجمع1632من3100هل الشهادة عامة اما تجارة

  48. يونس غفاري 14/06/2016 18:04 -

    يونس احمد غفاري درعا رقم الاكتتاب 4009 

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