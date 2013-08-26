نتائج الثانوية العامة 2017 في اليمن، موقع نتيجة الامتحانات

نتائج الثانوية العامة في اليمن 2017

نتائج الثانوية العامة في اليمن

صنعاء – اليمن – كتب هالة عمران: اخيراً وبعد ان اوشك صبر الطلاب واولياء امورهم على النفاذ، تفضلت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتحديد موعد ظهور نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الثانوية العامة .

ويأمل طلاب الثانوية العامة اليمنية ان تكون طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2017 ميسرة ومتاحة للجميع عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت.

وياتي موعد نتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي في اليمن 2017 بعد ايام قليلة من اعلان نتيجة اتمام المرحلة الاعدادية الاساسية الصف الثالث الاعدادي 2017 اي الصف التاسع، مع العلم بانه لم تستطع وزارة التربية والتعليم في اليمن، ولاسباب مجهولة، اتاحة نتائج الصف التاسع على الموقع الالكتروني الخاص باعلان نتائج امتحانات الطلاب، حيث اقتصر الحصول على نتائج الامتحانات عبر رقم الهاتف الثابت ” 161″ او من خلال شركة اتصال يمن موبايل من خلال ارسال رقم الجلوس على شكل رسالة نصية على الرقم 161 ايضاَ.

ويخشى الكثيرون من طلاب الثانوية في اليمن ان يتكرر هذا المشهد بيوم ظهور نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 – 2017 المرتقب اليوم الثلاثاء، خاصة بان موقع وزارة التربية والتعليم الذي يفترض ان تظهر عليه نتائج الثانوية باليمن، لا يزال معطلاً حتى لحظة كتابة هذا الخبر ولا يمكن الوصول اليه.

وكان مصدر في وزارة التربية والتعليم اليمنية قد صرح بانه تم الانتهاء من تصحيح وتدقيق ومراجعة اوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2017 وتم تجميعها من كل محافظات اليمن تمهيداً لاعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 لجميع انحاء اليمن ونشر اسماء اوائل الثانوية سواء على مستوى الجمهورية او على المحافظات وهي: محافظة أبين‏، محافظة إب‏،  البيضاء،  تعز‏،  الجوف،  حجة،  الحديدة‏،  حضرموت‏،  ريمة،  شبوة‏،  صعدة‏،  الضالع‏، محافظة عدن‏، محافظة عمران‏، محافظة لحج‏، محافظة مأرب‏،  أمانة العاصمة‏،  ذمار‏، محافظة صنعاء،  المحويت‏،  المهرة‏‏.

للوصول السريع الى نتائج امتحانات الثانوية العامة اليمن 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم ومن ثم قم بادخال رقم الجلوس بالضغط هنا >> http://www.results.edu.ye/main

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نتائج الثانوية العامة 2017 في اليمن، موقع نتيجة الامتحانات

26/08/2013 280 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , ,
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  3. وسيم المعمري 17/11/2016 14:41 -

    الى متى بيضل هذا الاهمال بموقع الوزارة المفروض قد نزلوا النتائج عبر النت لتلاشي الاخطاء

  4. حسن عياش غلاب 16/11/2016 12:23 -

    بالتوفيق للجميع النجاح

  5. محمد احمد مزرية 15/11/2016 22:29 -

    رقم الجلوس 472723الطالب محمد أحمد عبدالله محمد مزرية القصم العلمي

  6. وضاح قاسم فرحان 13/11/2016 01:43 -

    ابغ اعرف نتجه وضاح قاسم فرحان مرشد اليمن اب مدرست الجيل الجديد

  7. عدي عبد السلام 12/11/2016 19:07 -

    نتيجة الامتحان القسم العلمي
    محافظة اب

  8. نسر الملاجم 12/11/2016 13:41 -

    الحمـــــدلله مبروك لـــي طلعت 97% واتمنا ان احيال اليمن تكون اعلي ويطلعوا 100%
    بالتوفيق للجميع. ……

  10. ازهارعبدعلي احمدمصلح فاضل418181 11/11/2016 13:55 -

    ارجواخباري عن النتيجه هل ناجحام لا

  12. مختار الخضمي 10/11/2016 21:02 -

    الف الف مبروووووك لمختار الخضمي علا النجاح المتفوق

  13. زعيم الزعيم 10/11/2016 18:29 -

    الاسم امةالله علي احمد
    رقم الجلوس 545955
    القسم العلمي
    رد

  14. بشيرالصيري 10/11/2016 15:21 -

    كيف اعرف نتائج الثنويه رقم الجلوس 410499

  16. مروان عريم 10/11/2016 07:56 -

    مابيراجعوش النتايج الاوله كلها مغشوشه

  17. صلاح القباطي 09/11/2016 20:57 -

    ياشباب كل تأخير فيه خير الصبر قربت النتائج

  18. (ابو عاصم )عبدالوهاب المشره 09/11/2016 19:25 -

    رقم الذي يريد ان يطلع النتيجه من يمن موبايل 171 *_* بتوفيق وغدن سوف تطلع النتائج

  19. ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﻴﺮﻱ 09/11/2016 08:00 -

    ? ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺛﺎﻟﺚ ﺛﺎﻧﻮﻳﻰ ﺑﺘﻄﻠﻊ ﻣﺘﻰ ﻣﺖ

  20. بلال المذبحي 08/11/2016 14:30 -

    موعد-ظهور-نتيجة-الثانوية-العامة-

  25. محمدهائل عبيدالسامعي 04/11/2016 14:06 -

    لوسمحتم حددو لنا اليوم التي سيتم فيهااعلان النتيجة

  26. عبد الملك احمد محسن الشباطي 31/10/2016 16:50 -

    الله يوفق ويحفظ كل من يسعي بكل جهد لاعلان النتائج للصف الثالث الثانوي

  27. مسعد البدوي 27/10/2016 14:41 -

    لوتكرمت احبتي اشتي رقم اطلع فيه النتائج الثانويه عبر شركه يمن موبايل

  28. محمد حسين 27/10/2016 06:40 -

    ممكن يوم محدد متا رح تطلع الدرجات

  29. مشاكس النتائج 26/10/2016 08:51 -

    سريع نزلو النتائج بنروح نسجل

  30. جمال الادريسي 25/10/2016 14:08 -

    الله يوفق ويحفضظ كل من يسعي بكل جهد لاعلان النتائج للصف الثالث الثانوي

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