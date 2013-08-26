نتائج الثانوية العامة في اليمن

صنعاء – اليمن – كتب هالة عمران: اخيراً وبعد ان اوشك صبر الطلاب واولياء امورهم على النفاذ، تفضلت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتحديد موعد ظهور نتائج الامتحانات لطلبة الشهادة الثانوية العامة .

ويأمل طلاب الثانوية العامة اليمنية ان تكون طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2017 ميسرة ومتاحة للجميع عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الانترنت.

وياتي موعد نتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي في اليمن 2017 بعد ايام قليلة من اعلان نتيجة اتمام المرحلة الاعدادية الاساسية الصف الثالث الاعدادي 2017 اي الصف التاسع، مع العلم بانه لم تستطع وزارة التربية والتعليم في اليمن، ولاسباب مجهولة، اتاحة نتائج الصف التاسع على الموقع الالكتروني الخاص باعلان نتائج امتحانات الطلاب، حيث اقتصر الحصول على نتائج الامتحانات عبر رقم الهاتف الثابت ” 161″ او من خلال شركة اتصال يمن موبايل من خلال ارسال رقم الجلوس على شكل رسالة نصية على الرقم 161 ايضاَ.

ويخشى الكثيرون من طلاب الثانوية في اليمن ان يتكرر هذا المشهد بيوم ظهور نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 – 2017 المرتقب اليوم الثلاثاء، خاصة بان موقع وزارة التربية والتعليم الذي يفترض ان تظهر عليه نتائج الثانوية باليمن، لا يزال معطلاً حتى لحظة كتابة هذا الخبر ولا يمكن الوصول اليه.

وكان مصدر في وزارة التربية والتعليم اليمنية قد صرح بانه تم الانتهاء من تصحيح وتدقيق ومراجعة اوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2017 وتم تجميعها من كل محافظات اليمن تمهيداً لاعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 لجميع انحاء اليمن ونشر اسماء اوائل الثانوية سواء على مستوى الجمهورية او على المحافظات وهي: محافظة أبين‏، محافظة إب‏، البيضاء، تعز‏، الجوف، حجة، الحديدة‏، حضرموت‏، ريمة، شبوة‏، صعدة‏، الضالع‏، محافظة عدن‏، محافظة عمران‏، محافظة لحج‏، محافظة مأرب‏، أمانة العاصمة‏، ذمار‏، محافظة صنعاء، المحويت‏، المهرة‏‏.

للوصول السريع الى نتائج امتحانات الثانوية العامة اليمن 2017 من موقع وزارة التربية والتعليم ومن ثم قم بادخال رقم الجلوس بالضغط هنا >> http://www.results.edu.ye/main

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتائج الثانوية العامة 2017 في اليمن، موقع نتيجة الامتحانات