نتائج الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس نتيجة نظام حديث وقديم

نتائج الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت اسراء احمد النعمان: قلق وخوف يسبقان الاعلان غالبا عن النتيجة، سواء لدى الطلاب او اهاليهم، ولعل لهذه المخاوف ما يبررها، خاصة بعد الجدل الحادث من التغييرات وما حدث من تسريب لبعض مواد الامتحانات، مما جعل الطلاب يشعرون بانه لن يكون هناك عدل في المجموع، وان هناك من سيحصل على درجات عالية لا يستحقها، مما سيؤدي الى ظلم الطلاب في المرحلة القادمة بظل الاستمرار بنظام تنسيق الثانوية العامة الذي يعتمد بالدرجة الاولى على المجموع لدخول الجامعات والكليات، وليس على امتحان قدرات كما هو معمول به في بعض الدول.

لكن كل الاخبار، وكذلك تصريحات وزارة التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، تجمع على ان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2017 سوف تكون جيدة، ونسب النجاح مرتفعة عما كانت عليه في العام السابق، حتى ولو كان هناك غش جماعي في الامتحانات التي اتت عموما بمستوى الطالب المتوسط، لان تعنت المدرسين في تصحيح اوراق الاجابة بالكنترول وايضا الارتباك الذي حدث بسبب الاحداث الجارية في بداية هذا العام سوف يظهر من خلال نتيجة الثانوية العامة 2017 ولكن بشكل ايجابي.

عموماً يترقب اليوم بين ساعة واخرى، اعتماد النتائج من قبل الوزير، بعد ان كان قد قام صباح اليوم الاحد، بالاتصال تليفونياً باوائل الثانوية العامة وتهنئتهم، مما يعني بان النتيجة قد اصبحت جاهزة على قاعدة البيانات لعرضها الكترونياً عبر الانترنت، ويمكن الاستعلام عنها برقم جلوس الطلاب كما هو معتاد في كل عام.

كذلك يستطيع الطلاب الذهاب صباح الغد الى مدارسهم والحصول على كشف بالمجموع والدرجات، للتقدم لاحقاً الى مكتب التنسيق وتسجيل الرغبات للدخول الى الجامعات والمعاهد وجميع الكليات الحكومية والخاصة.

تابعوا كل اخبار على هذا الرابط نتائج الثانوية العامة 2017 بالاسم وبرقم الجلوس، وبمجرد اعتمادها اليوم يمكنكم مشاهدتها فورا على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكنكم الوصول اليه عبر هذا اللينك وبعد ذلك يمكن ادخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة بالاسم: thanwya.moe.gov.eg

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