نتائج الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس نتيجة نظام حديث وقديم

نتائج الثانوية العامة 2016 نتيجة برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس

مصريات – كتبت اسراء احمد النعمان: قلق وخوف يسبقان الاعلان غالبا عن النتيجة، سواء لدى الطلاب او اهاليهم، ولعل لهذه المخاوف ما يبررها، خاصة بعد الجدل الحادث من التغييرات وما حدث من تسريب لبعض مواد الامتحانات، مما جعل الطلاب يشعرون بانه لن يكون هناك عدل في المجموع، وان هناك من سيحصل على درجات عالية لا يستحقها، مما سيؤدي الى ظلم الطلاب في المرحلة القادمة بظل الاستمرار بنظام تنسيق الثانوية العامة الذي يعتمد بالدرجة الاولى على المجموع لدخول الجامعات والكليات، وليس على امتحان قدرات كما هو معمول به في بعض الدول.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2017 بارقام الجلوس

نتائج امتحانات الثانوية العامة برقم الجلوس للعام 2017

لكن كل الاخبار، وكذلك تصريحات وزارة التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، تجمع على ان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2017 سوف تكون جيدة، ونسب النجاح مرتفعة عما كانت عليه في العام السابق، حتى ولو كان هناك غش جماعي في الامتحانات التي اتت عموما بمستوى الطالب المتوسط، لان تعنت المدرسين في تصحيح اوراق الاجابة بالكنترول وايضا الارتباك الذي حدث بسبب الاحداث الجارية في بداية هذا العام سوف يظهر من خلال نتيجة الثانوية العامة 2017 ولكن بشكل ايجابي.

عموماً يترقب اليوم بين ساعة واخرى، اعتماد النتائج من قبل الوزير، بعد ان كان قد قام صباح اليوم الاحد، بالاتصال تليفونياً باوائل الثانوية العامة وتهنئتهم، مما يعني بان النتيجة قد اصبحت جاهزة على قاعدة البيانات لعرضها الكترونياً عبر الانترنت، ويمكن الاستعلام عنها برقم جلوس الطلاب كما هو معتاد في كل عام.

كذلك يستطيع الطلاب الذهاب صباح الغد الى مدارسهم والحصول على كشف بالمجموع والدرجات، للتقدم لاحقاً الى مكتب التنسيق وتسجيل الرغبات للدخول الى الجامعات والمعاهد وجميع الكليات الحكومية والخاصة.

تابعوا كل اخبار على هذا الرابط نتائج الثانوية العامة 2017 بالاسم وبرقم الجلوس، وبمجرد اعتمادها اليوم يمكنكم مشاهدتها فورا على موقع وزارة التربية والتعليم ويمكنكم الوصول اليه عبر هذا اللينك وبعد ذلك يمكن ادخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة بالاسم: thanwya.moe.gov.eg

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نتائج الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس نتيجة نظام حديث وقديم

24/07/2016 929 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , ,
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  2. حسام ابراهيم عبد العزيز على فرج 05/07/2017 14:46 -

    ارجو معرفة النتيجة

  4. عنيد احمد محمد ﺍﻟﺼﺒﺎﺭﻱ 01/09/2016 18:23 -

    اريد النتيجه محافظه ﺍﺏ

  5. اليام دى صعبه شويه 26/07/2016 18:49 -

    درجات الامتحان الصف الثالث

  6. ندى ناصر عبد المعز عبد المعطى 26/07/2016 16:06 -

    أريد النتيجه

  8. عبدالله عبد الفتاح عبدالله محمود 25/07/2016 08:03 -

    قنا نجع حمادي عاوزه اعرف النتيجه

  9. دعاء عبد اللطيف محمد امين المتولى 25/07/2016 03:37 -

    اانا طالب ازهري جايب87/,’ عايز اعرف الحق طب خاص وﻻ ايه

  10. مها احمد عبد السلام 25/07/2016 02:04 -

    نتيجة اسم يارا محمد جابر فريج لو سمحتم

  11. Abdallah Sayed 12/09/2015 14:28 -

    أريد ارجوكم معرفة النتيجة. 14510 

  12. ياسمين حسني محمد صبرة 27/08/2015 15:37 -

    انا عاوزة النتيجة رقم الجلوس 126377 ارجو الرد في مادة الانجليزية

  13. Alaa ashraf 20/07/2015 02:53 -

    عايزه نتيجة الاء أشرف عبداللطيف جابر  

  15. نور 18/07/2015 11:06 -

    نتيجة الثانوية العامة رقم الجلوس146186

  16. يوسف علي محمد عبد المعطي 16/07/2015 05:28 -

    مطلوب إرسال النتيجة

  17. هاجر طارق السيد 14/07/2015 23:08 -

    ونبى عايزة اعرف الدرجة

  19. ايه محمد عزب غلاب 14/07/2015 20:23 -

    انا اريد ان اعرف نتيجتي في المرحلة الثانوية علمي علوم

  20. منة الله اشرف عبد السلام على ابراهيم 14/07/2015 18:40 -

    رقم جلوسى هو118269

  21. منة الله اشرف عبد السلام على ابراهيم 14/07/2015 18:39 -

    عايزة نتجتى رقم جلوسى هو 118260

  24. محمود نادى ماهر رمضان 14/07/2015 15:59 -

    عاوز النتيجة الآن 

  27. شيماء محمد عبدالباسط احمد الحفنى 14/07/2015 11:44 -

    شكرا

  28. مينا ايهاب ميلاد وهبة 09/07/2015 19:57 -

    رقم جلوسى 205626 اريد النتيجة

  29. ماركوس جابر عزمي وهيب 29/08/2014 14:10 -

    عايز اعرف نتيجة الثانوية العامة دور ثانى 1714078

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