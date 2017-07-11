نتائج الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت بشرى معروف: عملت وزارة التربية والتعليم الحالية على تغيير الصورة النمطية للتعليم لمرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، وقد يبدأ التغيير ابتداءاً من طريقة اعلان نتيجة الثانوية، والتي تتم متابعتها بشكل دائم، وقد ابتدعت وظيفة جديدة مهمتها هي مراجعة ورقات الاجابة و درجات نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 بالاسم عدة مرات.

وذلك حتى حتى يتأكد القائم بهذا العمل على صحة عملية الرصد والتصحيح وبالتالي يقلل من تظلمات الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 حيث تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد لاعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2016 بالاسم ورقم الجلوس.



وصرح مسئول من وزارة التربية والتعليم بانه تم توزيع درجات الرأفة على الجميع، وذلك بالنسبة للمواد التي بها نسبة نجاح منخفضة، وسوف يمكن مشاهدة نتيجة الامتحانات الخاصة بطلبة الثانوية العامة بمرحلتيها نظام حديث او نظام قديم من الروابط على هذه الصفحة سواء حسب الاسم او برقم الجلوس في نفس يوم اعتمادها والمقرر ان يكون في النصف الاول من يوليو 2017.

وسيعقد وزير التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً، يتم فيه اعتماد نتائج الثانوية العامة لطلاب العلمي والادبي، كما سيتم الاعلان عن اسماء الاوائل وسيجري تكريمهم في حفل خاص ربما سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما اعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم بانه لن يسمح هذا العام بتسريب نتائج الطلاب عبر الكنترولات وبانها ستصدر في الموعد المحدد لها اعلاه على الانترنت، كما سيجري توفيرها صباح اليوم التالي في المدارس لجميع الطلاب.

للاطلاع على نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وتظهر بالاسم بنفس لحظة صدورها ولكل طالب من موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الرابط التالي : http://thanresult.moe.gov.eg/thannatega



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نتائج الثانوية العامة 2017 حسب نتيجة الطلاب بالاسم