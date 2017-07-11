نتائج الثانوية العامة 2017

نتائج الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت بشرى معروف: عملت وزارة التربية والتعليم الحالية على تغيير الصورة النمطية للتعليم لمرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، وقد يبدأ التغيير ابتداءاً من طريقة اعلان نتيجة الثانوية، والتي تتم متابعتها بشكل دائم، وقد ابتدعت وظيفة جديدة مهمتها هي مراجعة ورقات الاجابة و درجات نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 بالاسم عدة مرات.

وذلك حتى حتى يتأكد القائم بهذا العمل على صحة عملية الرصد والتصحيح وبالتالي يقلل من تظلمات الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 حيث تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد لاعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2016 بالاسم ورقم الجلوس.

نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 نتيجة الطالب بالاسم و برقم الجلوس

معرفة نتائج الثانوية العامة 2017

وصرح مسئول من وزارة التربية والتعليم بانه تم توزيع درجات الرأفة على الجميع، وذلك بالنسبة للمواد التي بها نسبة نجاح منخفضة، وسوف يمكن مشاهدة نتيجة الامتحانات الخاصة بطلبة الثانوية العامة بمرحلتيها نظام حديث او نظام قديم من الروابط على هذه الصفحة سواء حسب الاسم او برقم الجلوس في نفس يوم اعتمادها والمقرر ان يكون في النصف الاول من يوليو 2017.

وسيعقد وزير التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً، يتم فيه اعتماد نتائج الثانوية العامة لطلاب العلمي والادبي، كما سيتم الاعلان عن اسماء الاوائل وسيجري تكريمهم في حفل خاص ربما سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما اعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم بانه لن يسمح هذا العام بتسريب نتائج الطلاب عبر الكنترولات وبانها ستصدر في الموعد المحدد لها اعلاه على الانترنت، كما سيجري توفيرها صباح اليوم التالي في المدارس لجميع الطلاب.

للاطلاع على نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وتظهر بالاسم بنفس لحظة صدورها ولكل طالب من موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الرابط التالي : http://thanresult.moe.gov.eg/thannatega

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نتائج الثانوية العامة 2017 حسب نتيجة الطلاب بالاسم

11/07/2017 1142 تعليق نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , ,
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  1. فاطمه حماده محمد على 12/07/2017 17:11 -

    القسم الادبى–محافظة القاهرة ارسال النتيجة على هذا الاميل من فضلكم

  2. فاطمه حماده محمد على القسم الادبى 12/07/2017 17:06 -

    معرفة النتيجة بالا سم فقط

  3. فاطمه حماد محمد على القسم الادبى 12/07/2017 17:04 -

    النتيجة بالاسم فقط

  4. احمد فتحى طنطاوى محافظة الفيوم 12/07/2017 16:26 -

    الصف الثالث علمى علوم محافظة الفيوم مدرسة منارة الاندلس

  7. اسراء 12/07/2017 16:06 -

    لو سمحتم نتيجه اسراء ابو المكارم عبد الله عبد الغني علمي علوم

  8. محمد سيد حسن 12/07/2017 16:03 -

    ارجوا معرفة نتيجة الثانوية العامة علوم باسم – محمد حسان جابر حسن -مدرسة منفلوط الثانوية

  10. امينه سيد كمال عثمان 12/07/2017 15:36 -

    نتيجة الثانويه بنى سويف مركز اهناسيا مدرسة ال حلمى بالمماليك

  12. أحمد مسعد عبدالله شلبى 12/07/2017 15:01 -

    لو سمحت عايز اعرف النتيجة

  13. اميرة عادل عبد اللطيف كاسح 12/07/2017 15:00 -

    مدرسة الثانوية القديمة بمطروح

  14. محمد وجدى محمد محمد ابراهيم 12/07/2017 14:40 -

    مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالسويس بنين

  15. ايه ناصر انور محمد 12/07/2017 14:34 -

    شكرا جزيلا علي هذا المجهود الرائع

  16. ندي عبدالحميدعبدالفضيل 12/07/2017 14:20 -

    اريد معرفة نتيجه ندي عبد الحميدعبدالفضيل أسيوط ديروط

  17. نورهان عاطف ياسين عبد الشافى محمد 12/07/2017 14:01 -

    شكرا

  19. حسني حماده حسني عبدالله 12/07/2017 13:23 -

    يارب نجاح لجميع الطلاب علشان الاهالي

  20. محمدالعربي محمد عبدالشافي 12/07/2017 12:15 -

    نتيجه الثانويه

  21. رندا على عبده البحيرى 12/07/2017 12:03 -

    نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٧

  22. عبير احمد صابر سلطان 12/07/2017 11:56 -

    شكراا علي مجهوداتكم

  23. حازم حسن حسين الوكيل 12/07/2017 11:25 -

    علمى-رياضة مدرسة جابر الانصارى القاهرة الزيتون

  24. منار جمال عبد المعطى سيد عبد المعطى 12/07/2017 10:51 -

    شكراً على مجهودكو .. علمى علوم

  25. ايه احمد حسن عبدالعزيز 12/07/2017 10:12 -

    شكرا على هذا المجهود الذى يساعد الكثير

  26. محمود ياسر عبد الحميد كيلانى 12/07/2017 09:10 -

    متى تعلن النتيجة محافظة القاهرة بادارة الزيتون

  27. محمود ياسر عبد الحميد كيلانى 12/07/2017 09:08 -

    جزاكم الله خيرا على المجهود الذى بذلتموة من اجلنا وان شاء الله نرفع مصر لاعلى انا من القاهرة بالمرج

  28. محمود ياسر عبد الحميد كيلانى 12/07/2017 09:05 -

    شكرا للمجهود الرائع

  29. عمر سامي اسماعيل أحمد دبوره 12/07/2017 04:16 -

    ربنا يبارك فيهم جميعا وينجح

  30. رحمة حسني محمد محمد ملش 12/07/2017 03:55 -

    نتيجة الثانوية العامة بتلا منوفية للطلبة رحمة حسن محمد محمد ملش

  31. أحمد محمد ضياء الدين عثمان عبدالحفيظ 12/07/2017 00:12 -

    شكرا لجهودكم

  32. خيري عبدالرحيم سعيدثابت 07/10/2016 19:11 -

    متي ستعلن وزاره التربيه والتعليم نتائج الصف التاسع لمحافظه تعز
    اسم الطالب/خيري عبدالرحيم سعيدثابت
    رقم الجلوس/268559
    للعام الدراسي /2015/2016

  33. خيري عبدالرحيم سعيدثابت 07/10/2016 19:07 -

    متي ستعلن وزاره التربيه والتعليم نتائج الصف التاسع لمحافظه تعز
    اسم الطالب/خيري عبدالرحيم سعيدثابت
    رقم الجلوس/268559

  34. مصطفي حسن مصطفي يونس 12/08/2016 16:08 -

    نتيجه الثانويه العامه

  35. احمد سامى الباز الامام 09/08/2016 14:29 -

    نتيجتى للصف الثالث الثانوى 2016

  36. شعبان بليغ 06/08/2016 22:06 -

    هاجر شعبان بليغ ٧٧.٢٪ علمى علوم عندها اعاقه فى السمع هل ممكن يسرى عليها تنسيق المرحله الثانيه نظرا لاعاقتهافى السمع

  37. شعبان بليغ 06/08/2016 22:00 -

    بنتى حصلت على ٧٧.٢٪ وعندها اعاقة السمع هل ممكن تلحق المرحله الثانيه

  38. ناصر عبدالله 30/07/2016 13:55 -

    ايمان فاروق محمد حبشى.
    مدرسه حمزه بن عبد النطلب بنات
    نظام حديث.ادبى

  39. ميار حسام حسن أبو العلا 29/07/2016 08:02 -

    ميار حسام حسن أبو العلا
    أدبي
    القاهره شبرا

  40. فتحي سعيد ابراهيم محمد 27/07/2016 11:30 -

    ارجوا معرفه نتيجه الصف الثالث الثانوي علمي علوم 2016 للطالبه/ ايما طلعت مصطفي بمدرسه المنصوره التجريبيه للغات ولكم جزيل الشكر

  41. محمد عادل محمد حسين 27/07/2016 10:05 -

    لك جزيل الشكر (6درسة المشير احمد اسماعيل اسيوط

  42. محمد عادل محمد حسين 27/07/2016 10:03 -

    شكرا على هذا المجهود الذى يساعد الكثير

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