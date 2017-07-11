نتائج الثانوية العامة 2017 حسب نتيجة الطلاب بالاسم

نتائج الثانوية العامة 2017
مصريات – كتبت بشرى معروف: عملت وزارة التربية والتعليم الحالية على تغيير الصورة النمطية للتعليم لمرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو، وقد يبدأ التغيير ابتداءاً من طريقة اعلان نتيجة الثانوية، والتي تتم متابعتها بشكل دائم، وقد ابتدعت وظيفة جديدة مهمتها هي مراجعة ورقات الاجابة و درجات نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 بالاسم عدة مرات.
وذلك حتى حتى يتأكد القائم بهذا العمل على صحة عملية الرصد والتصحيح وبالتالي يقلل من تظلمات الطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2017 حيث تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد لاعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2016 بالاسم ورقم الجلوس.
وصرح مسئول من وزارة التربية والتعليم بانه تم توزيع درجات الرأفة على الجميع، وذلك بالنسبة للمواد التي بها نسبة نجاح منخفضة، وسوف يمكن مشاهدة نتيجة الامتحانات الخاصة بطلبة الثانوية العامة بمرحلتيها نظام حديث او نظام قديم من الروابط على هذه الصفحة سواء حسب الاسم او برقم الجلوس في نفس يوم اعتمادها والمقرر ان يكون في النصف الاول من يوليو 2017.
وسيعقد وزير التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً، يتم فيه اعتماد نتائج الثانوية العامة لطلاب العلمي والادبي، كما سيتم الاعلان عن اسماء الاوائل وسيجري تكريمهم في حفل خاص ربما سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما اعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم بانه لن يسمح هذا العام بتسريب نتائج الطلاب عبر الكنترولات وبانها ستصدر في الموعد المحدد لها اعلاه على الانترنت، كما سيجري توفيرها صباح اليوم التالي في المدارس لجميع الطلاب.
للاطلاع على نتائج الشهادة الثانوية العامة 2017 برقم الجلوس وتظهر بالاسم بنفس لحظة صدورها ولكل طالب من موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الرابط التالي : http://thanresult.moe.gov.eg/thannatega
القسم الادبى–محافظة القاهرة ارسال النتيجة على هذا الاميل من فضلكم
معرفة النتيجة بالا سم فقط
النتيجة بالاسم فقط
الصف الثالث علمى علوم محافظة الفيوم مدرسة منارة الاندلس
معرفة النتيجة
بارك الله فيكم
لو سمحتم نتيجه اسراء ابو المكارم عبد الله عبد الغني علمي علوم
ارجوا معرفة نتيجة الثانوية العامة علوم باسم – محمد حسان جابر حسن -مدرسة منفلوط الثانوية
نتيجه ..هبه احمد عوريين
نتيجة الثانويه بنى سويف مركز اهناسيا مدرسة ال حلمى بالمماليك
مبروك
لو سمحت عايز اعرف النتيجة
مدرسة الثانوية القديمة بمطروح
مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالسويس بنين
شكرا جزيلا علي هذا المجهود الرائع
اريد معرفة نتيجه ندي عبد الحميدعبدالفضيل أسيوط ديروط
شكرا
شكرا
يارب نجاح لجميع الطلاب علشان الاهالي
نتيجه الثانويه
نتيجة الثانوية العامة ٢٠١٧
شكراا علي مجهوداتكم
علمى-رياضة مدرسة جابر الانصارى القاهرة الزيتون
شكراً على مجهودكو .. علمى علوم
شكرا على هذا المجهود الذى يساعد الكثير
متى تعلن النتيجة محافظة القاهرة بادارة الزيتون
جزاكم الله خيرا على المجهود الذى بذلتموة من اجلنا وان شاء الله نرفع مصر لاعلى انا من القاهرة بالمرج
شكرا للمجهود الرائع
ربنا يبارك فيهم جميعا وينجح
نتيجة الثانوية العامة بتلا منوفية للطلبة رحمة حسن محمد محمد ملش
شكرا لجهودكم
متي ستعلن وزاره التربيه والتعليم نتائج الصف التاسع لمحافظه تعز
اسم الطالب/خيري عبدالرحيم سعيدثابت
رقم الجلوس/268559
للعام الدراسي /2015/2016
متي ستعلن وزاره التربيه والتعليم نتائج الصف التاسع لمحافظه تعز
اسم الطالب/خيري عبدالرحيم سعيدثابت
رقم الجلوس/268559
نتيجه الثانويه العامه
نتيجتى للصف الثالث الثانوى 2016
هاجر شعبان بليغ ٧٧.٢٪ علمى علوم عندها اعاقه فى السمع هل ممكن يسرى عليها تنسيق المرحله الثانيه نظرا لاعاقتهافى السمع
بنتى حصلت على ٧٧.٢٪ وعندها اعاقة السمع هل ممكن تلحق المرحله الثانيه
ايمان فاروق محمد حبشى.
مدرسه حمزه بن عبد النطلب بنات
نظام حديث.ادبى
ميار حسام حسن أبو العلا
أدبي
القاهره شبرا
ارجوا معرفه نتيجه الصف الثالث الثانوي علمي علوم 2016 للطالبه/ ايما طلعت مصطفي بمدرسه المنصوره التجريبيه للغات ولكم جزيل الشكر
لك جزيل الشكر (6درسة المشير احمد اسماعيل اسيوط
شكرا على هذا المجهود الذى يساعد الكثير