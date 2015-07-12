نتائج الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي ليبيا 2017

نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2017
ليبيا طرابلس – كتبت هبة حسان:
سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، من المكتب التنفيذي الخاص بشئون وزارة التربية والتعليم الليبية ،ويجرى اعداد قاعدة البيانات الخاصة لنشر نتائج الامتحانات 2017 لطلاب الشهادة الاعدادية الصف التاسع في ليبيا للطلاب والطالبات الذين انهوا مرحلة التعليم الاساسي ويمكن معرفة اسماء الناجحين ودرجاتهم من خلال الموقع او عن طريق الاتصال بادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بليبيا لمتابعة اخبار نتائج الاعدادية 2017 والارقام هي:
هاتف 4446257 021
فاكس 4446257 021
ورغم انشغال العاملين في وزارة التربية والتعليم الليبية باعمال امتحانات الشهادة الثانوية الا ان المسئولين وعدوا الطلاب واولياء الامور بسرعة اعلان نتيجة الصف التاسع 2017 على مستوى جميع مدن جمهورية ليبيا ولكل المدارس مع تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للطلبة الراسبين في نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية لعام 2017.
واذا كانت لديك أية معلومات بشأن نتائج الشهادة الاعدادية اي الصف الثالث الاعدادي لمدارس ليبيا بامكانك كتابتها هنا في التعليقات لمساعدة للاخرين.
وانتظروا اخبار نتائج الشهاة الاعدادية الليبية الصف التاسع الاعدادي ونسب النجاح في طرابلس و بنغازي مصراته الزاوية وجيمع مدارس ليبيا.
تحديث نتائج الصف التاسع الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2017
سيمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في ليبيا على موقع وزارة التربية والتعليم الجديد من خلال الضغط على الرابط التالي وذلك فور توفره على الانترنت: www.higheredu.gov.ly
رقم الجلوس 114540
رقم الجلوس 168485
رقم الجلوس 168485 / رقم القيد 2064475
رقم الجلوس 102548
115156رقم جلوس نتيجة دور تاني
122944
اريد نتيجة شهاده الاعداديه
رقم القيد 606858
احمد عبد الواحد علي دغمان رقم الجلوس 604079 رقم القيد 2054138
احمد عبد الواحد علي دغمان رقم الجلوس 604079 رقم القيد2054183
محمد مفتاح مبروك يوسف
رقم الجلوس 061944
ارجوك اريد معرفة نتيجة الطالب في الاعدادية الصف التاسع
صقر محمد عبد العزيز
رقم جلوس 121764
مدرسة النجم الساطع الليبية في القاهرة
اريد نتيجه الشهاده
رقم جلوس 107234
رقم القيد 16103768
رقم الجلوس172893 رقم القيد 2012081
اني وفاء من مدينة مصراته ادرس في منطقة الغيران وقولولي النتيجة امتا تطلع بالله ياناس ياعالم راني بكل
رقم القيد 1991685 رقم الجلوس هو 152191
أريد نتيجة الشهادة الاعدادية
امتى يطلعوا النتائج
مودة———–رقم الجلوس158876
عمر موسي شهيوة——-رقم الجلوس158180
رقم الجلوس 128313
الاسم سراج خالد
اريد النتيجه رقم القيد 2012059
اريد نتيجة الشهاده الاعداديه لي اطالب محمد محمود الطاهر عقل رقم القيد2014590
101329رقم الجلوس
موقع نتيجة الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس 114176 ورقم القيد 1982244
170725هذا رقم الجلوس 2104044هذا رقم القيد ردو علينا بسرعه تربحكم
رقم القيد2007649
145544رقم الجلوس
اجو الرد وبارك الله فيكم
رقم الجلوس 134865
رقم الجلوس151094رقم القيد 2011828
رقم جلوس155827
ريد معرفة نتيجة الطلب صاحب الرقم 101898
رقم الجلوس 102893 رقم القيد 2038293
ارجو الرد
رقم الجلوس 102893
رقم الجلوس115037 ارجو الرد
الله الموفق
ارجو الرد
رقم الجلوس:- 109194
شرف الدين عبدالباسط محمد مفتاح رقم الجلوس 113124
رقم الجلوس 102454 نريد معرفة النتيجه وشكرا على الرد
اريد درجات أعمال السنة الشهاده الاعداديه لسنة 2016 . كيف أحصل عليهم ؟
نتيجة الاعدادي لرقم الجلوس 15023110840049 رقم القيد226224
اريد نتيجة الشهاده الاعداديه لرقم الجلوس15023110840049
رقم الجلوس 1934476