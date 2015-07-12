نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2017

نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2017

نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي في ليبيا 2017

ليبيا طرابلس – كتبت هبة حسان:

سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، من المكتب التنفيذي الخاص بشئون وزارة التربية والتعليم الليبية ،ويجرى اعداد قاعدة البيانات الخاصة لنشر نتائج الامتحانات 2017 لطلاب الشهادة الاعدادية الصف التاسع في ليبيا  للطلاب والطالبات الذين انهوا مرحلة التعليم الاساسي ويمكن معرفة اسماء الناجحين ودرجاتهم من خلال الموقع او عن طريق الاتصال بادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بليبيا لمتابعة اخبار نتائج الاعدادية 2017 والارقام هي:

هاتف 4446257 021

فاكس 4446257 021
ورغم انشغال العاملين في وزارة التربية والتعليم الليبية باعمال امتحانات الشهادة الثانوية الا ان المسئولين وعدوا الطلاب واولياء الامور بسرعة اعلان نتيجة الصف التاسع 2017 على مستوى جميع مدن جمهورية ليبيا ولكل المدارس مع تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للطلبة الراسبين في نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية لعام 2017.

واذا كانت لديك أية معلومات بشأن نتائج الشهادة الاعدادية اي الصف الثالث الاعدادي لمدارس ليبيا بامكانك كتابتها هنا في التعليقات لمساعدة للاخرين.

وانتظروا اخبار نتائج الشهاة الاعدادية الليبية الصف التاسع الاعدادي ونسب النجاح في طرابلس و بنغازي مصراته الزاوية وجيمع مدارس ليبيا.

تحديث نتائج الصف التاسع الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2017

سيمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في ليبيا على موقع وزارة التربية والتعليم الجديد من خلال الضغط على الرابط التالي وذلك فور توفره على الانترنت: www.higheredu.gov.ly

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتائج الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي ليبيا 2017

12/07/2015 1292 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , ,
1292 comments
  2. أميرة فتحي ابراهيم احتيوش 29/07/2017 21:19 -

    رقم الجلوس 168485

  3. أميرة فتحي ابراهيم احتيوش 29/07/2017 21:17 -

    رقم الجلوس 168485 / رقم القيد 2064475

  5. أم سفيان 16/10/2016 15:08 -

    115156رقم جلوس نتيجة دور تاني

  7. سأظل أميره 04/09/2016 17:37 -

    اريد نتيجة شهاده الاعداديه
    رقم القيد 606858

  8. انس العماري 28/08/2016 18:22 -

    احمد عبد الواحد علي دغمان رقم الجلوس 604079 رقم القيد 2054138

  9. انس العماري 28/08/2016 18:18 -

    احمد عبد الواحد علي دغمان رقم الجلوس 604079 رقم القيد2054183

  10. ضيف لحسونى 27/08/2016 19:53 -

    محمد مفتاح مبروك يوسف
    رقم الجلوس 061944

  11. حسونه 04/08/2016 19:52 -

    ارجوك اريد معرفة نتيجة الطالب في الاعدادية الصف التاسع
    صقر محمد عبد العزيز
    رقم جلوس 121764
    مدرسة النجم الساطع الليبية في القاهرة

  12. محمد محمد محمد 04/08/2016 16:38 -

    اريد نتيجه الشهاده
    رقم جلوس 107234
    رقم القيد 16103768

  14. وفاء الشيباني 03/08/2016 22:33 -

    اني وفاء من مدينة مصراته ادرس في منطقة الغيران وقولولي النتيجة امتا تطلع بالله ياناس ياعالم راني بكل

  15. عبد الفتاح محمود الصغير البرناوي 01/08/2016 23:52 -

    رقم القيد 1991685 رقم الجلوس هو 152191

  16. وسام سليمان 31/07/2016 16:25 -

    أريد نتيجة الشهادة الاعدادية

  17. ريم حامد عبدالله 30/07/2016 10:45 -

    امتى يطلعوا النتائج

  18. jahallah ibrahim salim 27/07/2016 23:37 -

    مودة———–رقم الجلوس158876

  19. jahallah ibrahim salim 27/07/2016 23:35 -

    عمر موسي شهيوة——-رقم الجلوس158180

  20. مايا الياس 26/07/2016 15:35 -

    رقم الجلوس 128313
    الاسم سراج خالد

  21. يوسف عاشور على التيكار 24/07/2016 19:03 -

    اريد النتيجه رقم القيد 2012059

  22. hoossaam.agel 22/07/2016 21:39 -

    اريد نتيجة الشهاده الاعداديه لي اطالب محمد محمود الطاهر عقل رقم القيد2014590

  24. saleh mohamed 20/07/2016 11:52 -

    موقع نتيجة الشهادة الاعدادية

  25. خالد عبدالقادر صالحين 19/07/2016 07:39 -

    رقم الجلوس 114176 ورقم القيد 1982244

  26. طيف صلاح 18/07/2016 12:54 -

    170725هذا رقم الجلوس 2104044هذا رقم القيد ردو علينا بسرعه تربحكم

  27. جورى 17/07/2016 23:07 -

    رقم القيد2007649

    145544رقم الجلوس

    اجو الرد وبارك الله فيكم

  28. احمدعاشور ابوعجيلة سعد 15/07/2016 23:08 -

    رقم الجلوس 134865

  29. احمدعبدالحفيظ يحي ابوطار 15/07/2016 21:39 -

    رقم الجلوس151094رقم القيد 2011828

  31. taher 05/07/2016 05:09 -

    ريد معرفة نتيجة الطلب صاحب الرقم 101898

  32. مفيده 04/07/2016 12:43 -

    رقم الجلوس 102893 رقم القيد 2038293
    ارجو الرد

  34. عزة الطيب بوبكر عبدالله 04/07/2016 04:10 -

    رقم الجلوس115037 ارجو الرد

  36. اسراء فودي فضيل 03/07/2016 18:31 -

    ارجو الرد
    رقم الجلوس:- 109194

  37. شرف الدين عبدالباسط محمد مفتاح 03/07/2016 05:47 -

    شرف الدين عبدالباسط محمد مفتاح رقم الجلوس 113124

  38. abdulsalam mostafa 03/07/2016 04:03 -

    رقم الجلوس 102454 نريد معرفة النتيجه وشكرا على الرد

  39. hilmenoore 29/06/2016 00:55 -

    اريد درجات أعمال السنة الشهاده الاعداديه لسنة 2016 . كيف أحصل عليهم ؟

  40. ابراهيم 11/08/2015 12:35 -

    نتيجة الاعدادي لرقم الجلوس 15023110840049 رقم القيد226224 

  41. ابراهيم 11/08/2015 12:24 -

    اريد نتيجة الشهاده الاعداديه لرقم الجلوس15023110840049

  42. معاد ابوبكر مصطفى ابوجعفر 29/07/2015 00:34 -

    رقم الجلوس 1934476

أضف تعليقاً