نتائج الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي ليبيا 2017

نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا 2017

ليبيا طرابلس – كتبت هبة حسان:

سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، من المكتب التنفيذي الخاص بشئون وزارة التربية والتعليم الليبية ،ويجرى اعداد قاعدة البيانات الخاصة لنشر نتائج الامتحانات 2017 لطلاب الشهادة الاعدادية الصف التاسع في ليبيا للطلاب والطالبات الذين انهوا مرحلة التعليم الاساسي ويمكن معرفة اسماء الناجحين ودرجاتهم من خلال الموقع او عن طريق الاتصال بادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم بليبيا لمتابعة اخبار نتائج الاعدادية 2017 والارقام هي:

هاتف 4446257 021

فاكس 4446257 021

ورغم انشغال العاملين في وزارة التربية والتعليم الليبية باعمال امتحانات الشهادة الثانوية الا ان المسئولين وعدوا الطلاب واولياء الامور بسرعة اعلان نتيجة الصف التاسع 2017 على مستوى جميع مدن جمهورية ليبيا ولكل المدارس مع تحديد مواعيد امتحانات الدور الثاني للطلبة الراسبين في نتائج الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية لعام 2017.

واذا كانت لديك أية معلومات بشأن نتائج الشهادة الاعدادية اي الصف الثالث الاعدادي لمدارس ليبيا بامكانك كتابتها هنا في التعليقات لمساعدة للاخرين.

وانتظروا اخبار نتائج الشهاة الاعدادية الليبية الصف التاسع الاعدادي ونسب النجاح في طرابلس و بنغازي مصراته الزاوية وجيمع مدارس ليبيا.

تحديث نتائج الصف التاسع الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2017



سيمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2017 في ليبيا على موقع وزارة التربية والتعليم الجديد من خلال الضغط على الرابط التالي وذلك فور توفره على الانترنت: www.higheredu.gov.ly

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