نتائج الصف التاسع ليبيا 2017

نتائج الشهادة الاعدادية الصف التاسع ليبيا 2017 – 2018

نتائج الصف التاسع ليبيا

ليبيا – بنغازي – كتبت رويدة النجار: تنتهي وزارة التربية والتعليم في كل من دولة ليبيا و سوريا من تصحيح ومراجعة درجات نتائج الصف التاسع لعام 2016 التعليم المتوسط الخاصة باخر العام وسوف يعقد مسئولي وزارة التربية والتعليم مؤتمر رسمي من اجل اعلان اسماء اوائل نتيجة الامتحانات الخاصة بـ الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي التعليم المتوسط وكذلك نسب النجاح في نتائج امتحانات الصف التاسع 2017.

وبعدها مباشرة تفتح المدارس الثانوية باب التقديم وذلك خلال اسبوع من ظهور نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا الصف التاسع للتسجيل فيها من قبل الطلبة او اولياء امورهم .

نتائج الصف التاسع في ليبيا 2017

نتائج الصف التاسع الشهادة الاعدادية في ليبيا 2017

وتصدر نتائج الصف التاسع بوقت واحد لكافة المدن والمناطق في ليبيا مثل:
طرابلس ، بنغازي ، مصراتة ، البيضاء ، الزاوية ، طبرق ، سبها ، برقة ، الجبل الاخضر ، الواحات ، الكفرة ، الجفرة ، المرج ، درنة ، البطنان ، نالوت.

والسبب الرئيسي في تأخير نتيجة الصف التاسع في سوريا وليبيا هذا العام هو الاحوال الامنية المتردية والاحداث الدموية الجارية.

اما في ليبيا فتستمر وزارة التربية والتعليم في عملها وسوف تقوم بتكريم المتفوقين في نتائج الصف التاسع امتحانات الشهادة الاعدادية 2016 واقامة احتفالية لتوزيع جوائز عليهم .

وفيما يلي رابط مختصر للحصول على نتيجة الشهادة الاعداددية في ليبيا 2016 وذلك فور ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لعرض نتائج الامتحانات >>> http://www.higheredu.gov.ly/

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نتائج الصف التاسع ليبيا 2017 نتيجة الشهادة الاعدادية

12/07/2015 460 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , ,
460 comments
  1. عبدإله احمد جاب الله 03/08/2017 01:10 -

    اريد معرفة نتيجه

  2. حنان مفتاح مصطفى جهان 19/07/2017 11:24 -

    نبي نعرف نجحت أو لا ضروري مصراتة 105862

  3. سناء الساعدي خميس ونيس بينران 02/07/2017 15:38 -

    اريد معرفة نتيجة الطالبة سناء الساعدي خميس ونيس

  4. ابتسام محمد علي فرحات 16/09/2016 11:54 -

    رقم الجلوس609225

  5. صلاح عطية 22/08/2016 19:02 -

    نأمل تسهيل عملية البحث عن نتيجة امتحانات وجعلها مباشرة بدلا من الاعلانات المتكررة والدخول من صفحة الى صفحة فالابناء على احر من الجمر لمعرفة النتيجة ..

  6. فيصل عبدالسلام مصباح الجعرود 01/08/2016 10:30 -

    متى نتائج الشهادة الاعدادي

  8. مٌرآمٌ سيِديِ 24/07/2016 16:14 -

    مٌتٍيِ نتٍيِجُـٍة يِطلّعوآ

  9. صالحة محمد صالح ابراهيم 23/07/2016 03:32 -

    ما هي نتيجة صالحة محمد صالح ابراهي
    رقم الجلوس 108005

  10. صالحة محمد صالح ابراهيم 23/07/2016 03:28 -

    اريد معرفة نتيجة صالحة محمد صالح ابراهيم رقم الجلوس 108005

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