نتائج الصف التاسع ليبيا

ليبيا – بنغازي – كتبت رويدة النجار: تنتهي وزارة التربية والتعليم في كل من دولة ليبيا و سوريا من تصحيح ومراجعة درجات نتائج الصف التاسع لعام 2016 التعليم المتوسط الخاصة باخر العام وسوف يعقد مسئولي وزارة التربية والتعليم مؤتمر رسمي من اجل اعلان اسماء اوائل نتيجة الامتحانات الخاصة بـ الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي التعليم المتوسط وكذلك نسب النجاح في نتائج امتحانات الصف التاسع 2017.

وبعدها مباشرة تفتح المدارس الثانوية باب التقديم وذلك خلال اسبوع من ظهور نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا الصف التاسع للتسجيل فيها من قبل الطلبة او اولياء امورهم .

وتصدر نتائج الصف التاسع بوقت واحد لكافة المدن والمناطق في ليبيا مثل:

طرابلس ، بنغازي ، مصراتة ، البيضاء ، الزاوية ، طبرق ، سبها ، برقة ، الجبل الاخضر ، الواحات ، الكفرة ، الجفرة ، المرج ، درنة ، البطنان ، نالوت.

والسبب الرئيسي في تأخير نتيجة الصف التاسع في سوريا وليبيا هذا العام هو الاحوال الامنية المتردية والاحداث الدموية الجارية.

اما في ليبيا فتستمر وزارة التربية والتعليم في عملها وسوف تقوم بتكريم المتفوقين في نتائج الصف التاسع امتحانات الشهادة الاعدادية 2016 واقامة احتفالية لتوزيع جوائز عليهم .

وفيما يلي رابط مختصر للحصول على نتيجة الشهادة الاعداددية في ليبيا 2016 وذلك فور ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لعرض نتائج الامتحانات >>> http://www.higheredu.gov.ly/

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نتائج الصف التاسع ليبيا 2017 نتيجة الشهادة الاعدادية