وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس ابتدائي

وزارة التربية العراقية - نتائج الامتحانات الصف السادس ابتدائي

نتائج الصف السادس ابتدائي وزارة التربية العراقية

العراق –  بغداد – كتبت صفاء علي: قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالانتهاء من اجراءات تصحيح وتدقيق اوراق نتائج الصف السادس ابتدائي الوزارية، وسيتم الاعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية لطلاب الصف السادس الابتدائي الخاصة بجميع الطلاب هذه المرحلة للعام الدراسي 2017 – 2018 في العاصمة بغداد وبقية محافظات الجمهورية العراقية : كركوك – الانبار – بابل – القادسية – البصرة – نينوي – اربيل – ديالي – القادسية – ذي قار – النجف – واسط – السليمانية الناصرية و صلاح الدين.

وسوف تظهر نتائج الصف السادس ابتدائي على موقع نتائج الامتحانات 2018 التابع لرئاسة الوزراء وقد صرح احد المسئولين في وزارة التربية العراقية انه يفضل ان يقوم الطلاب بمشاهدة نتائج الامتحانات في المدارس لتلافي الاخطاء التي قد تحدص عند وضع نتيجة الصف السادس ابتدائي على الانترنت.

واشار السيد وليد حسين المتحدث باسم وزارة التربية العراقية ان نسب النجاح مرتفعة في امتحانات الصف السادس الابتدائي التي خضع لها اكثر من 600 الف طالب وطالبة.

هذا ويمكن متابعة ظهور نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائية الوزارية عبر مديريات التعليم لكافة المحافظات العراقية بالرقم الامتحاني للطالب، ويجب كتابته في المكان المخصص له على الصفحة، بعد الضغط الآن على الرابط هذا >>> http://www.moedu.gov.iq

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وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس ابتدائي 2018

07/06/2016 2520 تعليق نتائج الامتحانات , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2520 comments
  1. ولاء عبد الرزاق عبد الجبار صالح الرديني 23/07/2017 21:08 -

    السلام عليكم
    ممكن نتائج الطالب مصطفى ولاء عبد الرزاق عبد الجبار صالح ومحمد ولاء عبد الرزاق عبد الجبار صالح الصف السادس الابتدائي
    مدرسة الابرار محافظة نينوى

  2. مصطفى عامر فليح حسن 28/05/2017 12:18 -

    نتيجة التلميذ مصطفى عامر فليح حسن ديالى المدرسة الريازة المختلطة

  3. lll 27/05/2017 17:42 -

    ممكن عرف نتيجة بنتي طيبة عمار كاظم ارضوي الصف السادس ابتدائي كربلاء مدرسة العربية

  4. مصطفى سلام داود ثامر 27/05/2017 16:58 -

    ممكن نتيجة مصطفى سلام داود ثامر محافة ميسان مدرسة الهلال الخصيب

  5. اسمك اسمي 27/05/2017 16:33 -

    السلام عليكم ممكن نتيجة الطالب حسين قاسم يوسف كاجان الصف السادس الابتدائي بابل ابي غرق مدرسة حسن شحاته الرقم الامتحاني 23171196022

  6. مجهول 26/05/2017 18:45 -

    رضا علاء رحيم مدرسه الهدف محافظه بابل ممكن النتيجه

  7. مجهول 26/05/2017 18:44 -

    ملاك ميثاق حمدان النجف الاشرف مدرسه الصور ممكن اعرف النتيجه

  8. مجهول 26/05/2017 18:39 -

    متى يتم اعلان نتائج السادس ابتدائي لمحافظه النجف ومحافظه بابل ارجو الرد

  9. عبدالله غسان شعيب عبدالله 25/05/2017 14:50 -

    عبدالله غسان شعيب عبدالله
    الرقم الامتحاني 117191522
    مدرسة الشيال الابتدائية المختلطه
    محافظة صلاح الدين

  10. عبدالله سعيد سعود 25/05/2017 13:58 -

    الاسم عبدالله سعيد سعود الرقم الامتحاني 17104550026

  11. اية حقي اسماعيل 25/05/2017 12:19 -

    اية حقي اسماعيل
    الرقم الامتحاني:21712505
    محافظة :صلاح الدين
    مدرسة:رابعه العدويه

  12. ساره علي عيسى حسن 24/05/2017 22:56 -

    البصره القبله مدرسه هدايا

  13. صاحب السعدي 24/05/2017 19:24 -

    السلام عليكم اذا امكن نتيجة امتحان السادس ابتدائي 2017
    مريم عبدالصاحب عبدالعباس ضاري / الرقم الامتحاني (211720247071)) / محافظة ديالى

  14. سليل احمد سمير عبد الجبار 24/05/2017 16:43 -

    ممكن نتيجة الطالبه سليل احمد سمير عبد الجبار…….محافظة ميسان…مدرسة الغصون الابتدائيه

  15. موسى شناوة 24/05/2017 13:19 -

    ممكن نتيجة الطالبة سما موسى شناوة الرصافة الثالثة مدرسة لبيد

  16. زهراء علي هادي عبدي 23/05/2017 15:23 -

    زهراء علي هادي محافظة النجف

  17. فاطمة عدنان جواد خلف 07/07/2016 22:56 -

    ارجو من السد وزير التربية للنظر بطلبي ومشاهدة الدفتر الامتحاني للتلميذة فاطمة عدنان جواد خلف مدرسة النوارس الاهلية الصف السادس الابتدائي الاعتراض في مادة الرياضيات ا مع الشكر والتقدير

  18. طيبه محمدعلي 12/06/2016 13:04 -

    ممكن نتيجة طيبة محمد علي البصرة  مدرسه الشهيد أمجد علي الغريب

  19. طيبه محمدعلي 12/06/2016 13:03 -

    ممكن اعرف نتيجة الامتحان 

  20. محمد مهدي غالب سكر غضبان 10/06/2016 13:52 -

    السلام عليكم ممكن نتائج الطالب محمد مهدي غالب سكر غضبان الصف السادس الابتدائي مدرسه الكوثر. الاهليه
    محافظه البصره

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