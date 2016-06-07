وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس ابتدائي 2018

وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس ابتدائي
العراق – بغداد – كتبت صفاء علي: قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالانتهاء من اجراءات تصحيح وتدقيق اوراق نتائج الصف السادس ابتدائي الوزارية، وسيتم الاعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية لطلاب الصف السادس الابتدائي الخاصة بجميع الطلاب هذه المرحلة للعام الدراسي 2017 – 2018 في العاصمة بغداد وبقية محافظات الجمهورية العراقية : كركوك – الانبار – بابل – القادسية – البصرة – نينوي – اربيل – ديالي – القادسية – ذي قار – النجف – واسط – السليمانية الناصرية و صلاح الدين.
وسوف تظهر نتائج الصف السادس ابتدائي على موقع نتائج الامتحانات 2018 التابع لرئاسة الوزراء وقد صرح احد المسئولين في وزارة التربية العراقية انه يفضل ان يقوم الطلاب بمشاهدة نتائج الامتحانات في المدارس لتلافي الاخطاء التي قد تحدص عند وضع نتيجة الصف السادس ابتدائي على الانترنت.
واشار السيد وليد حسين المتحدث باسم وزارة التربية العراقية ان نسب النجاح مرتفعة في امتحانات الصف السادس الابتدائي التي خضع لها اكثر من 600 الف طالب وطالبة.
هذا ويمكن متابعة ظهور نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائية الوزارية عبر مديريات التعليم لكافة المحافظات العراقية بالرقم الامتحاني للطالب، ويجب كتابته في المكان المخصص له على الصفحة، بعد الضغط الآن على الرابط هذا >>> http://www.moedu.gov.iq
السلام عليكم
ممكن نتائج الطالب مصطفى ولاء عبد الرزاق عبد الجبار صالح ومحمد ولاء عبد الرزاق عبد الجبار صالح الصف السادس الابتدائي
مدرسة الابرار محافظة نينوى
نتيجة التلميذ مصطفى عامر فليح حسن ديالى المدرسة الريازة المختلطة
ممكن عرف نتيجة بنتي طيبة عمار كاظم ارضوي الصف السادس ابتدائي كربلاء مدرسة العربية
ممكن نتيجة مصطفى سلام داود ثامر محافة ميسان مدرسة الهلال الخصيب
السلام عليكم ممكن نتيجة الطالب حسين قاسم يوسف كاجان الصف السادس الابتدائي بابل ابي غرق مدرسة حسن شحاته الرقم الامتحاني 23171196022
رضا علاء رحيم مدرسه الهدف محافظه بابل ممكن النتيجه
ملاك ميثاق حمدان النجف الاشرف مدرسه الصور ممكن اعرف النتيجه
متى يتم اعلان نتائج السادس ابتدائي لمحافظه النجف ومحافظه بابل ارجو الرد
عبدالله غسان شعيب عبدالله
الرقم الامتحاني 117191522
مدرسة الشيال الابتدائية المختلطه
محافظة صلاح الدين
الاسم عبدالله سعيد سعود الرقم الامتحاني 17104550026
اية حقي اسماعيل
الرقم الامتحاني:21712505
محافظة :صلاح الدين
مدرسة:رابعه العدويه
البصره القبله مدرسه هدايا
السلام عليكم اذا امكن نتيجة امتحان السادس ابتدائي 2017
مريم عبدالصاحب عبدالعباس ضاري / الرقم الامتحاني (211720247071)) / محافظة ديالى
ممكن نتيجة الطالبه سليل احمد سمير عبد الجبار…….محافظة ميسان…مدرسة الغصون الابتدائيه
ممكن نتيجة الطالبة سما موسى شناوة الرصافة الثالثة مدرسة لبيد
زهراء علي هادي محافظة النجف
ارجو من السد وزير التربية للنظر بطلبي ومشاهدة الدفتر الامتحاني للتلميذة فاطمة عدنان جواد خلف مدرسة النوارس الاهلية الصف السادس الابتدائي الاعتراض في مادة الرياضيات ا مع الشكر والتقدير
ممكن نتيجة طيبة محمد علي البصرة مدرسه الشهيد أمجد علي الغريب
ممكن اعرف نتيجة الامتحان
السلام عليكم ممكن نتائج الطالب محمد مهدي غالب سكر غضبان الصف السادس الابتدائي مدرسه الكوثر. الاهليه
محافظه البصره