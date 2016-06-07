وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس ابتدائي

العراق – بغداد – كتبت صفاء علي: قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالانتهاء من اجراءات تصحيح وتدقيق اوراق نتائج الصف السادس ابتدائي الوزارية، وسيتم الاعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية لطلاب الصف السادس الابتدائي الخاصة بجميع الطلاب هذه المرحلة للعام الدراسي 2017 – 2018 في العاصمة بغداد وبقية محافظات الجمهورية العراقية : كركوك – الانبار – بابل – القادسية – البصرة – نينوي – اربيل – ديالي – القادسية – ذي قار – النجف – واسط – السليمانية الناصرية و صلاح الدين.

وسوف تظهر نتائج الصف السادس ابتدائي على موقع نتائج الامتحانات 2018 التابع لرئاسة الوزراء وقد صرح احد المسئولين في وزارة التربية العراقية انه يفضل ان يقوم الطلاب بمشاهدة نتائج الامتحانات في المدارس لتلافي الاخطاء التي قد تحدص عند وضع نتيجة الصف السادس ابتدائي على الانترنت.

واشار السيد وليد حسين المتحدث باسم وزارة التربية العراقية ان نسب النجاح مرتفعة في امتحانات الصف السادس الابتدائي التي خضع لها اكثر من 600 الف طالب وطالبة.

هذا ويمكن متابعة ظهور نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائية الوزارية عبر مديريات التعليم لكافة المحافظات العراقية بالرقم الامتحاني للطالب، ويجب كتابته في المكان المخصص له على الصفحة، بعد الضغط الآن على الرابط هذا >>> http://www.moedu.gov.iq

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وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس ابتدائي 2018