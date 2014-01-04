نتائج الطلاب 1438/2017 موقع نظام نور للمرحلة الثانوية والمتوسطة

نتائج الطلاب موقع نور

كتب: عبد الله محمد الدوسري: أصبح من الممكن الان وبكل سهولة ويسر الاستطلاع والاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور لصفوف المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة والابتدائية لكافة الصفوف بالمراحل التعليمية وتشمل في المرحلة المتوسطة: ( الصف الاول متوسط، الصف الثاني المتوسط، الصف الثالث متوسط )، ولنتائج الطلاب والطالبات للمرحلة الثانوية: ( الصف الاول الثانوي، الصف الثاني ثانوي، الصف الثالث الثانوي، وكانت البداية في نظام نور هي الاستعلام عن النتائج من خلال رقم السجل المدني الخاص بكل طالب وطالبة، ومشاهدة نتائج الطلاب والطالبات من موقع وزارة التربية والتعليم السعودية باستخدام برنامج موقع نظام نور المركزي الرسمي للنتائج، إلا انه تمت بعد التغييرات في السنوات الاحقة وكنا قد افردنا موضوعا خاصاً بالصور والفيديو دخول موقع نور حسب البرنامج المعتمد الاخير.

ورغم ان بعض الطلاب يشتكون من صعوبة الدخول الى موقع نور للاستعلام عن النتائج، إلا ان الغالبية العظمى لا تجد صعوبة تذكر في التسجيل والتفعيل، وعموما يتميز العاملين على موقع نور باستمرارهم لتطويره وتحديثه من وقت لاخر.

وبنهاية هذا الاسبوع ستدرج نتائج الطلاب في برنامج نظام نور للصف الاول والثاني الثانوي وصفوف الاول والثاني المتوسط ، اما نتائج الطلاب في نظام نور المركزي الذين لم تتدرج اسمائهم حتى الان فيمكن معرفة و مشاهدتها بوقت لاحق لانه لم يتم الانتهاء من تصحيحها، وسوف تتوفر نتائج الطلاب نظام نور لمدارس البنات والبنين ولكل محافظات المملكة السعودية خلال هذا الشهر.

تابع الان نتائج الطلاب نظام نور لمرحلتي الثانوية و المتوسط و الابتدائي لكل من: الطائف، الرياض ، جدة ، مكة المكرمة ، الاحساء ، ابها ، و نتائج الطلاب نظام نور للمنطقة الشرقية و الاحساء ، الدمام ـ القطيف ، الخبر وفي عسير ، القصيم ، المدينة المنورة وجميع مدارس المملكة العربية السعودية.

واكد مصدر مسئول ـ وزارة التربية والتعليم ان نتائج الطلاب نور لكافة المراحل الابتدائية و الثانوية و المتوسطة سوف تكون متاحة على نظام نور في فور الانتهاء من الاختبارات وبدون اي تأخير.

ويمكنك الدخول عبر رابط نظام نور المختصر لاعلان نتائج الطلاب 1438 بالضغط هنا: http:/noor.moe.sa

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتائج الطلاب 1438/2017 موقع نظام نور للمرحلة الثانوية والمتوسطة