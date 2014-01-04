نتائج الطلاب 1438/2017 موقع نظام نور للمرحلة الثانوية والمتوسطة

نتائج الطلاب موقع نظام نور 1438 site noor

نتائج الطلاب 2017 موقع نظام نور 1438-1439

نتائج الطلاب موقع نور

كتب: عبد الله محمد الدوسري: أصبح من الممكن الان وبكل سهولة ويسر الاستطلاع والاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور لصفوف المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة والابتدائية لكافة الصفوف بالمراحل التعليمية وتشمل في المرحلة المتوسطة: ( الصف الاول متوسط، الصف الثاني المتوسط، الصف الثالث متوسط )، ولنتائج الطلاب والطالبات للمرحلة الثانوية: ( الصف الاول الثانوي، الصف الثاني ثانوي، الصف الثالث الثانوي، وكانت البداية في نظام نور هي الاستعلام عن النتائج من خلال رقم السجل المدني الخاص بكل طالب وطالبة، ومشاهدة نتائج الطلاب والطالبات من موقع وزارة التربية والتعليم السعودية باستخدام برنامج موقع نظام نور المركزي الرسمي للنتائج، إلا انه تمت بعد التغييرات في السنوات الاحقة وكنا قد افردنا موضوعا خاصاً بالصور والفيديو دخول موقع نور حسب البرنامج المعتمد الاخير.

ورغم ان بعض الطلاب يشتكون من صعوبة الدخول الى موقع نور للاستعلام عن النتائج، إلا ان الغالبية العظمى لا تجد صعوبة تذكر في التسجيل والتفعيل، وعموما يتميز العاملين على موقع نور باستمرارهم لتطويره وتحديثه من وقت لاخر.

وبنهاية هذا الاسبوع ستدرج نتائج الطلاب في برنامج نظام نور للصف الاول والثاني الثانوي وصفوف الاول والثاني المتوسط ، اما نتائج الطلاب في نظام نور المركزي الذين لم تتدرج اسمائهم حتى الان فيمكن معرفة و مشاهدتها بوقت لاحق لانه لم يتم الانتهاء من تصحيحها، وسوف تتوفر نتائج الطلاب نظام نور لمدارس البنات والبنين ولكل محافظات المملكة السعودية خلال هذا الشهر.

تابع الان نتائج الطلاب نظام نور لمرحلتي الثانوية و المتوسط و الابتدائي لكل من: الطائف، الرياض ، جدة ، مكة المكرمة ، الاحساء ، ابها ، و نتائج الطلاب نظام نور للمنطقة الشرقية و الاحساء ، الدمام ـ القطيف ، الخبر وفي عسير ، القصيم ، المدينة المنورة وجميع مدارس المملكة العربية السعودية.

واكد مصدر مسئول ـ وزارة التربية والتعليم ان نتائج الطلاب نور لكافة المراحل الابتدائية و الثانوية و المتوسطة سوف تكون متاحة على نظام نور في فور الانتهاء من الاختبارات وبدون اي تأخير.

ويمكنك الدخول عبر رابط  نظام نور المختصر لاعلان نتائج الطلاب 1438 بالضغط هنا: http:/noor.moe.sa

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نتائج الطلاب 1438/2017 موقع نظام نور للمرحلة الثانوية والمتوسطة

04/01/2014 848 تعليق دخول نظام نور , , , , , , , , , , , , , , , ,
848 comments
  2. سعود فراج الدوسري 19/05/2017 11:47 -

    نتائج الطلاب متوسط في الخرج اليمامه

  3. أمل محمد زايد المظيبري 18/05/2017 21:31 -

    سلام أبي اعرف نتيجتي يا مدرسة الغضياء والسليمات

  4. حنان حمدان زايد المظيبري 18/05/2017 21:18 -

    سلام أبي اعرف نتيجتي

  5. سلطأن عياده شلش الابي سعد الشمري 18/05/2017 11:48 -

    جيد جداا

  7. اثير الشهري . 22/01/2017 10:59 -

    لعنة دخلت بياناتي مرةة ويرجعني الصفحة الاولى ، طيب اذا لسى م نزلت علمونا اكتبو مو تعيدونا ونتعب

  8. ولاء سالم رزيق الجابري 13/12/2016 23:43 -

    نتيجة المتوسط

  11. غيوض خالد عبد الرحمن الرويس العتيبي 31/12/2015 08:46 -

    متى نتائج ثاني ثانوي

  12. البدر 09/06/2015 09:52 -

    سؤالي مو عن النتيجه وهذا بعد فشل كل محاولاتي في هذا النظام اسمية ثور وليس نور .
    السؤال الذي يطرح نفسة كم مليون (فساد) صرف على هذا النظام والذي للاسف في وزارة مهمه معنية بجيل قادم .

  13. غدير 03/06/2015 19:01 -

    وللله مدري وشو أقول المهم ي وزارة التربيه والتعليم خافو الله فينا لا تحمسونا وبالأخير الموقع م يطلعش مش راضي  ي بتوع المدارس باي 

  14. غدير 03/06/2015 18:55 -

    يلا أنتم ي بتوع المدارس كيف اطلع نتيجتي؟ النظام جداً تيبااان 

  16. الجوهرة تاج السر فتحى 01/06/2015 16:54 -

    كل ما أدخل الكود يقول  غير صحيح 

  17. انسانه وده تمسك نظام نور وتمردغه 01/06/2015 00:27 -

    أطالب بأغلاق افشل نظام على شبه الكره الارضيه لأنكم تعبتونا وريح تو المعلمين نبي نطلع النتايج ولا خلونا نروح المدرسه زي الاوادم ونأخذ الشهايد للأسف لم أرا نظام خسيس مثل نور 

  18. ملك 24/05/2015 07:58 -

    مب راضي يطلع النتيجه كل شوي يقولي كلمه السر غلط او اسم المستخدم واحاول مب راضي ابدا ……..

  19. رايد عون محمدالقحطاني 24/05/2015 03:27 -

    انا ادرس في ابها في مدرسة ثنوية الفتح   ابي أخذ نتيجتي ولا عرفت موقعكم صعب ومعقد المفروض قبل لا تورطونا فيه علمونا كيف طريقة الدخول الى الموقع المعقد والغير متكامل والا نروح ناخذ نتائجنا. بانفسنا وشكرا 

  20. شهد ابنت صالح بن محمد بن أحمد الزهراني الكناني 23/01/2015 15:17 -

    لا استطيع الدخول إلى حسابي ومعرفته النتيجة أنا في الصف الثاني المتوسط المدرسه السادسة بي مكه

  21. نتيجة 21/01/2015 00:11 -

    نتيجة سنة 6 ابتدائي
    الاسم شهد حسني محمود علي

  22. ميزر احمد عفات الشمري 18/01/2015 06:38 -

    ادخل يطلع كلمت المستخدم غير صالحه

  25. حسن 15/01/2015 22:31 -

    احيانا لا استطيع الاستعلام عن النتايج

  27. فاطمه 15/01/2015 19:26 -

    الحين النتايج طلعت وصحباتي طلعت لهم الا  انا يجيني خطاء في اسم المستخدم وكلمه المرور  حاولت اكثر من عشره مرات مافي فايده 

  30. لولي 14/01/2015 22:57 -

    الموقع زفت مو راضي ادخل البريد ولا كلمه السر عشان النتيجه

  31. الحربيے 14/01/2015 21:31 -

    لنظام ذ يجيب المرض فرمت راسي من كثر ما ادخل 

  34. potdws 14/01/2015 14:42 -

    وانا نفس الحاله اول مادخلت يقولي تغير كلمه السر وغيرتها بعدها حطيت يقولي خطأ وش ذا هف منكم الا يعني تعقدوا الموضوع خلووها بسيطه مره شيئ يجيب الضغط

  35. :) 14/01/2015 14:06 -

    ترى الموقع مو صعب شباب , بالهداوه دخلو بياناتكم انا دخلتها اكثر من مرة لين ضبط , الي عنده اي مشاكل و مو عارف كيف يسجل اصلا – في فيديوهات تعلمه باليوتيوب ..
    بالنسبة للنتائج : نتائج الثانوي ما طلعت للحين فلا تتنرفزوا بالغالب بتطلع يوم الخميس .. 

  36. gadoosh 14/01/2015 12:33 -

    وانا متاكدة من الاثنين كل شي بدخله صح ويقولي خطا ليش ؟؟؟؟؟

  37. gadoosh 14/01/2015 12:27 -

    متى تطلع نتائج ثاني ثانوي وليش كل ما ادخل كلمة السري يقولي خطا ف 
    كلمة السر او اسم المستخدم لي يومين وانا ع هذا الحال 
    وش الحل ؟

  38. rona 14/01/2015 09:01 -

    اللي يقولو معقد مافي شي معقد بس تحطي الاسم و كلمه المرور 
    والنتائج النهائيه للثانوية ما نزلت بس متوسط اتوقع نزلت 

  41. جوجي 13/01/2015 19:33 -

    وش ذا النظام مو بصاحي كل ما فتحت شي رجعني لنفس الصفحه الاولى خبل مو بصاحي نبا نظام يمشي صح 

  42. طالبة متوسطة 13/01/2015 02:31 -

    نظام نور اثبت جدارته على مدى العامين السابقين وهو اكثر من مريح للمعلمين وكذلك سرعة الحصول على نتائج الاختبارات للطلاب في كافة المراحل 

  43. مريم 12/01/2015 18:10 -

    يااذاكياء مابعد يطلعون الدرجات 

  44. عبود 12/01/2015 14:59 -

    الموقع موجود بخدمتنا مو يرفع ضغطنا ولا يعرض الدرجة ولا يعطونا المدرسة 

  46. ؛ H 12/01/2015 12:56 -

    هل هو يمكن اني آطلع شهادتي بس بالسجل المدني 

  47. ؛ H 12/01/2015 12:54 -

    السلام عليكم ورحمه الله 
    أبي اعرف كيف أدخل بالسجل المدني فقط ومشاورين ومع السلامة 

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