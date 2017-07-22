نتائج تنسيق الثانوية العامة 2017 نتيجة محبطة لآمال الطلاب

نتائج تنسيق الثانوية العامة

نتائج تنسيق الثانوية العامة 2017

مصريات – كتبت يسرا الجمال: من الصعب التعبير عن حالة الغضب والاحباط التي اصيب بها معظم طلبة الثانوية العامة واولياء امورهم، وذلك بعد نشر درجات الحد الادنى في تنسيق الثانوية العامة 2017 واعلان الحد الادنى بالنسب المئوية للقبول في المرحلة الاولى، والذي قمنا بنشره في خبر سابق منذ يوم اعلانه، ومع انه ليست هي المرة الاولى منذ انشاء مكتب التنسيق في مصر التي يسجل فيها الحد الادنى للقبول بالجامعات المصرية هذا الارتفاع للفرعين العلمي والادبي، ولكن وحسب رأي جميع من حاولنا استطلاع رأيهم بان نتائج التنسيق غير عادلة ومجحفة.

ورغم المبررات الكثيرة التي ساقتها وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الاعلى حول سبب ارتفاع نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 للألتحاق بكليات القمة سواء للفرع العلمي او الادبي ومبررها، ومفادها كان بان ارتفاع الحد الادنى للقبول في تنسيق الثانوية المرحلة الاولى للثانوية العامة 2017 هو نتيجة طبيعية ومنطقية لمستوى المجاميع للعام الحالي.

نتائج تنسيق الثانوية العامة 2017-2018 لطلاب المرحلة الاولى، الثانية، الثالثة

نتائج التنسيق 2017 نتيجة تنسيق المرحلة الاولى، الثانية، الثالثة

وصرح وزير التعليم العالي بنه على العكس من ماهو شائع الان سيتم قبول عدد يفوق العدد الذي كان في الاعوام الماضية، وبان بعض الكليات ستعاني من زحام شديد قد يعيق التعليم بشكله اللائق نتيجة لقبول هذه العدد الكبير.

غير ان مثل هذه المبررات عن اسباب نتيجة التنسيق المحبطة غير مقنعه بحال من الاحوال للطلاب وابائئهم فليس من المعقول ان يتحمل الطلاب المجدين اخطاء وزارة التربية والتعليم في تنظيم الامتحانات التي سادها الغش او التساهل بالتصحيح لو كان قد حدث.

كذلك يرى البعض منهم بان نتائج التنسيق بهذا الشكل الهدف منها هو تشجيع الجامعات الخاصة التي التي تتطلب مصاريف لا طاقة للمواطن المصري المتوسط عليها خصوصا بحالة وجود عدة ابناء وذلك بظل اسعار الجامعات الخاصة المرتفعة جدا في مصر.

كذلك عبر بقية طلبة الثانوية العامة الذين يستعدون لموعد دخول تنسيق المرحلة الثانية عن مخاوفهم بان يتكرر الامر ذاته على ما بتبقى من كليات المرحلة الثانية او حتى المرحلة الثالثة.

ويبدو بانهم محقون بمخاوفهم حيث لن يكون متسع من الاماكن يسمح بدخولهم لكليات حلموا بها.

لمشاهدة نتائج تنسيق المرحلة الاولى او الثانية او الثالثة 2017 وكذلك التعليق وابداء ارائكم من خلال نظام التعليقات والدخول على الروابط المشابهة ادناه.

للتقدم الى موقع مكتب تنسيق الثانوية العامة في موعد المرحلة الاولى او المرحلة الثانية للتنسيق او المرحلة الثالثة والاخيرة،

او للاستعلام عن صدور نتائج التنسيق اضغط هنا: http://www.tansik.egypt.gov.eg

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نتائج تنسيق الثانوية العامة 2017 نتيجة محبطة لآمال الطلاب

22/07/2017 196 تعليق اخبار الثانوية العامة 2017, نتيجة الثانوية العامة , , , , , , , , , , , , , ,
196 comments
  1. جمال محمد البهي الجمل 22/07/2017 12:57 -

    المراقبين في لجنة ابني قالوا للطلبه هشروا بالقلم الرصاص ونكتشف بعد التصحيح ان التهشير بالقلم الرصاص كان سبب في إلغاء هذه الأسئلة. حسبنا الله ونعم الوكيل ضيعوا ابني.

  2. نورهان جمال عبد المحسن 12/07/2017 10:19 -

    لبس لدينا رقم جلوس الطالبة نورهان جمال عبدالمحسن بمدرست بنها الشيماء الثانوية بنات

  3. محمد عبد الفتاح 12/07/2017 05:08 -

    واقسم بالله منظومه فاشله طالما مفيش مراعيه فى التصحيح يبقى تنزلو التنسيق مش مفيش درجات وكمان تعلو التنسيق فاشله هى المنظومه

  4. mohamed 04/09/2016 02:00 -

    انا فى 2 ثانوى و كنت محطار ادخل ادبى ولا علمى رياضه
    بعد الى قريته محدش فى علمى مرتاح
    انا هخش ادبى…

  5. منى عبدالغنى على السيد 31/08/2016 14:22 -

    انا داخله تالته كليه اداب دمنهورانتظام كنت علمى رياضه كنت جايبه 67 ينفع ادخل اى معهد فن صحى الرجاء الرد سواء بالموافقه او الرفض

  6. mohmed bahAA 29/07/2016 18:15 -

    حسبى ياللة ونعمة الوكيل انا طالب علمى علوم بى الشرقية 2016 ظلمتونى فى التصحيح وحسبي ياللة ونعمة الوكيل فى الكنترول كسرتو قلبى وفرحتى وكسرتو فرحت والديا ربنا ينتقم من دى منظومة منظومة فاشلة بتاعت وزارة التربية والتعليم ولازم تتغير و انا اطلب من سيت الريس السيسي ياريت تغير المنظومة دى كلها وياريت ما يكنش فى ظلم فى التصحيح وينتبهو فى النصحيح شوية كذلك فى التنسيق ……. ومنكم للللة يا ظلمة يا بتوع التصحيح

  7. ابانوب شفيق كامل 28/07/2016 18:27 -

    لو سمحت انا كنت دفعة ٢٠١٤ ثانويه عامة و دخلت كلية ودلوقتي عايز احول منها ..اقدر احول ازاي بقي
    و لما اجي احول هتحاسب بتنسيق بتاع ٢٠١٤ السنة الي خلصت فيها ثانوي ولا ٢٠١٦ في السنة الي عايز احول فيها
    وشكرا

  8. مريم ايمن 27/07/2016 01:54 -

    انا اخويا جاب 54% وشايل مادتين هل لو نجح ليه نفس التنسيق بتاع الكليات بتاعت الدور الاول

  9. محمد عادل التهامي الشيخ - طنطا -- رياضيات -نظام حديث 25/07/2016 09:11 -

    انا معفي من الفرنساوي لانني عائد من الخارج — كيف يتم احتساب النسبه المؤيه بالنسبه لي
    كذالك بالنسبه للتنسيق — مجموع درجاتي بدون الفرنساوي 352
    ارجو الافاده
    الاسم -محمد عادل التهامي الشيخ

  10. ساره ابراهيم عبد العزيز 25/07/2016 08:21 -

    انا كنت مقسمه السنه ثانويه عامه
    هل هيدخلوني بتنسيق السنه الاولي ولا التانيه
    ارجو الرد

  11. الله اكبر 01/07/2016 23:17 -

    ممكن اعرف انا دلوقتي في قطر ومش عارف ابدأ ثنوي هناك ولا اجي لمصر

  12. Dina emad 04/09/2015 14:16 -

    لوسمحتوا انا كنت ثانويه عامة 2014 وعيدت السنة علي مادة الفيزياء وجايبه 243انا كدة اقدم علي تنسيق 2014 ولا2015 وارجوا الرد

  13. على 01/09/2015 23:24 -

    انا جايب 94ومعرفتش كلية التمريض مع ان واحد معايه جاب85 ودخلها
    هى التمريض بقت فيها هى كمان وسايط

  14. وزارة_تعليم_فاشلة :/ 28/08/2015 22:53 -

    حقوق القاهرة مرحلة تالتة ممكن تاخد من كام
     ان شاللة انتساب افيدوني افادكم اللة =)

  15. وزارة_تعليم_فاشلة :/ 28/08/2015 22:50 -

    ياجماعة تفتكرو حقوق جامعة القاهرة ممكن تاخد من كام مرحلة تالتة انتساب حتي باللة عليكم ،، افيدوني افادكم اللة تعالي =) 

  16. احمد محمد عبداللة 19/08/2015 20:23 -

    انا جايب 85 ينفع اخش ثانوي عام منازل

  17. امل الحياه 08/08/2015 10:51 -

    انا جيبه 67.8ينفع اخش اداب دمنهور او اسكندريه

  18. احمد جمعه 06/08/2015 13:56 -

    الحمد لله 85/100 ومش عارف اخش تربيه عام الاسماعليه حرام وربنا التنسيقات دى

  19. ولى امر 03/08/2015 16:39 -

    انا بقول لوزير التربيه والتعليم يا ريت نتحرر من ظلم قانون التظلمات الثانوية العامه الى هو اسم على غير مسمى الان المفرود تظلم يعنى تعيد تصحيح الورقة ولكن موظفينك بيرصدوا درجات وده اكبر ظلم واحباط للطالب بل للاسرى كلها 

  20. شرف 01/08/2015 00:49 -

    يعني ياجماعة دلوقتي لو واحد جايب مجموع 61.5 يدخل حقوق ولا ايه ؟

  21. aya ahmed 25/07/2015 23:05 -

    انا جايبة 70.98% هل المجموع ده ممكن يدخلنى اداب اسكندرية

  22. محمد سعيد معروف طه 25/07/2015 17:55 -

    أنا جايب 64 و نص ايه ممكن أدخل حتى لو كلية خاصة و بكام ؟؟

  24. mohamed 25/07/2015 13:28 -

    بصراحة من الى بنسمعة بعد نتيجة الثانوية العامة وأثناء الإختبارات من موضوع الغش الجماعي وتسيب لجان كاملة وحصول طلاب لجان كاملة فى مناطق مختلفة على مجاميع خيالية فةق 96 في المائة من التسيب والغش الجماعي وقد يكون المسؤولون عن اللجان السبب في ذلك فدي بحد ذاتها مصيبة ضيعو ابنائنا الى تعبوا وحصلوا على مجاميع عالية بمجهودهم وفرحنا لما سمعنا بالمجموع لكن التنسيق حزنا مرة اخرى بسبب الى معندهمش ضمير متى يأخذكل واحد حقة فى هذا البلد دون ان ياخذه منه غيرة بالغش والمحسوبية وقلة الأدب مين يجيب حقنا وحق اولادنا الى ادمروا ولم يلحقوا كلية قمة بسبب ناس فشلة غير مسؤولين ياريت حد ينتبه لموضوع الغش فى السنين القادمة حتى لا يدمروا البلد بطلاب فشلة تاخذ اماكن الطلاب الأذكياء فى كليات القمة ويطلع طبيب فاشل ومهندس فاشل 

  25. ameen saif 24/07/2015 16:28 -

    انا جايب 91.59% حرام بعد التعب والمجهود دا كله ما ادخلش السن ارجو نزول التنسيق ليرضي الجميع

    انا في ادبي

  26. المحبط 22/07/2015 01:11 -

    حسبي الله ونعم الوكيل
    الفساد طال الجميع

  27. the EAGLE 21/07/2015 16:07 -

    حسبي الله ونعم الوكيل في واضع التنسيق و الوزارة الفاسدة منكوا لله ربنا يقعدهلكوا في ولادكوا و ولاد ولادكوا مستقبلي ضاع يا…………و في مصحح الورق الي ما بيرعوش ضميرهم ويظلموا الطالب المجتهد قبل المتفوق منكوا لله.

  28. ahmed farag 21/07/2015 15:35 -

    ربنا ينتقم من بيضعوا التنسيق معظمهم من اصحاب الجامعات الخاص الخاصه علشان يجبروانا على الجامعات الهى تبعهم لازال الفساد موجود فى الدوله نامل من الريس السيسى ان يقوم بتطهير هذه الموءسسات لان ابنتى حصلت هذا العام فى الثانويه 95.49 %  علمى علوم وبناء على كلام المسوءلين ابنتى لن تلحق باى انواع الطب يعنى كل الفلوس سواء مصاريف مدارس او مواصلات او دروس خاصه راحت على الفاضى اى دون جدوى ربنا ينتقم منكم ومن اولادكم وتصابو ا بامراض الدنيا التى ليس لها علاج ولا فى الدنيا ولا فى الاخره الله يخرب بيوتكم ان شاء الله

  29. اسماء السيد محمد عبد المجيد محمد 21/07/2015 02:34 -

    انا جايبه.56 .77ادبي هدخل تربيه ولا ايه

  30. ميرو 15/07/2015 02:05 -

    انا جايب 84% ادخل اية يا جدعان انا علمي رياضه 

  31. محمد 14/07/2015 22:31 -

    لا توجد في اي بلد في العالم هذا الاهتمام الكبير جدا بالثانوية العامة و التنسيق كما في مصر والسبب هو تهافت الجميع علي كليات الطب و طب الاسنان و الصيدلة بسيي الربح الكبير والخرافي من هذه المهن و راينا في دول اوربية كبيرة ان الطبيب و الصيدلي هما موظفين بمستشفيات الدولة و يحظر عليهم العمل الخاص بالعيادات الخاصة و اذا تم تطبيق هذا النظام في مصر سيختفي بعبع الثانوية العامة من مصر

  32. مجهوله 11/07/2015 10:12 -

    بس المتحانات كانت حلوه ونفسي بقي الحال يتصلح في التعليم المصري

  33. مجهوله 11/07/2015 10:11 -

    يارب التنسيق ينزل السنه ده بجد انا خايفه اوي من التنسيق اكتر من النتيحه

  34. خلود 04/06/2015 18:48 -

    انا ف 3ث السنادى 2014/2015 بجد خلااااااااص هموت من الرعب وخايفه من النتيجه والتنسيق ياريت تكونوا معانا وف صالحنا ونزلو تنسيق هندسه حتى لو ف 80ف المياا

  36. نهال 27/10/2014 05:14 -

    يارب استر السنة دى انا ف 3ث  يارب السن بجد هموت عليها

  37. تنسيق المرحلة الثالتة امتي 11/09/2014 06:44 -

    امتي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2014

  38. هدير 09/09/2014 13:19 -

    بجد الدرجات مرعبة والتنسيق غريب جدا جدا والوزارة مش ايجابية معانا

  39. ولاء عبدالهادى الجداوى 26/08/2014 23:08 -

    اريد ان اعرف نتيجة هدا الاسم الذى رقم جلوسة 1213962

  40. TAHA 04/08/2014 01:06 -

    يا جماعه بعد ازن حضرتكم انا ف دبلوم تجارة وجايب 85 ف الميه عاوز اعرف هدخل كليه ايه

  41. اسراء خالد عبد الهادي الصغير 02/08/2014 13:56 -

    من صغري بطلع من الاوائل
    و بالرغم من ان الجميع كانو بيشتكو من صعوبة الامتحانات هذا العام كنت اطلع سعيدة من الامتحان و كنت بقفل الامتحانات و كنت متاكده اني هجتاز الامتحان بنسبة 97./. و لكن للاسف الظلم وقعت مثلي مثل غيري علي الرغم اني حرصت كل الحرص علي انني لم اغش في الامتحان و اخاف ربنا و لكن الظلم لاحقني و بدل من ان اكون مرحله اولي اصبحت مرحله ثالثة و نجحت بتقدير 78.78 ./. ليه الظلم ده ضعو حلم حياتي و ضيعوني و ضيعو تعب امي و مصاريفها عليا حسبنا الله و نعم الوكيل افوض مري لله انا علمي علوم ومش عارفة اعمل ايه و هل الكليات الادبيه في المرحلة الثانية تقبلني و هل لو عدت التصحيح هاخد حقي افيدوني يرحمكم الله

  43. ahmed tiger 12/09/2013 14:37 -

    انا عاوز اعرف التعليم المفتوح لسه شغال ولا قفل ولا ايه يريت حد يجوبنى

  44. محمدالهادى السبع 17/07/2013 17:24 -

    لايستطيع اللسان أن يشكو من كثرة الشكوى هل من صعوبة الامتحانات؟ أم من الدرجات؟ أم من التصحيح؟ أم من حالات الغش ؟ أم من التنسيق المتوقع؟ لا أستطيع الرد ****حسبنا الله ونعم الوكيل ****

  45. كريم 06/07/2013 23:18 -

    والله الامتنات كان كويسه ماعدا الرياضه بفروعها ونفسى اجيب كليه علوم

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