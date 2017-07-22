نتائج تنسيق الثانوية العامة 2017 نتيجة محبطة لآمال الطلاب

نتائج تنسيق الثانوية العامة 2017
مصريات – كتبت يسرا الجمال: من الصعب التعبير عن حالة الغضب والاحباط التي اصيب بها معظم طلبة الثانوية العامة واولياء امورهم، وذلك بعد نشر درجات الحد الادنى في تنسيق الثانوية العامة 2017 واعلان الحد الادنى بالنسب المئوية للقبول في المرحلة الاولى، والذي قمنا بنشره في خبر سابق منذ يوم اعلانه، ومع انه ليست هي المرة الاولى منذ انشاء مكتب التنسيق في مصر التي يسجل فيها الحد الادنى للقبول بالجامعات المصرية هذا الارتفاع للفرعين العلمي والادبي، ولكن وحسب رأي جميع من حاولنا استطلاع رأيهم بان نتائج التنسيق غير عادلة ومجحفة.
ورغم المبررات الكثيرة التي ساقتها وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الاعلى حول سبب ارتفاع نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2017 للألتحاق بكليات القمة سواء للفرع العلمي او الادبي ومبررها، ومفادها كان بان ارتفاع الحد الادنى للقبول في تنسيق الثانوية المرحلة الاولى للثانوية العامة 2017 هو نتيجة طبيعية ومنطقية لمستوى المجاميع للعام الحالي.
وصرح وزير التعليم العالي بنه على العكس من ماهو شائع الان سيتم قبول عدد يفوق العدد الذي كان في الاعوام الماضية، وبان بعض الكليات ستعاني من زحام شديد قد يعيق التعليم بشكله اللائق نتيجة لقبول هذه العدد الكبير.
غير ان مثل هذه المبررات عن اسباب نتيجة التنسيق المحبطة غير مقنعه بحال من الاحوال للطلاب وابائئهم فليس من المعقول ان يتحمل الطلاب المجدين اخطاء وزارة التربية والتعليم في تنظيم الامتحانات التي سادها الغش او التساهل بالتصحيح لو كان قد حدث.
كذلك يرى البعض منهم بان نتائج التنسيق بهذا الشكل الهدف منها هو تشجيع الجامعات الخاصة التي التي تتطلب مصاريف لا طاقة للمواطن المصري المتوسط عليها خصوصا بحالة وجود عدة ابناء وذلك بظل اسعار الجامعات الخاصة المرتفعة جدا في مصر.
كذلك عبر بقية طلبة الثانوية العامة الذين يستعدون لموعد دخول تنسيق المرحلة الثانية عن مخاوفهم بان يتكرر الامر ذاته على ما بتبقى من كليات المرحلة الثانية او حتى المرحلة الثالثة.
ويبدو بانهم محقون بمخاوفهم حيث لن يكون متسع من الاماكن يسمح بدخولهم لكليات حلموا بها.
لمشاهدة نتائج تنسيق المرحلة الاولى او الثانية او الثالثة 2017 وكذلك التعليق وابداء ارائكم من خلال نظام التعليقات والدخول على الروابط المشابهة ادناه.
للتقدم الى موقع مكتب تنسيق الثانوية العامة في موعد المرحلة الاولى او المرحلة الثانية للتنسيق او المرحلة الثالثة والاخيرة،
او للاستعلام عن صدور نتائج التنسيق اضغط هنا: http://www.tansik.egypt.gov.eg
المراقبين في لجنة ابني قالوا للطلبه هشروا بالقلم الرصاص ونكتشف بعد التصحيح ان التهشير بالقلم الرصاص كان سبب في إلغاء هذه الأسئلة. حسبنا الله ونعم الوكيل ضيعوا ابني.
لبس لدينا رقم جلوس الطالبة نورهان جمال عبدالمحسن بمدرست بنها الشيماء الثانوية بنات
واقسم بالله منظومه فاشله طالما مفيش مراعيه فى التصحيح يبقى تنزلو التنسيق مش مفيش درجات وكمان تعلو التنسيق فاشله هى المنظومه
انا فى 2 ثانوى و كنت محطار ادخل ادبى ولا علمى رياضه
بعد الى قريته محدش فى علمى مرتاح
انا هخش ادبى…
انا داخله تالته كليه اداب دمنهورانتظام كنت علمى رياضه كنت جايبه 67 ينفع ادخل اى معهد فن صحى الرجاء الرد سواء بالموافقه او الرفض
حسبى ياللة ونعمة الوكيل انا طالب علمى علوم بى الشرقية 2016 ظلمتونى فى التصحيح وحسبي ياللة ونعمة الوكيل فى الكنترول كسرتو قلبى وفرحتى وكسرتو فرحت والديا ربنا ينتقم من دى منظومة منظومة فاشلة بتاعت وزارة التربية والتعليم ولازم تتغير و انا اطلب من سيت الريس السيسي ياريت تغير المنظومة دى كلها وياريت ما يكنش فى ظلم فى التصحيح وينتبهو فى النصحيح شوية كذلك فى التنسيق ……. ومنكم للللة يا ظلمة يا بتوع التصحيح
لو سمحت انا كنت دفعة ٢٠١٤ ثانويه عامة و دخلت كلية ودلوقتي عايز احول منها ..اقدر احول ازاي بقي
و لما اجي احول هتحاسب بتنسيق بتاع ٢٠١٤ السنة الي خلصت فيها ثانوي ولا ٢٠١٦ في السنة الي عايز احول فيها
وشكرا
انا اخويا جاب 54% وشايل مادتين هل لو نجح ليه نفس التنسيق بتاع الكليات بتاعت الدور الاول
انا معفي من الفرنساوي لانني عائد من الخارج — كيف يتم احتساب النسبه المؤيه بالنسبه لي
كذالك بالنسبه للتنسيق — مجموع درجاتي بدون الفرنساوي 352
ارجو الافاده
الاسم -محمد عادل التهامي الشيخ
انا كنت مقسمه السنه ثانويه عامه
هل هيدخلوني بتنسيق السنه الاولي ولا التانيه
ارجو الرد
ممكن اعرف انا دلوقتي في قطر ومش عارف ابدأ ثنوي هناك ولا اجي لمصر
لوسمحتوا انا كنت ثانويه عامة 2014 وعيدت السنة علي مادة الفيزياء وجايبه 243انا كدة اقدم علي تنسيق 2014 ولا2015 وارجوا الرد
انا جايب 94ومعرفتش كلية التمريض مع ان واحد معايه جاب85 ودخلها
هى التمريض بقت فيها هى كمان وسايط
حقوق القاهرة مرحلة تالتة ممكن تاخد من كام
ان شاللة انتساب افيدوني افادكم اللة =)
ياجماعة تفتكرو حقوق جامعة القاهرة ممكن تاخد من كام مرحلة تالتة انتساب حتي باللة عليكم ،، افيدوني افادكم اللة تعالي =)
انا جايب 85 ينفع اخش ثانوي عام منازل
انا جيبه 67.8ينفع اخش اداب دمنهور او اسكندريه
الحمد لله 85/100 ومش عارف اخش تربيه عام الاسماعليه حرام وربنا التنسيقات دى
انا بقول لوزير التربيه والتعليم يا ريت نتحرر من ظلم قانون التظلمات الثانوية العامه الى هو اسم على غير مسمى الان المفرود تظلم يعنى تعيد تصحيح الورقة ولكن موظفينك بيرصدوا درجات وده اكبر ظلم واحباط للطالب بل للاسرى كلها
يعني ياجماعة دلوقتي لو واحد جايب مجموع 61.5 يدخل حقوق ولا ايه ؟
انا جايبة 70.98% هل المجموع ده ممكن يدخلنى اداب اسكندرية
أنا جايب 64 و نص ايه ممكن أدخل حتى لو كلية خاصة و بكام ؟؟
هذا ظلم
بصراحة من الى بنسمعة بعد نتيجة الثانوية العامة وأثناء الإختبارات من موضوع الغش الجماعي وتسيب لجان كاملة وحصول طلاب لجان كاملة فى مناطق مختلفة على مجاميع خيالية فةق 96 في المائة من التسيب والغش الجماعي وقد يكون المسؤولون عن اللجان السبب في ذلك فدي بحد ذاتها مصيبة ضيعو ابنائنا الى تعبوا وحصلوا على مجاميع عالية بمجهودهم وفرحنا لما سمعنا بالمجموع لكن التنسيق حزنا مرة اخرى بسبب الى معندهمش ضمير متى يأخذكل واحد حقة فى هذا البلد دون ان ياخذه منه غيرة بالغش والمحسوبية وقلة الأدب مين يجيب حقنا وحق اولادنا الى ادمروا ولم يلحقوا كلية قمة بسبب ناس فشلة غير مسؤولين ياريت حد ينتبه لموضوع الغش فى السنين القادمة حتى لا يدمروا البلد بطلاب فشلة تاخذ اماكن الطلاب الأذكياء فى كليات القمة ويطلع طبيب فاشل ومهندس فاشل
انا جايب 91.59% حرام بعد التعب والمجهود دا كله ما ادخلش السن ارجو نزول التنسيق ليرضي الجميع
انا في ادبي
حسبي الله ونعم الوكيل
الفساد طال الجميع
حسبي الله ونعم الوكيل في واضع التنسيق و الوزارة الفاسدة منكوا لله ربنا يقعدهلكوا في ولادكوا و ولاد ولادكوا مستقبلي ضاع يا…………و في مصحح الورق الي ما بيرعوش ضميرهم ويظلموا الطالب المجتهد قبل المتفوق منكوا لله.
ربنا ينتقم من بيضعوا التنسيق معظمهم من اصحاب الجامعات الخاص الخاصه علشان يجبروانا على الجامعات الهى تبعهم لازال الفساد موجود فى الدوله نامل من الريس السيسى ان يقوم بتطهير هذه الموءسسات لان ابنتى حصلت هذا العام فى الثانويه 95.49 % علمى علوم وبناء على كلام المسوءلين ابنتى لن تلحق باى انواع الطب يعنى كل الفلوس سواء مصاريف مدارس او مواصلات او دروس خاصه راحت على الفاضى اى دون جدوى ربنا ينتقم منكم ومن اولادكم وتصابو ا بامراض الدنيا التى ليس لها علاج ولا فى الدنيا ولا فى الاخره الله يخرب بيوتكم ان شاء الله
انا جايبه.56 .77ادبي هدخل تربيه ولا ايه
انا جايب 84% ادخل اية يا جدعان انا علمي رياضه
لا توجد في اي بلد في العالم هذا الاهتمام الكبير جدا بالثانوية العامة و التنسيق كما في مصر والسبب هو تهافت الجميع علي كليات الطب و طب الاسنان و الصيدلة بسيي الربح الكبير والخرافي من هذه المهن و راينا في دول اوربية كبيرة ان الطبيب و الصيدلي هما موظفين بمستشفيات الدولة و يحظر عليهم العمل الخاص بالعيادات الخاصة و اذا تم تطبيق هذا النظام في مصر سيختفي بعبع الثانوية العامة من مصر
بس المتحانات كانت حلوه ونفسي بقي الحال يتصلح في التعليم المصري
يارب التنسيق ينزل السنه ده بجد انا خايفه اوي من التنسيق اكتر من النتيحه
انا ف 3ث السنادى 2014/2015 بجد خلااااااااص هموت من الرعب وخايفه من النتيجه والتنسيق ياريت تكونوا معانا وف صالحنا ونزلو تنسيق هندسه حتى لو ف 80ف المياا
حرام والله جدول ظلم
يارب استر السنة دى انا ف 3ث يارب السن بجد هموت عليها
امتي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2014
بجد الدرجات مرعبة والتنسيق غريب جدا جدا والوزارة مش ايجابية معانا
اريد ان اعرف نتيجة هدا الاسم الذى رقم جلوسة 1213962
يا جماعه بعد ازن حضرتكم انا ف دبلوم تجارة وجايب 85 ف الميه عاوز اعرف هدخل كليه ايه
من صغري بطلع من الاوائل
و بالرغم من ان الجميع كانو بيشتكو من صعوبة الامتحانات هذا العام كنت اطلع سعيدة من الامتحان و كنت بقفل الامتحانات و كنت متاكده اني هجتاز الامتحان بنسبة 97./. و لكن للاسف الظلم وقعت مثلي مثل غيري علي الرغم اني حرصت كل الحرص علي انني لم اغش في الامتحان و اخاف ربنا و لكن الظلم لاحقني و بدل من ان اكون مرحله اولي اصبحت مرحله ثالثة و نجحت بتقدير 78.78 ./. ليه الظلم ده ضعو حلم حياتي و ضيعوني و ضيعو تعب امي و مصاريفها عليا حسبنا الله و نعم الوكيل افوض مري لله انا علمي علوم ومش عارفة اعمل ايه و هل الكليات الادبيه في المرحلة الثانية تقبلني و هل لو عدت التصحيح هاخد حقي افيدوني يرحمكم الله
هي النتيجة التنسيق ظهرت
انا عاوز اعرف التعليم المفتوح لسه شغال ولا قفل ولا ايه يريت حد يجوبنى
لايستطيع اللسان أن يشكو من كثرة الشكوى هل من صعوبة الامتحانات؟ أم من الدرجات؟ أم من التصحيح؟ أم من حالات الغش ؟ أم من التنسيق المتوقع؟ لا أستطيع الرد ****حسبنا الله ونعم الوكيل ****
والله الامتنات كان كويسه ماعدا الرياضه بفروعها ونفسى اجيب كليه علوم
نكت جميله جدااااااااا