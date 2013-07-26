نتائج كليات جامعة الازهر 2017 نتيجة الامتحانات بنات بنين

نتائج جامعة الازهر
كتبت – اسراء عيسى: يعتمد رئيس جامعة الازهر نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول والثاني لجميع الكليات خلال شهر اغسطس.
وقد صدرت تعليمات الى رؤساء الكنترول والى الكليات المختلفة بضرورة الانتهاء من نتائج جامعة الازهر الشريف 2017 قبل بداية المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الازهرية وسوف يتم اضافة نتيجة كليات الازهر لعام 2017 على موقع نتائج جامعة الازهر الالكتروني.
ويمكن للطلبة مشاهدة درجات وتقديرات نتيجة جامعة الازهر 2017 بالاسم وبرقم الجلوس على الموقع الرسمي ويمكن مشاهدتها بالضغط على الرابط اخر هذا الخبر.
وتتيح كليات جامعة الازهر الشريف للطلبة تقديم تظلمات على نتيجة امتحانات جامعة الازهر الخاصة بهم ومراجعتها، وقد تأخرت عمليات رصد وتصحيح درجات نتائج جامعة الازهر وتجميعها لمعظميم طلب السنة الاخيرة وخاصة في الكليات العلمية بفرعي الجامعة البنين و البنات.
وتشمل نتيجة كليات جامعة الازهر بنات وبنين كل من : جامعة الطب فرع القاهرة و اسيوط ، الصيدلة ، العلوم ، طب الاسنان ، الهندسة بجميع فروعها في قنا و القاهرة ، الشريعة والقانون، كلية الزراعة ، كلية التربية بتفهنا الاشراف ، الدراسات الانسانية ، الدراسات الاسلامية بجميع شعبها اصول الدين ، الصحافة والاعلام ، اللغة العربية ، كلية التجارة ،كلية الدراسات الاسلامية باسوان ، اللغات والترجمة ، كلية العلوم اسيوط ، و كلية الشريعة والقانون بدمنهور ، و كلية اللغة العربية بالزقازيق ، الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية و بني سويف و العاشر من رمضان ، كفر الشيخ ، وفي سوهاج و اسيوط ،و كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا ، كلية البنات الازهرية بطيبة.
هذا وتتوزع نتائج جامعة الازهر الى كليات بنات وبنين كما يلي :
نتائج جامعة الازهر كليات البنين:
كلية الطب بدمياط ، كلية العلوم بالقاهرة كليه الصيدله القاهره ، كلية اللغة العربية بالقاهرة ، كلية الهندسة بنين بالقاهرة ، كلية الهندسة بنين قنا ، ، كلية لغة عربية بجرجا، كلية الشريعة والقانون بطنطا ، كلية التربية بالقاهرة ، كلية الدراسات العربية والاسلامية بقنا ، كلية اللغة العربية بالزقازيق ، كلية طب الأسنان بالقاهرة ، كلية العلوم فرع اسيوط ، كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان ، كلية اللغات والترجمة القاهرة ، كلية التربيه تفهنا الاشراف كليه اللغة العربيه اسيوط كليه الشريعه والقانون بدمنهور ، كلية طب اسنان اسيوط ، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بنين بطنطا ، كلية الشريعة و القانون بنين اسيوط ، كلية اصول الدين والدعوة بالمنصورة ، كلية اصول الدين و الدعوة المنوفية ، كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة ، كلية الزراعة بالقاهرة ، كلية الطب بالقاهرة ، كلية التجارة بالقاهرة ، كلية لغة عربية المنوفيه .
نتائج جامعة الازهر كليات البنات:
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية ، كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان ، كلية البنات الازهريه بطيبة ، كلية الإقتصاد المنزلي بطنطا كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بنات المنصورة ، كلية التجارة بنات – تفهنا الاشراف، كلية الدراسات الاسلاميه والعربية بنات – بني سويفـ كلية الصيدلة بالقاهرة ، كلية طب البنات بالقاهرة ، كلية التجارة بالقاهرة ، كلية الدراسات الاسلاميه و العربيه اسيوط ، كلية الدراسات العربيه والاسلاميه بنات بسوهاج ، كلية الدراسات الأنسانية بالقاهرة ، كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة ، كلية طب الاسنان بالقاهرة ، كلية العلوم بالقاهرة.
لمعرفة نتائج امتحانات كليات جامعة الازهر بمختلف فروعها اضغط هنا: http://www.azhar.edu.eg
ازاى اعرف النتيجة من فضلكم
عايز النتيجه اعدادي هندسة جامعة الأزهر فرع القاهره رقم جلوسي 1633
عايز أعرف النتيجه لو سمحتوا اعدادي هندسة القاهره
انا كليه درسات اسلااميه بدمياط قسم شريعه
ورقم جلوسي ٥٨٩
واسمي ايمن محمد عيد تمراز
ممكن حد يجبهالي وجزاكم الله خيرا
اريد نتيجة الفرقة الاولى كلية الزراعة جامعة الازهر رقم جلوس 1154
محمد عيد كريم
كلية اللغات والترجمة
جامعه الازهر القاهرة
شعبة ايطالي الفرقة التانية
رقم الجلوس 2597
عمر حسين محمد كمال
كليه الدراسات الاسلامية و العربية (انتساب)
الفرقه الاولي
رقم الجلوس : 201631662
ارجو معرفه النتيجه وجزاكم كل خير
خالد محمود عبدالفتاح رمضان
رقم الجلوس/201621188
وجزاكم الله خيرا
محمود محمد احمد عبدالحافظ
كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه جامعه الازهر مدينه نصر
الفرقه الاولي
انتساب
رقم الجلوس 201632625
نتيجة كلية تربيه الازهر اسيوط الفرقه التانيه رقم الجلوس 165
محمد أحمد محمد أحمد
كلية تجارة الفرقة الأولي عايز اعرف النتيجة
201622242
رانيا أبوالفتوح محمود حسانين / الفرقه الاولى / كلية الدراسات الاسلاميه بسوهاج / رقم الجلوس 4452/ 2017
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجة سنة تالتة كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنين محافظة قنا قسـم شريعة انتساب رقم الجلوس 3530 2017
حسبي الله و نعم الوكيل
اكثر من 8 سنوات للحصول على درجة الدكتوراه و قمت باجتاز جميع متطلبات الحصول على الدرجه و نشرت اكثر من 4 بحوث محكمه و اكثر من 10 مقالات علميه طويله و تخطيت جمبع متطلبات الحصول علة الدرجه دون ادني تقصير و عقدوا سيمنار و عرضت عملي و جاوبت على جميع الاستفسارات و الاسئله بنجاح و فوجئت بخلاف بين المشرفين بقسم ميكانيكا فمنعوا تشكيل لجنه للحكم و المناقشه و ضيعوا على فرصة الحصول على الدرجه كما رفضوا اعطائي شهادة باجتياز المواد الشرعيه التي نجحت فيها عام 2003 دور مايو
و استشهد بقول اللله تعالي “فستذكرون ما اقول لكم و افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ”
المشرف الرئيسي محمد فيصل عبد السلام الرفاعي
المشرف المعاون محمود عبد الفتاح القاضي
رئيس القسم شريف البهي
عميد الكليه العدل احمد القاضي
رئيس الجامعه احمد حسني
مدير الكليه محمد العاصمي
مدير ادارة الدراسات العليا عيد احمد
اقول لكم جميعا
لقد اساتم الى مؤسسة الازهر
و منعتوني من التعليم و التعلم
و الله شهيد بيني و بينكم
و افوض امري اليه
و حسبي الله و نعم الوكيل
جريمة قتل
نتيجه رابعه علم نفس جامعه الازهر القاهر بنات
نتيجة الفرقه الرابعه كلية تجارة جامعة الازهر بنين بالقاهره
الفرقه الرابعه كلية تجارة بنين جامعة الازهر القاهره
ممكن اعرف نتيجة جامعه.الازهر.كليه.التجاره.بنات.الفرقه.الاولي.انتساب الاسم هبه السيد محمد محمود الدسوقى رقم الجلوس 350161060
عايزه اعرف نتيجتي رابعه تجاره اسيوط