نتائج كليات جامعة الازهر 2017 نتيجة الامتحانات بنات بنين

نتائج جامعة الازهر

كتبت – اسراء عيسى: يعتمد رئيس جامعة الازهر نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول والثاني لجميع الكليات خلال شهر اغسطس.

وقد صدرت تعليمات الى رؤساء الكنترول والى الكليات المختلفة بضرورة الانتهاء من نتائج جامعة الازهر الشريف 2017 قبل بداية المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الازهرية وسوف يتم اضافة نتيجة كليات الازهر لعام 2017 على موقع نتائج جامعة الازهر الالكتروني.

ويمكن للطلبة مشاهدة درجات وتقديرات نتيجة جامعة الازهر 2017 بالاسم وبرقم الجلوس على الموقع الرسمي ويمكن مشاهدتها بالضغط على الرابط اخر هذا الخبر.

وتتيح كليات جامعة الازهر الشريف للطلبة تقديم تظلمات على نتيجة امتحانات جامعة الازهر الخاصة بهم ومراجعتها، وقد تأخرت عمليات رصد وتصحيح درجات نتائج جامعة الازهر وتجميعها لمعظميم طلب السنة الاخيرة وخاصة في الكليات العلمية بفرعي الجامعة البنين و البنات.

وتشمل نتيجة كليات جامعة الازهر بنات وبنين كل من : جامعة الطب فرع القاهرة و اسيوط ، الصيدلة ، العلوم ، طب الاسنان ، الهندسة بجميع فروعها في قنا و القاهرة ، الشريعة والقانون، كلية الزراعة ، كلية التربية بتفهنا الاشراف ، الدراسات الانسانية ، الدراسات الاسلامية بجميع شعبها اصول الدين ، الصحافة والاعلام ، اللغة العربية ، كلية التجارة ،كلية الدراسات الاسلامية باسوان ، اللغات والترجمة ، كلية العلوم اسيوط ، و كلية الشريعة والقانون بدمنهور ، و كلية اللغة العربية بالزقازيق ، الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية و بني سويف و العاشر من رمضان ، كفر الشيخ ، وفي سوهاج و اسيوط ،و كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا ، كلية البنات الازهرية بطيبة.

هذا وتتوزع نتائج جامعة الازهر الى كليات بنات وبنين كما يلي :

نتائج جامعة الازهر كليات البنين:

كلية الطب بدمياط ، كلية العلوم بالقاهرة كليه الصيدله القاهره ، كلية اللغة العربية بالقاهرة ، كلية الهندسة بنين بالقاهرة ، كلية الهندسة بنين قنا ، ، كلية لغة عربية بجرجا، كلية الشريعة والقانون بطنطا ، كلية التربية بالقاهرة ، كلية الدراسات العربية والاسلامية بقنا ، كلية اللغة العربية بالزقازيق ، كلية طب الأسنان بالقاهرة ، كلية العلوم فرع اسيوط ، كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان ، كلية اللغات والترجمة القاهرة ، كلية التربيه تفهنا الاشراف كليه اللغة العربيه اسيوط كليه الشريعه والقانون بدمنهور ، كلية طب اسنان اسيوط ، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بنين بطنطا ، كلية الشريعة و القانون بنين اسيوط ، كلية اصول الدين والدعوة بالمنصورة ، كلية اصول الدين و الدعوة المنوفية ، كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة ، كلية الزراعة بالقاهرة ، كلية الطب بالقاهرة ، كلية التجارة بالقاهرة ، كلية لغة عربية المنوفيه .

نتائج جامعة الازهر كليات البنات:

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية ، كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان ، كلية البنات الازهريه بطيبة ، كلية الإقتصاد المنزلي بطنطا كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بنات المنصورة ، كلية التجارة بنات – تفهنا الاشراف، كلية الدراسات الاسلاميه والعربية بنات – بني سويفـ كلية الصيدلة بالقاهرة ، كلية طب البنات بالقاهرة ، كلية التجارة بالقاهرة ، كلية الدراسات الاسلاميه و العربيه اسيوط ، كلية الدراسات العربيه والاسلاميه بنات بسوهاج ، كلية الدراسات الأنسانية بالقاهرة ، كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة ، كلية طب الاسنان بالقاهرة ، كلية العلوم بالقاهرة.

لمعرفة نتائج امتحانات كليات جامعة الازهر بمختلف فروعها اضغط هنا: http://www.azhar.edu.eg

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نتائج كليات جامعة الازهر 2017 نتيجة الامتحانات بنات بنين