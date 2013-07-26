نتائج كليات جامعة الازهر 2017 نتيجة الامتحانات بنات بنين

نتائج جامعة الازهر

كتبت – اسراء عيسى: يعتمد رئيس جامعة الازهر نتائج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الاول والثاني لجميع الكليات خلال  شهر اغسطس.

نتيجة جامعة الازهر 2017-2018

نتائج كليات جامعة الازهر 2017 بنات – بنين

وقد صدرت تعليمات الى رؤساء الكنترول والى الكليات المختلفة بضرورة الانتهاء من نتائج جامعة الازهر الشريف 2017 قبل بداية المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الازهرية وسوف يتم اضافة نتيجة كليات الازهر لعام 2017 على موقع نتائج جامعة الازهر الالكتروني.

ويمكن للطلبة مشاهدة درجات وتقديرات نتيجة جامعة الازهر 2017 بالاسم وبرقم الجلوس على الموقع الرسمي ويمكن مشاهدتها بالضغط على الرابط  اخر هذا الخبر.

وتتيح كليات جامعة الازهر الشريف للطلبة تقديم تظلمات على نتيجة امتحانات جامعة الازهر الخاصة بهم ومراجعتها، وقد تأخرت عمليات رصد وتصحيح درجات نتائج جامعة الازهر وتجميعها لمعظميم  طلب السنة الاخيرة وخاصة في الكليات العلمية بفرعي الجامعة البنين و البنات.

نتائج كليات جامعة الازهر 2017-2018

نتائج كليات جامعة الازهر 2017

وتشمل نتيجة كليات جامعة الازهر بنات وبنين كل من : جامعة الطب فرع القاهرة و اسيوط ، الصيدلة ، العلوم ، طب الاسنان ، الهندسة بجميع فروعها في قنا و القاهرة ، الشريعة والقانون، كلية الزراعة ، كلية التربية بتفهنا الاشراف  ، الدراسات الانسانية ، الدراسات الاسلامية بجميع شعبها اصول الدين ، الصحافة والاعلام ، اللغة العربية ، كلية التجارة   ،كلية الدراسات الاسلامية باسوان ، اللغات والترجمة ،  كلية العلوم اسيوط ، و كلية الشريعة والقانون بدمنهور ، و كلية اللغة العربية بالزقازيق ، الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالإسكندرية و بني سويف و العاشر من رمضان ، كفر الشيخ ، وفي سوهاج و اسيوط ،و كلية الاقتصاد المنزلي بطنطا ، كلية البنات الازهرية بطيبة.

هذا وتتوزع نتائج جامعة الازهر الى كليات بنات وبنين كما يلي :

نتائج جامعة الازهر كليات البنين:

كلية الطب بدمياط ، كلية العلوم بالقاهرة كليه الصيدله القاهره ، كلية اللغة العربية بالقاهرة ، كلية الهندسة بنين بالقاهرة ، كلية الهندسة بنين قنا ، ، كلية لغة عربية بجرجا، كلية الشريعة والقانون بطنطا  ، كلية التربية بالقاهرة  ، كلية الدراسات العربية والاسلامية بقنا  ، كلية اللغة العربية بالزقازيق  ، كلية طب الأسنان بالقاهرة  ، كلية العلوم فرع اسيوط  ، كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان  ، كلية اللغات والترجمة القاهرة   ، كلية التربيه تفهنا الاشراف   كليه اللغة العربيه اسيوط  كليه الشريعه والقانون بدمنهور ، كلية طب اسنان اسيوط   ، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بنين بطنطا ، كلية الشريعة و القانون بنين اسيوط ، كلية اصول الدين والدعوة بالمنصورة ، كلية اصول الدين و الدعوة المنوفية ، كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة ، كلية الزراعة بالقاهرة ، كلية الطب بالقاهرة ، كلية التجارة بالقاهرة ، كلية لغة عربية المنوفيه .

نتائج جامعة الازهر كليات البنات:

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية  ، كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان  ، كلية البنات الازهريه بطيبة  ، كلية الإقتصاد المنزلي بطنطا   كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه بنات المنصورة ، كلية التجارة بنات – تفهنا الاشراف، كلية الدراسات الاسلاميه والعربية بنات – بني سويفـ كلية الصيدلة بالقاهرة  ، كلية طب البنات بالقاهرة  ، كلية التجارة بالقاهرة  ، كلية الدراسات الاسلاميه و العربيه اسيوط  ، كلية الدراسات العربيه والاسلاميه بنات بسوهاج  ، كلية الدراسات الأنسانية بالقاهرة  ، كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة  ، كلية طب الاسنان بالقاهرة  ، كلية العلوم بالقاهرة.

لمعرفة نتائج امتحانات كليات جامعة الازهر بمختلف فروعها اضغط هنا: http://www.azhar.edu.eg

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نتائج كليات جامعة الازهر 2017 نتيجة الامتحانات بنات بنين

26/07/2013 320 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , , , ,
320 comments
  2. محمد ماهر عبد العاطي يونس 30/06/2017 20:34 -

    عايز النتيجه اعدادي هندسة جامعة الأزهر فرع القاهره رقم جلوسي 1633

  3. محمد ماهر عبد العاطي يونس 30/06/2017 20:14 -

    عايز أعرف النتيجه لو سمحتوا اعدادي هندسة القاهره

  4. ايمن عيد 28/06/2017 23:45 -

    انا كليه درسات اسلااميه بدمياط قسم شريعه
    ورقم جلوسي ٥٨٩
    واسمي ايمن محمد عيد تمراز
    ممكن حد يجبهالي وجزاكم الله خيرا

  5. Ahmed mabrouk khedr 28/06/2017 23:44 -

    اريد نتيجة الفرقة الاولى كلية الزراعة جامعة الازهر رقم جلوس 1154

  6. حمادة 28/06/2017 08:55 -

    محمد عيد كريم
    كلية اللغات والترجمة
    جامعه الازهر القاهرة
    شعبة ايطالي الفرقة التانية
    رقم الجلوس 2597

  7. Omar hussine 28/06/2017 01:04 -

    عمر حسين محمد كمال
    كليه الدراسات الاسلامية و العربية (انتساب)
    الفرقه الاولي
    رقم الجلوس : 201631662
    ارجو معرفه النتيجه وجزاكم كل خير

  8. خالد محمود عبدالفتاح رمضان 27/06/2017 04:27 -

    خالد محمود عبدالفتاح رمضان
    رقم الجلوس/201621188

    وجزاكم الله خيرا

  9. محمود محمد 24/06/2017 19:17 -

    محمود محمد احمد عبدالحافظ
    كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه جامعه الازهر مدينه نصر
    الفرقه الاولي
    انتساب
    رقم الجلوس 201632625

  10. ola sayed 23/06/2017 21:13 -

    نتيجة كلية تربيه الازهر اسيوط الفرقه التانيه رقم الجلوس 165

  11. محمد أحمد محمد أحمد 21/06/2017 01:34 -

    محمد أحمد محمد أحمد
    كلية تجارة الفرقة الأولي عايز اعرف النتيجة
    201622242

  12. رانيا ابوالفتوح محمود حسانين 20/06/2017 10:30 -

    رانيا أبوالفتوح محمود حسانين / الفرقه الاولى / كلية الدراسات الاسلاميه بسوهاج / رقم الجلوس 4452/ 2017

  13. قرشى محمدصادق سلامة 20/06/2017 02:57 -

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن تسعدون على الحصول على نتيجة سنة تالتة كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنين محافظة قنا قسـم شريعة انتساب رقم الجلوس 3530 2017

  14. علي محمد علي المراكبي 26/03/2017 04:36 -

    حسبي الله و نعم الوكيل
    اكثر من 8 سنوات للحصول على درجة الدكتوراه و قمت باجتاز جميع متطلبات الحصول على الدرجه و نشرت اكثر من 4 بحوث محكمه و اكثر من 10 مقالات علميه طويله و تخطيت جمبع متطلبات الحصول علة الدرجه دون ادني تقصير و عقدوا سيمنار و عرضت عملي و جاوبت على جميع الاستفسارات و الاسئله بنجاح و فوجئت بخلاف بين المشرفين بقسم ميكانيكا فمنعوا تشكيل لجنه للحكم و المناقشه و ضيعوا على فرصة الحصول على الدرجه كما رفضوا اعطائي شهادة باجتياز المواد الشرعيه التي نجحت فيها عام 2003 دور مايو
    و استشهد بقول اللله تعالي “فستذكرون ما اقول لكم و افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ”
    المشرف الرئيسي محمد فيصل عبد السلام الرفاعي
    المشرف المعاون محمود عبد الفتاح القاضي
    رئيس القسم شريف البهي
    عميد الكليه العدل احمد القاضي
    رئيس الجامعه احمد حسني
    مدير الكليه محمد العاصمي
    مدير ادارة الدراسات العليا عيد احمد
    اقول لكم جميعا
    لقد اساتم الى مؤسسة الازهر
    و منعتوني من التعليم و التعلم
    و الله شهيد بيني و بينكم
    و افوض امري اليه
    و حسبي الله و نعم الوكيل

  16. صفاء زكي 23/11/2016 00:18 -

    نتيجه رابعه علم نفس جامعه الازهر القاهر بنات

  17. هيثم صابر ابو خليل 17/08/2016 19:33 -

    نتيجة الفرقه الرابعه كلية تجارة جامعة الازهر بنين بالقاهره

  18. هيثم صابر 17/08/2016 19:24 -

    الفرقه الرابعه كلية تجارة بنين جامعة الازهر القاهره

  19. هبه السيد محمد محمود 16/08/2016 19:19 -

    ممكن اعرف نتيجة جامعه.الازهر.كليه.التجاره.بنات.الفرقه.الاولي.انتساب الاسم هبه السيد محمد محمود الدسوقى رقم الجلوس 350161060

  20. رقيه نجيب مبارك عبد الرحمن 14/08/2016 15:32 -

    عايزه اعرف نتيجتي رابعه تجاره اسيوط

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