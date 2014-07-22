نتائج جامعة المنيا

نتائج امتحانات جامعة المنيا 2016-2017

نتائج امتحانات كليات جامعة المنيا 2016 – 2017

المنيا – كتبت الهام خليل: ستظهر نتيجة جامعة المنيا بكل الكليات بعد قيام رئيس الجامعة باعتماد نتائج جامعة المنيا طلبة الانتظام والانتساب للكليات التالية : كلية الطب ، كلية العلوم ، كلية دار العلوم ، كلية التمريض ، كلية التربية ، كلية الصيدلة ، كلية طب الأسنان ، كلية السياحة والفنادق ، كلية الالسن ، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الهندسة ، كلية التربية النوعية ، كلية التربية الرياضية ، كلية الآداب ، كلية الفنون الجميلة ، كلية الزراعة ، كلية رياض الأطفال.

وبامكان الكل مشاهدة نتيجة جامعة المنيا للعام الدراسي 2016 – 2017 من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي لجامعة المنيا بالاسفل والذي يعرض كل تفاصيل النتيجة برقم الجلوس او بالاسم للفصل الدراسي الاول او الثاني لاحقاً.

لمعرفة نتائج جامعة المنيا 2017 برقم الجلوس عند ظهورها لكل كلية جميع الفرق والاقسام الترم الثاني او الاول اضغط الان على هذا الرابط >>>> http://mitdb.minia.edu.eg/Sas/Visitor/Results/annresult.asp

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نتائج جامعة المنيا 2017 نتيجة الترم الاول والثاني لكل كلية

22/07/2014 707 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. ايه ماهر حماد اسماعيل 18/07/2017 20:05 -

    نتيجه تانية اساسى علوم.الفرقه الثانيه

  2. محمودعيد 15/06/2017 11:20 -

    نتيجه كليه الاداب قسم المعلومات

  3. ايه رضا محمد عبدالحكيم 09/08/2016 20:39 -

    مطلوب نتيجة الطلب ايه رضا محمد عبد الحكيم

  4. عوض عيش 07/08/2016 17:28 -

    اين نتيجه كليه الزراعه جامعه مفتوحه الفرقه الاولي رقم الجلوس 309/041 جامعه المنيا

  5. سمر عليوه 19/07/2016 23:01 -

    نتيجة كليه دار علوم جامعة المنيا الفرقة الثالثة أنتظام رقم جلوس 6941

  6. رحمه علي عبدالعظيم محمد 13/07/2016 19:56 -

    نتيجه اداب قسم تاريخ

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