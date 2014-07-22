نتائج جامعة المنيا

المنيا – كتبت الهام خليل: ستظهر نتيجة جامعة المنيا بكل الكليات بعد قيام رئيس الجامعة باعتماد نتائج جامعة المنيا طلبة الانتظام والانتساب للكليات التالية : كلية الطب ، كلية العلوم ، كلية دار العلوم ، كلية التمريض ، كلية التربية ، كلية الصيدلة ، كلية طب الأسنان ، كلية السياحة والفنادق ، كلية الالسن ، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الهندسة ، كلية التربية النوعية ، كلية التربية الرياضية ، كلية الآداب ، كلية الفنون الجميلة ، كلية الزراعة ، كلية رياض الأطفال.

وبامكان الكل مشاهدة نتيجة جامعة المنيا للعام الدراسي 2016 – 2017 من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي لجامعة المنيا بالاسفل والذي يعرض كل تفاصيل النتيجة برقم الجلوس او بالاسم للفصل الدراسي الاول او الثاني لاحقاً.

لمعرفة نتائج جامعة المنيا 2017 برقم الجلوس عند ظهورها لكل كلية جميع الفرق والاقسام الترم الثاني او الاول اضغط الان على هذا الرابط >>>> http://mitdb.minia.edu.eg/Sas/Visitor/Results/annresult.asp

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نتائج جامعة المنيا 2017 نتيجة الترم الاول والثاني لكل كلية