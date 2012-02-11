نتيجة جامعة جنوب الوادي 2017 نتائج امتحانات قنا وكل الفروع

نتائج جامعة جنوب الوادي
مصريات
انتهت شئون الطلاب والكنترول من رصد وتجميع درجات الطلاب وستم اعلان ووضع نتائج جامعة جنوب الوادي وذلك خلال الشهر القادم واعلنت نتيجة امتحانات كليات جامعة جنوب الوادي للعام الدراسي 2016 – 2017 والتي تشمل مقرها الرئيسي وكذلك نتيجة جامعة جنوب الوادي بقنا وكل الكليات بجميع الفروع الاخرى.
ويمكن متابعة النتيجة سواء الترم الاول او الثاني
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عايز اعرف النتيجه. مش عارف اجبها ازاي.
كليه تربيه رياضيه قنا.
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انا عايزة اعهرف نتيجة التأهيل التربوي لجامعة الأزهر
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متى ستظهر نتيجة الدبلومة المهنية شعبة تكنولوجيا
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لو سمحتو النتيجه الترم الاول حقوق مش ظاهره ليه فرع الاقصر جامعة جنوب الوادى
نتيجه كليه التجاره جامعه جنوب الوادى فرع الاقصر
انا عاوز النتيجة الرجاء
حد يطمنى امتى هتظهر نتيجة حقوق والله الموفق
انا عايز اكمل تعليمى فى الجامعة المفتوحة
حسبى الله ونعم الوكيل فى ام دى كليه الواحد مش عارف يجيب نتيجته ازاى
نتيجة الدبلومه الخاصه قسم اصول تربيه للرقم6997
يا جماعة امتى هتظهر نتيجة رابعه فلسفة
خلاص دمى اتحرق ارحموناااااااااااااااااا
نتيجه تجاره امتي **يا ناس ***7
لغاية امتى هنعيش فى القلق ده وقوع البلا ولا انتظاره
احنا بنضيع ياوديع امتة النتيجة هتبااااااان بكلية الاثار؟؟؟؟
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يا جماعة نتيجة اولى تجارة ظهرت ولا لسه ياريت تكون النتيجة كويسة
اريد نتيجة كلية ادب قسم اجتماع رقم جلوس 1701
نتيجة جامعة جنوب الوادى
عايز اعرف نتيجة اولى اداب انجليزى متى ستظهر حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور محسوب.
اريد النتيجة
والله العظيم الواحد زهق من ام النتيجه دى يا ريت لو سمحتو عايز اعرف نتيجة ترم رابع حقوق تعليم مفتوح جامعة جنوب الوادى
عايز نتيجة حقوق
الدراسه خلاص ها تبتيدى واحنا مش عارفين النتيجه ايه وبعدين نخد كمان لغاية شهر12 على ما نستلم الكتب وكمان لغاية اول يناير نخدالمذكرات ووالنهايه ان الامتحانات بعدها بعشرة ايام وحلوها انتو بئى
فين نتيجة ثالثة مكتبات
حرام عليك يا محسوب اللى بتعملو فى الناس ده ربنا هيورهولك
هتظهر
امتى نتيجة الدبلومة التربوية 2012 بجامعة جنوب الوادى بقنا
عايزة اعرف تقديم الدبلومة العامة ف كلية تربية بيكون امتي ؟؟؟ بليييييييييز رد سريع
الحمد لله لقد خصلت على ممتازl
اللى يعرف نتيجة الدبلومه التربويه ياريت يعرف
نا
عايزين نتيجه تربيه اساسى الفرقه الرابعه على النت علشان نتفرج على التقدرات الحلوووووووووووه
الرجاء ايها الاخوة الكرام التعطف والتفضل علينا بتحميل نتيجة التأهيل التربوى
من فضلكم يا احبائى الكرام ،،،، وكل عام وأنتم بخير
يا ريت يا جماعه اللى يعرف نتيجة رابعه حقوق نزلت ع النت او لا