نتائج جامعة جنوب الوادي

نتائج جامعة جنوب الوادي

نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادي 2017

مصريات
انتهت شئون الطلاب والكنترول من رصد وتجميع درجات الطلاب وستم اعلان ووضع نتائج جامعة جنوب الوادي وذلك خلال الشهر القادم واعلنت نتيجة امتحانات كليات جامعة جنوب الوادي للعام الدراسي 2016 – 2017 والتي تشمل مقرها الرئيسي وكذلك نتيجة جامعة جنوب الوادي بقنا وكل الكليات بجميع الفروع الاخرى.

ويمكن متابعة النتيجة سواء الترم الاول او الثاني

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نتيجة جامعة جنوب الوادي 2017 نتائج امتحانات قنا وكل الفروع

11/02/2012 344 تعليق نتائج الجامعات المصرية , , , , , , , ,
344 comments
  1. Ahmed 01/08/2017 20:03 -

    عايز اعرف النتيجه. مش عارف اجبها ازاي.
    كليه تربيه رياضيه قنا.
    الفرقه الاولي

  3. شوشو 31/10/2014 15:26 -

    لو سمحتوا عايزة اعرف نتيجة الدبلومة الدور التانى عشان بجد تعبتونا

  4. sarah 24/10/2014 20:36 -

    انا عايزة اعهرف نتيجة التأهيل التربوي لجامعة الأزهر 
    رقم الجلوس … 3073

  5. احمدعبدالستارمحمدعبدالحليم 24/08/2014 00:50 -

    عاوز اعرف نتيجة الترم الاول حقوق فرع الاقصر شهر6-2014

  6. احمدعبدالستارمحمدعبدالحليم 24/08/2014 00:40 -

    الرجامعرفة نتيجة الحقوق الترم الاول شهر6\2014

  7. نصر البدرى محمد 16/08/2014 23:44 -

    نتيجة الحقوق اول ثانى فرع القصير – جامعه قنا

  8. ضياء الصادق.:( 24/07/2014 06:09 -

    التربيه الرياضيه الفرقه التانيه امتى يا جماعه ..اللى يعرفها بعد اذنكم يكلمنى

  9. abobata 17/07/2014 17:56 -

    دعوه لكل الدارسين في الدبلومه التربويه لعام2014/2015لعمل وقفه احتجاجيه علي موقف الدكاتره من رسوب الدفعه بالكامل بسبب عدم شراء المذكرات الخاصه بالدكاتره

  11. اسماعيل 16/06/2014 12:00 -

    متى ستظهر نتيجة الدبلومة المهنية شعبة تكنولوجيا

  12. الـد نـيـا سـاعـة إجـعـلـها طـاعـة 14/06/2014 20:08 -

    عايزة اعرف نتيجة تربية

  13. هشام 24/05/2014 16:58 -

    لو سمحتو النتيجه الترم الاول حقوق مش ظاهره ليه فرع الاقصر جامعة جنوب الوادى

  14. نعمه عبداللاه بشير احمد 01/05/2014 16:52 -

    نتيجه كليه التجاره جامعه جنوب الوادى فرع الاقصر

  15. محمود عبدالحميد محمد 23/04/2014 17:01 -

    انا عاوز النتيجة الرجاء

  16. يارب وفقنا ووفق جميع اخواننا الطلبه 08/04/2014 11:29 -

    حد يطمنى امتى هتظهر نتيجة حقوق والله الموفق

  17. على محمود محمد 08/03/2014 15:11 -

    انا عايز اكمل تعليمى فى الجامعة المفتوحة

  18. توفيق الدقش 21/02/2014 11:55 -

    حسبى الله ونعم الوكيل فى ام دى كليه الواحد مش عارف يجيب نتيجته ازاى

  19. الحسانى 28/07/2013 01:21 -

    نتيجة الدبلومه الخاصه قسم اصول تربيه للرقم6997

  20. ام ياسين 13/07/2013 00:53 -

    يا جماعة امتى هتظهر نتيجة رابعه فلسفة

  21. الصمت لرهيب 08/07/2013 23:27 -

    خلاص دمى اتحرق ارحموناااااااااااااااااا

  22. محمد عابدين *الخليجي *** 07/07/2013 17:16 -

    نتيجه تجاره امتي **يا ناس ***7

  23. snsn 06/07/2013 13:30 -

    لغاية امتى هنعيش فى القلق ده وقوع البلا ولا انتظاره

  24. نتيجة جامعه جنوب الوادى 06/07/2013 13:20 -

    احنا بنضيع ياوديع امتة النتيجة هتبااااااان بكلية الاثار؟؟؟؟

  25. زينب شعبان عبد الحميد احمد مبارك 03/07/2013 16:14 -

    نتيجة تجاري

  26. محمد 29/06/2013 12:17 -

    يا جماعة نتيجة اولى تجارة ظهرت ولا لسه ياريت تكون النتيجة كويسة

  27. ممجمن 06/02/2013 15:36 -

    اريد نتيجة كلية ادب قسم اجتماع رقم جلوس 1701

  28. يوسف المساكنى 01/02/2013 21:06 -

    نتيجة جامعة جنوب الوادى

  29. طالب مجهول 01/02/2013 00:43 -

    عايز اعرف نتيجة اولى اداب انجليزى متى ستظهر حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام.

  30. قمر الزمان 13/01/2013 13:17 -

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا دكتور محسوب.

  32. عمـــــــاد 26/09/2012 12:25 -

    والله العظيم الواحد زهق من ام النتيجه دى يا ريت لو سمحتو عايز اعرف نتيجة ترم رابع حقوق تعليم مفتوح جامعة جنوب الوادى

  34. حجاب 13/09/2012 01:17 -

    الدراسه خلاص ها تبتيدى واحنا مش عارفين النتيجه ايه وبعدين نخد كمان لغاية شهر12 على ما نستلم الكتب وكمان لغاية اول يناير نخدالمذكرات ووالنهايه ان الامتحانات بعدها بعشرة ايام وحلوها انتو بئى

  36. احمد 05/09/2012 18:04 -

    حرام عليك يا محسوب اللى بتعملو فى الناس ده ربنا هيورهولك

  38. لمياء ابوزيد 25/08/2012 18:16 -

    امتى نتيجة الدبلومة التربوية 2012 بجامعة جنوب الوادى بقنا

  39. SARA 25/08/2012 12:15 -

    عايزة اعرف تقديم الدبلومة العامة ف كلية تربية بيكون امتي ؟؟؟ بليييييييييز رد سريع

  41. ابو عمار 13/08/2012 01:50 -

    اللى يعرف نتيجة الدبلومه التربويه ياريت يعرف
    نا

  42. mis shimaa 12/08/2012 14:55 -

    عايزين نتيجه تربيه اساسى الفرقه الرابعه على النت علشان نتفرج على التقدرات الحلوووووووووووه

  43. رجب المطعنى 12/08/2012 02:58 -

    الرجاء ايها الاخوة الكرام التعطف والتفضل علينا بتحميل نتيجة التأهيل التربوى
    من فضلكم يا احبائى الكرام ،،،، وكل عام وأنتم بخير

  44. تهانى احمد عبده 11/08/2012 23:45 -

    يا ريت يا جماعه اللى يعرف نتيجة رابعه حقوق نزلت ع النت او لا

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