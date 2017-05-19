نتيجة ابتدائية القليوبية

مصريات – القليوبية – كتبت سمر حمدي: ساعات قليلة، وقبل ان ينفذ صبر التلاميذ واهاليهم، ستنتهي اليوم جميع اعمال تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الصف السادس في مدارس محافظة القليوبية.

هذا وسوف يقوم السيد محافظ القليوبية كالمعتاد بالتصديق على نتيجة الشهادة الابتدائية لآخر العام الدراسي الترم الثانى 2017 عصر اليوم.

وقد بلغت النسبة العامة للنجاح حسب نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية 2017 حوالي 78.59% اي باقل من 4 بالمئة عما كانت عليه في العام الدراسي السابق 82.80%.

كما صرح وكيل وزارة التعليم في محافظة القليوبية بأنه سوف يتم توزيع نتيجة ابتدائية القليوبية 2017 على المدارس لاعلانها مجانا للتلاميذ.

واصبح من المؤكد لحظة كتابة هذا الخبر بانه سوف تنشر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لمدارس القليوبية على الانترنت، وذلك عبر موقعين نوردهما في الاسفل، وهما موقع وزارة التربية والتعليم المركزي الرسمي، اضافة الى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

هذا وكنا قد اشرنا ايضاً، وفي خبر سابق الى روابط صحيحة لمعرفة نتائج الاعدادية في محافظة القليوبية تجدوها في المواضيع المشابهة ادناه.

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس لمحافظة القليوبية 2017 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بعد ان صدرت اليوم اضغط على الرابط المقصر الاتي: http://qalubiaedu.org

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نتيجة ابتدائية محافظة القليوبية 2017 وزارة التربية والتعليم