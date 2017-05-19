نتيجة ابتدائية محافظة القليوبية 2017 وزارة التربية والتعليم

نتيجة ابتدائية القليوبية
مصريات – القليوبية – كتبت سمر حمدي: ساعات قليلة، وقبل ان ينفذ صبر التلاميذ واهاليهم، ستنتهي اليوم جميع اعمال تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الصف السادس في مدارس محافظة القليوبية.
هذا وسوف يقوم السيد محافظ القليوبية كالمعتاد بالتصديق على نتيجة الشهادة الابتدائية لآخر العام الدراسي الترم الثانى 2017 عصر اليوم.
وقد بلغت النسبة العامة للنجاح حسب نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية 2017 حوالي 78.59% اي باقل من 4 بالمئة عما كانت عليه في العام الدراسي السابق 82.80%.
كما صرح وكيل وزارة التعليم في محافظة القليوبية بأنه سوف يتم توزيع نتيجة ابتدائية القليوبية 2017 على المدارس لاعلانها مجانا للتلاميذ.
واصبح من المؤكد لحظة كتابة هذا الخبر بانه سوف تنشر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لمدارس القليوبية على الانترنت، وذلك عبر موقعين نوردهما في الاسفل، وهما موقع وزارة التربية والتعليم المركزي الرسمي، اضافة الى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.
هذا وكنا قد اشرنا ايضاً، وفي خبر سابق الى روابط صحيحة لمعرفة نتائج الاعدادية في محافظة القليوبية تجدوها في المواضيع المشابهة ادناه.
وللاطلاع على نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس لمحافظة القليوبية 2017 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بعد ان صدرت اليوم اضغط على الرابط المقصر الاتي: http://qalubiaedu.org
شهادة للصف اثالث
الاسم سلمى مصطفى محمود يس
رقم الجلوس 3538
رقم اللجنة12
الصف الثالث الابتدائى
اريد نتيجة الصف السادس
الاسم عبدالله وليد سيد محافظة القليوبية رقم الجلوس70245 ادارة مدرسة السيدة عائشة
الاسم محمد احمد محمد محمود احمد رقم الجلوس35337 ادارة شبين القناطر مدرسة كفر الدير
جنى عمرو السيد محمد محافظه القليوبيه الصف الخامس رقم جلوس 816
كريم عمرو السيد محمد محمد عمر رقم الجلوس 731 الصف الرابع
اريد ان اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول الاسم سارة حسين علي رقم الجلوس٦١٨
محمد صابر حسن السيد رقم جلوس 27011 اريد النتيجة
اريد نتيجة الصف الثاني الابتدائيه الترم الاول 2017
نتيجه الصف السادس طوخ الخاصه
نتيجه الصف السادس كوخ الخاصه
اريد نتيجة الترم الاول للصف السادس بمحافظة القليوبية
اريد ان اعرف النتيجة انا فى الصف السادس الابتدائى مدرسة
منشية بداوي محافظة القليوبية
الاسم .رضوي عابدين معوض كامل
اريد نتيجة الصف الخامس
الاسم وليد محمد رجب احمد علي محافظة القليوبية رقم الجلوس 8282 نتيجة الصف السادس الابتدائى الدور الثاني ادارة طوخ مدرسة طنط الجزيرة