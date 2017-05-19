نتيجة الابتدائية بالقليوبية 2017

نتيجة ابتدائية القليوبية

مصريات – القليوبية – كتبت سمر حمدي: ساعات قليلة، وقبل ان ينفذ صبر التلاميذ واهاليهم، ستنتهي اليوم جميع اعمال تصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الصف السادس في مدارس محافظة القليوبية.

هذا وسوف يقوم السيد محافظ القليوبية كالمعتاد بالتصديق على نتيجة الشهادة الابتدائية لآخر العام الدراسي الترم الثانى 2017 عصر اليوم.

وقد بلغت النسبة العامة للنجاح حسب نتيجة الشهادة الابتدائية محافظة القليوبية 2017 حوالي 78.59% اي باقل من 4 بالمئة عما كانت عليه في العام  الدراسي السابق 82.80%.

كما صرح  وكيل وزارة التعليم في محافظة القليوبية بأنه سوف يتم توزيع نتيجة ابتدائية القليوبية 2017 على المدارس لاعلانها مجانا للتلاميذ.

واصبح من المؤكد لحظة كتابة هذا الخبر بانه سوف تنشر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 لمدارس القليوبية على الانترنت، وذلك عبر موقعين نوردهما في الاسفل، وهما موقع وزارة التربية والتعليم المركزي الرسمي، اضافة الى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

هذا وكنا قد اشرنا ايضاً، وفي خبر سابق الى روابط صحيحة لمعرفة نتائج الاعدادية في محافظة القليوبية تجدوها في المواضيع المشابهة ادناه.

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الابتدائية الصف السادس لمحافظة القليوبية 2017 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم بعد ان صدرت اليوم اضغط على الرابط المقصر الاتي: http://qalubiaedu.org

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نتيجة ابتدائية محافظة القليوبية 2017 وزارة التربية والتعليم

19/05/2017 966 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , ,
966 comments
  2. الاسم سلمى مصطفى محمود يس 05/05/2017 23:40 -

    الاسم سلمى مصطفى محمود يس
    رقم الجلوس 3538
    رقم اللجنة12
    الصف الثالث الابتدائى

  3. احمد مسعد صالح 31/01/2017 12:28 -

    اريد نتيجة الصف السادس

  4. عبدالله وليد 26/01/2017 15:55 -

    الاسم عبدالله وليد سيد محافظة القليوبية رقم الجلوس70245 ادارة مدرسة السيدة عائشة

  5. محمد 22/01/2017 20:58 -

    الاسم محمد احمد محمد محمود احمد رقم الجلوس35337 ادارة شبين القناطر مدرسة كفر الدير

  6. Marwa said 22/01/2017 19:36 -

    جنى عمرو السيد محمد محافظه القليوبيه الصف الخامس رقم جلوس 816

  7. Marwa said 22/01/2017 19:35 -

    كريم عمرو السيد محمد محمد عمر رقم الجلوس 731 الصف الرابع

  8. سارة حسين 22/01/2017 12:34 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول الاسم سارة حسين علي رقم الجلوس٦١٨

  9. عبدالله حسن 21/01/2017 14:11 -

    محمد صابر حسن السيد رقم جلوس 27011 اريد النتيجة

  10. نادية هاني احمد حشيش 14/01/2017 18:08 -

    اريد نتيجة الصف الثاني الابتدائيه الترم الاول 2017

  11. عبد العزيز عبد الرحمن عبدالله 25/05/2016 15:57 -

    نتيجه الصف السادس طوخ الخاصه

  12. عبد العزيز عبد الرحمن عبدالله 25/05/2016 15:54 -

    نتيجه الصف السادس كوخ الخاصه

  13. بسملة هشام السيد 28/01/2016 13:58 -

    اريد نتيجة  الترم الاول للصف السادس بمحافظة القليوبية

  14. رضوي عابدين معوض 19/01/2016 13:46 -

    اريد ان اعرف النتيجة انا فى الصف السادس الابتدائى مدرسة
    منشية بداوي محافظة القليوبية 
    الاسم .رضوي عابدين معوض كامل 

  15. محمد وليد عاشور محمد 13/01/2016 20:23 -

    اريد نتيجة الصف الخامس

  16. الاسم وليد محمد رجب احمد علي 18/08/2015 08:44 -

    الاسم وليد محمد رجب احمد علي محافظة القليوبية رقم الجلوس 8282 نتيجة الصف السادس الابتدائى الدور الثاني ادارة طوخ مدرسة طنط الجزيرة

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