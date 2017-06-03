نتيجة شهادة إعدادية الأزهر 2017 بالإسم أو برقم الجلوس الآن

نتيجة اعدادية الازهر 2017

نتيجة اعدادية الازهر 2017

مصريات – الازهر الشريف – كتبت اسراء جابر: صرح الشيخ عبد التواب عبد الحكيم قطب ان نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 للفصل الدراسي الثاني سيتم اصدارها  اليوم، وذلك دون ان يتم تحديد موعد بتاريخ محدد مسبقاً، مما جعل التلاميذ، في حالة ترقب يومي بانتظار ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى في جميع المعاهد الاعدادية الازهرية بكل انحاء محافظات الجمهورية وذلك بكل من:

محافظة القاهرة – محافظة الجيزة ، محافظة الاسكندرية – محافظة البحيرة  – محافظة كفر الشيخ – محافظة مرسى مطروح – محافظة الوادي الجديد – محافظة اسوان ـ محافظة الاقصر – محافظة قنا – محافظة بني سويف – محافظة اسيوط – محافظة سوهاج – محافظة المنيا – محافظة السويس – محافظة بورسعيد – محافظة الاسماعيلية  – محافظة الشرقية – محافظة الدقهلية – محافظة الغربية – محافظة المنوفية – محافظة القليوبية – محافظة الفيوم – محافظة دمياط – محافظة شمال سيناء و العريش – محافظة البحر الاحمر – محافظة جنوب سيناء.

نتائج الاعدادية الازهرية 2017 نتائج الصف الثالث الاعدادى الازهرى برقم الجلوس او بالاسم

نتيجة اعدادية الازهر 2017 للصف الثالث

وطبق نظام الترمين على طلاب الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية الازهرية، أسوة بما هو متبع في باقي المدارس الحكومية والخاصة، وحتى الان ليس هناك موعد معروف لظهور نتيجة الاعدادية الازهرية لاخر العام الدراسي 2017، لهذا ظل طلاب المعاهد الازهرية بحيرة من امرهم، وهناك توقعات بان تظهر نتائج الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية الازهرية 2017 في نفس الوقت اليوم ليلاً او غداً صباحاً.

هذا ومن المنتظر ان يتم بعدها مباشرة، اعلان مواعيد امتحانات الدور الثاني للراسبين ببعض المواد في امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2017، وبعدها ايضا سوف يصدر بيان رسمي باوائل نتيجة اعدادية الازهر في جميع محافظات مصر.

ومن ثم التمكن من معرفة نتائج اعدادية معاهد الازهر الشريف 2017  التي سوف توضع على موقع الازهر الشريف التعليمى ليستطيع الطلبة من معرفتها بالاسم و كذلك رقم الجلوس.

ويمكن متابعة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية اخر العام 2017 برقم الجلوس او بالاسم من خلال الضغط على هذا الرابط الاتي: http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/prep3_a.aspx

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نتيجة شهادة إعدادية الأزهر 2017 بالإسم أو برقم الجلوس الآن

03/06/2017 923 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , ,
923 comments
  1. يوسف زعيتر عبدالستار ذكى 03/08/2017 21:24 -

    عاوز اعرف نتيجه 2017 الدور الثاني

  2. يوسف زعيتر عبدالستار ذكى 03/08/2017 21:20 -

    محافظه البحيره رقم الجلوس٤١٦٦٣

  4. صلاح سعيد عبد القادر 12/07/2017 13:14 -

    جابر عبد الرحيم عبد الرازق
    52747

  5. عمرو محمود عبدالله محمود 07/07/2017 22:55 -

    عوز اعرف النتيجة الشهده الاعداديه الازهريه في قنا الطالب عمرو محمود عبدالله محمود

  7. عبد الرحمن احمد هاشم حسين 08/06/2017 14:13 -

    اريد معرفة النتيجة .رقم الحلوس 62271 محافظة اسيوط. عبد الرحمن احمد هاشم حسين

  8. اسامه محمد متولي متولي 04/06/2017 21:36 -

    اريد معرفه نتيجه الطالب اسامه محمد متولي متولي رقم الجلوس 20545

  9. امير محمد ابو قناوى 04/06/2017 20:45 -

    عوز نتيجة الصف السادس الابتدائية محافظة اسيوط مركز ساحل ساليم قرية بويط نتيجة ع لقاء محمد عبدالهادى محمود مع الشكر

  10. انجى 04/06/2017 15:46 -

    هو المجموع الكلي من كم للاعدادبة لو سمحتم

  11. نجلاء احمد عبد الفتاح 04/06/2017 13:13 -

    محافظه القاهره. حلوان
    رقم الجلوس ٢٠٣١٥٦

  12. اسراء جمعه رمضان النجار 04/06/2017 13:07 -

    اسراء جمعه ودا رقم جلوسي314446 بكفر الشيخ بلطيم

  13. Eedshabaan 03/06/2017 23:13 -

    نتيجة الشهادة الاعدادية الازهريه نازله من المريخ على ظهر سلحفاء الله اعلى واعلم هتظهر فى أى يوم من السنه هننتظرها بعد العيد الأضحى تكون السلحفاء وصلت بالسلامه

  14. محمد احمد الوكيل الوكيل 03/06/2017 18:53 -

    محمد احمد سعد الوكيل محافظة البحيرة رقم الجلوس 44677

  15. الاعداديه الازهريه محافظه بني سويف 03/06/2017 12:13 -

    عاوزه اعرف النتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه محافظه بني سويف ورقم الجلوس هو 55842:

  16. سندس مصطفى يوسف مصطفى 03/06/2017 12:11 -

    منطقة الازهر الشريف معهد العلم والايمان الخاص محافظة القليوبية سندس مصطفى يوسف مصطفى رقم الجلوس 2912

  17. لجين خالد محى موسى 03/06/2017 12:10 -

    ممكن نتيجتى انا رقم جلوسى 239439 معهد فتيات الشيخ زايد النموذجى محافظه الجيزه

  18. احمد اسماعيل 03/06/2017 12:09 -

    عاوز اعرف نتيجتي معهد بنين دست الاشراف الازهري(3 اعدادي) رقم الجلوس 47433

  19. جليلة 03/06/2017 12:08 -

    انا اسمي جليلة محمد صابر محافظة اسوان معهد فتيات دراو الاعدادي والثانوي رقم الجلوس259314

  20. امينه احمد فهمي شكشك 03/06/2017 12:06 -

    اريد معرفة نتيجة الشهاده الاعداديه الازهريه لرقم الجلوس 204962

  21. محمود بدران 03/06/2017 12:05 -

    انا عايز النتيجه سنه ثالثه اعدادي رقم الجلوس 157 المدرسه العطار ع المنطقه بشبرا

  22. احمد بكر علي عبد الرحمن 02/06/2017 12:19 -

    اريد نتيجة الشهادة الاعداديه الازهريه
    رقم الجلوس 49884

  23. امير انور حسن 31/05/2017 15:28 -

    امير انور حسن
    رقم الجلوس:63357
    محافظه الوادى الجديد

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