نتيجة اعدادية الازهر 2017

مصريات – الازهر الشريف – كتبت اسراء جابر: صرح الشيخ عبد التواب عبد الحكيم قطب ان نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 للفصل الدراسي الثاني سيتم اصدارها اليوم، وذلك دون ان يتم تحديد موعد بتاريخ محدد مسبقاً، مما جعل التلاميذ، في حالة ترقب يومي بانتظار ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى في جميع المعاهد الاعدادية الازهرية بكل انحاء محافظات الجمهورية وذلك بكل من:



محافظة القاهرة – محافظة الجيزة ، محافظة الاسكندرية – محافظة البحيرة – محافظة كفر الشيخ – محافظة مرسى مطروح – محافظة الوادي الجديد – محافظة اسوان ـ محافظة الاقصر – محافظة قنا – محافظة بني سويف – محافظة اسيوط – محافظة سوهاج – محافظة المنيا – محافظة السويس – محافظة بورسعيد – محافظة الاسماعيلية – محافظة الشرقية – محافظة الدقهلية – محافظة الغربية – محافظة المنوفية – محافظة القليوبية – محافظة الفيوم – محافظة دمياط – محافظة شمال سيناء و العريش – محافظة البحر الاحمر – محافظة جنوب سيناء.

وطبق نظام الترمين على طلاب الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية الازهرية، أسوة بما هو متبع في باقي المدارس الحكومية والخاصة، وحتى الان ليس هناك موعد معروف لظهور نتيجة الاعدادية الازهرية لاخر العام الدراسي 2017، لهذا ظل طلاب المعاهد الازهرية بحيرة من امرهم، وهناك توقعات بان تظهر نتائج الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية الازهرية 2017 في نفس الوقت اليوم ليلاً او غداً صباحاً.

هذا ومن المنتظر ان يتم بعدها مباشرة، اعلان مواعيد امتحانات الدور الثاني للراسبين ببعض المواد في امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2017، وبعدها ايضا سوف يصدر بيان رسمي باوائل نتيجة اعدادية الازهر في جميع محافظات مصر.

ومن ثم التمكن من معرفة نتائج اعدادية معاهد الازهر الشريف 2017 التي سوف توضع على موقع الازهر الشريف التعليمى ليستطيع الطلبة من معرفتها بالاسم و كذلك رقم الجلوس.

ويمكن متابعة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية اخر العام 2017 برقم الجلوس او بالاسم من خلال الضغط على هذا الرابط الاتي: http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/prep3_a.aspx

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة شهادة إعدادية الأزهر 2017 بالإسم أو برقم الجلوس الآن