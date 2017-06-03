نتيجة شهادة إعدادية الأزهر 2017 بالإسم أو برقم الجلوس الآن

نتيجة اعدادية الازهر 2017
مصريات – الازهر الشريف – كتبت اسراء جابر: صرح الشيخ عبد التواب عبد الحكيم قطب ان نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 للفصل الدراسي الثاني سيتم اصدارها اليوم، وذلك دون ان يتم تحديد موعد بتاريخ محدد مسبقاً، مما جعل التلاميذ، في حالة ترقب يومي بانتظار ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى في جميع المعاهد الاعدادية الازهرية بكل انحاء محافظات الجمهورية وذلك بكل من:
محافظة القاهرة – محافظة الجيزة ، محافظة الاسكندرية – محافظة البحيرة – محافظة كفر الشيخ – محافظة مرسى مطروح – محافظة الوادي الجديد – محافظة اسوان ـ محافظة الاقصر – محافظة قنا – محافظة بني سويف – محافظة اسيوط – محافظة سوهاج – محافظة المنيا – محافظة السويس – محافظة بورسعيد – محافظة الاسماعيلية – محافظة الشرقية – محافظة الدقهلية – محافظة الغربية – محافظة المنوفية – محافظة القليوبية – محافظة الفيوم – محافظة دمياط – محافظة شمال سيناء و العريش – محافظة البحر الاحمر – محافظة جنوب سيناء.
وطبق نظام الترمين على طلاب الشهادة الابتدائية والشهادة الاعدادية الازهرية، أسوة بما هو متبع في باقي المدارس الحكومية والخاصة، وحتى الان ليس هناك موعد معروف لظهور نتيجة الاعدادية الازهرية لاخر العام الدراسي 2017، لهذا ظل طلاب المعاهد الازهرية بحيرة من امرهم، وهناك توقعات بان تظهر نتائج الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية الازهرية 2017 في نفس الوقت اليوم ليلاً او غداً صباحاً.
هذا ومن المنتظر ان يتم بعدها مباشرة، اعلان مواعيد امتحانات الدور الثاني للراسبين ببعض المواد في امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2017، وبعدها ايضا سوف يصدر بيان رسمي باوائل نتيجة اعدادية الازهر في جميع محافظات مصر.
ومن ثم التمكن من معرفة نتائج اعدادية معاهد الازهر الشريف 2017 التي سوف توضع على موقع الازهر الشريف التعليمى ليستطيع الطلبة من معرفتها بالاسم و كذلك رقم الجلوس.
ويمكن متابعة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية اخر العام 2017 برقم الجلوس او بالاسم من خلال الضغط على هذا الرابط الاتي: http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/prep3_a.aspx
عاوز اعرف نتيجه 2017 الدور الثاني
محافظه البحيره رقم الجلوس٤١٦٦٣
84
جابر عبد الرحيم عبد الرازق
52747
عوز اعرف النتيجة الشهده الاعداديه الازهريه في قنا الطالب عمرو محمود عبدالله محمود
رقم الجلوس031722
اريد معرفة النتيجة .رقم الحلوس 62271 محافظة اسيوط. عبد الرحمن احمد هاشم حسين
اريد معرفه نتيجه الطالب اسامه محمد متولي متولي رقم الجلوس 20545
عوز نتيجة الصف السادس الابتدائية محافظة اسيوط مركز ساحل ساليم قرية بويط نتيجة ع لقاء محمد عبدالهادى محمود مع الشكر
هو المجموع الكلي من كم للاعدادبة لو سمحتم
محافظه القاهره. حلوان
رقم الجلوس ٢٠٣١٥٦
اسراء جمعه ودا رقم جلوسي314446 بكفر الشيخ بلطيم
نتيجة الشهادة الاعدادية الازهريه نازله من المريخ على ظهر سلحفاء الله اعلى واعلم هتظهر فى أى يوم من السنه هننتظرها بعد العيد الأضحى تكون السلحفاء وصلت بالسلامه
محمد احمد سعد الوكيل محافظة البحيرة رقم الجلوس 44677
عاوزه اعرف النتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه محافظه بني سويف ورقم الجلوس هو 55842:
منطقة الازهر الشريف معهد العلم والايمان الخاص محافظة القليوبية سندس مصطفى يوسف مصطفى رقم الجلوس 2912
ممكن نتيجتى انا رقم جلوسى 239439 معهد فتيات الشيخ زايد النموذجى محافظه الجيزه
عاوز اعرف نتيجتي معهد بنين دست الاشراف الازهري(3 اعدادي) رقم الجلوس 47433
انا اسمي جليلة محمد صابر محافظة اسوان معهد فتيات دراو الاعدادي والثانوي رقم الجلوس259314
اريد معرفة نتيجة الشهاده الاعداديه الازهريه لرقم الجلوس 204962
انا عايز النتيجه سنه ثالثه اعدادي رقم الجلوس 157 المدرسه العطار ع المنطقه بشبرا
اريد نتيجة الشهادة الاعداديه الازهريه
رقم الجلوس 49884
امير انور حسن
رقم الجلوس:63357
محافظه الوادى الجديد