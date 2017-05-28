نتيجة اعدادية المنيا 2017 موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجة اعدادية المنيا
مصريات – محافظة المنيا – كتبت هبة ناجي: يعتمد السيد محافظ المنيا نتائج آخر العام الترم الثانى لامتحانات الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى لجميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة في المحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح 70.6% بزيادة قدرها 5.5% عن العام الماضي التي بلغت نسبة النجاح به 65.1%.
وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بان نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنيا 2017 تبين ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي واجهت سير وانتظام العملية التعليمية بالمنيا خاصة ومصر عموما تشير إلي مجهودات المحافظة وادارة مديرية التربية والتعليم بالمنيا والادارات التعليمية: المنيا ، مطاي ، سمالوط ، ملوى ، أبو قرقاص ، ديرمواس ، بنى مزار ، مغاغة ، العدوة بالمراكز خلال النصف الثانى من العام ومدى قدرتها علي مواجهة المتغيرات المختلفة.
لمشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا اضغط على هذا الرابط حيث سيمكنك معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادى من موقع بوابة المحافظة الالكتروني التعليمي بعد ان تدخل رقم الجلوس الخاص بك بالمكان المشار اليه للاستعلام الفوري: http://www.minia.gov.eg
حالة تعذر الحصول على النتيجة يمكن كتابة تعليق هنا وكتابة الاسم ورقم الجلوس حتى نقوم بمساعدتك
18393 مجمد احمد محمد مهنى المنيا السلام الاعداديه
محمد محيى عباس
مدرسة الاتحاد الاعداديه
رقم الجلوس 50589
محافظة المنيا
نجح
100104اسامه محمد شوقي
101173محمد عبد النعيم
100989احمد محمد عبد الصبور
احمدرجب احمدراضي مدرسةالشيخ مصطفي عبد الرازق الاعداديه بنين رقم جلوس 18743
سوزان علي احمد راضي مدرسة الشيخ مصطفي عبد الرازق الاعداديه بنات ابو جرج رقم جلوس 18948
خالد خلف عبد النظير بشندي محافظة المنيا مركز ابو قرقاص رقم الجلوس 77742
اسماء شعبان ضاحى نجيب
رقم الجلوس 60083
أبو بكر فهمى محمد محمد ..رقم الجلوس 22084
ايه حماده عاطف
مدرسة احمدامبابي
11018
رقم الجلوس 17732
محمد احمد محمد حسن
رقم الجلوس 49517
عبد المسيح جرجس فريج رقم الجلوس 73818
محافظة المنيا مدرسة الكمال المشتركه رقم الجلوس894
مدرسه الشهيد جمال ابو حليقه رقم جلوسي49472