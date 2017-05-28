نتيجة الاعدادية بالمنيا

نتيجة اعدادية المنيا

مصريات – محافظة المنيا – كتبت هبة ناجي: يعتمد السيد محافظ المنيا نتائج آخر العام الترم الثانى لامتحانات الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى لجميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة في المحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح 70.6% بزيادة قدرها 5.5% عن العام الماضي التي بلغت نسبة النجاح به 65.1%.

نتائج اعدادية محافظة المنيا 2017

نتيجة شهادة اعدادية محافظة المنيا 2017 – 2018

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بان نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنيا 2017 تبين ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي واجهت سير وانتظام العملية التعليمية بالمنيا خاصة ومصر عموما تشير إلي مجهودات المحافظة وادارة مديرية التربية والتعليم بالمنيا والادارات التعليمية: المنيا ، مطاي ، سمالوط ، ملوى ، أبو قرقاص ، ديرمواس ، بنى مزار ، مغاغة ، العدوة بالمراكز خلال النصف الثانى من العام ومدى قدرتها علي مواجهة المتغيرات المختلفة.

لمشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا اضغط على هذا الرابط حيث سيمكنك معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادى من موقع بوابة المحافظة الالكتروني التعليمي بعد ان تدخل رقم الجلوس الخاص بك بالمكان المشار اليه للاستعلام الفوري: http://www.minia.gov.eg

حالة تعذر الحصول على النتيجة يمكن كتابة تعليق هنا وكتابة الاسم ورقم الجلوس حتى نقوم بمساعدتك

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نتيجة اعدادية المنيا 2017 موقع مديرية التربية والتعليم

28/05/2017 1365 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , ,
1365 comments
  1. محمد احمد محمد 23/07/2017 01:46 -

    18393 مجمد احمد محمد مهنى المنيا السلام الاعداديه

  2. ramadan al ansary 25/06/2017 14:06 -

    محمد محيى عباس
    مدرسة الاتحاد الاعداديه
    رقم الجلوس 50589
    محافظة المنيا

  4. mostafa 03/06/2017 04:14 -

    100104اسامه محمد شوقي
    101173محمد عبد النعيم
    100989احمد محمد عبد الصبور

  5. راضي احمد راضي 31/05/2017 19:12 -

    احمدرجب احمدراضي مدرسةالشيخ مصطفي عبد الرازق الاعداديه بنين رقم جلوس 18743

  6. راضي احمد راضي 31/05/2017 19:10 -

    سوزان علي احمد راضي مدرسة الشيخ مصطفي عبد الرازق الاعداديه بنات ابو جرج رقم جلوس 18948

  7. خالد خلف عبد النظير بشندي 31/05/2017 11:42 -

    خالد خلف عبد النظير بشندي محافظة المنيا مركز ابو قرقاص رقم الجلوس 77742

  8. اسماء شعبان ضاحى نجيب 31/05/2017 10:50 -

    اسماء شعبان ضاحى نجيب
    رقم الجلوس 60083

  9. أبو بكر 29/05/2017 23:11 -

    أبو بكر فهمى محمد محمد ..رقم الجلوس 22084

  10. إيه حماده عاطف 29/05/2017 22:01 -

    ايه حماده عاطف
    مدرسة احمدامبابي
    11018

  12. محمد احمد 28/05/2017 20:37 -

    محمد احمد محمد حسن
    رقم الجلوس 49517

  13. عبد المسيح جرجس فريج 28/05/2017 18:01 -

    عبد المسيح جرجس فريج رقم الجلوس 73818

  14. عاد ل محمد عبد الوهاب 03/02/2017 16:34 -

    محافظة المنيا مدرسة الكمال المشتركه رقم الجلوس894

  15. عماد عثمان عمر 31/01/2017 13:07 -

    مدرسه الشهيد جمال ابو حليقه رقم جلوسي49472

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