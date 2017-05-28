نتيجة اعدادية المنيا

مصريات – محافظة المنيا – كتبت هبة ناجي: يعتمد السيد محافظ المنيا نتائج آخر العام الترم الثانى لامتحانات الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادى لجميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة في المحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح 70.6% بزيادة قدرها 5.5% عن العام الماضي التي بلغت نسبة النجاح به 65.1%.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم بان نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنيا 2017 تبين ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي واجهت سير وانتظام العملية التعليمية بالمنيا خاصة ومصر عموما تشير إلي مجهودات المحافظة وادارة مديرية التربية والتعليم بالمنيا والادارات التعليمية: المنيا ، مطاي ، سمالوط ، ملوى ، أبو قرقاص ، ديرمواس ، بنى مزار ، مغاغة ، العدوة بالمراكز خلال النصف الثانى من العام ومدى قدرتها علي مواجهة المتغيرات المختلفة.

لمشاهدة نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنيا اضغط على هذا الرابط حيث سيمكنك معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادى من موقع بوابة المحافظة الالكتروني التعليمي بعد ان تدخل رقم الجلوس الخاص بك بالمكان المشار اليه للاستعلام الفوري: http://www.minia.gov.eg

حالة تعذر الحصول على النتيجة يمكن كتابة تعليق هنا وكتابة الاسم ورقم الجلوس حتى نقوم بمساعدتك

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نتيجة اعدادية المنيا 2017 موقع مديرية التربية والتعليم