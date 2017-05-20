نتيجة اعدادية قنا

مصريات – قنا – كتبت ميار الشعرواي: رغم بعض المعوقات التي صاحبت فترة اختبارات طلاب شهادة المرحلة الاعدادية، إلا انه يمكن القول بان العام الدراسي 2017 قد انقضى بنجاح، ولم يتبق الآن سوى الحصول على النتيجة النهائية، ومجموع الترمين الاول والثاني، والتي ينتظرها التلاميذ كعادتهم وبفارغ الصبر، خاصة بان المجموع النهائي يؤثر في تنسيق دخول الثانوية العامة او الثانوية الفنية وغيرها.

هذا وسيعتمد محافظ قنا في وقت لاحق اليوم، نتيجة الشهادة الاعدادية، بعد قيام لجنة امتحانات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة قنا بانهاء تصحيح اوراق الامتحان.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم ان نسبة النجاح في نتيجة اعدادية قنا بلغت 88.65% حيث تقدم للامتحان 48 ألفا و514 تلميذا وتلميذة نجح منهم 30 ألفا و866 تلميذا وتلميذة.

واضاف ان مؤشرات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2017 تبين بان ادارة قفط جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.14 % ثم قوص 78.3% والوقف 75.47% ونقادة 75.41% وفرشوط 69.19% ودشنا 68.15% ونجع حمادي 60.77% وقنا 58.12% وأخيرا أبوتشت 50.6%.

وسيتمكن تلاميذ الشهادة الاعدادية، في سائر الادارات التعليمية بقنا، من معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادى، كل من مدرسته مباشرة، كما سيجري اضافة نتيجة الاعدادية لطلاب قنا على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا نفسها، او على موقع وزارة التربية والتعليم على بوابة الحكومة الالكترونية الرسمي المركزي.

غير انه، وحتى وقت كتابة هذا الخبر، لم يتم عرض نتائج الشهادة الاعدادية في موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي او مديرية التربية والتعليم بقنا ويتوقع ان يتم اتاحة نتائج اعدادية قنا اليوم او غدا على ابعد تقدير.

اضغط على هذا الرابط للاستعلام عن نتيجة اعدادية قنا 2017 ومشاهدتها مباشرة برقم الجلوس من موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمي فور اعتمادها: http://www.qena.gov.eg

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نتيجة اعدادية قنا 2017 مديرية وزارة التربية والتعليم