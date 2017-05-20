نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث قنا 2017

نتيجة اعدادية قنا

مصريات – قنا – كتبت ميار الشعرواي: رغم بعض المعوقات التي صاحبت فترة اختبارات طلاب شهادة المرحلة الاعدادية، إلا انه يمكن القول بان العام الدراسي 2017 قد انقضى بنجاح، ولم يتبق الآن سوى الحصول على النتيجة النهائية، ومجموع الترمين الاول والثاني، والتي ينتظرها التلاميذ كعادتهم وبفارغ الصبر، خاصة بان المجموع النهائي يؤثر في تنسيق دخول الثانوية العامة او الثانوية الفنية وغيرها.

هذا وسيعتمد محافظ قنا في وقت لاحق اليوم، نتيجة الشهادة الاعدادية، بعد قيام لجنة امتحانات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة قنا بانهاء تصحيح اوراق الامتحان.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم ان نسبة النجاح في نتيجة اعدادية قنا بلغت  88.65% حيث تقدم للامتحان 48 ألفا و514 تلميذا وتلميذة نجح منهم 30 ألفا و866 تلميذا وتلميذة.

واضاف ان مؤشرات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2017 تبين بان ادارة قفط جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.14 % ثم قوص 78.3% والوقف 75.47% ونقادة 75.41% وفرشوط 69.19% ودشنا 68.15% ونجع حمادي 60.77% وقنا 58.12% وأخيرا أبوتشت 50.6%.

وسيتمكن تلاميذ الشهادة الاعدادية، في سائر الادارات التعليمية بقنا، من معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادى، كل من مدرسته مباشرة، كما سيجري اضافة نتيجة الاعدادية لطلاب قنا على موقع مديرية وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا نفسها، او على موقع وزارة التربية والتعليم على بوابة الحكومة الالكترونية الرسمي المركزي.

غير انه، وحتى وقت كتابة هذا الخبر، لم يتم عرض نتائج الشهادة الاعدادية في موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي او مديرية التربية والتعليم بقنا ويتوقع ان يتم اتاحة نتائج اعدادية قنا اليوم او غدا على ابعد تقدير.

اضغط على هذا الرابط للاستعلام عن نتيجة اعدادية قنا 2017 ومشاهدتها مباشرة برقم الجلوس من موقع بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمي فور اعتمادها: http://www.qena.gov.eg

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نتيجة اعدادية قنا 2017 مديرية وزارة التربية والتعليم

20/05/2017 111 تعليق نتيجة الاعدادية , , , , , , , , , , , , , ,
111 comments
  2. اسلام محمد احمد 09/06/2016 17:34 -

    الصف الثالث الإعدادي 
    اداره ابوتشت 

  4. فاطمه يوسف عباس خليل 08/06/2016 18:36 -

    نتيجه الاعداديه قنا قوص حاجر خزام

  5. محمد فتحى محمد يسين 06/06/2016 19:32 -

    محافظة قنا مركز قوص الرقم الجلوس      54441

  6. احمد 12/06/2015 19:41 -

    اريد معرفه نتيجه احمد عبد العزيز محمود حسين ورقم جلوسه 20955

  7. ازهار عبدالله عبد الر 10/06/2015 23:52 -

    نتيجة الاعدادية لعام 2015 بمركز اشمون منوفية

  8. بشرى محمد زكي فهمي فراج 10/06/2015 22:11 -

    رقم الجلوس 11603 محافظة قنا مدرسة اللغات الاعدادية الصف الثالث الاعدادي

  9. ندا محمود حامد جلال 10/06/2015 19:10 -

    رقم الجلوس محافظة 52002الرجاءالردبسرعه

  10. احمد 09/06/2015 14:31 -

    عموما رقم الجلوس 60043 محافظة قنا إدارة نقادة التعليمية الصف الثالث الإعدادي

  11. احمد 09/06/2015 14:30 -

    كل المحافظات ظهرت وليها مكان مخصص على بوابة التربية والتعليم لها إلا محافظة قنا حتى مكان مخصص للإظهار النتيجة والبحث عنها فيه ما فيها

    حراااام حرق الأعصاب ده

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