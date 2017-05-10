نتيجة الاعدادية الازهرية 2017

مصريات – كتبت سمر عثمان: خلال بضعة ايام، سوف تتفرغ المدارس والمعاهد الازهرية في سائر ارجاء الجمهورية لطلاب الشهادات في المراحل التعليمية الثلاثة الابتدائية، والاعدادية والثانوية لاداء امتحاناتهم المقررة لنهاية العام الدراسي الدور الاول 2017.

هذا وصرح مدير قطاع الامتحانات في الازهر الشريف انه سوف يتم الاعلان عن نتائج طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الاول الترم الثاتى 2017 بعد انتهاء امتحانات الثانوية الازهرية وخلال اسبوع تقريبا سيتم استكمال تصحيح الاوراق.



اما فيما يخص اعلان نتيجة طلاب الصف الاول الاعدادى الازهرى، ونتيجة الصف الثاني الاعدادى الازهرى، فيجري بتوقيت مختلف من معهد ازهري الى آخر، حسب الجداول الخاصة بهم، وكنا في قد ادرجنا في موقع مصريات، اخبار سابقة حول كيفية الحصول على النتائج.

ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى للعام الدراسي 2016 – 2017 الخاصة ايضا بمعهد البعوث والمعاهد النموذجية في كل المحافظات المصرية القاهرة، الاسكندرية ، الجيزة ، الشرقية، القليوبية، الدقهلية ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الغربية و طنطا،دمياط ، المنوفية، المنيا ، بني سويف ، سوهاج ، اسيوط ، قنا ، اسوان ، الاقصر ، الوادي الجديد ، مطروح ، بورسعيد ، الاسماعيلية، البحر الاحمر ، السويس ، شمال سيناء و العريش ، جنوب سيناء.

ويتم اضافة نتائج الصف الثالث للمرحلة الاعدادية الدور الاول، وفي مرحلة لاحقة الدور الثاني، على الموقع الالكتروني، في صفحة نتائج الامتحانات للشهادة الاعدادية والثانوية الازهرية، وهو موقع الازهر الشريف التعليمي حسب الرابط المبين ادناه، ليستطيع الطلبة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 بدون الذهاب الى المدرسة حيث يتم تحويلهم تلقائيا بعد ارسال اوراقهم، لكن عليهم بعد معرفتها الذهاب للتقدم الى المعاهد الثانوية.

ويمكن مشاهدة نتيجة الاعدادية الازهرية 2017 من على موقع الازهر الشريف التعليمي وذلك لحظة اعلانها بوقت لاحق بواسطة هذا الرابط: http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/prep3_a.aspx

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نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 برقم الجلوس موقع الازهر