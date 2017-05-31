نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 موقع نتائج شهادة معاهد الازهر

نتيجة الابتدائية الازهرية 2017
مصريات – الازهر – كتبت سمر معروف: تستعد الادارات التعليمية التابعة لكنترول المعاهد الخاصة بالازهر الشريف، لاضافة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 لجميع التلاميذ على مستوى معاهد الازهر الشريف في الجمهورية على موقع نتائج الامتحانات الازهرية الالكتروني التالي المبين ادناه اسفل هذا الخبر.
ويجري نشر نتائج الصف السادس على موقع الازهر التعليمي الرسمي لعرض نتائج الطلاب، وذلك للتسهيل على التلاميذ واولياء امورهم التعرف على النتيجة الازهرية 2017 الدور الاول، وسوف يعلن عليه لاحقاً ايضاً نتائج الدور الثاني.
الجدير بالذكر بانه انه لا يتم على موقع الازهر الشريف التعليمي عرض نتيجة امتحانات الصفوف الانتقالية، سواء في الترم الاول او الترم الثاني عادة، اي لا يجري ادراج نتيجة الصف الاول الابتدائي الازهري او الصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي الازهري او الرابع او الخامس الابتدائي الازهري، وانما فقط يختص موقع الازهر التعليمى للنتائج باعلان نتائج الشهادات الازهرية، مثل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس.
وتتم اتاحة نتائج الابتدائية الازهرية لطلاب الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس، لجميع محافظات مصر: محافظة اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ،محافظة الاسكندرية ، الشرقية ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ.
وذلك حتى يتسنى لمن يرسب في اي مادة حسب نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية للعام 2017 الاستعداد لها ومراجعة المواد مرة ثانية في نتيجة الشهادة الابتدائية ويمكن متابعة النتيجة حين ظهورها وتشمل نتائج المعاهد الازهرية الابتدائية لجميع المحافظات والمدن التي اشرنا اليها من هنا: alazhar.gov.eg/learn/student/results/pri6
عايزة نتيجة رقم الجلوس داه 66576
43465 نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه بني غالب اسيوط
زياد حسين زينهم 64589 الفتح الازهري النموزجي
معهد منشية السادات رقم الجلوس 65943
الاسم منه نجم عبد الونيس
رقم الجلوس 148
مدرسه فتيات قلمشاه الابتدائيه الازهريه
مركز اطسا
محافظه الفيوم
سندس سمير على المنيا الرقم الجلوس 60040
ممكن نتيجه الطالب عبد الرحمن محمود موافى الصف السادس الابتدائى الازهرى بالدقهليه
009671
ممكن اسماء العشرة الاوائل للصف السادس الابتدائي الازهري النموذجي بمحافظة قنا ضروري وبسرعة لو تكرمتم
اريد ان اعرف نتيجه محسن يحيي محمد عباس بمدرسه معهد محمد جلال الازهري
رقم الجلوس 23012
الاسم بكير محمود عبد العظيم
الزقازيق
محمود مختارعزت معهد سرى رقم جلوس74162
واسم ابراهيم حسن سيد الاهل ورقم الجلوس 15581
ممكن نتيجة ساره علي محمد خلف معهد نجع ابو حمد الابتدائي اﻻزهري بسوهاج
شكرآ جزيلآ
125083
الرحمة حلوة
نتيجه محمد مصطفى على محمود
الصف الثالث الابتدائي الازهرية
رقم الجلوس ١٠٥
معهد المرازيق كفر ظهران
اريد نتيجه محمد مصطفى علي محمود السيد سلطان
في الصف الثالث الابتدائي الازهرية _المرزيق كفرظهران
نتيجه الترم الاول للصف الثانى الابتدائى معهد دينى كفر السكريه رقم الجلوس 24
عاوز اعرف نتيجة امتحانات ورقم الجلوس هو ١١٨
اريد نتيجة احمد حسن ابراهيم محمد – رقم الجلوس 21249
اريد نتيجة احمد حسن ابراهيم محمد 21249
معرفت نتيجة مدرسة الفتح المبين بمحرم بك الاسكندرية …مصطفى ممدوح حلمى السيد رقم الجلوس …..131821
اريد نتيجة الدور التانى الصف السادس محافظة الدقهلية رقم الجلوس 76706
اريد معرفه النتيجه للشهادة الابتدائيه الازهريه
معهد فوزى الديب
فى المنوفية رقم الجلوس 12573
زياد اشرف عبدالعزيز. رقم الجلوس 143951
اريد معرفة الشهادة الابتدائيةزمعهد توكل طنطا
اريد معرفة نتيجتى بالمجموع فى الشهادة الابتدائية الأزهرية رقم جلوسي ٤٥٣٩٩ محافظة البحيرة. وشكرا
اريد معرفة نتيجتى رقم الجلوس 11388
نتيجة اءحمد محمد امين من فضلك رقم الجلوس 27864 معهد الوسطاني الازهري . دمياط
71543 الاسم محمد احمد محمد احمد