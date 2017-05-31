نتيجة الابتدائية الازهرية 2017

مصريات – الازهر – كتبت سمر معروف: تستعد الادارات التعليمية التابعة لكنترول المعاهد الخاصة بالازهر الشريف، لاضافة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 لجميع التلاميذ على مستوى معاهد الازهر الشريف في الجمهورية على موقع نتائج الامتحانات الازهرية الالكتروني التالي المبين ادناه اسفل هذا الخبر.

ويجري نشر نتائج الصف السادس على موقع الازهر التعليمي الرسمي لعرض نتائج الطلاب، وذلك للتسهيل على التلاميذ واولياء امورهم التعرف على النتيجة الازهرية 2017 الدور الاول، وسوف يعلن عليه لاحقاً ايضاً نتائج الدور الثاني.

الجدير بالذكر بانه انه لا يتم على موقع الازهر الشريف التعليمي عرض نتيجة امتحانات الصفوف الانتقالية، سواء في الترم الاول او الترم الثاني عادة، اي لا يجري ادراج نتيجة الصف الاول الابتدائي الازهري او الصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي الازهري او الرابع او الخامس الابتدائي الازهري، وانما فقط يختص موقع الازهر التعليمى للنتائج باعلان نتائج الشهادات الازهرية، مثل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس.

وتتم اتاحة نتائج الابتدائية الازهرية لطلاب الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس، لجميع محافظات مصر: محافظة اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ، محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ،محافظة الاسكندرية ، الشرقية ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ.

وذلك حتى يتسنى لمن يرسب في اي مادة حسب نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية للعام 2017 الاستعداد لها ومراجعة المواد مرة ثانية في نتيجة الشهادة الابتدائية ويمكن متابعة النتيجة حين ظهورها وتشمل نتائج المعاهد الازهرية الابتدائية لجميع المحافظات والمدن التي اشرنا اليها من هنا: alazhar.gov.eg/learn/student/results/pri6



اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 موقع نتائج شهادة معاهد الازهر