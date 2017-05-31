نتائج الابتدائية الازهرية 2018/2017

نتيجة الابتدائية الازهرية 2017

مصريات – الازهر – كتبت سمر معروف: تستعد الادارات التعليمية التابعة لكنترول المعاهد الخاصة بالازهر الشريف، لاضافة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 لجميع التلاميذ على مستوى معاهد الازهر الشريف في الجمهورية على موقع نتائج الامتحانات الازهرية الالكتروني التالي المبين ادناه اسفل هذا الخبر.

ويجري نشر نتائج الصف السادس على موقع الازهر التعليمي الرسمي لعرض نتائج الطلاب، وذلك للتسهيل على التلاميذ واولياء امورهم التعرف على النتيجة الازهرية 2017 الدور الاول، وسوف يعلن عليه لاحقاً ايضاً نتائج الدور الثاني.

نتائج الابتدائية الازهرية 2017

نتيجة الابتدائية الازهرية 2018/2017 موقع نتائج الازهر الشريف

الجدير بالذكر بانه انه لا يتم على موقع الازهر الشريف التعليمي عرض نتيجة امتحانات الصفوف الانتقالية، سواء في الترم الاول او الترم الثاني عادة، اي لا يجري ادراج نتيجة الصف الاول الابتدائي الازهري او الصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي الازهري او الرابع او الخامس الابتدائي الازهري، وانما فقط يختص موقع الازهر التعليمى للنتائج باعلان نتائج الشهادات الازهرية، مثل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الصف السادس.

وتتم اتاحة نتائج الابتدائية الازهرية لطلاب الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس، لجميع محافظات مصر: محافظة اسوان ، سوهاج ، محافظة اسيوط، الاسماعيلية ،المنوفية، مطروح ، القليوبية ، محافظة الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، شمال سيناء  ، العريش ، جنوب سيناء ، السويس ،  محافظة القاهرة , محافظة الدقهلية ،محافظة الاسكندرية ، الشرقية ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد ، القليوبية ، محافظة الجيزة ، دمياط ، الفيوم ، البحيرة ، كفر الشيخ.

وذلك حتى يتسنى لمن يرسب في اي مادة حسب نتائج الشهادة الابتدائية الازهرية للعام 2017 الاستعداد لها ومراجعة المواد مرة ثانية في نتيجة الشهادة الابتدائية ويمكن متابعة النتيجة حين ظهورها وتشمل نتائج المعاهد الازهرية الابتدائية لجميع المحافظات والمدن التي اشرنا اليها من هنا: alazhar.gov.eg/learn/student/results/pri6

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نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 موقع نتائج شهادة معاهد الازهر

31/05/2017 1531 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , , , ,
1531 comments
  1. مصطفى سمير برغوت 29/05/2017 14:19 -

    عايزة نتيجة رقم الجلوس داه 66576

  2. صبري مصطفي 29/05/2017 13:06 -

    43465 نتيجة الشهاده الابتدائيه الازهريه بني غالب اسيوط

  3. bassam 26/05/2017 15:13 -

    زياد حسين زينهم 64589 الفتح الازهري النموزجي

  4. محمدشحاتة 23/05/2017 23:45 -

    معهد منشية السادات رقم الجلوس 65943

  5. ابو يوسف 06/05/2017 20:31 -

    الاسم منه نجم عبد الونيس
    رقم الجلوس 148
    مدرسه فتيات قلمشاه الابتدائيه الازهريه
    مركز اطسا
    محافظه الفيوم

  6. سندس سمير على 60040 18/02/2017 13:32 -

    سندس سمير على المنيا الرقم الجلوس 60040

  7. عبدالرحمن محمود موافي 12/02/2017 20:35 -

    ممكن نتيجه الطالب عبد الرحمن محمود موافى الصف السادس الابتدائى الازهرى بالدقهليه
    009671

  8. حبيبة احمد محمد محمود 10/02/2017 18:42 -

    ممكن اسماء العشرة الاوائل للصف السادس الابتدائي الازهري النموذجي بمحافظة قنا ضروري وبسرعة لو تكرمتم

  9. محسن يحيي محمد عباس 05/02/2017 16:43 -

    اريد ان اعرف نتيجه محسن يحيي محمد عباس بمدرسه معهد محمد جلال الازهري

  10. محمود السعدني 03/02/2017 22:37 -

    رقم الجلوس 23012
    الاسم بكير محمود عبد العظيم

    الزقازيق

  11. eng amrkhattab 31/01/2017 23:24 -

    محمود مختارعزت معهد سرى رقم جلوس74162

  12. ابراهيم حسن سيد الاهل 26/01/2017 23:59 -

    واسم ابراهيم حسن سيد الاهل ورقم الجلوس 15581

  13. محمود 20/08/2016 08:08 -

    ممكن نتيجة ساره علي محمد خلف معهد نجع ابو حمد الابتدائي اﻻزهري بسوهاج

  17. محمد مصطفى علي محمود 25/01/2016 15:13 -

    نتيجه محمد مصطفى على محمود 
    الصف الثالث الابتدائي الازهرية 
    رقم الجلوس ١٠٥
    معهد المرازيق كفر ظهران

  18. محمد مصطفى علي محمود 25/01/2016 01:19 -

    اريد نتيجه محمد مصطفى علي محمود السيد سلطان 
    في الصف الثالث الابتدائي الازهرية _المرزيق كفرظهران

  19. محمد محمود محمد عبد العاطى عبد البارى 12/01/2016 19:48 -

    نتيجه الترم الاول للصف الثانى الابتدائى معهد دينى كفر السكريه رقم الجلوس 24

  20. محمدسعيدمحمدنصرالعبد 10/01/2016 14:42 -

    عاوز اعرف نتيجة امتحانات ورقم الجلوس هو ١١٨

  21. احمد حسن ابراهيم محمد 13/09/2015 18:27 -

    اريد نتيجة احمد حسن ابراهيم محمد – رقم الجلوس 21249

  22. احمد حسن ابراهيم محمد 13/09/2015 18:26 -

    اريد نتيجة احمد حسن ابراهيم محمد 21249

  23. adham 16/08/2015 21:32 -

    معرفت نتيجة مدرسة الفتح المبين بمحرم بك الاسكندرية …مصطفى ممدوح حلمى السيد رقم الجلوس …..131821

  24. اسلام محمد محمد عبد المجيد 15/08/2015 04:31 -

    اريد نتيجة الدور التانى الصف السادس محافظة الدقهلية رقم الجلوس 76706

  25. يوسف فوزى الوكيل 16/06/2015 16:20 -

    اريد معرفه النتيجه للشهادة الابتدائيه الازهريه
    معهد فوزى الديب
    فى المنوفية رقم الجلوس 12573

  26. زياد اشرف عبدالعزيز 16/06/2015 10:23 -

    زياد اشرف عبدالعزيز. رقم الجلوس 143951

  27. روان ايمن محمد عطية 15/06/2015 19:03 -

    اريد معرفة الشهادة الابتدائيةزمعهد توكل طنطا

  28. مالك رجب جمعه رجب ابراهيم 14/06/2015 22:02 -

    اريد معرفة نتيجتى بالمجموع فى الشهادة الابتدائية الأزهرية رقم جلوسي ٤٥٣٩٩   محافظة البحيرة. وشكرا

  29. عمر صبرى عبدالسميع محمد 14/06/2015 20:52 -

    اريد معرفة نتيجتى رقم الجلوس 11388

  30. احمد محمد اءمين الدسوقي 14/06/2015 16:56 -

    نتيجة اءحمد محمد امين من فضلك رقم الجلوس 27864 معهد الوسطاني الازهري . دمياط

  31. محمد احمد 14/06/2015 15:21 -

    71543 الاسم محمد احمد محمد احمد

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