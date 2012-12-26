نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 الدور الثاني

نتائج الابتدائية الازهرية 2017 الدور الثاني

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 الدور الثاني

مصريات – الازهر الشريف – كتبت سارة احمد:

اذا كنت من تلاميذ الشهادة الابتدائية الازهرية للعام 2017 وقد اديت الامتحانات في الدور الاول فيمكنك الدخول الى موقع النتيجة مباشرة اسفل هذا الاخبر.

اما بالنسبة لمن لديهم ملاحق فسيقوم السيد رئيس قطاع المعاهد الازهرية بالاشراف على اعلان نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 بدورها الثاني والخاصة بجميع المحافظات المصرية.

وتم تحديد نسبة النجاح في نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 والتي كانت مرتفعة بالمقارنة مع العام الماضي.

ويمكن للتلاميذ واولياء امورهم مشاهدة و معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2017 من موقع الازهر التعليمى الرسمي بعد اعتمادها من الدكتور احمد الطيب مباشرة من هذا الرابط

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نتيجة الابتدائية الازهرية الدور الثاني والأول 2017 معاهد الازهر

26/12/2012 616 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , ,
616 comments
  2. مصطفى هنداوى 27/05/2017 10:39 -

    احمد مصطفى محمدعبدالفتاح٢٥٩٣٣

  3. محمد الخواص 25/05/2017 20:17 -

    السلام عليكم عبد الرحمن محمد محمد على
    رقم الجلوس 114117

  10. ماريهان محمدعبد الوهاب 13/08/2016 13:46 -

    مريم محمد عبد الوهاب

    رقم الجلوس82464 الدور الثاني

    الجيزه

  11. السيد عبد السميع 12/08/2016 23:37 -

    نتيجه فاطمة السيد عبد السميع عبد الحليم معهد الازهور التجريبي ببورسعيد

  13. عبدالله حماد 12/08/2016 09:23 -

    شهد رجب محمود
    رقم الجلوس 131429
    الصف السادس الابتدائي ازهر دور تاني

  14. يوسف 12/08/2016 09:11 -

    السادس ابتدائيه ازهريه رقم جلوس 50881. دور ثاني

  16. مصطفى 11/08/2016 14:06 -

    مصطفى عبد الهادى عطية شعبان
    رقم الجلوس 17741
    الصف السادس الابتدائى ازهر
    دور تانى

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