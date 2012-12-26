نتيجة الابتدائية الازهرية الدور الثاني والأول 2017 معاهد الازهر

نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 الدور الثاني

مصريات – الازهر الشريف – كتبت سارة احمد:

اذا كنت من تلاميذ الشهادة الابتدائية الازهرية للعام 2017 وقد اديت الامتحانات في الدور الاول فيمكنك الدخول الى موقع النتيجة مباشرة اسفل هذا الاخبر.

اما بالنسبة لمن لديهم ملاحق فسيقوم السيد رئيس قطاع المعاهد الازهرية بالاشراف على اعلان نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 بدورها الثاني والخاصة بجميع المحافظات المصرية.

وتم تحديد نسبة النجاح في نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 والتي كانت مرتفعة بالمقارنة مع العام الماضي.

ويمكن للتلاميذ واولياء امورهم مشاهدة و معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الازهري 2017 من موقع الازهر التعليمى الرسمي بعد اعتمادها من الدكتور احمد الطيب مباشرة من هذا الرابط



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