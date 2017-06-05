نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 موقع الازهر التعليمى

نتيجة الابتدائية الازهرية 2017 من موقع الازهر التعليمى

مصريات – الازهر الشريف – كتبت زهراء ابراهيم: يعرض موقع الازهر التعليمي اليوم نتيجة الصف السادس الابتدائى وكذلك نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى اخر العام الدراسي 2017 بعد اعتماد شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب لها واعلانه عن نسب النجاح واسماء اوائل نتيجة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2017 في الفصل الدراسي الثانى على مستوى كل محافظات مصر وهي:

القاهرة ، حلوان ، الجيزة ومدينة 6 اكتوبر ، القليوبية و بنها ، الغربية ، طنطا ، الشرقية ، الزقازيق ، العاشر من رمضان ، الفيوم ، دمياط ، الاسكندرية ، مرسى مطروح ، الضبعة ، الوادي الجديد ، الاقصر ، اسوان ، قنا ، بني سويف ، سوهاج ، اسيوط ، المنيا ، كفر الشيخ ، البحيرة. ، دمنهور ، الاسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، العريش ، جنوب سيناء ، البحر الاحمر ، الغردقة ، بورسعيد ، المنوفية ، مدينة السادات ، شبين الكوم ، الدقهلية ، المنصورة.

واعلن مسئولو الكنترول انه سوف يمكن الطلاب و اولياء امورهم مساءا من معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 لجميع تلاميذ المعاهد الابتدائية الازهرية في كافة محافظات ومدن الجمهورية، وذلك على موقع الازهر التعليمى واعربوا عن اسفهم بسبب انخفاض نسب النجاح في نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري الدور الاول عن العام السابق حيث بلغت 61% ، وقالوا ان السبب الحقيقي هو وقف التجاوزات التي كانت تحدث خلال الامتحانات ومنع الغش داخل معاهد الازهر الشريف.

اما قائمة اسماء اوائل نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية للعام السابق فكانت كالتالي حسب الترتيب:

الاول :محمد صبحي عبد العظيم ،معهد أشمون بنين بمحافظة المنوفية ،بمجموع 643 درجة. المركز الثاني :-منة الله عماد عز الدين ،معهد طلائع الأزهر الخاص لغات بمحافظة القاهرة. الثالث : روان السيد محمد جويد ،معهد بور فؤاد النموذجي بمنطقة بورسعيد. الرابع خديجة محمد مصطفي معهد سمنود بمحافظة الغربية. الخامس :فرح أسامة إمام إبراهيم معهد طلائع الإسلام الخاص بمحافظة القاهرة. الخامس مكرر :رحمة حسنين عبد المنعم معهد طلائع الأزهر الخاص لغات بمحافظة القاهرة. السابع أية مصطفي توفيق مطصفي ،معهد الدنابيق الدقهلية. السابع مكرر : أحمد محمد عباس شرف معهد أنس بن مالك بالمنوفية. التاسع :أميرة عبد الفتاح صابر معهد منوف بالمنوفية. العاشر : ضحي إبراهيم معروف ،معهد الشيخ عبد الحميد فروح بالقليوبية. العاشر مكرر : يوسف هاني محمد النشار ، معهد دمياط النموذجي ، دمياط. المركز العاشر مكرر 2 : هاجر فؤاد مهني أحمد ،معهد نور الإسلام الخاص ،أسيوط.

و للاستعلام عن نتائج الامتحانات و خاصة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 في موقع الازهر الشريف التعليمى و التعرف على النتائج بالاسم و برقم الجلوس يرجى زيارة الرابط التالي >>> http://www.alazhar.gov.eg/learn/student/results/pri6

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نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2017 موقع الازهر التعليمى