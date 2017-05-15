نتيجة ابتدائية القاهرة 2017

مصريات – اخبار التعليم من محافظة القاهرة – تكتبها سهير ناجي: قاربت ساعة اعلان نتائج الطلاب لاخر العام 2017 الترم الثاني، حيث انهى الاف الطلبة الامتحانات بالمواد المقررة، ومن المتوقع ان يقوم السيد محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية قبل نهاية الاسبوع الحالي، والتي بلغت نسبة النجاح بها 91%.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوزيع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 فوراً على المدارس ونشر نتيجة ابتدائية القاهرة الصف السادس من خلال بوابة القاهرة التعليمية الالكترونية تحت اشراف مديرية التربية والتعليم وذلك على موقع بوابة القاهرة التعليمية الالكتروني وتجدون رابطه في الاسفل.

كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ان ادارة شبرا التعليمية احتلت المركز الاول على مستوى المحافظة صفوف الصف السادس بنسبة نجاح 98.82%.

واحتلت ادارة السيدة زينب المركز الثاني في نتيجة السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة- بنسبة 98.27% وتلتها ادارة باب الشعرية التعليمية في المركز الثالث بنسبة 97.80% في حين جاءت ادارة المرج في المرتبة الاخيرة بنسبة 81.5%.

تحديث نتائج الشهادة الابتدائية بالقاهرة 2017



سيجري اعلان نتيجة ابتدائية محافظة القاهرة برقم الجلوس، وستظهر بالاسم مع المجموع وبالدرجات، وذلك على بوابة القاهرة التعليمية التابع الى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ويمكنكم معرفة النتيجة الان بالضغط على اللينك التالي: http://www.cairogovresults.com

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نتيجة ابتدائية محافظة القاهرة 2017 مديرية التربية والتعليم