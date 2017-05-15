نتيجة الابتدائية 2017 محافظة القاهرة

نتيجة ابتدائية القاهرة 2017

مصريات – اخبار التعليم من محافظة القاهرة – تكتبها سهير ناجي: قاربت ساعة اعلان نتائج الطلاب لاخر العام 2017 الترم الثاني، حيث انهى الاف الطلبة الامتحانات بالمواد المقررة، ومن المتوقع ان يقوم السيد محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية قبل نهاية الاسبوع الحالي، والتي بلغت نسبة النجاح بها 91%.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوزيع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 فوراً على المدارس ونشر نتيجة ابتدائية القاهرة الصف السادس من خلال بوابة القاهرة التعليمية الالكترونية تحت اشراف مديرية التربية والتعليم وذلك على موقع بوابة القاهرة التعليمية الالكتروني وتجدون رابطه في الاسفل.

كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ان ادارة شبرا التعليمية احتلت المركز الاول على مستوى المحافظة صفوف الصف السادس  بنسبة نجاح 98.82%.

واحتلت ادارة السيدة زينب المركز الثاني في نتيجة السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة- بنسبة 98.27% وتلتها ادارة باب الشعرية التعليمية في المركز الثالث بنسبة 97.80% في حين جاءت ادارة المرج في المرتبة الاخيرة بنسبة 81.5%.

تحديث نتائج الشهادة الابتدائية بالقاهرة 2017

سيجري اعلان نتيجة ابتدائية محافظة القاهرة برقم الجلوس، وستظهر بالاسم مع المجموع وبالدرجات، وذلك على بوابة القاهرة التعليمية التابع الى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ويمكنكم معرفة النتيجة الان بالضغط على اللينك التالي: http://www.cairogovresults.com

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نتيجة ابتدائية محافظة القاهرة 2017 مديرية التربية والتعليم

15/05/2017 1367 تعليق نتيجة الابتدائية , , , , , , , , , , , , , ,
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  1. afrecino 04/02/2017 12:41 -

    أريد نتيجة الصف الثانى الابتدائى برقم جلوس 33 الاسم باسل وجدى إبراهيم

  2. اسماءمرسى 02/02/2017 19:09 -

    اريد نتيجة الصف السادس بمدرسة جابر الانصارى الخاصة بالقاهرة رقم الجلوس22496

  3. سهيل اسامه عبدالحي 01/02/2017 14:14 -

    نتيجه الصف السادس الابتدائي محافظه قاهرة

  4. احمد ناجى احمد حماد الجويلى 30/01/2017 22:17 -

    احمد ناجى احمد حماد الجويلى مدرسة عمار ابن ياسر محافظة القاهرة المطرية المسلة رقم الجلوس 109189

  5. عبدالرحمان كمال احمد مجمد ابوزيد 28/01/2017 19:37 -

    النتيجه

  6. Maiada 27/01/2017 19:34 -

    ادارة الشرابية مدرسة بلال المشتركة الصف الرابع رقم الجلوس ٥١٥ الاسم ادهم احمد خلف سيد

  7. عبد السلام محمد محمد الفارس 27/01/2017 01:14 -

    مدرسه الاسراء الخاصة الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس ٢٢٦٨٨٧

  8. mohmmed 23/01/2017 11:12 -

    محمد محمود مجدى امين(من مدرسة براعم الآيمان الخاصة بادارة المطرية )رقة الجلوس116116(بالصف السادس الآبتدائ

  9. يوسف عل محمود محمد صيام 14/01/2017 18:45 -

    اريد ان اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي لمدرسة المنار الاسلامية الخااصة بمطاي

  10. شهاب علي السيد محمد 26/05/2016 21:23 -

    في الصف الثاني الابتدائي

  11. احمد محمد عبد العزيز عكاشه 31/01/2016 18:49 -

    نتيجه الصفرالرابع الابتدائ مدرسه مصطفي كامل الاسم /احمد محمد عبد العزيز عكاشه \رقم الجلوس /٩١٢

  12. يوسف علي عبد الخالق علي 30/01/2016 02:13 -

    نتيجة نصف العام في مدرسه سلمان الفارسي للغات بمدينة السلام

  13. محمد احمد متولي 24/01/2016 20:25 -

    نتيجة الصف الثاني الابتدائي بمدرسة ام كلثوم الابتدائية رقم الجلوس /95

  14. احمد محمد عبد الرحمن محمد 19/01/2016 14:02 -

    نتيجة الصف السادس الابتدائي مدرسة بين الجناين

  15. خالد جمال عبدالله 26/07/2015 23:22 -

    الصف التانى بمدرسه مصطفى كامل رقم الجلوس 117660

  17. منال عيد 13/06/2015 17:53 -

    اريد نتيجة الابتدائية الازهرية الاسكندرية مدرسة عمر الفاروق النموذجى رقم جلوس 131019 باسم محمد سعيد فتحى ابو زيد

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