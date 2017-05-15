نتيجة ابتدائية محافظة القاهرة 2017 مديرية التربية والتعليم

نتيجة ابتدائية القاهرة 2017
مصريات – اخبار التعليم من محافظة القاهرة – تكتبها سهير ناجي: قاربت ساعة اعلان نتائج الطلاب لاخر العام 2017 الترم الثاني، حيث انهى الاف الطلبة الامتحانات بالمواد المقررة، ومن المتوقع ان يقوم السيد محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية قبل نهاية الاسبوع الحالي، والتي بلغت نسبة النجاح بها 91%.
وأصدر المحافظ تعليماته بتوزيع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2017 فوراً على المدارس ونشر نتيجة ابتدائية القاهرة الصف السادس من خلال بوابة القاهرة التعليمية الالكترونية تحت اشراف مديرية التربية والتعليم وذلك على موقع بوابة القاهرة التعليمية الالكتروني وتجدون رابطه في الاسفل.
كما أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ان ادارة شبرا التعليمية احتلت المركز الاول على مستوى المحافظة صفوف الصف السادس بنسبة نجاح 98.82%.
واحتلت ادارة السيدة زينب المركز الثاني في نتيجة السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة- بنسبة 98.27% وتلتها ادارة باب الشعرية التعليمية في المركز الثالث بنسبة 97.80% في حين جاءت ادارة المرج في المرتبة الاخيرة بنسبة 81.5%.
تحديث نتائج الشهادة الابتدائية بالقاهرة 2017
سيجري اعلان نتيجة ابتدائية محافظة القاهرة برقم الجلوس، وستظهر بالاسم مع المجموع وبالدرجات، وذلك على بوابة القاهرة التعليمية التابع الى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ويمكنكم معرفة النتيجة الان بالضغط على اللينك التالي: http://www.cairogovresults.com
أريد نتيجة الصف الثانى الابتدائى برقم جلوس 33 الاسم باسل وجدى إبراهيم
اريد نتيجة الصف السادس بمدرسة جابر الانصارى الخاصة بالقاهرة رقم الجلوس22496
نتيجه الصف السادس الابتدائي محافظه قاهرة
احمد ناجى احمد حماد الجويلى مدرسة عمار ابن ياسر محافظة القاهرة المطرية المسلة رقم الجلوس 109189
النتيجه
ادارة الشرابية مدرسة بلال المشتركة الصف الرابع رقم الجلوس ٥١٥ الاسم ادهم احمد خلف سيد
مدرسه الاسراء الخاصة الصف السادس الابتدائي رقم الجلوس ٢٢٦٨٨٧
محمد محمود مجدى امين(من مدرسة براعم الآيمان الخاصة بادارة المطرية )رقة الجلوس116116(بالصف السادس الآبتدائ
اريد ان اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي لمدرسة المنار الاسلامية الخااصة بمطاي
في الصف الثاني الابتدائي
نتيجه الصفرالرابع الابتدائ مدرسه مصطفي كامل الاسم /احمد محمد عبد العزيز عكاشه \رقم الجلوس /٩١٢
نتيجة نصف العام في مدرسه سلمان الفارسي للغات بمدينة السلام
نتيجة الصف الثاني الابتدائي بمدرسة ام كلثوم الابتدائية رقم الجلوس /95
نتيجة الصف السادس الابتدائي مدرسة بين الجناين
الصف التانى بمدرسه مصطفى كامل رقم الجلوس 117660
الادارة التعليميه 15مايو
اريد نتيجة الابتدائية الازهرية الاسكندرية مدرسة عمر الفاروق النموذجى رقم جلوس 131019 باسم محمد سعيد فتحى ابو زيد