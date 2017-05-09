نتيجة الابتدائية 2017 نتائج الشهادة لطلاب الصف السادس

نتيجة الابتدائية 2017

مصريات – كتبت منى حلمي: اصبح الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية من الانترنت للعام الدراسي 2016-2017 اكثر صعوبة مما كان عليه في الاعوام السابقة، وذلك لتوقف موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عن ادراج نتائج امتحانات الابتدائية بشكل مركزي حسب المحافظات، حيث انه وباستثناء بعض محافظات الصعيد التي تقوم وزارة التربية والتعليم بعرض نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثانى على صفحة نتائج الابتدائية في موقعها الرسمي، اما باقي الادارات التعليمية فتقوم بتقديم نتيجة الصف السادس على مواقع خاصة بنتائج تلاميذ الابتدائية عبر موقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بها او على البوابة التعليمية للمحافظة نفسها.

ومن الملاحظ في هذا العام بان الادارات التعليمية للمحافظات الكبرى كانت الاسرع بانهاء تصحيح نتائج ابتدائية 2017 واتاحتها للتلاميذ عبر الانترنت نذكر منها نتيجة الابتدائية بالقاهرة وكذلك نتيجة الابتدائية في محافظتي الجيزة والاسكندرية في الحين الذي مازالت بقية المحافظات تقوم بانهاء تصحيح نتيجة الشهادة الابتدائية حتى الان، ومن المتوقع ان تنتهني خلال اليومين القادمين، وينطبق هذا على محافظة الدقهلية ، الشرقية ، المنوفية ، البحيرة ، القليوبية ، دمياط ، الفيوم ، كفر الشيخ ، الغربية ، بني سويف ، المنيا، الاقصر ، قنا ، مطروح ، شمال سيناء و العريش ، البحر الاحمر ، جنوب سيناء ، اسوان ، سوهاج ، اسيوط، الاسماعيلية ، السويس ، بورسعيد ، البحر الاحمر ، الوادي الجديد.

الجدير بالذكر، بان معرفة نتيجة الصفوف الابتدائية على النت، تقتصر فقط على نتائج طلاب الشهادة الابتدائية، والمقصود نتيجة الصف السادس الابتدائي، ولا تشمل نتائج بقية صفوف المرحلة الابتدائية ٢٠١٧ مثل الصف الرابع الابتدائي، او الخامس الابتدائي، او الصف الثانى والثالث الابتدائي، التي يجري غالبا معرفتها من المدارس بشكل مباشر، غير ان اولياء الامور يفضلون الحصول على نتيجة ابنائهم للمرحلة الابتدائية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم حتى لهذه الصفوف نظراً لصعوبة الذهاب الى المدارس لمشاهدة نتيجة الابتدائية كما هو الحال في بورسعيد ومحافظة السويس وايضاً الاسماعيلية.

هذا ويمكن مشاهدة نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس، وليس بالاسم، من خلال الروابط التي قمنا بتوفيرها لكل محافظة من المحافظات على حدى، وهي موجودة في القسم بالاعلى كما يمكن متابعة ظهور نتيجة الابتدائية في موقع وزارة التربية والتعليم بيوم اتاحتها بالضغط على هذا اللينك: http://moe.gov.eg/natiga_primary-elementary

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نتيجة الابتدائية 2017 نتائج الشهادة لطلاب الصف السادس