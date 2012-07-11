نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثانى

نتائج ملاحق الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 الدور الثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية لطلاب الصف الثالث الاعدادى الدور الثانى 2017

كتبت نجوى الغيطاني:

يعتمد السيد الدكتور احمد الطيب نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 الدور الثاني وذلك بالنسبة للطلبة المتخلفين عن امتحانات الدور الاول او الراسبين ولديهم ملاحق.

وتظهر  نتيجة الدور الثانى 2017 لجميع المناطق والقطاعات الازهرية على موقع نتيجة الازهر التعليمي مباشرة بمجرد اعتمادها لكن تكون نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني برقم الجلوس فقط ويظهر من خلاله المجموع الكلي وهل الطالب ناجح ام راسب

هذا وسيجري اعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الاعدادية الازهرية 2017 ويمكن مشاهدتها من خلال موقع الازهر التعليمي الرسمي عبر هذا الرابط : www.alazhar.gov.eg

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نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 الدور الثانى

11/07/2012 279 تعليق نتائج الازهر الشريف 2017 , , , , , , , , , , , , , ,
279 comments
  1. عبد الحمن محمد السيد حسين النحراوى 02/08/2017 17:52 -

    ألدر جات

  2. دعاء 05/09/2016 11:13 -

    اسمى محمد رمضان عبد النعيم عايز نتيجتى الشهاده الاعداديه دور تانى
    رقم الجلوس 8197

  3. اسماء محمد السيد عبد الحميد امين شويل 15/08/2016 11:34 -

    انا اسمي اسماء محمد السيد عبد الحميد امين شويل
    رقم جلوسي 211162

  5. محمد عبد الرحمن عبدالمعطي 14/08/2016 14:17 -

    25977
    محمد عبدالرحمن
    محافظة الدقهليه

  6. rashad mohamed 12/08/2016 15:03 -

    لو سمحت ارجو معرفة نتيجة الشهاده الاعداديه الازهرية
    رقم الجلوس 29132
    الاسم عبده سيد احمد محمد نجم سيد احمد

  7. صلاح 12/08/2016 12:11 -

    صلاح سعد الدين عبدالرازق
    معهد:طنيخ
    رقم الجلوس:26033

  8. محمد ناصر 11/08/2016 21:53 -

    محمد ناصر فاروق
    نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة اسيوط
    ورقم الجلوس. 67256

  9. يارا الشهاوى 10/08/2016 15:30 -

    زنيب نصر ابوالعنين عبدالرحمن

  10. مصطفى احمد على حسين عيسى 07/08/2016 19:04 -

    4836 مصطفى احمد على حسين عيسى

  11. مريم احمد عبدالمنعم حسن 06/08/2016 18:46 -

    1144
    الابتدائيه الازهريه دور تانى

  12. عبدالله السيد شحاتة رزق 04/08/2016 14:46 -

    26439 ممكن النتيجة لو سمحتم بالدقهلية

  13. كمال عصام ثابت جلال 26/07/2016 15:22 -

    لو سمحتم عاوز اعرف النتيجة بتاعتى رقم الجلوس 63

  14. كمال عصام ثابت جلال 26/07/2016 15:21 -

    لو سمحتو عاوز اعرف النتيجة طمنونى بللة

  15. محمدعبده رجب 27/08/2015 18:37 -

    ان اسمي محمدعبدة ورقم جلوسي61115

  16. اسلام هشام على عبدالله على 23/08/2015 12:56 -

    رقم الجلوس 25914 معهد:شربين الاعدادى بنون
    المنطقة : الدقهلية

  19. shemaa 06/02/2015 20:44 -

    الاسم/شريف احمد سليمان
    رقم الجلوس/55148
    المعهد/معهد التحرير الاعدادي الازهري
    محافظه/الجيزه

  20. أسماء محمود عبدالوهاب 07/09/2014 22:58 -

    اريد نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية الازهرية رقم 237590

  22. حمزة مليجى 03/09/2014 14:50 -

    رقم الجلوس 3170 إعدادية أزهرية دور ثانى ، شكراً

  23. حمدي علي حمدي 31/08/2014 21:37 -

    عاوزاعرف نتيجتي الدورالثاني للشهادةالاعدادية الازهرية رقم جلوسي 39460

  24. اسماعيل محمود احمد محمد 26/08/2014 22:06 -

    اريد نتيجة الدور الثانى

  25. ندى 29/07/2014 13:52 -

    متى موعد جدول امتحانات ملاحق الشهادة اعدادية ازهرية ٢٠١٤مكتوب فقط بدون تواريخ نريد تاريخ

  26. رفيده حمدى عيد شاهين 30/08/2013 16:44 -

    ارجو معرفه ملاحق الشهاده الاعداديه الازهريه بحوش عيسى  2013

  27. جمال عبدالناصر 20/01/2013 10:17 -

    انا جمال عبدالناصر 
    عايز اشوف نتيجتى
    انا فى الصف الثانى الاعداديى
    رقم الجلوس 535

  29. محمد عمرو فاروق مصطفى 15/09/2012 16:22 -

    نتيجة الشهادة الأعدادية ازهرى دور ثانى قليوبية

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