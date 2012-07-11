نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 الدور الثانى

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثانى

كتبت نجوى الغيطاني:

يعتمد السيد الدكتور احمد الطيب نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2017 الدور الثاني وذلك بالنسبة للطلبة المتخلفين عن امتحانات الدور الاول او الراسبين ولديهم ملاحق.

وتظهر نتيجة الدور الثانى 2017 لجميع المناطق والقطاعات الازهرية على موقع نتيجة الازهر التعليمي مباشرة بمجرد اعتمادها لكن تكون نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الدور الثاني برقم الجلوس فقط ويظهر من خلاله المجموع الكلي وهل الطالب ناجح ام راسب

هذا وسيجري اعلان نتائج الدور الثاني للشهادة الاعدادية الازهرية 2017 ويمكن مشاهدتها من خلال موقع الازهر التعليمي الرسمي عبر هذا الرابط : www.alazhar.gov.eg

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